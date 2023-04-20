Охоронці зробили мішень для ножів із дверей XVIII століття у Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Київські новини
Двері XVIII століття у приміщенні охорони в Києво-Печерській лаврі використовували замість мішені для метання ножів.
Про це повідомив в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.
"Що лишає після себе "рускій мір" та його прихильники - наслідки говорять самі за себе. На відео - приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", - йдеться у дописі під відео.
Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.
Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.
Врешті комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.
Згодом комісія виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
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Таке теж мало місце, але це точно не правило. Просто була скажена *русифікація* в освіті, на виробництві, в сфері торгівлі і побуту, і т.д., тим більше через телевізор, радіо, газети. І покоління - друге з українців, що перебрались до столиці як з під Києва, так і з провінції русифікувались значною мірою під тиском наративів що *українська мова - то село, а нормальниє люди в городах говорят по-русски*
Київ - не Крим, де мені в середині 90-их один мужичок пробував доводити, що він *корєнной кримчанин, 26 лет как их кузбасса переехал* )
Щодо метання ножів - то це одна з улюблених забав *казачков* та інших силовиків в рпц, в деяких з військовим досвідом, яких багато крутилось навколо рпцшних(тобто типу упц-мп) церков в Україні, не лише в Лаврі. Був же такий до Євромайдану в Лаврі *кукушка*, що здійснив напад на групу Альфи в квітні 2014. Невдовзі його поклав хтось з українських спецпризерів - снайперів...
- Нє прімут, поручік - Азія-с! (с)
йди полiкуйся, невiглас.
це в них традиційна «культура» - скрізь срач,
інакше для них не комфортно
Певно,Ткаченком призначений.
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;
С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.
Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити.
якби ти було би не свинособакою Евгением, що захищає москальський сатанат РПЦ-КДБ,
а нормальним українцем Євгеном, ти б тут не гавкало та такi питання не задавало б.
По-перше я про патріархат слова не сказав.
По-друге я висловив свою думку про двері, тому що знаю у цьому толк.
По- третє саме ця як ви кажете "свінособака" захищає таких виродків як ви.