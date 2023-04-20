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Охоронці зробили мішень для ножів із дверей XVIII століття у Києво-Печерській лаврі. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Київські новини

Двері XVIII століття у приміщенні охорони в Києво-Печерській лаврі використовували замість мішені для метання ножів.

Про це повідомив в.о. директора заповідника "Києво-Печерська лавра" Максим Остапенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства культури та інформаційної політики.

"Що лишає після себе "рускій мір" та його прихильники - наслідки говорять самі за себе. На відео - приміщення охорони, яким користувалися УПЦ МП. На власні очі можете побачити наручники на дверях. Стародавніх дверях XVIII століття, що використовувались як мішень для кидання ножів", - йдеться у дописі під відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Комісія Мінкульту виявила чергові пошкодження об’єктів культурної спадщини у Лаврі. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" розриває з УПЦ МП договір про безоплатне користування Києво-Печерською лаврою. Таке рішення ухвалили через те, що релігійна організація порушила умови користування державним майном.

Ченці УПЦ МП мали залишити Лавру до 29 березня. Але вони заявили, що не збираються звідти йти.

Врешті комісія Міністерства культури та інформаційної політики з прийняття-передання державного майна розпочала роботу в Києво-Печерській лаврі 12 квітня.

Згодом комісія виявила пошкодження та руйнування одного із корпусів. За фактом незаконного руйнування історичних споруд правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лавра приносила УПЦ МП десятки мільйонів обігу на рік. Це щонайменше, - Ткаченко

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+47
не всі у кого є паспорт громадянина України є українцями. Уж тим більше не в Києві, куди було понавезено дуже багато росіян в 20 столітті. Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило діти понавезеної в 30х-50х русні.
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20.04.2023 22:48
+21
Та акаюча мерзота, котра хамила мені при вході був точно не українець. Попи завезли для охорони «казачковв». Погугліть-фактів передостатньо.
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20.04.2023 23:41
+20
Сами же орков пустили. А потом даже 9 лет воны не хотели их вышвырнуть. Я уверен что там больше половины старинных вещей уже нету только нам об етом не говорят
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20.04.2023 22:56
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а крові на дверях нема? мож і мішень була?
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20.04.2023 22:42 Відповісти
а ведь могли бы и в икону ХVIII века метать.
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20.04.2023 22:43 Відповісти
А ще сумно, що вони скоріш за все Українці ..
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20.04.2023 22:45 Відповісти
не всі у кого є паспорт громадянина України є українцями. Уж тим більше не в Києві, куди було понавезено дуже багато росіян в 20 столітті. Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило діти понавезеної в 30х-50х русні.
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20.04.2023 22:48 Відповісти
А ти з яких ******?
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21.04.2023 08:25 Відповісти
Що засвербіло? І традиційно - московський матюк. А можна б уже і окультуритися.
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21.04.2023 10:27 Відповісти
Що ти верзеш і звідки ти випало? Що ти, на болотах, знаєш про корінних киян? Ті убLюдки, що штрикали ножами в історичні двері - понаїхавше биDло, як і такі рассуждальщіки про корінних киян!
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21.04.2023 09:06 Відповісти
Чому злість і істерика, вас же це не стосується???
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21.04.2023 10:29 Відповісти
*Наприклад ті самі "корєнниє кієвлянє" - це як правило...*

Таке теж мало місце, але це точно не правило. Просто була скажена *русифікація* в освіті, на виробництві, в сфері торгівлі і побуту, і т.д., тим більше через телевізор, радіо, газети. І покоління - друге з українців, що перебрались до столиці як з під Києва, так і з провінції русифікувались значною мірою під тиском наративів що *українська мова - то село, а нормальниє люди в городах говорят по-русски*
Київ - не Крим, де мені в середині 90-их один мужичок пробував доводити, що він *корєнной кримчанин, 26 лет как их кузбасса переехал* )

Щодо метання ножів - то це одна з улюблених забав *казачков* та інших силовиків в рпц, в деяких з військовим досвідом, яких багато крутилось навколо рпцшних(тобто типу упц-мп) церков в Україні, не лише в Лаврі. Був же такий до Євромайдану в Лаврі *кукушка*, що здійснив напад на групу Альфи в квітні 2014. Невдовзі його поклав хтось з українських спецпризерів - снайперів...
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21.04.2023 12:11 Відповісти
Та акаюча мерзота, котра хамила мені при вході був точно не українець. Попи завезли для охорони «казачковв». Погугліть-фактів передостатньо.
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20.04.2023 23:41 Відповісти
- Гаспада! А нє насрать лі нам в рояль?
- Нє прімут, поручік - Азія-с! (с)
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20.04.2023 22:45 Відповісти
Добре що хоча б не срали під столом
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20.04.2023 22:46 Відповісти
Прислужники сатани мають тепер відпрацювати мішенями на полігоні ЗСУ.
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20.04.2023 22:53 Відповісти
У кацапів мішені специфічні.
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21.04.2023 05:54 Відповісти
Пустите туда "Азов" вынести их накуй.
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20.04.2023 22:55 Відповісти
Сами же орков пустили. А потом даже 9 лет воны не хотели их вышвырнуть. Я уверен что там больше половины старинных вещей уже нету только нам об етом не говорят
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20.04.2023 22:56 Відповісти
Тренувалась фсбшна срань у рясах!
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20.04.2023 23:24 Відповісти
То від надміру канонічності.
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20.04.2023 23:28 Відповісти
Прибити пашу-мерседеса до тих дверей і заставити згвалтованих хористів кидати в нього ножами, слідуючого онуфрія і далі по списку.
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20.04.2023 23:50 Відповісти
Ті хористи добровільно кар'єру робили. Як колись Ляшко з дитбудинківця в лідера політсили.
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21.04.2023 08:55 Відповісти
Вандали. Всі кацапи та підкацапники- вандали.
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21.04.2023 00:10 Відповісти
Вандали. Як там по їхньому «Какой поп - такой и приход».
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21.04.2023 00:23 Відповісти
Двері трухлі, та й фарба 21 століття.
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21.04.2023 00:38 Відповісти
мiзки в тебе трухлявi. фарба - це не так страшно, самi дверi старi, на територiї заповiдника, використовувати їх в якостi мішені - це варварство та дикунство.
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21.04.2023 07:19 Відповісти
твоя розмова видає в тобі справжнього неграмотного варвара
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21.04.2023 14:38 Відповісти
Якщо вони 18 століття- то 100% дубові. А дуб не гниє...
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21.04.2023 08:39 Відповісти
Подивись на фото - трухляве дерево, справжня хвіртка
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21.04.2023 14:37 Відповісти
придурку, в музеях, до твого вiдома, бiльшiсть експонатiв трухлявi, на деякi навiть дихати не можна, вони пiд склом, але це не робить iх менш цiними. якраз навпаки.

йди полiкуйся, невiглас.
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21.04.2023 15:23 Відповісти
слухай, мора-задрипанець, якщо в тебе спадщина - фарбована хвіртка - то в тебе нема спадщини, забудь про неї, бабун
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22.04.2023 00:31 Відповісти
а що чекати від рашистських свиней,
це в них традиційна «культура» - скрізь срач,
інакше для них не комфортно
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21.04.2023 01:41 Відповісти
В О директора має оцінити збитки та писати заяву в поліцію.
Певно,Ткаченком призначений.
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21.04.2023 08:09 Відповісти
На Пашу Мерседеса треба справу відкрити і нехай за все компенсовує. Багата ж потвора...
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21.04.2023 09:24 Відповісти
Алексей Селиванов ярый промосковский, антиукраинский делец получил во времена Януковича от УПЦ ФСБ такие награды:
-Орден Рождества Христова 1 степени;
-Орден Преподобного Ильи Муромца 2 степени;
-Орден Святого равноапостольного князя Владимира (УПЦ МП) 3 степени;
-Орден «1020 лет Крещения Киевской Руси»;

С 2014 года он воевал за лднр против Украины. И сейчас активно работает на оккупированных территориях на оккупантов.

Чем УПЦ МП (как бы они себя ни называли) не враги. Такі речі необхідно враховувати і про них багато говорити.
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21.04.2023 10:06 Відповісти
А де там написано що двері VIII? Один хтось пізд@нув і понеслось. Максимум початок XX. І що можна було би чекати від будки з охоронцями?
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22.04.2023 06:09 Відповісти
.

якби ти було би не свинособакою Евгением, що захищає москальський сатанат РПЦ-КДБ,
а нормальним українцем Євгеном, ти б тут не гавкало та такi питання не задавало б.
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22.04.2023 08:30 Відповісти
І взагалі, де автор статті? Я хочу особисто спитати, де рішення експерта ? Хватить нам напів правду закладать. А до цензор нет - перевіряйте свої джерела. Будьте професійними.
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22.04.2023 06:15 Відповісти
Ось вам і результати. Я про двері, а ви мені про свінособак та патріархат.
По-перше я про патріархат слова не сказав.
По-друге я висловив свою думку про двері, тому що знаю у цьому толк.
По- третє саме ця як ви кажете "свінособака" захищає таких виродків як ви.
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22.04.2023 11:55 Відповісти
 
 