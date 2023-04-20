Більшість українців і європейців не зрозуміють лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 421 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.
Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.
Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську ц євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Вже перевзувся? Тріпло зелене.
Звичайно можливий варіант, що запросять але будуть тримати на порозі і це мабуть найвірогідніше..
до речі стаття в української вікі що до автократії було змінено 28 травня 2022 року і тепер вона є неповною. Так вже вийшло що російська версія є більш чесною і повною отже саме її у якості лікбезу на ніч і наводжу. А ви думайТЕ
Автокра́тия (др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, самодержавие»[1] или «единовластие», «единодержавие»[2], от αυτός «сам» + κράτος «власть») - одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики, решения которых не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля (за исключением, возможной скрытой угрозы государственного переворота или народного восстания)[3].
Голови ЗЄрмаків на палях - і можна у НАТО.
ЧОМУ НІХТО НЕ НАПАДАЄ НА *********???? чи всі чекають, коли мосКАЛі почнуть "превентивно" срати своїми ядерними бомбами??? тільки тоді вже буде трохи запізно...
В НАТО рвутся чиновники и бюрократы, равно как и тормозят с той стороны - чиновники и бюрократы, т.к. просто не хотят делиться местами, офисами, зарплатами, бюджетами и т.п.
С военной т.з. ЗСУ сегодня превосходят по боевому опыту любую армию НАТО. Всё, что нужно ЗСУ - это не членство, а современное оружие и боеприпасы. Если это будет - то не нужно и членство в НАТО и фиктивные "гарантии". Т.к. все эти гарантии ничего не стоят на практике.
Не нужно рваться в НАТО - нужно выгрызать у них зброю, арту та летаки. Членство - це *****.