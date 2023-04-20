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Більшість українців і європейців не зрозуміють лідерів НАТО, якщо на саміті у Вільнюсі Україну не запросять до Альянсу, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 421 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Захист України – саме цьому сьогодні в Києві були присвячені переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі "Рамштайну", і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті: вони неминучі. Готуємось до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року. Але його зміст опрацьовується вже зараз саме на таких зустрічах, у контактах різного рівня, які ми ведемо з нашими партнерами.

Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу.

Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена. Складно навіть сказати, чий внесок більший у європейську ц євроатлантичну безпеку, ніж наших воїнів… Українців і українок, які своїм життям захищають свободу. Дякую всім партнерам, які нас у цьому підтримують", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На саміті НАТО Україна очікує ухвалення пакета гарантій безпеки, - Зеленський

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+44
більшість українців і європейців не розуміють чому серед керівництва країни присутні двбойоби, зрадники і аферисти. вова, поясни.
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20.04.2023 23:23
+37
більшість може і не зрозуміє, бо ти їм очі засцяв. а свідома меншість розуміє причини відмови - треба менше красти. тобі
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20.04.2023 23:21
+33
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20.04.2023 23:29
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більшість може і не зрозуміє, бо ти їм очі засцяв. а свідома меншість розуміє причини відмови - треба менше красти. тобі
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20.04.2023 23:21 Відповісти
більшість українців і європейців не розуміють чому серед керівництва країни присутні двбойоби, зрадники і аферисти. вова, поясни.
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20.04.2023 23:23 Відповісти
Це точно. Тільки хрін він що пояснить. Він живе вже у іньшій реальності.... де він "найаялічннйший лідор" , "президент президентів" , його "всі обожнюють" й взагалі він "може" давати "поради" США, Британії, ЄС.
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20.04.2023 23:26 Відповісти
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21.04.2023 01:32 Відповісти
Більшість українців і європейців схвально поставляться, якщо на саміті НАТО попросять прибрати нахрін зсучену консерву Єрмака.
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20.04.2023 23:24 Відповісти
Він не прибере дєрьмака….бо той здасть ЗЕ зразу.
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20.04.2023 23:26 Відповісти
Тоді НАТО йому не бачити як свої вуха.
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21.04.2023 07:36 Відповісти
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20.04.2023 23:29 Відповісти
цей ссучений фсбщний кріт добре вписується до квартальних скоморохів
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21.04.2023 00:12 Відповісти
😂😂😂😂😂😂
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21.04.2023 00:21 Відповісти
пусть начнут з прибирання зсученої консерви Орбана. Это их парафия.
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21.04.2023 00:38 Відповісти
єрмак виробляє стільки фокусів ( скільки йому надає цар ).
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21.04.2023 09:00 Відповісти
Навпаки, всі європейці зрозуміють це. Є статут і його потрібно дотримуватись, а не всякі там "вихиляси" як привикли в Україні. Не може воююча країна бути прийнята в альянс. Мали час від 1991 до 2014. Тоді потрібно було думати.
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20.04.2023 23:24 Відповісти
он говорит о политическом решении. Читаем внимательно
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21.04.2023 00:39 Відповісти
Своє політичне рішення він вже показав під Чонгаром і в 2019-2022 при підготовці до війни. Європа наSрала на його політичні рішення. І підтримує Європа Україну тільки завдяки Америці. Я не знаю, як довго Америка буде ще терпіти цей ідіотизм української влади, але після 2024 в Америці все зміниться докорінно.
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21.04.2023 02:03 Відповісти
аяказав
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21.04.2023 06:40 Відповісти
Та ніхто нічого не дасть на тому саміті, Вова годі сцяти в очі, люди все бачать
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20.04.2023 23:25 Відповісти
будь на его месте, вы бы говорили тоже самое. Что еще он должен сказать? не берите нас в нато??
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21.04.2023 00:40 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=IQsnuTq8vxc ЛАПІН: задумка Генштабу «вистрелила», наступний Рамштайн здивує, в Кремлі спалахнули нові інтриги! Хто тепер лох!
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20.04.2023 23:25 Відповісти
від брехні ЄрЗе так важко відмовитися...
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20.04.2023 23:26 Відповісти
.... пздц.... що він верзе.... Вова спустився б на землю з "олімпа" доки зовсім не поїхав головою....
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20.04.2023 23:29 Відповісти
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20.04.2023 23:31 Відповісти
25 грудня 2018 року в інтерв'ю Дмитру Гордону Зеленський на запитання, чи потрібні ми НАТО відповів: "Моя думка: я ніколи не ходжу в гості, коли мене не кличуть."

Вже перевзувся? Тріпло зелене.
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20.04.2023 23:35 Відповісти
Насправді наш горе-кловун-президент не перевзувся і навіть не збирався, цей телепень і досі зачитує на камери виключно писанину Дєрмака. Тобто на загал, особливо для наших зарубіжних союзників, нібито й правильні заяви а в реальності все робиться для того вищим керівництвом країни щоб ті заяви залишились брехливими заявами. І союзники наші вже починають те розуміти і діяти відповідно.
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21.04.2023 00:51 Відповісти
Та все вони вже давно зрозуміли. Хто нам винен за наш вибір, за те що стали "памперсом" між кацапією і цивілізацією ? Тому і використовують нас по-повній. Ми пішак на шахівниці, але з фантастичною перспективою. Наш хід панове чи холопи.
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21.04.2023 09:19 Відповісти
Чому це не зрозуміють? Типу ми недостатньо розумні аби зрозуміти що в НАТО не беруть країни із автократичною формою правління, відсутньою свободою слова і тотальною корупцією котру очолюють агенти ворогів НАТО?? Особисто поставлюсь із розумінням до будь якого рішення голів саміту НАТО
Звичайно можливий варіант, що запросять але будуть тримати на порозі і це мабуть найвірогідніше..

до речі стаття в української вікі що до автократії було змінено 28 травня 2022 року і тепер вона є неповною. Так вже вийшло що російська версія є більш чесною і повною отже саме її у якості лікбезу на ніч і наводжу. А ви думайТЕ

Автокра́тия (др.-греч. αὐτο-κράτεια «самовластие, самодержавие»[1] или «единовластие», «единодержавие»[2], от αυτός «сам» + κράτος «власть») - одна из форм политического режима, основа которой стоит на неограниченном контроле власти одним лицом или же советом наподобие однопартийного парламента или президентской республики, решения которых не подлежат ни внешним правовым ограничениям, ни упорядоченным механизмам народного контроля (за исключением, возможной скрытой угрозы государственного переворота или народного восстания)[3].
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20.04.2023 23:40 Відповісти
Я зрозумію. Бо брати у НАТО країну, у якій головують агенти Кремля - це божевілля.

Голови ЗЄрмаків на палях - і можна у НАТО.
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20.04.2023 23:49 Відповісти
При чому тут агенти кремля ? Завести Троянського коня в НАТО ?! Тут правило "- Деньги вперед, утром - деньги, вечером - стулья или вечером - деньги, а на другой день утром - стулья." Хто буде у "мудрого наріда" наступним вождем ?
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21.04.2023 09:36 Відповісти
Зеля, згадай як ти хохмив про ар-мо-вір? Вже забув?
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20.04.2023 23:56 Відповісти
А наш лідєр уже што-та падпісал, уже прінят, ну там в Аманє !
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21.04.2023 09:40 Відповісти
Сраний пісюніст і далі продукує пред'яви в стилі "закрийте небо над Україною"...
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21.04.2023 00:04 Відповісти
А ты им объясни, как ты херишь все словия вступления, поставленные Западом, как 3.14-шь гумпомощь, как работаешь на два стула : вытягивая бабло с Запада и пердавая его рашке в виде покупок энергоносителей... как дежишь шпионов в фСБ у себя в комнате - может тогда и поймут: кто мудак - НАТО или ты ...
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21.04.2023 00:28 Відповісти
ах ти ж мудак ... а в 19му, тебе виродка, в НАТО не зрозуміли,коли ти їх продинавмив.
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21.04.2023 00:53 Відповісти
Мутна зелена пика, все робить щоб Україну ніхто не хотів бачити в НАТО, там одної корупціоної проросійської Угорщини вистачає.
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21.04.2023 01:09 Відповісти
Брешеш как дышишь.... Прекрасно украинцы поймут.... Сколько ещё агентов рашки ты назначил на высшие должности? Как решаешь проблемы армии? Никак? Думаешь волонтёры и народ вытянет то на что ты х-й положил? Где разбор неудач и поражений? Где решение проблем ВЛК? Где планирование гос закупок для армии? Где стратегия развития армии? И много др...
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21.04.2023 01:31 Відповісти
мені якось по боку чи буде Україна в нато чи не буде! нато могло би допомогти просто атакувавши ракову п е д е р а ц і ю, АЛЕ ЦЬОГО НЕ РОБИТЬ!! для чого тоді Україні таке нато???

ЧОМУ НІХТО НЕ НАПАДАЄ НА *********???? чи всі чекають, коли мосКАЛі почнуть "превентивно" срати своїми ядерними бомбами??? тільки тоді вже буде трохи запізно...
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21.04.2023 05:56 Відповісти
НАТО-це обороний союз.
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26.07.2023 18:47 Відповісти
да конечно, мечтают иметь в нато свору жадных и воровитых, корумпированных ж идов и нищий народ
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21.04.2023 06:11 Відповісти
Не знаю, как США - но НАТО оказалось мыльным пузырем, причем дырявым. Не говоря о тупых необучаемых политиках типа Макрона. НАТО оказалась поражена бюрократией, как ржавая банка в земле, пролежавшая 50 лет без движения.
В НАТО рвутся чиновники и бюрократы, равно как и тормозят с той стороны - чиновники и бюрократы, т.к. просто не хотят делиться местами, офисами, зарплатами, бюджетами и т.п.
С военной т.з. ЗСУ сегодня превосходят по боевому опыту любую армию НАТО. Всё, что нужно ЗСУ - это не членство, а современное оружие и боеприпасы. Если это будет - то не нужно и членство в НАТО и фиктивные "гарантии". Т.к. все эти гарантии ничего не стоят на практике.
Не нужно рваться в НАТО - нужно выгрызать у них зброю, арту та летаки. Членство - це *****.
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21.04.2023 06:58 Відповісти
Я тоже думаю, что если не примут в НАТО, это не будет катастрофой. А если Рашка падет по-настоящему, чего НАТО очень не хочет, то в жопу это НАТО.
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21.04.2023 07:06 Відповісти
Так Столтенберга Ермак встречал, Буратино видосик записывал или я не всё видел?
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21.04.2023 07:09 Відповісти
Якби у нас був будь-який інший президент крім Зелі, вже були б у НАТО.
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21.04.2023 07:47 Відповісти
Цей обдолбаний сикун уже не може говорити за більшість українців, тим більше за більшість європейців (!). Клоун-голобородько
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21.04.2023 08:22 Відповісти
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21.04.2023 09:09 Відповісти
янелохмнесорокдва - не лицедей... он враг Украины... равно как и дерьмак (папаня из гру), падлюкин-подоляк (брат - в разведке кацапии), буданов - трахаемый гогилашвили, завербованным на кацапии и внедренным в Украину вместе с его телкой и потом продвинутый прямо под янелохмнесорокдва...
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21.04.2023 09:13 Відповісти
Він просто косить під дурачка, шифрується
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21.04.2023 09:45 Відповісти
Цю тему вже обсосували сто разів. Поки країна має військові дії на своїй території з невизначеним терміном закінчення, ніякого вступу бути не може. Бо це автоматична участь альянсу у війні. А такі заяви тільки псують відносини з заходом. Додати сюди скандали з закупівлями, гуманітаркою, просування корупційних, антиекологічних, антиєвропейських законів в угоду олігархам, і ми не приєднаємось ні до НАТО ні до ЄС ніколи. Особливо з такою тупою монобільшістю яка вірить у бидломарафони які монополізували телебачення знищивши всі нормальні медіа.
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21.04.2023 10:37 Відповісти
 
 