Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Бомба впала за 150-200 метрів від будинків жителів Федорівки Бахмутського району. Село розташоване за 1,5 кілометра від лінії фронту. В ньому досі живуть люди, зокрема й діти.
Про це йдеться в сюжеті Громадського, повідомляє Цензор.НЕТ.
Місцевий мешканець Денис розповів журналістам, як відчув падіння бомби.
"Это было где-то или в час ночи, или в два ночи. Прилетает самолет, и в среднем 10-12 секунд отсчитываешь. Если ничего не произошло - то... А тогда вот 150 или 200 метров от дома - эта воронка. Просто почувствовал, как весь дом поднялся, на землю обратно упал. И крыша еще секунд, наверное, 10-15 садилась на место", - каже він.
Нерозірвана авіабомба ФАП-500 так і лежить на стадіоні сільської школи.
Федорівку постійно обстрілюють - цей час селяни пересиджують по льохах.
"Когда лезут, во дворе выйти даже страшно. Пули свистят. Месяца два назад пуля залетела в хату и холодильник прошила. Всем возможным стреляют", - каже Денис.
Городи селян всіяні боєприпасами. Вони збирають їх, перш ніж почати працювати на землі.
У Федорівці залишаються 26 людей, в тому числі троє дітей Дениса та його дружини Вікторії. Хлопцям 9 місяців, 8 років і 9 років. Родина вже двічі виїжджала з села - в перший раз на Дніпропетровщину, вдруге на Волинь. Але щоразу поверталася через нестачу грошей. Більше їхати з Федорівки сім’я не збирається.
Детальніше про те, як живуть люди за 1,5 км від лінії фронту, дивіться в сюжеті "Громадського".
Будь ласка, зачекайте...
І про нестачу грошей-є великі питання.
Не кажу вже про те щоб виїхати за кордон, лежень якийсь...
14 тис на сім'ю, хати по селам можна знайти навіть безкоштовно-і хай занімаються тим чим зараз в Федоровці. Саджають огороди, живність тримають....
Приємно що серед коментаторів є розумні люди які думають логічно
Со взрывателем....
Утилізують свій непотріб нашим коштом.
При хранении боеприпасов, снаряженных тротилом сырцом, наблюдается вытекание тротилового масла, приводящее к сниженню пло1ности и прочности разрывного заряда, что делает такие боеприпасы опасными и неполноценными при стрельбе (отказы). У артиллерийских снарядов и мин это может быть причиной преждевременных взрывов при выстрете. Неполные взрывы и отказы обычно объясняются тем, что маслянистые прнмеси, заполняя эаэор между взрывателем и разрывным зарядом, загораживают последний, а в случае проникновения во взрыватель пропитывают детонатор и делают его пло.хо восприимчивым к капсюлю-детонатору. Преждевременные же разрывы можио объяснить тем, что при вытекании из снарядов маслянистых примесей нарушается монолитность разрывного заряда, он становится пористым, вследствие чего при выстреле могут произойти опасные перемещения взрывчатого вещества.
І до чого тут деградація вибухівки? Бомби не снаряди, ними не стріляють. Ударних навантажень на них немає аж до влучання в землю. Можна скидати на "авось", вартість авіаційного керосину співставна з вартістю утилізації "за регламентом".
І у вас є точні відомості, що русня не має станків для ФАБів, крім зроблених у 50-х роках?
Чому ви вирішили, що я певен, ніби вся зброя на одному конвеєрі робиться? Щоб ракету виготовити, треба багато конвеєрів. Корпус, двигун, сервоприводи, система керування, боєголовка - це все окремі вироби, які складаються з тисяч деталей, великих і малих. Кожну деталь теж треба виготовити. Це не тільки конвеєри, це окремі заводи. Один робить компоненти двигуна (дюзи, камери згоряння, паливні насоси), другий - компоненти сервоприводів (двигуни, редукторні механізми). А ще є багато стандартних деталей (резистори, конденсатори, підшипники, мікросхеми, дроти), з якими через санкції у русні виникли великі проблеми. Тому що стандартні компоненти роблять спеціалізовані заводи, які крім ВПК постачають їх ще десяткам інших галузей.
А що таке бомба? Зігнуті листи металу з привареними стабілізаторами з обрізків тих самих листів, і простий механізм детонатора. Ну і вибухівка, яку русня чорт знає скільки тонн на добу кожного дня робить.
А Вы мне про бомбы и ракеты на одном заводе... Не умничайте больше там, где этого не надо.
Ви впевнені, що у росії тільки совєцькі запаси? Русня була впевнена у "Кієвє за трі дня" і "встрєчать будут караваямі". Результат?
Су-34, яких чимало позбивали вже, випускаються з 2008 року. А літак - це щось складніше за бомбу. Як так, літаки випускають, а бомби не можуть?
Підкажіть, а скільки бойових літаків побудувала Україна за всі роки незалежності?
Как ты думаешь, почему такое разделение заводов? Может все типы самолетов на одном заводе ремонтировать?
Але до чого це питання? Мова йде про те, що русня, маючи майже повний цикл виробництва бойових літаків і можливості будувати нові моделі літаків, не може не бути в змозі робити примітивну зброю на кшталт авіабомб і мін.
дуже гидко читати таких диванних експертів з ************** точкою зору, що у кацапів нічого немає і виробляють максимум патрони.....
Отой увалєнь тільки сидить і чекає щоб хтось дав.
Мутний тип.
Потім ходити на цвинтар та звинувачувати себе-краше?
Кацапам вже роздали методичку вихваляти бомбу, що впала на їх же місто.
Если нет, то можно её распотрошить и использовать вв для скидываемых с бпла боеприпасов?
на которые всем было насратьи те что повзрывали(сь) вдруг, у нас вообще все в ажуре. хотя если судить по депутатм \ судьям и т.п., отношению к госсобственности и ресурсам, то у нас как бы передовая экономика мира и ресурсов - просто завались.
Україна ніколи не переможе, бо більш як за 30 років українці не вивчили державної мови. Може треба нарешті якусь клепку мати?