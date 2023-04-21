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Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бомба впала за 150-200 метрів від будинків жителів Федорівки Бахмутського району. Село розташоване за 1,5 кілометра від лінії фронту. В ньому досі живуть люди, зокрема й діти.

Про це йдеться в сюжеті Громадського, повідомляє Цензор.НЕТ.

Місцевий мешканець Денис розповів журналістам, як відчув падіння бомби.

"Это было где-то или в час ночи, или в два ночи. Прилетает самолет, и в среднем 10-12 секунд отсчитываешь. Если ничего не произошло - то... А тогда вот 150 или 200 метров от дома - эта воронка. Просто почувствовал, как весь дом поднялся, на землю обратно упал. И крыша еще секунд, наверное, 10-15 садилась на место", - каже він.

Читайте: РФ хоче виробляти "крилаті бомби" далекого радіусу ураження, - Повітряні сили

Нерозірвана авіабомба ФАП-500 так і лежить на стадіоні сільської школи.

Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася 01Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася 02

Федорівку постійно обстрілюють - цей час селяни пересиджують по льохах.

"Когда лезут, во дворе выйти даже страшно. Пули свистят. Месяца два назад пуля залетела в хату и холодильник прошила. Всем возможным стреляют", - каже Денис.

Також читайте: У прифронтових населених пунктах Донеччини залишаються 56 дітей, з минулого тижня вдалося евакуювати 70, - Верещук

Городи селян всіяні боєприпасами. Вони збирають їх, перш ніж почати працювати на землі.

Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася 03Росіяни скинули на село Федорівка на Донеччині 500-кілограмову авіабомбу. Вона не розірвалася 04

У Федорівці залишаються 26 людей, в тому числі троє дітей Дениса та його дружини Вікторії. Хлопцям 9 місяців, 8 років і 9 років. Родина вже двічі виїжджала з села - в перший раз на Дніпропетровщину, вдруге на Волинь. Але щоразу поверталася через нестачу грошей. Більше їхати з Федорівки сім’я не збирається.

Дивіться: Наслідки обстрілів Донеччини: під ворожим вогнем опинилися 10 населених пунктів. ФОТОрепортаж

Детальніше про те, як живуть люди за 1,5 км від лінії фронту, дивіться в сюжеті "Громадського".

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+11
Та дітей хоч віддайте подалі від фронту.
І про нестачу грошей-є великі питання.
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21.04.2023 09:07
+9
зато в Белгороде все в порядке бомба ФАБ1500 взорвалась
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21.04.2023 09:15
+8
Мене такі люди дивують... 3 дитини, їдь хоч у Канаду = допоможуть, влаштовуйся, рости дітей, офіруй на ЗСУ... Ніт = будемо чекати...
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21.04.2023 09:30
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Та дітей хоч віддайте подалі від фронту.
І про нестачу грошей-є великі питання.
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21.04.2023 09:07 Відповісти
Все добре? З тобою я маю на увазі
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21.04.2023 09:42 Відповісти
адміни, забаньте неадеквата.
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21.04.2023 10:12 Відповісти
То може запросите родину до себе? Будите годувати? Дасте безкоштовно пожити, дітей троїх повдягаєте.... Інколи краще жувати, ніж говорити
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21.04.2023 10:37 Відповісти
А що під обстрілами вони гроші вирощують...
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21.04.2023 10:46 Відповісти
Я думаю що з попередніх двох місць його спровадили за бухалово.
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21.04.2023 11:03 Відповісти
Є багато варіантів. Але хоча якщо ваша ціль тількі язиком потріпати....
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21.04.2023 11:21 Відповісти
Вони як ВПО отримують в евакуації 13 тисяч на родину, цього навіть достатньо щоб виняйти дом в селі та на їжу, не кажучі про гуманітарку.
Не кажу вже про те щоб виїхати за кордон, лежень якийсь...
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21.04.2023 12:23 Відповісти
САМЕ ТАК!!!! Я де кому вже це замахався казати. Чи можливо деякі коментатори вважають, що в Федоровці вони ********** бульше? Можливо у них там бізнес-салон краси приміром....
14 тис на сім'ю, хати по селам можна знайти навіть безкоштовно-і хай занімаються тим чим зараз в Федоровці. Саджають огороди, живність тримають....
Приємно що серед коментаторів є розумні люди які думають логічно
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21.04.2023 12:52 Відповісти
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21.04.2023 09:10 Відповісти
Надо вернуть хозяину!
Со взрывателем....
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21.04.2023 09:11 Відповісти
Бомба 1950 года изготовления... Вторая с конца армия мира...
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21.04.2023 09:12 Відповісти
Це не значить, що у них немає нових бомб. Бомбу зробити - простіше простого.
Утилізують свій непотріб нашим коштом.
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21.04.2023 09:20 Відповісти
Я бы не говорил "проще простого". Это не блинчики на сковородке жарить и не лепить голубцы.
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21.04.2023 09:45 Відповісти
І що ж такого високотехнологічного є у звичайній фугасній авіабомбі, які ще у Другу світову масово робили всі воюючі армії?
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21.04.2023 10:20 Відповісти
Изношенность оборудованя, которое эксплуатируется с 50 годов. Ну подумайте сами, стали бы рабссияне возится с таким старьем, тротил в которых уже становится опасным из-за выделения тротилового масла, если есть в наличии более новые и не такие проблемные бомбы?

При хранении боеприпасов, снаряженных тротилом сырцом, наблюдается вытекание тротилового масла, приводящее к сниженню пло1ности и прочности разрывного заряда, что делает такие боеприпасы опасными и неполноценными при стрельбе (отказы). У артиллерийских снарядов и мин это может быть причиной преждевременных взрывов при выстрете. Неполные взрывы и отказы обычно объясняются тем, что маслянистые прнмеси, заполняя эаэор между взрывателем и разрывным зарядом, загораживают последний, а в случае проникновения во взрыватель пропитывают детонатор и делают его пло.хо восприимчивым к капсюлю-детонатору. Преждевременные же разрывы можио объяснить тем, что при вытекании из снарядов маслянистых примесей нарушается монолитность разрывного заряда, он становится пористым, вследствие чего при выстреле могут произойти опасные перемещения взрывчатого вещества.
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21.04.2023 10:39 Відповісти
"Калібри" теж на обладнанні 50-х років роблять? Хто сказав, що у русні зовсім немає нових станків? Бомба - не ракета. Простий металевий корпус, заливка вибухівкою і детонатор, який є самою складною частиною бомби. Можна робити навіть в кустарних умовах, маючи листовий метал, електрозварювання, токарні станки і достатньо вибухівки, з чим у русні проблем немає зовсім.
І до чого тут деградація вибухівки? Бомби не снаряди, ними не стріляють. Ударних навантажень на них немає аж до влучання в землю. Можна скидати на "авось", вартість авіаційного керосину співставна з вартістю утилізації "за регламентом".
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Не надо половой орган мужчины сравнивать с пальцем. Причем тут "Калибры"?
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21.04.2023 11:06 Відповісти
Ви стверджуєте, що станки для виробництва ФАБ у них ще з 50-х років, тоді як же вони роблять набагато більш складні та ********* "Калібри" і "Ланцети"? Та вони ще й Т-90, "Тигри", "Тайфуни" випускають, а це вже машини, не діжки сталеві з детонаторами. Складну ******* техніку можуть, а примітивну - ні. Щось не сходиться.
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21.04.2023 11:12 Відповісти
Станок для ФАБ и станок для Калибров один и тот же? Поздравляю, мистер Эдиссон...
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21.04.2023 11:15 Відповісти
Якщо русня змогла зробити станок для "Калібрів", у чому проблема зробити станок для ФАБів?
І у вас є точні відомості, що русня не має станків для ФАБів, крім зроблених у 50-х роках?
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21.04.2023 11:44 Відповісти
Віктор Телецький ac6b1b3e Вам уже объсяснил. Приходите на сайт когда ФАБ-500 в гараже на коленке сделаете.
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21.04.2023 11:50 Відповісти
Ну і ви на сайт не заходьте, поки у русні є чим і з чого нас обстрілювати. Має ж скоро закінчитись, за вашою логікою.
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21.04.2023 12:07 Відповісти
Вам уже написали что старых советских запасов как грязи. Читать не Ваше? Ваше только муть всякую писать?
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21.04.2023 12:10 Відповісти
"Калібри", "Кинжали", "Ланцети", Х-101, Р-500 до "Іскандера", 57Э6-Е до "Панциря-С" - то з савєцьких запасів?
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21.04.2023 12:19 Відповісти
Мы говорим о ФАБ-500!!! Вася, не тупи. Прости, конечно за грубость, но ты же не воспринимаешь аргументы... У тебя все на одном станке изготавливается!!! Как можно так тупить???
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21.04.2023 12:27 Відповісти
Як країна, що може виготовляти поки що єдині в світі перевірені в бою гіперзвукові ракети (а також власні цивільні автомобілі) бути не в змозі налагодити виробництво залізних діжок з примітивними детонаторами? На трубному заводі в Ліпецьку цілодобово міни для мінометів клепають, а це виріб набагато більш відповідальний, ніж бомба. Яка проблема бомби почати робити? У всій росії немає станків, щоб лист сталевий гнути? Або вибухівки замало? Чи всіх зварювальників на війну відправили? І Ковровський мехзавод вже під забудову ТРЦ пустили?
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21.04.2023 12:34 Відповісти
И что что первые? Испытали, хорошо. Где серийное производство? Если рашисты по Украине гатят из всего что под руку попалось, то ГДЕ ЭТИ ВУНДЕРВАФЛИ??? На дне вместе с крейсером "Мацква"?
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21.04.2023 12:43 Відповісти
Це наше щастя, що у них з електронікою дуже погано, тільки тому високоточна зброя робиться у малій кількості. Та з примітивними засобами (набої, гранати, міни) у них жодних проблем. Це нам в пакетах допомоги включають БК для стрілецької зброї, русня гатить з автоматів невпинно і без оглядки на запаси, тому що забезпечення стабільне і в повному обсязі. А кулю зробити важче, ніж бомбу: там точність обробки потрібна.
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21.04.2023 12:49 Відповісти
Капец... То виробляют, то не виробляют. То мужской половой орган длинный, то майка короткая.... Вы, батенька, графоман.
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21.04.2023 12:57 Відповісти
Де "не виробляют"? Все роблять, чогось мало, чогось багато. ФАБ - не нанотехнологія, отже, можна робити у великій кількості. Ресурсів вдосталь, засоби теж є.
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21.04.2023 13:01 Відповісти
Почему тогда бомбы 50-х годов применяют, а не новые? Бомбу сделать сложнее, чем пулю и целиком патрон... Хотя кому я говорю... Человеку, который считает что все оружие изготавливается на конвейере для стрелкового оружия... Вас в ваше пионерское детство водили на патронный завод на экскурсию и поэтому у Вас такие обширные знания о производстве всех видов вооружений?
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21.04.2023 13:07 Відповісти
Вже казав, повторюю: утилізація. Ця бомба іржава, згнила б остаточно, вибухівка розклалась би через ще десять років зберігання. А так скинули на якесь село - і клопоту немає. Вибухнула - добре, ні - от нехай тепер хохли своїх саперів женуть, її піднімати, вивозити, підривати десь. А вона раптом в дорозі вибухне.
Чому ви вирішили, що я певен, ніби вся зброя на одному конвеєрі робиться? Щоб ракету виготовити, треба багато конвеєрів. Корпус, двигун, сервоприводи, система керування, боєголовка - це все окремі вироби, які складаються з тисяч деталей, великих і малих. Кожну деталь теж треба виготовити. Це не тільки конвеєри, це окремі заводи. Один робить компоненти двигуна (дюзи, камери згоряння, паливні насоси), другий - компоненти сервоприводів (двигуни, редукторні механізми). А ще є багато стандартних деталей (резистори, конденсатори, підшипники, мікросхеми, дроти), з якими через санкції у русні виникли великі проблеми. Тому що стандартні компоненти роблять спеціалізовані заводи, які крім ВПК постачають їх ще десяткам інших галузей.
А що таке бомба? Зігнуті листи металу з привареними стабілізаторами з обрізків тих самих листів, і простий механізм детонатора. Ну і вибухівка, яку русня чорт знає скільки тонн на добу кожного дня робить.
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21.04.2023 13:17 Відповісти
Вернемся к паторнам. Так будет понятнее. Так вот авиационные патроны ОФЗ к 30-мм авиационным пушкам имеют клеймение на донце гильзы "184" и диаметрально противоположно "15". По аналогии со стрелковым оружием какзалось бы надо год изготовления и номер партии патрона, правильно? Но это были цифры о номере завода-изготовителя и партии гильзы. А на патроны БТ к этим же пушкам стояли такие же цифры "55" и "606" и это тоже были цифры о номере завода-изготовителя и партии гильзы. Так вот что интересно: реальный номер партии и год изготовления патрона в сборе находился на бумажном вкладыше внутри цинка.
А Вы мне про бомбы и ракеты на одном заводе... Не умничайте больше там, где этого не надо.
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21.04.2023 13:34 Відповісти
А як же мінометні міни на трубному заводі? Не може бути такого, нам знову набрехали?
Ви впевнені, що у росії тільки совєцькі запаси? Русня була впевнена у "Кієвє за трі дня" і "встрєчать будут караваямі". Результат?
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21.04.2023 13:47 Відповісти
ОФАБы 50 годов изготовления и постоянные поиски боеприпасов у своих "союзников" вроде Северной Кореи.
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21.04.2023 13:51 Відповісти
Танки, артилерію і авіацію у "союзників" русня теж шукає?
Су-34, яких чимало позбивали вже, випускаються з 2008 року. А літак - це щось складніше за бомбу. Як так, літаки випускають, а бомби не можуть?
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21.04.2023 13:53 Відповісти
Общее количество Су-34М, построенных в 2022 году, составило десять единиц, а общее количество изготовленных по контракту 2020 года - 14 самолетов. Общее количество построенных Су-34 достигло предположительно 153 единиц, включая семь опытных и предсерийных самолетов.
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21.04.2023 13:59 Відповісти
Непогано як для країни, що навіть бомбу виготовити не може.
Підкажіть, а скільки бойових літаків побудувала Україна за всі роки незалежності?
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21.04.2023 14:01 Відповісти
Вася, не прикидывайся дурачком. В Украине есть заводы по изготовлению боевых самолетов?
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21.04.2023 15:21 Відповісти
Звісно що ні. А от у тупої русні, у якої бомби немає де робити крім як на зношеному обладнанні 50-х років, чомусь є. "Включая семь опытных и предсерийных самолетов". Значить, русня не тільки робить літаки, а ще і модернізує їх. А це означає випуск нових деталей, на які старі станки не розраховані. Звідки ж взялись у русні нові станки, якщо навіть авіабомби роблять на обладнанні 50-х років?
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21.04.2023 15:27 Відповісти
Ты опять мухи с котлетами мешаешь? А скажи мне лучше сколько в Украине авиаремонтных заводов, которые помогают держать в исправном состоянии наши боевые самолеты и скольео было отремонтировано на них?
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21.04.2023 15:32 Відповісти
Не знаю, скільки їх серед живих залишилось після бомбардувань, і не повинен знати. Знаю, що у русні точно жоден не постраждав. Взагалі жодне підприємство, пов`язане з ВПК не зазнало руйнувань внаслідок дій України. Санкції нанесли на три порядки більше збитків на території росії, ніж ЗСУ.
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21.04.2023 15:36 Відповісти
Львовский авиаремонтный завод (ЛДАРЗ) для МиГ-29, Запорожский авиаремонтный завод (МиГремонт) для Су-27 и Су-25, Одесский авиационный завод (ОАЗ) для Л-39, Николаевский авиаремонтный завод (НАРП) для Су-24, Ил-76 и АН-26,24, Луцкий ремонтный завод "Мотор" для ремонта двигателей РД-33 для МиГ-29.
Как ты думаешь, почему такое разделение заводов? Может все типы самолетов на одном заводе ремонтировать?
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21.04.2023 16:19 Відповісти
Ремонтні заводи запчастини самі роблять?
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21.04.2023 16:21 Відповісти
Ремкомплект да. Но ты не ответил на вопрос: почему все самолеты не ремрнтируют на всего одном заводе?
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21.04.2023 16:31 Відповісти
Літак - складна машина, багато чого потрібно для ремонту. Різне обладнання, різні навички. Не може одна людина вивчити всі моделі. І навіть завод не зможе сам будь-який ремонт зробити. Якщо пошкоджена РЛС, її треба відправляти на радіолокаційний завод.
Але до чого це питання? Мова йде про те, що русня, маючи майже повний цикл виробництва бойових літаків і можливості будувати нові моделі літаків, не може не бути в змозі робити примітивну зброю на кшталт авіабомб і мін.
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21.04.2023 16:35 Відповісти
Была бы способна, производила бы. ЧТО тут непонятного???
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21.04.2023 17:47 Відповісти
їм не потрібно нічого виробляти, тих бомб як грязі у кацапів.
дуже гидко читати таких диванних експертів з ************** точкою зору, що у кацапів нічого немає і виробляють максимум патрони.....
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21.04.2023 11:20 Відповісти
Блин...все страны принимают. И деньги вам,.и безопасность.Нет.под обстрелами детишек держат.Что с мозгами у людей?
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21.04.2023 09:12 Відповісти
Так, приймають, але для нормального життя треба працювати і працювати добре.
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21.04.2023 09:16 Відповісти
Вибачте...а де працювати не треба???ми в Україні працювали так що кітайці нас не догнали б.Щараз річ про безпеку.
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21.04.2023 14:14 Відповісти
І? Родина не виїжджала з України. Там може і закордонних паспортів нема, щоб їхати. Допоможете зробити? Як можна давати поради абсолютно не знаючи ситуації? Дасте їм грошей щоб на перший час, поки допомогу оформлять? Які в нас цікаві люди, як-то кажуть, чужу біду по пальцях розведу, своя прийде - ради не дам...
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21.04.2023 10:42 Відповісти
Так ти ж таа переживаєш, то візьми та дай.
Отой увалєнь тільки сидить і чекає щоб хтось дав.
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21.04.2023 10:53 Відповісти
дурня все. В Польшу закордонний паспорт з трьома дітьми просто не потрібний. Волонтерський центр для біженців в кожному місті. Робота є в кожному місті. Важка чи не важка - вибір кожного. Але про дітей цей чоловік явно не думає. Інакше б не піддавав їх такій небезпеці. Дав Бог трьох - скористайся цим і спаси. Принаймні можеш їх відвезти ж в ту Польщу, а сам підписати контракт.
Мутний тип.
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21.04.2023 11:21 Відповісти
Пускають без закордонних паспортів,з небезпечних міст.В любому місті України зверниться в протестанську чи евангельску церкву-там допоможуть с житлом,харчуванням.та іншим.Та що небудь роби.куди можешь звертайся але вивези детину з обстрілов
Потім ходити на цвинтар та звинувачувати себе-краше?
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21.04.2023 14:20 Відповісти
Навіть засоби для смерті періодично ох@ївають з дикості кацапні та відмовляються працювати.
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21.04.2023 09:12 Відповісти
Це така в Бєлгороді бабахнула?
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21.04.2023 09:13 Відповісти
в Белгороде 1500 кг
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21.04.2023 09:16 Відповісти
Скоріш за все.
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21.04.2023 09:18 Відповісти
зато в Белгороде все в порядке бомба ФАБ1500 взорвалась
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21.04.2023 09:15 Відповісти
А де про це можна почитати?дякую.
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21.04.2023 09:18 Відповісти
Можеш особисто в Бородянку приїхати і подивитися, там від таких бомб багатоповерхівок у місті не лишилося.
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21.04.2023 09:20 Відповісти
в соц сетях
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21.04.2023 09:20 Відповісти
Прямо на Цензорі протягом ночі було кілька статей про каб у бєлгороді.

Кацапам вже роздали методичку вихваляти бомбу, що впала на їх же місто.
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21.04.2023 09:30 Відповісти
В Белгороде как раз такая же упала! Если бы там упала 1500, там не машину на крышу закинуло, там и магазина того бы не было.
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21.04.2023 09:27 Відповісти
Кажуть, вона також не вибухнула, бо напевно така ж стара та іржава була, як і ця на фото. Просто влучила у дорогу на великій швидкості.
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21.04.2023 14:34 Відповісти
Оце так відчайдухи! Не розумію чому не виїжджають, у них ж троє дітей, вони можуть навіть закордон виїхати
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21.04.2023 09:19 Відповісти
Того що він кацап-лежень звичайний. За кордоном треба працювати, подивись на нього.
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21.04.2023 09:22 Відповісти
у Меня родственники в Германии работают
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21.04.2023 09:24 Відповісти
Зконтактуй, нехай приютять страдальця.
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21.04.2023 09:25 Відповісти
В России выросли продажи лекарств от диареи
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21.04.2023 09:22 Відповісти
Мене такі люди дивують... 3 дитини, їдь хоч у Канаду = допоможуть, влаштовуйся, рости дітей, офіруй на ЗСУ... Ніт = будемо чекати...
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21.04.2023 09:30 Відповісти
Вообщето как раз многодетные мужики и должны в первых рядах быть на фронте, а не байки расказывать про 3е детей. Ведь если убьют мужика у которого нет детей его род прервется. А этот уже наплодил. Как-то выживут, бог поможет. Мое субъективное мнение
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21.04.2023 10:26 Відповісти
Боже береги эту семью и всех украинцев ! Переможем мы этих тварей ! Вернем свои земли . Отплачем погибших . СЛАВА ЗСУ!
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21.04.2023 09:30 Відповісти
Бог дурням не допомагає.
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21.04.2023 09:32 Відповісти
Живет как-то в Латвии, но бомбы на голову не падают, три украинки работают в магазине у родственницы, одна даже была юристом в Днепре..
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21.04.2023 09:39 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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21.04.2023 10:25 Відповісти
Блин, прочная бомба оказалась. И это хорошо. А вот Дениса с детьми очень жаль...
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21.04.2023 10:38 Відповісти
Ось за рахунок такіх як ти це Пеніс клєпає дітей і нічого не робить. І срать він хотів на тих дітей, до речі.
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21.04.2023 10:40 Відповісти
Ну если он дважды выезжал в другие регионы, значит все же пробовал вывести семью. Ну а за мой счет он уже ничего не клепает. Я деньги только родителям (и то чаще вещами) и ЗСУ отправляю, прямых налогов я в Украине больше не плачу.
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21.04.2023 11:29 Відповісти
А вивезти родину у безпеку та захистити її зі зброєю в руках не може? Виплат вистачило би на оренду житла. Чого він чекає? Дітей пожалів би.
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21.04.2023 11:17 Відповісти
Можно ли такую бомбу использовать повторно? По сути это железная бочка со взрывчаткой. Можно вкрутить новый взрыватель и отправить обратно московитам?
Если нет, то можно её распотрошить и использовать вв для скидываемых с бпла боеприпасов?
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21.04.2023 12:18 Відповісти
можно,как взрыватель снимешь и переберешь..
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21.04.2023 12:20 Відповісти
ну, если будет совсем плохо - то да, если прям очень аккуратно и весьма дистанционно. но судя по складам с 2014 года на которые всем было насрать и те что повзрывали(сь) вдруг, у нас вообще все в ажуре. хотя если судить по депутатм \ судьям и т.п., отношению к госсобственности и ресурсам, то у нас как бы передовая экономика мира и ресурсов - просто завались.
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21.04.2023 19:21 Відповісти
ой ай яй яй, прелэстно-вклад жопоруких мокш в победу Солдат Великой Ukrainy
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21.04.2023 12:19 Відповісти
Бережи Вас Боже, земляки.
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21.04.2023 18:09 Відповісти
Дибілко, ти жінку з малими дітьми відправ у безпечне місце.
Україна ніколи не переможе, бо більш як за 30 років українці не вивчили державної мови. Може треба нарешті якусь клепку мати?
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21.04.2023 19:05 Відповісти
Наче ж є процедура примусового виселення ??
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21.04.2023 19:30 Відповісти
 
 