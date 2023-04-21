Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО

Японська співачка Оно Акі під час одного зі своїх виступів виконала гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виступу Оно Акі опублікований у соцмережах.

Марш українських націоналістів - пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі питання є суперечливим. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

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