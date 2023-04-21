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Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Японська співачка Оно Акі під час одного зі своїх виступів виконала гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виступу Оно Акі опублікований у соцмережах.

Марш українських націоналістів - пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі питання є суперечливим. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+52
Дякуємо.
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21.04.2023 10:12
+51
Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
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21.04.2023 10:14
+43
Оно Акі респект за позицію та підтримку...
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21.04.2023 10:16
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21.04.2023 10:12 Відповісти
а ще було відео, де японці, під гітару, співали пісню "дупин-*****"
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21.04.2023 12:42 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=6fPlYyRCmQ0
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21.04.2023 12:43 Відповісти
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21.04.2023 14:05 Відповісти
Нарешті самураї прокидаються, і стають тими, ким вони є.
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21.04.2023 10:14 Відповісти
Бандеро-японцами
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Знайшовся цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:38 Відповісти
Дякую, зберіг.
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21.04.2023 18:03 Відповісти
Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
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21.04.2023 10:14 Відповісти
Оно Акі респект за позицію та підтримку...
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21.04.2023 10:16 Відповісти
Курили повернуться додому!
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21.04.2023 10:18 Відповісти
А деякі доморощені ''українці'' два слова українською не скажуть!
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21.04.2023 10:20 Відповісти
Слава Украине!!! Аригато Aki сан
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21.04.2023 10:21 Відповісти
Навіть японці здатні вивчити українську мову, а кацапи ні*уя. Щелепа їм заважає.
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21.04.2023 10:22 Відповісти
в японській мові немає літери і звуку "л"
тому співачка вимовляє: порум'я, прекав, незрамні, прач, верикий
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21.04.2023 11:40 Відповісти
Я думаю справа не в щелепі. Просто вони вважають себе арійцями і зневажають українців і мову, як і інші народності бувшого сссеру
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21.04.2023 14:43 Відповісти
Раніше "катюшу" виконували . А ж ось і справжніх пісень почули. Респект Оно!
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21.04.2023 10:24 Відповісти
кажуть "катюша" - то вкрадена і перероблена українська пісня
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21.04.2023 11:00 Відповісти
Хіба тільки"Катюшу"? Ось ще
https://youtu.be/cJhIFaF1ZSg
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21.04.2023 11:09 Відповісти
катюша тож не мокшанска композиция
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21.04.2023 12:10 Відповісти
рашисты,сделайте себе харакири...
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21.04.2023 10:42 Відповісти
сльози на очах
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21.04.2023 10:46 Відповісти
так, душевно...
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21.04.2023 12:01 Відповісти
Гарно, сердечно, проникливо до сліз. Дякуємо. А чи багато хто їх українців знаю цю пісню?!
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Японська співачка..
може співачка із Японії?
японамать..
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21.04.2023 10:48 Відповісти
Ні, з кетаю - що за ви#бони?
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21.04.2023 11:04 Відповісти
а есть разница???
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21.04.2023 12:09 Відповісти
А що не так?
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21.04.2023 12:30 Відповісти
А де вона виконувала? Чому обрізано кінцівку відео?
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21.04.2023 10:52 Відповісти
є цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:39 Відповісти
Мабудь не усвідомлює змісту цих слів (інакше не було б такої лірики). Мелодійно, гарно, але..............
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21.04.2023 11:07 Відповісти
та не думаю - такі пісні вибирають з сотні претендентів - ось плейліст Знайшовся цілий плейліст з піснями Оно Акі для України https://www.youtube.com/playlist?list=PL4QZdjIkjfw3TCtzyPn_rucEQKt1Nxf-j
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21.04.2023 17:41 Відповісти
"Українцям" Зеленого клину буде приємно почути мову предків від сусідів японців.... Хоча які там українці? Все безповоротно помаскалене і остаточно зкацаплене... Що там казати про далекий Схід, якщо під боком Кубань...одні манкурти, кізяки-перекінчики...
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21.04.2023 11:22 Відповісти
Тут головне, що творча чорна сволота представлятиме Україну на Євробаченні, а не справжня українка з "Колисковою"...
Видители эта не фармат, нам нужна пабеда!
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21.04.2023 11:33 Відповісти
T skandal organizacja mordująca Polaków uznana za terrorystyczną. Ludzie gdzie wy macie rozum?
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21.04.2023 11:36 Відповісти
Kiуdy i kim uznana? rosjanami? czy NKWS jakie w formie Ukraincow morowali Polskie wioski..i potem bylo duzo krwi..kim uznana?
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21.04.2023 15:48 Відповісти
Слава Польщі. Слава Україні.
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21.04.2023 16:55 Відповісти
так виконує, що зрозуміло що відчуває...
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21.04.2023 12:05 Відповісти
Браво!!!
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21.04.2023 12:07 Відповісти
..даже Японки могут выучить Ukrainian ..мокши с болот мацковии неисправимы...кроме монголо- татарского,мокшанского наречия ничего не могут...
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21.04.2023 12:08 Відповісти
Пані Оно Акі подяка та повага!!!
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21.04.2023 12:13 Відповісти
Душевно співає.
А потрібно в дусі "Баттотай"!
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21.04.2023 12:47 Відповісти
Супер. Дякуємо!
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21.04.2023 13:01 Відповісти
умница!хороший голос!все народы должны сейчас объединится вокруг Украины и помочь ей победить!
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21.04.2023 13:06 Відповісти
Боже, яка наша мова співуча, у будь якому виконанні і будь ким.
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21.04.2023 13:14 Відповісти
WAV
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21.04.2023 14:41 Відповісти
До слёз....
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21.04.2023 17:29 Відповісти
"бо плач не дав, свободи ще нікому, а хто Борець - той здобуває світ"!!!
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23.04.2023 12:08 Відповісти
 
 