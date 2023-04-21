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Японська співачка Оно Акі виконує українською мовою гімн ОУН "Зродились ми великої години...". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Японська співачка Оно Акі під час одного зі своїх виступів виконала гімн Організації Українських Націоналістів "Зродились ми великої години".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виступу Оно Акі опублікований у соцмережах.
Марш українських націоналістів - пісня, створена на слова Олеся Бабія. Музику приписують Омеляну Нижанківському, хоча без вказання того в оригіналі питання є суперечливим. 1932-го затверджена Проводом Українських Націоналістів, керівним органом ОУН, як гімн організації.
Топ коментарі
+52 Чайка Київ
показати весь коментар21.04.2023 10:12
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+43 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар21.04.2023 10:16
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тому співачка вимовляє: порум'я, прекав, незрамні, прач, верикий
https://youtu.be/cJhIFaF1ZSg
може співачка із Японії?
японамать..
Видители эта не фармат, нам нужна пабеда!
А потрібно в дусі "Баттотай"!