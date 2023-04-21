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Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Десантники 79-ї бригади із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-90, що за допомогою спеціального обладнання намагався зробити прохід через мінне поле.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки десантників опублікований у соцмережах.
"Українські десантники, виявили та влучним пуском з ПТРК "Javelin" знищили ворожий Т-90 з мінним тралом, що намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях", - йдеться у дописі до відео.
Топ коментарі
+37 Kiev_Kiev_777
показати весь коментар21.04.2023 11:31
+30 Ol Ol e5ddacc7
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+24 FT FT
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https://censor.net/ua/video_news/3411613/rosiyiskyyi_tank_vybuhaye_na_mini_video_bezpilotnyka
"Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. 21.04.23 11:29";
"Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника. 12.04.23 10:55".
Найобщики.
"намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях" - чи не простіше було написати якось так: "... намагався робити прохід в мінних полях..."