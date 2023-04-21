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Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Десантники 79-ї бригади із ПТРК "Javelin" знищили ворожий танк Т-90, що за допомогою спеціального обладнання намагався зробити прохід через мінне поле.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки десантників опублікований у соцмережах.

"Українські десантники, виявили та влучним пуском з ПТРК "Javelin" знищили ворожий Т-90 з мінним тралом, що намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях", - йдеться у дописі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Морпіхи із 35-ї ОБрМП підпалили ворожий танк із "мангалом". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+37
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21.04.2023 11:31
+30
Я хвилююся - трал вцилів?
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21.04.2023 11:33
+24
А куда танк делся?
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21.04.2023 11:33
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21.04.2023 11:31 Відповісти
А потім над Києвом неопізнані літальні об'єкти з'являються
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21.04.2023 12:41 Відповісти
Я хвилююся - трал вцилів?
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21.04.2023 11:33 Відповісти
вцілів. але відро шо на фаркопі танчика бовталось - вдрузки! )))
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Ви мене засмутили ... тепер відро жалко....
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21.04.2023 11:45 Відповісти
за відро вищитають з оператора джавеліна )))
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21.04.2023 11:46 Відповісти
Я готовий компенсувати оператору його "помилку".
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21.04.2023 11:51 Відповісти
Класна перепалка стосовна циберки....
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21.04.2023 16:36 Відповісти
Доставка лапатніков сразу на канцерт Кабздуна...
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21.04.2023 11:33 Відповісти
А куда танк делся?
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21.04.2023 11:33 Відповісти
Сховався за тралом.
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21.04.2023 11:40 Відповісти
Знаменитый Копперфильд нервно курит от таких эффектов
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21.04.2023 11:43 Відповісти
Это машинка перемещения в пространстве. Значит, такое предложение: сейчас мы нажимаем на контакты и перемещаемся к вам. Но если эта машинка не сработает, тогда уж Вы с нами переместитесь, туда куда мы скажем.
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21.04.2023 11:42 Відповісти
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21.04.2023 12:01 Відповісти
На все случаи жизни...
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21.04.2023 14:27 Відповісти
Наши десантники так отджавелинили кацапский танк, что экипаж сразу оттралился
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21.04.2023 11:40 Відповісти
Да -- ім мало не показалось .
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21.04.2023 11:42 Відповісти
Думаю - їм взагалі нічого непоказалось.
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21.04.2023 11:46 Відповісти
І там їм і місце!))))
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21.04.2023 20:44 Відповісти
таке враження що москалів завантажили снарядами по самий люк і нагодували на дорогу квасолею...
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21.04.2023 11:42 Відповісти
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21.04.2023 20:09 Відповісти
це що особливості орківського бойового досвіду, тягнути танком трал з повним боєкомплектом
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21.04.2023 11:45 Відповісти
Хотіли мабуть швидко взяти Берлін і помити ноги в Ла - Манші.
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21.04.2023 11:48 Відповісти
кацапський трал треба не попереду штовхати, а зверху танка примотувать синьою ізолєнтою
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21.04.2023 11:48 Відповісти
Орки будут кричать: "Мы же мирный танк, мы же разминировали, мы не стреляли... Это другое."
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21.04.2023 11:48 Відповісти
Хлопці! Що ж ви натворили!!! Своїми руками прохід у мінному полі пробили! Бо від вибуху боєкомплекту танка могли спрацювать виставлені поряд міни Відкрили прохід кацапам Прийдеться вас голими колінами на гречку ставить - за погану роботу!
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21.04.2023 11:51 Відповісти
а хто сказав що кацапошахіди доїхали до мінного поля
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21.04.2023 12:21 Відповісти
Ну так я ж і не сказав що "доїхали" та "ініціювали" ! Я просто сказав "Ай-яй-яй!" "Стьоб" розумієш?На відео не видно детонації (щось "гупнуло" на краю посадки - метрів за триста) Але я не думаю що це - "ініціація" вибухом
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Гарно жахнув Джавелін, показово, а то рашистська пропаганда *******, що то все постанова. Еще ще сумніви орки, чи павтаріть?
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21.04.2023 11:51 Відповісти
Прожарка мідіум. Ця страва називається м'ясо по ЗСУ танчик нафарширований уйобками кацапами
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21.04.2023 11:52 Відповісти
Т-90 - елітний оркомангал
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21.04.2023 11:56 Відповісти
Танкісти могли загинути. (Сарказм)
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21.04.2023 11:58 Відповісти
В гавно!
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21.04.2023 11:59 Відповісти
Больше похоже на наезд на мину.
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21.04.2023 12:02 Відповісти
да, таку велетенську!
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21.04.2023 12:35 Відповісти
в пакет вже нічого не нашкребуть.
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21.04.2023 12:09 Відповісти
як що на т-90 чипляють трал ,то він вже повне лайно, то навіщо йому залишили БК
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21.04.2023 12:10 Відповісти
ну кацапи наділи на нього "накидку" і він став невидимий для наших протитанкових комплексів
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21.04.2023 12:23 Відповісти
Видео старое. Там говорилось, что на мину наехал.
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21.04.2023 12:21 Відповісти
На цензорі є це відео.

https://censor.net/ua/video_news/3411613/rosiyiskyyi_tank_vybuhaye_na_mini_video_bezpilotnyka
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21.04.2023 12:29 Відповісти
Отака цікава мінка - трал пропускає і тут вже і танчік, просто в дерьмо.
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21.04.2023 12:34 Відповісти
За силуетом це навіть не танк, машина розмінування
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21.04.2023 12:37 Відповісти
Одне і те саме під різними назвами цензуристи тулять:
"Десантники 79-ї бригади знищили із ПТРК "Javelin" ворожий танк Т-90. 21.04.23 11:29";
"Російський танк вибухає на міні. ВIДЕО безпілотника. 12.04.23 10:55".
Найобщики.
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21.04.2023 13:18 Відповісти
так, а наступного тижня ще щось придумають на це ж відео....
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21.04.2023 14:06 Відповісти
редактор на цензорі не встигає вичитувати тексти?

"намагався здійснити пророблення проходів в мінних полях" - чи не простіше було написати якось так: "... намагався робити прохід в мінних полях..."
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21.04.2023 13:20 Відповісти
,,---долго над полем ботинок летал,,.
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21.04.2023 15:04 Відповісти
не нашел я там Т-90 и Джавелина, вижу какую то бронемашину и работу 155мм снаряда ескалибур
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21.04.2023 16:11 Відповісти
 
 