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Український воїн кидає гранату в сховок окупантів під пошкодженим танком. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Український воїн знищив кількох окупантів, які сховалися під підбитим танком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць підібрався впритул до сховку ворога та кинув туди гранату.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Башта російської бронемашини високо злітає угору після атаки українських воїнів. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+76
Холоднокровність та витримка у нашого Воїна на висоті! Не у кожного вистачить волі й рішучості так грамотно діяти! Бережи себе, український Воїне!
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21.04.2023 11:02
+66
Он им аптечку бросил.
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21.04.2023 10:59
+52
Одноразову
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21.04.2023 11:03
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3-х очковый)))
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21.04.2023 10:59 Відповісти
Та хто зна скільки він там "очков" порвал!!!
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21.04.2023 11:05 Відповісти
Очки там уже были кадыровцами порваны)
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21.04.2023 11:46 Відповісти
Он им аптечку бросил.
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21.04.2023 10:59 Відповісти
Одноразову
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21.04.2023 11:03 Відповісти
Ага від всіх хвороб
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21.04.2023 12:44 Відповісти
угу - вовчу таку - ну я у санітарів лісу
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21.04.2023 15:51 Відповісти
просто титан!
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21.04.2023 10:59 Відповісти
мда, "Письма с Иводзимы"
в Україні ....
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21.04.2023 13:14 Відповісти
красавчик...,,сколько же их там мразей
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21.04.2023 11:01 Відповісти
Холоднокровність та витримка у нашого Воїна на висоті! Не у кожного вистачить волі й рішучості так грамотно діяти! Бережи себе, український Воїне!
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21.04.2023 11:02 Відповісти
Ату їх, юродивих!
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21.04.2023 11:02 Відповісти
Вітаю, вам лист.
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21.04.2023 11:05 Відповісти
... й танк на надгробок.
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21.04.2023 11:06 Відповісти
Помпєзно, як вони *******...
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21.04.2023 11:08 Відповісти
Бінго!!!
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21.04.2023 11:07 Відповісти
СТРАЙК!!!!!!
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21.04.2023 11:10 Відповісти
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21.04.2023 11:10 Відповісти
Кацапам этого не понять! По их, скрепной теории, надо было подойти в упор и закрыть выход грудью, как Матросов....
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21.04.2023 11:11 Відповісти
Так останні слова Матросова: "Прокятый гололёд..."
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21.04.2023 11:35 Відповісти
Воїну повага, будь обережнішим синку.
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21.04.2023 11:14 Відповісти
Прямо майже в руки вручив.Получай рашист гранату.
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21.04.2023 11:15 Відповісти
Попри те що на голову тупого орка капав розплавлений алюміній з палаючого двигуна
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21.04.2023 11:16 Відповісти
то мабуть не алюміній, а термопокривало
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21.04.2023 12:02 Відповісти
Пацаны,ловите!)
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21.04.2023 11:25 Відповісти
Падло ще й відстрілюється ..Свині прийшли на нашу землю ще й не погоджуються з тим що їх тут будуть кінчати не дивлячись що це друга недоармія Світу
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21.04.2023 11:28 Відповісти
орки у переважній більшості зовсім ненормальні - вирушити в іншу країну вбивати її людей, а потім самому там сдохнути, їм здається кращим виборам, ніж втекти від мобілізації, або, якщо не вдалося, обматюкати фюрера з його рабами воєнкомами та відсидіти, залишившись людиною, не ставши душогубом
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21.04.2023 11:30 Відповісти
AMNESTY INTERNATIONAL

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21.04.2023 11:35 Відповісти
Ловись кацапе великий та маленький..
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21.04.2023 11:41 Відповісти
Тепер ти берик.
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21.04.2023 11:42 Відповісти
полювання на бородавочника
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21.04.2023 12:01 Відповісти
хробаки копошились в кублі... більше не будуть.
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21.04.2023 12:03 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.04.2023 12:04 Відповісти
Вогнику не знайдеться?
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21.04.2023 12:06 Відповісти
Як там кабдзон співав про моторолу - "был пацан і нєт пацана..."
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21.04.2023 12:07 Відповісти
Зажарились
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21.04.2023 12:07 Відповісти
Кидав красиво Однак це лише мені здалося що граната вилетіла назад і бахнула зовні - спереду коло лівої гусянки?
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21.04.2023 12:08 Відповісти
Так, там щось не зрозуміле. І відео обривається раптово. не сіли ж в коптері акуми?!))

Але це не применшує професійність дій нашого воїна.
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21.04.2023 12:19 Відповісти
Когда он подходил, по нему не стреляли, так как он был прикрыт гусеницей и катком и его не видели. А когда бросил гранату, то прыгнул туда, где стал виден через межкатковые промежутки и стал доступен как для пуль, так и для осколков от собственной гранаты ...
Могу конечно ошибаться, но отступить назад в воронку из которой он выходил, так же находясь под прикрытием гусеницы с катком, и сразу после взрыва встать и открыть автоматный огонь в межгусиничное пространство, было бы наверное более логично.
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21.04.2023 13:46 Відповісти
щоб безпечно для себе відстрілюватись орку було потрібно просунути ствол між траками. у зворотньому випадку він міг отримати рикошет назад під танк від своїх же куль. тому щось то там летіло аде скоріше то небезпека для самого орка чим для нашого бійця. Уламки від гранати там теж погуляли добряче. це ж практично замкнуте приміщення.
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21.04.2023 16:58 Відповісти
уламки від гранати нашому бійцю не загрожували, бо вибух мав бути нижче поверхні землі. розліт буде конусоподібний вверх.
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21.04.2023 17:01 Відповісти
Возможно потому видео и обрывается, что он получил ранение либо пулевое, либо осколочное ...
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21.04.2023 13:52 Відповісти
після того як наш воїн кинув гранату,рашист почав стріляти...де відео задимлене покадрово можна побачити спалах гранати
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21.04.2023 12:38 Відповісти
Точку вибуху гранати вкажи!
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21.04.2023 13:11 Відповісти
Під танком. Під лівою гусенею є отвір - от тудой і пішов вихлоп з вибуху гранатки.
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21.04.2023 13:35 Відповісти
вибух на 19 секунді. коли все в диму стало. а орк походу відстрілювався. Хай би наш воїн не отримав поранень!
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21.04.2023 17:03 Відповісти
Там ще орк відстрилювався наче
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21.04.2023 12:40 Відповісти
Я не претендую на "істину" Просто висловив сумнів
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21.04.2023 13:10 Відповісти
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21.04.2023 12:13 Відповісти
Красава!
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21.04.2023 12:20 Відповісти
Допоміг хробакам підсмажитися. )
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21.04.2023 12:52 Відповісти
- Москалику, здавайся!
- Я не панімаю вашей свінячєго язика.
- Тоді лови гранату!
- Гик!!!
- Що ти гикаєш? Кажи впіймав чи ні?
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21.04.2023 13:11 Відповісти
Получай фашист гранату.
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21.04.2023 14:44 Відповісти
Держи гостинчик! (с)
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22.04.2023 08:39 Відповісти
 
 