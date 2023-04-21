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Український воїн кидає гранату в сховок окупантів під пошкодженим танком. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Український воїн знищив кількох окупантів, які сховалися під підбитим танком.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць підібрався впритул до сховку ворога та кинув туди гранату.
Топ коментарі
+76 Павло Бубенко 9e42f340
показати весь коментар21.04.2023 11:02
+66 shana
показати весь коментар21.04.2023 10:59
+52 Андрій Прозвєнніков
показати весь коментар21.04.2023 11:03
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в Україні ....
Героям слава!!!
Але це не применшує професійність дій нашого воїна.
Могу конечно ошибаться, но отступить назад в воронку из которой он выходил, так же находясь под прикрытием гусеницы с катком, и сразу после взрыва встать и открыть автоматный огонь в межгусиничное пространство, было бы наверное более логично.
- Я не панімаю вашей свінячєго язика.
- Тоді лови гранату!
- Гик!!!
- Що ти гикаєш? Кажи впіймав чи ні?