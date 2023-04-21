Український воїн кидає гранату в сховок окупантів під пошкодженим танком. ВIДЕО

Український воїн знищив кількох окупантів, які сховалися під підбитим танком.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, боєць підібрався впритул до сховку ворога та кинув туди гранату.

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