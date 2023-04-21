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Резніков про очікування від "Рамштайну": ППО, боєприпаси та тренування військових. ВIДЕО

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Міністр оборони Олексій Резніков розповів про очікування від сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн".

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Мої очікування дуже прості. Отримати запевнення, що нас продовжуватимуть підтримувати. Що розумітимуть наші пріоритети, це номер 1, протиповітряна оборона. Перш за все - на землі, тобто ракети, пускові установки, ще більше і більше. Друге - боєприпаси до артилерії, броньовані машини, продовження їхньої підтримки, ремонт, оздоблення тощо, для того, щоб ми могли успішно виконати наші плани. 

І, звісно, тренування наших військових не тільки ЗСУ, а порушуватиму питання про включення до тренінгових програм наших хлопців з Національної гвардії, прикордонної служби та Нацполіції", - сказав він.

За словами Резнікова, проситимуть європейських партнерів про те, щоб вони "змінили мандат" та мали право навчати наших захисників.

Читайте: На порядку денному "Рамштайн" аналіз уже зробленого, стратегія на 2023 рік та поточні потреби ЗСУ, - Резніков

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+10
взамін заберіть собі Рєзнікова і не повертайте !
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21.04.2023 12:05
+6
а що очікує яйцеголове чьмо від оборонпрому на чолі з сєпаром гусєвим?
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21.04.2023 12:06
+4
Воно ніяк не розуміє, що дадуть все, як воно перестане тирити.
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21.04.2023 12:10
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взамін заберіть собі Рєзнікова і не повертайте !
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21.04.2023 12:05 Відповісти
Навіщо їм це чмо?
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21.04.2023 12:10 Відповісти
це буде як диверсія проти НАТО: воно все розкраде і успішно розвалять, так що залиште вже собі таке чудо
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21.04.2023 18:09 Відповісти
а що очікує яйцеголове чьмо від оборонпрому на чолі з сєпаром гусєвим?
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21.04.2023 12:06 Відповісти
Воно ніяк не розуміє, що дадуть все, як воно перестане тирити.
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21.04.2023 12:10 Відповісти
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21.04.2023 12:13 Відповісти
і лотки для крадених яець
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21.04.2023 12:45 Відповісти
А яйця, яйця по 17 грн. не обіцяли? Можливо для господарки ЗСУ в міністрество оборони резнікова пришлють з сотню курочок-несушок?
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21.04.2023 12:51 Відповісти
тобто дадуть усе те, чого не закуповував твій їбучий дєрьмак із зе-лупою... так, яйце по 17?
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21.04.2023 13:46 Відповісти
 
 