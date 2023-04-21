Резніков про очікування від "Рамштайну": ППО, боєприпаси та тренування військових. ВIДЕО

Міністр оборони Олексій Резніков розповів про очікування від сьогоднішнього засідання у форматі "Рамштайн".

Про це він заявив у коментарі Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

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"Мої очікування дуже прості. Отримати запевнення, що нас продовжуватимуть підтримувати. Що розумітимуть наші пріоритети, це номер 1, протиповітряна оборона. Перш за все - на землі, тобто ракети, пускові установки, ще більше і більше. Друге - боєприпаси до артилерії, броньовані машини, продовження їхньої підтримки, ремонт, оздоблення тощо, для того, щоб ми могли успішно виконати наші плани.

І, звісно, тренування наших військових не тільки ЗСУ, а порушуватиму питання про включення до тренінгових програм наших хлопців з Національної гвардії, прикордонної служби та Нацполіції", - сказав він.

За словами Резнікова, проситимуть європейських партнерів про те, щоб вони "змінили мандат" та мали право навчати наших захисників.

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