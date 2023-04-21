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війна (56389) знищення (4109) 68 окрема єгерська бригада (24)

Єгері 68-ї бригади захопили ворожу позицію та показали тіла ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 68-ї єгерської бригади захопили ворожу позицію та показали тіла двох окупантів, що були ліквідовані під час штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло одно із окупантів, вірогідніше за все, пошматоване артилерійським чи мінометним пострілом.

"68-ма єгерська бригада, успішно провела штурм руснявих позицій", - йдеться у коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої БМП-3 із ПТРК Javelin. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+50
чувак смотрит на себя со стороны
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21.04.2023 13:14
+47
Русня відпочиває, а їхали мачіть укропов.
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21.04.2023 13:14
+29
Ещё много придется уничтожить этого свинособачего чурбанья.
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21.04.2023 13:18
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чувак смотрит на себя со стороны
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21.04.2023 13:14 Відповісти
наверно несколько секунд действительно смотрел на себя
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21.04.2023 13:30 Відповісти
Русня відпочиває, а їхали мачіть укропов.
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21.04.2023 13:14 Відповісти
100+, ..єхалі мачіть укропов...свалачєй
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21.04.2023 13:38 Відповісти
И НАТОй ваевать. Токо хтоето *** знает
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21.04.2023 13:51 Відповісти
ніхій по пілю шатітись без діла (мікіла азіров)
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21.04.2023 13:15 Відповісти
підпісь - "...Кіля"
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21.04.2023 13:39 Відповісти
Молодчаги хлопці,але блюр лишній,глянути б в оригіналі.
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21.04.2023 13:16 Відповісти
Так там теж саме
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21.04.2023 13:18 Відповісти
та там раздвоєніє лічності
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21.04.2023 20:04 Відповісти
Я би сказав що "расчлинение личности".
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21.04.2023 23:37 Відповісти
Відправились до пекла кацапи кончені 😠
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21.04.2023 13:18 Відповісти
Ещё много придется уничтожить этого свинособачего чурбанья.
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21.04.2023 13:18 Відповісти
"Де твоя голова, дебіл?!", - так один з азовців привітався у ворожому бліндажі під час зачистки десь на півдні.
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21.04.2023 13:18 Відповісти
Сплять і сниться їм кобзон.
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21.04.2023 13:19 Відповісти
"я віжу сон, мой удівітєльний сон
как будто пєсню ісполняєт мнє Кабзон" (почти С)
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21.04.2023 14:24 Відповісти
Розенбаум поперхнулся...
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21.04.2023 14:43 Відповісти
Ще один "кузьмічь прільох атдахнуть".
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21.04.2023 13:19 Відповісти
Краще харошево русскаго може бути тільки зашкварений уззкій.
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21.04.2023 13:24 Відповісти
с башкой знаково вышло
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21.04.2023 13:27 Відповісти
Та да... якось невдобно, ...лять, палучілось...
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21.04.2023 13:40 Відповісти
Дякуємо вам,наші захисники.
Молимось за вас.
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21.04.2023 13:29 Відповісти
Одного орка как раз можно и жене и матери в разных пакетах отправить. Одна пельмени вторая дрова получит
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21.04.2023 13:30 Відповісти
Та не тіла в кацапів. Трупи.
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21.04.2023 13:32 Відповісти
Біосміття.
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21.04.2023 14:19 Відповісти
В 21 веке сгинуть за царя *****. Кацапы - это застрявшее в Средневековье племя.
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21.04.2023 13:35 Відповісти
«Труп врага всегда хорошо пахнет». (Авла Вителлий).
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21.04.2023 13:40 Відповісти
Нємного пораскінул мозгамі... В прямому сенсі.
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21.04.2023 13:43 Відповісти
Потерял лицо.
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21.04.2023 13:48 Відповісти
упал лицом в грязь перед противником, непоррядок
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21.04.2023 13:55 Відповісти
Влупила наша «Арта» - кацап без голови.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
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21.04.2023 14:17 Відповісти
ISKAL GDE UMERET I NASHIOL, NA CHUJOI ZEMLE KAK SABAKA!
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21.04.2023 14:21 Відповісти
Гарний кацап- дохлий кацап. Майже цитата...
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21.04.2023 14:28 Відповісти
башка убежать хотела... сама, без туші...
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21.04.2023 14:46 Відповісти
Дохлых руцких много не бывает.
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21.04.2023 14:52 Відповісти
Здорові живіть.
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21.04.2023 15:06 Відповісти
як жило без голови, так і здохло
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21.04.2023 15:10 Відповісти
где найти незаблюреній видос?
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21.04.2023 15:26 Відповісти
..читав на кацапському Телеграмі одного кацапського льотчика транспортника, який написав..що з Ростова кожен день літаками 200-х відправяють... Так його смердячі заклювали у момент... і хохлом..і зрадником..і ІПСО ..і піна з рота. 300 тисяч українців вже у могилах...брешеш...!!. Він виклав відео ..як у літаку Іл-76 везуть повний літак... Брехня!! У нас нема рефрижераторів-літаків... .. Почитав... жахнувся... Висновок один. пАтерь в ВС РФ нет!!! А якщо є. то трошечки..трошечки..!!)))
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21.04.2023 15:36 Відповісти
Предлагаю когда их зароют над каждым поставитть по "зубу дракона", а то вылезут опять, на хер валенок наденут, будут девушек пугать.
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21.04.2023 15:42 Відповісти
Хм... Не вилізуть. Най просто стануть черноземом - нам ще там пшеничку вирощувати!!!
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21.04.2023 20:41 Відповісти
Рашиский конструктор, відправте мамке, хай збирае замість водку жрати
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21.04.2023 20:20 Відповісти
Мочіть усіх і ні в чому не сумнівайтеся!!!

Воно не люди.
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21.04.2023 20:40 Відповісти
Здорового москаля прибили.
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21.04.2023 20:45 Відповісти
йому та башка і так була зайвою
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21.04.2023 23:14 Відповісти
Поховали москаля як собаку,видно руки,видно ноги,видно сраку.
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21.04.2023 23:41 Відповісти
В этой бригаде, если не ошибаюсь воевал Россомаха (Олег Барна) ......Отпели воина сегодня в Михайловском соборе, вместе с командиром подраздела. Царство небесное воинам.
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22.04.2023 00:12 Відповісти
Свинособаки демілітаризовані належним чином. Чудова робота!
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22.04.2023 05:57 Відповісти
А почему пишут, что два тела оккупанта ликвидировано, в кадре видно что трое путинососовца отправились к кобзону или один живой остался
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24.04.2023 19:01 Відповісти
Та яка різниця два чи три, хто тіх москалів рахує)))
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22.05.2023 15:18 Відповісти
 
 