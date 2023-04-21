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Єгері 68-ї бригади захопили ворожу позицію та показали тіла ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 68-ї єгерської бригади захопили ворожу позицію та показали тіла двох окупантів, що були ліквідовані під час штурму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло одно із окупантів, вірогідніше за все, пошматоване артилерійським чи мінометним пострілом.
"68-ма єгерська бригада, успішно провела штурм руснявих позицій", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+50 Игорь Авдиенко a13a2540
показати весь коментар21.04.2023 13:14
+47 5 копійок
показати весь коментар21.04.2023 13:14
+29 Ри Лайли
показати весь коментар21.04.2023 13:18
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как будто пєсню ісполняєт мнє Кабзон" (почти С)
Молимось за вас.
Яка чудова іграшка: ги-ги-ги-ги-ги-ги….
Воно не люди.