Єгері 68-ї бригади захопили ворожу позицію та показали тіла ліквідованих окупантів. ВIДЕО 18+

Бійці 68-ї єгерської бригади захопили ворожу позицію та показали тіла двох окупантів, що були ліквідовані під час штурму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, тіло одно із окупантів, вірогідніше за все, пошматоване артилерійським чи мінометним пострілом.

"68-ма єгерська бригада, успішно провела штурм руснявих позицій", - йдеться у коментарі до відео.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої БМП-3 із ПТРК Javelin. ВIДЕО