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Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Михайлівському соборі та на Майдані відбулося прощання із колишнім нардепом Олегом Барною, який загинув, боронячи Україну.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Попрощатися з Барною прийшли десятки людей - рідних, близьких, друзів, побратимів, колишніх колег по парламенту.

Спочатку відбулася служба в Михайлівському соборі, потім церемонія продовжилася на Майдані.

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Автор фото та відео Олег Богачук

Разом з колишнім нардепом в останню путь провели командира єгерського взводу 31-річного Валерія Дорохова. Він, як і Барна, був родом з Тернопільської області.

Олега Барну поховають 23 квітня у рідному селі Білобожниця на Тернопільщині.

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Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 01
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 02
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 03
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 04
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 05
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 06
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 07
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 08
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 09
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 10
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 11
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 12
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 13
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 14
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 15
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 16
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 17
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 18
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 19
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 20
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 21
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 22
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 23
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 24
Із загиблим у бою з окупантами екснардепом Олегом Барною попрощалися в Києві 25

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+67
Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
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21.04.2023 14:45
+45
Вічна пам'ять Героям.
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21.04.2023 14:39
+42
Как жаль. Украина теряет лучших

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21.04.2023 14:39
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Вічна пам'ять Героям.
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21.04.2023 14:39 Відповісти
r.i.p
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21.04.2023 14:39 Відповісти
Как жаль. Украина теряет лучших

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21.04.2023 14:39 Відповісти
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21.04.2023 14:39 Відповісти
Помстимося за усіх!
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21.04.2023 14:40 Відповісти
Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
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21.04.2023 14:45 Відповісти
Колір не той... (((
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21.04.2023 14:49 Відповісти
Дивився по "Прямому" церемонію. Там Порох сказав про українських гнид. Ось вам і відповідь - чому "Жодного представника діючої влади..."
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21.04.2023 15:05 Відповісти
Барна был непримиримым и очень жестким оппонентом Зеленского и его холуев. Поэтому - закономерно, хоть и непорядочно.
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21.04.2023 15:16 Відповісти
А що можна було очікувати, коли в 2019 році кацапські провокатори тягнибок і садовий особисто їздили по теперішньому Чортківському району, де балотувався Барна і агітували голосувати проти нього - за зеленого учасника програми розсміши гоміка Гевка.
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21.04.2023 15:45 Відповісти
Герої не вмирають!Вічна пам"ять! (((
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21.04.2023 14:46 Відповісти
Вічна пам'ять і слава героям і безмежна подяка. Треба робити так, щоб війна була максимально дистанційною. Але реальнсть така, завдяки вибору в 2019 році, що зараз гинуть найкращі, в контактному бою з огидними ворогами, дивлячись в ці мерзенні пики рашистської наволочі. А ті, через кого така війна, в таких масштабах, стала можливою, зараз заробляють на крові.
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21.04.2023 14:51 Відповісти
С.У.М.
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21.04.2023 14:57 Відповісти
Світлана пам'ять Пане Олеже🔱❤️🖤🔱 Героям СЛАВА 🥇🥇🥇🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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21.04.2023 15:00 Відповісти
І жодного представника зе-влади!
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21.04.2023 15:08 Відповісти
Да! Можна сказати що це справжній депутат. Царствіє йому небесне....
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21.04.2023 15:09 Відповісти
Низький уклін та вічна пам'ять Герою-Захиснику!
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21.04.2023 15:15 Відповісти
Покажите где на фото хоть один "зеленый"
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21.04.2023 15:28 Відповісти
Нема ні бюторастів, ні свободи, ні самонемочі, не кажу вже про аваковсько-яценюкових злодіїв.
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21.04.2023 15:49 Відповісти
Цікаво, чи є тут підписники огидного єрмаківського каналу ISLAND TV ?
Оце мордило Пєтров щось там гавкало про Барну.
Закрийте тому годованому Пєтрову пельку.
https://www.youtube.com/watch?v=UheT9AHff6E&ab_channel=ANNEKSIYANET
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21.04.2023 15:46 Відповісти
Подивилася. Хтось вчора, здається, кинув посилання. Написала пару-трійко коментів тому цинічному брехлу!
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21.04.2023 16:07 Відповісти
Ті єрмаківські лизуни мене давно забанили. Лазять по фітнесам, ресторанам, жеруть як не в себе - і корчать з себе патріотів.
За Барну Пятрову треба пику розквасити.
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21.04.2023 16:35 Відповісти
Ніяка потвора з керівницва ВР не прийшла...
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21.04.2023 15:59 Відповісти
Испанский стыд.. Почему то не удивлен.
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21.04.2023 16:21 Відповісти
Слава Героям-захисникам! Віддали найдорожче - життя! Спочивайте в спокої! Вічна пам,ять!🌻🌻
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21.04.2023 16:10 Відповісти
а Барна завжди був воїном - хоч і в стінах верховної Ради.гарячий,різкий на слово - але завжди прямолінійно чесний.Царство Небесне.
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21.04.2023 18:03 Відповісти
Гинуть найкращі українці за нашу свободу.
Вічна пам'ять.
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21.04.2023 18:16 Відповісти
І ні одніеї потвори від зелених гнид.
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21.04.2023 18:39 Відповісти
 
 