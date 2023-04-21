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Рашисти у Маріуполі знімають фільм про окупацію міста, - Андрющенко. ВIДЕО
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Російські загарбники у Маріуполі почали знімати фільм про окупацію міста.
Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.
"Окупанти в Маріуполі почали знімати кіно. "2022" про "звільнення" Маріуполя від маріупольців та нормального мирного життя. Масштабна постановка пропагандо-лайна. Вчора весь вечір Кальміуській район чув "гру" кулеметів та автоматів. Настільки гучну, що зачищали чати. Виявляється - "кіно". Наступне що для посилення ПТСР містян? Підірвати Драм театр? Скинути бомбу з літака на пологовий?" - зазначив він.
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Готовьте черные пакеты, мрази.
землю , та вбивати украінців !
Здохнете всі , як скажені пси , бо ви не маєте морального права жити на цій землі 😡