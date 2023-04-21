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Рашисти у Маріуполі знімають фільм про окупацію міста, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники у Маріуполі почали знімати фільм про окупацію міста.

Про це у Telegram повідомив радник мера Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

"Окупанти в Маріуполі почали знімати кіно. "2022" про "звільнення" Маріуполя від маріупольців та нормального мирного життя. Масштабна постановка пропагандо-лайна. Вчора весь вечір Кальміуській район чув "гру" кулеметів та автоматів. Настільки гучну, що зачищали чати. Виявляється - "кіно". Наступне що для посилення ПТСР містян? Підірвати Драм театр? Скинути бомбу з літака на пологовий?" - зазначив він.

Також читайте: В окупованому Маріуполі російські загарбники почали красти граніт, - Андрющенко

Автор: Богдан Гуньковський
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Алкотреш.
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21.04.2023 15:28 Відповісти
Вони завжди переписували історію по гарячих слідах. Як 2 травня в Одесі.
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21.04.2023 15:29 Відповісти
Єрмак з Зеленським дуже допомогли Путіну в цьому...
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21.04.2023 15:43 Відповісти
Що ви робили з тілами загиблих, прокляті чорти?????? Де тепер нам шукати наших загиблих???? Сукі, щоб під вами земля горіла, щоб над вами земля давила, щоб вас жрали черві и живых і мертвих, і вас і ваших ******** в!
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21.04.2023 20:10 Відповісти
Скоты безумные. Мы вас всех убьем. Среди прочего, еще и за это.

Готовьте черные пакеты, мрази.
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22.04.2023 10:12 Відповісти
Невже про власну окупацію Маріуполя? Просто, Орвел якийсь!
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22.04.2023 11:01 Відповісти
Алкашня рашинська , вам недовго залишилось топтати украінську
землю , та вбивати украінців !
Здохнете всі , як скажені пси , бо ви не маєте морального права жити на цій землі 😡
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22.04.2023 13:08 Відповісти
А в Україні на противагу кацапам є марафон єдиних новин. Це ж крутіше, будь-якого кіно. Чи не так?
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22.04.2023 15:48 Відповісти
а что снято в Украине за все это время? есть хоть какой фильм?
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22.04.2023 18:14 Відповісти
 
 