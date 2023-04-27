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Ворожа міна падає впритул до групи українських бійців: "#бать нах#й! Це було дуже близько!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ворожа міна упала впритул до групи українських воїнів, що готувалися до штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафільмував один із бійців. На щастя, ворожа міна не завдала воїнам ані найменших ушкоджень.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Українські бійці зачищають позиції окупантів поблизу дороги на Бахмут. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+30
Господь береже.
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27.04.2023 09:35
+12
Сама шо не є нормативна лексика в таких випадках.
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27.04.2023 09:41
+11
звучит как упрёк киевским князям которые не предохранялись когда совершали половые акты с финно-угорскими женщинами
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27.04.2023 09:52
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Господь береже.
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27.04.2023 09:35 Відповісти
Сама шо не є нормативна лексика в таких випадках.
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27.04.2023 09:41 Відповісти
А тепер на хвильку уявіть немає московії з її мовою, то чи була б у нас така похабщина ( до якої ми звикаємо). Наскільки був би чистішим світ.
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27.04.2023 09:45 Відповісти
звучит как упрёк киевским князям которые не предохранялись когда совершали половые акты с финно-угорскими женщинами
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27.04.2023 09:52 Відповісти
А мазафака, это тоже из-за московии? Такая лексика есть у всех, точно так же, как и алкаши, наркоманы, воры, маньяки и т.п.
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27.04.2023 09:54 Відповісти
Мат или что-то очень похожее есть у всех народов.
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27.04.2023 22:20 Відповісти
Тільки справжній джентльмен, наступивши в темряві коту на хвіст, назве його котом.
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27.04.2023 21:36 Відповісти
Якій він спокійний.
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27.04.2023 09:42 Відповісти
Один боєць тут на Цензорі розповідав, якого з агс посеред поля розмістили, що коло нього так снаряди часто на початку війни падали, тільки і перебіжить, впаде у окоп і снаряд падає. Міг би отримати багато контузій каже. Але бігав по тим окопам у берушах. Вони і рятували.
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27.04.2023 09:56 Відповісти
Відео виклали для більш влучного наведення кацапських мін?
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27.04.2023 10:33 Відповісти
це що стрім у реальному часі, чи просто ви дурненький ?
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27.04.2023 12:26 Відповісти
Окоп - як книжка пише. Розосередження, фронт оборони - все по науці.
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27.04.2023 11:22 Відповісти
Судя по взрыву, это был заряд из АГС. Не дай Бог мина, хоть 82 к., видео мы бы не увидели...
Слава ЗСУ! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
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27.04.2023 15:01 Відповісти
земля сырая, вязкая, заряд и осколки увязли в ней.
была бы почва сухая, лентяя, прожаренная, последствия были бы плачевнее
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27.04.2023 22:31 Відповісти
 
 