Ворожа міна падає впритул до групи українських бійців: "#бать нах#й! Це було дуже близько!". ВIДЕО

Ворожа міна упала впритул до групи українських воїнів, що готувалися до штурмових дій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафільмував один із бійців. На щастя, ворожа міна не завдала воїнам ані найменших ушкоджень.

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