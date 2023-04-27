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Ворожа міна падає впритул до групи українських бійців: "#бать нах#й! Це було дуже близько!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Ворожа міна упала впритул до групи українських воїнів, що готувалися до штурмових дій.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, приліт ворожого боєприпасу зафільмував один із бійців. На щастя, ворожа міна не завдала воїнам ані найменших ушкоджень.
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Топ коментарі
+30 Hulio
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+12 MausMike
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+11 Yurka Gagarin
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Слава ЗСУ! Слава Украïнi i Жыве Беларусь!
была бы почва сухая, лентяя, прожаренная, последствия были бы плачевнее