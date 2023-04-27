Бойова робота розрахунку американського кулемета М240 у Бахмуті. ВIДЕО

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи кулеметників 93-ї ОМБР "Холодний Яр" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці займають позицію для обстрілу ворога, кілька хвилин працюють по вказаним цілям і швидко покидають позицію.

"Українські військовослужбовці здійснюють вогневу підтримку позицій в Бахмуті з американського кулемету М240. 93 ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.

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