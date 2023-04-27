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Бойова робота розрахунку американського кулемета М240 у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікований фрагмент бойової роботи кулеметників 93-ї ОМБР "Холодний Яр" у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці займають позицію для обстрілу ворога, кілька хвилин працюють по вказаним цілям і швидко покидають позицію.

"Українські військовослужбовці здійснюють вогневу підтримку позицій в Бахмуті з американського кулемету М240. 93 ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+19
Швейна машинка Багато сАванів нашиє.
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27.04.2023 10:44
+18
лєнта за лєнтою набої подавай.....
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27.04.2023 11:03
+14
@х.ено.... несколько раз пересматривал. Сам эпизод... ну скорее всего, пулеметчик прикрывал группу. А если кого и отправил на концерт к Кобзону, так это вообще праздник какой-то
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27.04.2023 11:00
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Швейна машинка Багато сАванів нашиє.
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27.04.2023 10:44 Відповісти
Не продумана подача набоїв.
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27.04.2023 10:49 Відповісти
?
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27.04.2023 11:20 Відповісти
та точно... не інакше як з самих Штатів треба ленту тянути
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27.04.2023 12:09 Відповісти
Невже не можна було придумати якусь коробку для цього? Так вести вогонь можна лише з стаціонарного положення.
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27.04.2023 12:15 Відповісти
Насчёт Штатов я так понимаю была ирония. Но когда боец бежит в соседнюю комнату за очередной лентой и растягивает её оттуда..!это уже не смешно.
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27.04.2023 12:32 Відповісти
Smatriu tut divannie experti zaumnie , dumaiu vam polnie štaniški biļi bi na mesta etih voinov ....luče bi malčaļi
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27.04.2023 12:54 Відповісти
Шо це ти накарябав тут? З латиницею пліз на англомовну версію ЦН.
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27.04.2023 13:01 Відповісти
Oi ...ņet ...ti iģoš ļesom... andrsted
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27.04.2023 13:06 Відповісти
@х.ено.... несколько раз пересматривал. Сам эпизод... ну скорее всего, пулеметчик прикрывал группу. А если кого и отправил на концерт к Кобзону, так это вообще праздник какой-то
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27.04.2023 11:00 Відповісти
так і є, скоріш за все це штурм укріплення мавп та підтримка атаки
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27.04.2023 19:22 Відповісти
лєнта за лєнтою набої подавай.....
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27.04.2023 11:03 Відповісти
Лента, а не лєнта.
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27.04.2023 15:33 Відповісти
Стрічка.
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27.04.2023 15:37 Відповісти
В той час також говорили лента, чув про пісню УПА ,,Лента за лентою,, ? Не лєнта, а саме лента.
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27.04.2023 15:50 Відповісти
----
Ви тут із за якоїсь херні не сваріться...
..
Я випріс при СРСР і більшість із тих , хто тут є теж , я так думаю...
тоді була жива народна мова якою розмовляли люди по селах..
...
Зараз, мені здається в медійний прості прорвалося інше покоління..
яке вдома розмовляє або російською або на суржику а народну українську мову вчать як інозумну - по словниках..
...
звідкіля взялося слово " медикИня " коли було жінка медпрацівник..
могли сказати " медичка"

...
І оці ******** паплюжать та калічать живу народну українську мову
іта щей інших учать..
..
Спитайте в селі що таке " медикиня"..
..
Це тільки один приклад..
...
Так що давайте не будимо..
...
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27.04.2023 17:59 Відповісти
Цілком згоден з Вами. Оці усілякі ,,медикині,, це все зміни до правопису 2019 року, до того ж не обовязкові, бо автори настільки прибацані, що дозволили не виконувати свої ж зміни й надалі користуватись старим правописом. А щодо ********* це ще мяко сказано. Ці недоразвиті покручі щей паплюжать українську мову засмічуючи англіцизмами, довбане якарізничне покоління яке щей наголос не може правильно поставити, страшно дратують. Я сам з села, тому знаю про що мова, а токож мушу зазначити, що є багато неграмотних людей котрі говорять лютим суржиком.
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27.04.2023 21:57 Відповісти
Там рядом нужно патронный завод строить для одного пулемета
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27.04.2023 11:15 Відповісти
Второй номер вместо того чтобы снимать правильную картинку лучше бы научился правильно подавать патроны в ленте первому номеру чтобы перекосов не было. От этого зависит жизнь их обоих.
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27.04.2023 11:20 Відповісти
Цікаво і наскільки ж ствола вистачить при такому темпі ?
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27.04.2023 11:21 Відповісти
Чому вони не у більш закритих шоломах ? Це ж мабуть не ССО і не розвідники.
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27.04.2023 11:23 Відповісти
Аби місце було під активні, або й пасивні, звукопоглинаючі навушники. Кулемет робить ДУЖЕ багато шуму, а в закритому приміщенні поготів, потім до тижня у вухах немов вати напхали.
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27.04.2023 20:24 Відповісти
ствол не згоряє? від такої інтенсивності.
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27.04.2023 11:26 Відповісти
Для цього є змінний ствол, міняється десь через кожні 1к пострілів, кількість підраховується вагою стрічки
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27.04.2023 20:26 Відповісти
Пулемет решает много задач, так же есть разные виды стрельбы, допустим заградительный огонь. Можете сьздит в Бахмут, ребята вам все расскажут и покажут...
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27.04.2023 11:42 Відповісти
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27.04.2023 11:46 Відповісти
..жги тварей болот мацковии....
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27.04.2023 12:54 Відповісти
Це нащі )
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27.04.2023 14:01 Відповісти
факт! майже так і е... хай береже вас бог, хлопці

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27.04.2023 15:53 Відповісти
При такому темпі стрільби ні стволів ні набоїв не напасешся.Та й мені здається, що кулеметник сплутав кулемет із перфоратором, бо б`є в одну точку.
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27.04.2023 16:17 Відповісти
Sergii Ustim , вище, пояснив. Загороджувальний, або придушити рух. Це якщо не одне і те ж.
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27.04.2023 17:08 Відповісти
Дурна трата БК
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27.04.2023 17:35 Відповісти
Це кулемет саме так із нього і стріляють, а не по два-три набої.

It's a Machine Gun!
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27.04.2023 20:30 Відповісти
насправді режими різні
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27.04.2023 22:06 Відповісти
Тут, кулеметник працює вправно
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27.04.2023 22:19 Відповісти
"Йде собі москаль, селом гуляє - тьохнув кулемет - його немає..., ах лента-за-лентою набої подавай, вкраїнський вояче в бою не відступай!" (с)
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27.04.2023 16:58 Відповісти
..
"Йде собі москаль, селом гуляє - тьохнув кулемет - його немає..., ах лента-за-лентою набої подавай, вкраїнський вояче в бою не відступай!"
...
Тоді ці пісеньки складали люди які може і грамоти нне знали...
...
Спасибі їм за вклад до боротьби за незалежність України..
...Але зараз вимагати щоб всі розмовляли на якомусь бойківському хутірському діалекті - то за дуже..
..
хоч вже за це не сваріться бо в єдності сила..
....
а якщо правильно то : стрічка.. кулеметна стрічка з набоями
...
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27.04.2023 18:06 Відповісти
Ребятки, гасите кацапскую ********* и самое главное, останьтесь живыми. Горжусь вами, безмерно!
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27.04.2023 18:17 Відповісти
Друже ! Чудові слова !
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27.04.2023 19:29 Відповісти
Wich sehe er vernichtet nur die Munition Schießt ohne zum Zielen.
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27.04.2023 21:05 Відповісти
И с налета, с поворота
по цепи врагов густой,
застрочил из пулумета
пулеметчик молодой 😀
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28.04.2023 05:24 Відповісти
 
 