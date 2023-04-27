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Бойова робота розрахунку американського кулемета М240 у Бахмуті. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікований фрагмент бойової роботи кулеметників 93-ї ОМБР "Холодний Яр" у Бахмуті.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі бійці займають позицію для обстрілу ворога, кілька хвилин працюють по вказаним цілям і швидко покидають позицію.
"Українські військовослужбовці здійснюють вогневу підтримку позицій в Бахмуті з американського кулемету М240. 93 ОМБр", - йдеться у коментарі до відео.
Топ коментарі
+19 Ol Ol e5ddacc7
показати весь коментар27.04.2023 10:44
+18 Вольный Каменьщик b40afab5
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+14 Eco Control
показати весь коментар27.04.2023 11:00
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Будь ласка, зачекайте...
Ви тут із за якоїсь херні не сваріться...
..
Я випріс при СРСР і більшість із тих , хто тут є теж , я так думаю...
тоді була жива народна мова якою розмовляли люди по селах..
...
Зараз, мені здається в медійний прості прорвалося інше покоління..
яке вдома розмовляє або російською або на суржику а народну українську мову вчать як інозумну - по словниках..
...
звідкіля взялося слово " медикИня " коли було жінка медпрацівник..
могли сказати " медичка"
...
І оці ******** паплюжать та калічать живу народну українську мову
іта щей інших учать..
..
Спитайте в селі що таке " медикиня"..
..
Це тільки один приклад..
...
Так що давайте не будимо..
...
It's a Machine Gun!
"Йде собі москаль, селом гуляє - тьохнув кулемет - його немає..., ах лента-за-лентою набої подавай, вкраїнський вояче в бою не відступай!"
...
Тоді ці пісеньки складали люди які може і грамоти нне знали...
...
Спасибі їм за вклад до боротьби за незалежність України..
...Але зараз вимагати щоб всі розмовляли на якомусь бойківському хутірському діалекті - то за дуже..
..
хоч вже за це не сваріться бо в єдності сила..
....
а якщо правильно то : стрічка.. кулеметна стрічка з набоями
...
по цепи врагов густой,
застрочил из пулумета
пулеметчик молодой 😀