"Это что происходит!? Российские боевики оказывается!", - росіянин обурюється одруком на росТВ в новині про обмін полоненими. ВIДЕО

Росіянина обурив одрук у рядку в ефірі росТВ, у якому російських полонених, обміняних учора, названо бойовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував відеоряд телеканалу, де видно це повідомлення і опублікував у соцмережах.

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