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"Это что происходит!? Российские боевики оказывается!", - росіянин обурюється одруком на росТВ в новині про обмін полоненими. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Росіянина обурив одрук у рядку в ефірі росТВ, у якому російських полонених, обміняних учора, названо бойовиками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував відеоряд телеканалу, де видно це повідомлення і опублікував у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський окупант здається у полон українським воїнам: "Ползет п#дар. Нарядный. Якутський бурят, бл#дь". ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Правда на каналі визиває шок.
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27.04.2023 11:17
+31
Опечатка, *****... Правильно было:"расейские гандоны". Надо выпускающего редактора наказать!
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27.04.2023 11:17
+27
Так, а шо не так, **********?
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27.04.2023 11:17
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Правда на каналі визиває шок.
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27.04.2023 11:17 Відповісти
папалі в члєн піпенцам
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27.04.2023 11:33 Відповісти
Не нравится, когда рубят правду в матку!
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27.04.2023 12:36 Відповісти
Они "правду матку" то никогда в СМИ и не видели с 1917 года. А их выпускающий редактор конкретно попал на "два года расстрела"
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27.04.2023 13:01 Відповісти
Так, а шо не так, **********?
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27.04.2023 11:17 Відповісти
Опечатка, *****... Правильно было:"расейские гандоны". Надо выпускающего редактора наказать!
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27.04.2023 11:17 Відповісти
Кувалду в студию!!! Нах
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27.04.2023 12:26 Відповісти
Правильно было: підари
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27.04.2023 18:07 Відповісти
Правда глаза режет
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27.04.2023 11:18 Відповісти
Так це ж не боєвікі. Це ТЕРОРИСТИ. Згідно російського законодавства
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27.04.2023 11:18 Відповісти
По их статье 353 половина их гадюшника должна сидеть.Но вместо этого они решили дохнуть в Украине.
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27.04.2023 13:11 Відповісти
Правильно возмущается,там должно быть не "боевики" а "********"
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27.04.2023 11:18 Відповісти
А это свойство правды - она прорывается даже там где ее забетонировали
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27.04.2023 11:18 Відповісти
Неправда - вони "російські терористи"
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27.04.2023 11:21 Відповісти
Жаль не последовало взрыва пердака
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27.04.2023 11:24 Відповісти
Ну почему? Дальше просто съёмка оборвалась...от повышенной температуры))
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27.04.2023 11:26 Відповісти
Неплохо бы этому чмырю в таз со льдом сесть. Ну а потом..."щучкой" с 10го этажа))
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27.04.2023 11:25 Відповісти
Текст по-дебильному написан!
Правильно: 40 российских боевиков на 40 украинских Героев !
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27.04.2023 11:25 Відповісти
І чим ця ватна істота не задоволена? Нехай поки радіє шо не пишуть шо повернули терористів
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27.04.2023 11:27 Відповісти
Баєвікі тільки укропи, а кацапи асвабадітєлі.
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27.04.2023 11:27 Відповісти
Nick Dmytriiev



Зустріч з американськими піхотинцями на Хрещатику.
Владислав Єщенко - сапер, який втратив зір під час розмінування, має справжню жінку, яка не кинула свого чоловіка у скрутний момент

https://twitter.com/i/status/1651464894678441989
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27.04.2023 11:31 Відповісти
ой нене, було б весело, якби їх назвали справжнім ім'ям, як їх всі називають на фронті - ******, обміняли кацапських ******* на людей...
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27.04.2023 11:32 Відповісти
І це не обмовка... ГУД !
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27.04.2023 11:33 Відповісти
То не бойовики , а кацапські виродки і вбивці 😠
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27.04.2023 11:36 Відповісти
Правильно буде терористів.
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27.04.2023 11:36 Відповісти
Зігмунд Фрейд проліз на кацап-ТБ.
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27.04.2023 11:38 Відповісти
крісло димить, трусєля згоріли, пукан як квітка
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27.04.2023 11:45 Відповісти
Захоплені зі зброєю на території сусідньої держави. Вбивали, грабували, гвалтували, катували. За це отримували гроші. Вбивці-найманці, звісно, більш точне визначення для них. Обмежилися словом "боєвики"
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27.04.2023 11:46 Відповісти
Воно хотіло почути правду-чмоні,а тут брехня-бойовики,це щось велике,натреноване.
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27.04.2023 12:26 Відповісти
Краще "підорів"
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27.04.2023 12:42 Відповісти
Точнее российские ********.
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27.04.2023 12:49 Відповісти
Это они так воспринимают правду... они эту правду уничтожают где бы она не всплывала.
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27.04.2023 12:55 Відповісти
Привет от дедушки Фройда
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27.04.2023 13:24 Відповісти
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27.04.2023 15:54 Відповісти
Действительно ошибка вышла, нужно исправить на :************
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27.04.2023 16:18 Відповісти
А хіба у кацапні армія? -сируни та сцикуни. Тільки і умієте убивати цивільних і дітей.
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01.05.2023 20:29 Відповісти
 
 