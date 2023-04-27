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"Это что происходит!? Российские боевики оказывается!", - росіянин обурюється одруком на росТВ в новині про обмін полоненими. ВIДЕО
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Росіянина обурив одрук у рядку в ефірі росТВ, у якому російських полонених, обміняних учора, названо бойовиками.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянин зафільмував відеоряд телеканалу, де видно це повідомлення і опублікував у соцмережах.
Топ коментарі
+41 Виктор Ле 97720435
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+31 Fidel Desperado
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+27 Грицько Добрий
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