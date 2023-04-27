Токаєв закликав протистояти проявам сепаратизму на фоні заяв у РФ, що північ Казахстану - "історичні землі" Росії. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні не потрібні чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Central Asia.
"Усі провокації на міжетнічному, мовному та соціальному ґрунті держава жорстко припинятиме в рамках закону. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Комітет національної безпеки триматимуть це питання на особливому контролі та діятимуть згідно із законом. При цьому кожен громадянин нашої країни має усвідомлювати відповідальність за свої слова та дії. Не можна піддаватися емоціям, "вестися" на повістку ворожнечі та ненависті. Чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки нам не потрібні", - зазначив лідер Казахстану.
Він зазначив, що у публічному полі помітно збільшилася кількість різноманітних фальсифікацій, фейків та деструктивних публікацій.
"У переважній більшості їхні автори не мають нічого спільного з Казахстаном, намагаючись посіяти насіння розбрату у нашому суспільстві, діючи при цьому з-за кордону. Їхня риторика та дії спрямовані на створення атмосфери недовіри, розпалювання ворожнечі між людьми, на підрив державної безпеки. З урахуванням таких тенденцій будь-який інцидент, який мав кримінальний чи побутовий характер, зусиллями недоброзичливців може бути перенесений у міжетнічну площину та призвести до тяжких наслідків. Тому ми, будучи відповідальними громадянами, маємо протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму та сепаратизму, бути делікатними та водночас жорсткими, бути, зрештою, справедливими", - сказав Токаєв.
Нагадаємо, раніше російський пропагандист Дмитро Стешин заявив, що РФ нібито має право на землі на півночі Казахстану.
"Ситуація в Україні чітко віддзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області, заселені російськомовними. Я вважаю, що в нас є історичні права на ці землі. Це промисловий край. Це міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували 1991-го? На підставі чого?" - сказав Стешин.
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А то в тебе виходить -, з одного боку Токаєв жаліється на те що кацапня косо поглядає на території Казахстану , з іншого - допомагає русні обходити санкції , а винувата Україна , бо відітє лі - не бачить брєвна в свойом глазу .
Зустріч з американськими піхотинцями на Хрещатику.
Владислав Єщенко - сапер, який втратив зір під час розмінування, має справжню жінку, яка не кинула свого чоловіка у скрутний момент
https://twitter.com/i/status/1651464894678441989
А вас кацапы и спрашивать не будут. Напялят на вас георгиевские ленточки, и пойдёте на парад 9 мая как стадо баранов.
Вас же "войска ОДКБ" уже "освободжали" полтора года назад?
И то тоже была "чужая война"?
До речі , читав що у Вірменії , ріст ВВП за минулий рік , ні з того ні з сього , сягнув рекордні - аж 12,5 % . !! Це шо за - йклмн ?? З чим це ще зв'язано , як не з колосальним транзитним потоком - з ЄС до козляндії ?? А імпорт товарів з ЄС до Вірменії збільшився у - 5 разів . !! З якого дива . ? І Пашинян ще буде розказувати що він - не допомагає кацапні . ??
Хватит лицемерить и лгать самим себе, сегодня вопрос стоит так, либо человечество уничтожит
эти 140 миллионов злобных существ, или они уничтожат человечество, третьего не дано!
Доречі - зважте на те, що ці кацапські виплодки вважають "ісконно русскімі зємлямі" ті, які заселені російськомовними (!)
Вони самі підказують, що треба зробити країнам, щоб паРаша в них не лізла - ліквідувати "расєйський язиг" повністю.
Народ, переходьте на українську і дітей своїх вчіть виключно українською. Інакше від кацапні ніколи не відкараскаємося.
Об этом говорится в отчете "Бенефициары российской войны против Украины". Как режим Назарбаева-Токаева помогает Путину».
Авторы отчета предлагают ввести санкции против Президента Казахстана Токаева, заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, миллиардера Тимура Кулибаева (зятя Назарбаева), а также генсека ОДКБ Тасмагамбетова.
Результат будет тот же.
Щас ***** вышвырнут с Украины, так он 146% пойдет делать реванш в Казахстан - защищать руский язык, наших граждан и всё такое же.