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Казахстан (499) Росія (47112) Токаєв (70)

Токаєв закликав протистояти проявам сепаратизму на фоні заяв у РФ, що північ Казахстану - "історичні землі" Росії. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що його країні не потрібні чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Central Asia.

"Усі провокації на міжетнічному, мовному та соціальному ґрунті держава жорстко припинятиме в рамках закону. Генеральна прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Комітет національної безпеки триматимуть це питання на особливому контролі та діятимуть згідно із законом. При цьому кожен громадянин нашої країни має усвідомлювати відповідальність за свої слова та дії. Не можна піддаватися емоціям, "вестися" на повістку ворожнечі та ненависті. Чужі інформаційні війни та ідеологічні суперечки нам не потрібні", - зазначив лідер Казахстану.

Він зазначив, що у публічному полі помітно збільшилася кількість різноманітних фальсифікацій, фейків та деструктивних публікацій.

"У переважній більшості їхні автори не мають нічого спільного з Казахстаном, намагаючись посіяти насіння розбрату у нашому суспільстві, діючи при цьому з-за кордону. Їхня риторика та дії спрямовані на створення атмосфери недовіри, розпалювання ворожнечі між людьми, на підрив державної безпеки. З урахуванням таких тенденцій будь-який інцидент, який мав кримінальний чи побутовий характер, зусиллями недоброзичливців може бути перенесений у міжетнічну площину та призвести до тяжких наслідків. Тому ми, будучи відповідальними громадянами, маємо протистояти будь-яким проявам радикалізму, екстремізму та сепаратизму, бути делікатними та водночас жорсткими, бути, зрештою, справедливими", - сказав Токаєв.

Нагадаємо, раніше російський пропагандист Дмитро Стешин заявив, що РФ нібито має право на землі на півночі Казахстану.

"Ситуація в Україні чітко віддзеркалюється на Казахстан. Там теж величезні області, заселені російськомовними. Я вважаю, що в нас є історичні права на ці землі. Це промисловий край. Це міста, які будували наші предки. Чому ми їх подарували 1991-го? На підставі чого?" - сказав Стешин.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Вчора була новина що деякі країни допомагають кацапам обходити санкції. Серед них і Казахстан. Це як? Коли своє, то воно болить, а як десь в Україні то какая разніца.
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27.04.2023 11:34
+15
Давай ******* очкастый и дальше помогай расеи обходить санкции поставляя комплектующие которые людей убивают,пока расея у тебя север Казахстана вместе с бойконуром не отработала
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27.04.2023 11:53
+13
Токаев казахобандьєравьєц
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27.04.2023 11:26
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Токаев казахобандьєравьєц
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27.04.2023 11:26 Відповісти
Казахи наші люди.
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27.04.2023 11:28 Відповісти
вони всі там націоналісти й здається починають утискати "русскоязичних"... і вапще казахський фашизм починає піднімати голову...
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27.04.2023 11:29 Відповісти
Казахи молодцы. Только удачи им, всех благ, силы отстаивать свою страну.
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27.04.2023 11:30 Відповісти
Вчора була новина що деякі країни допомагають кацапам обходити санкції. Серед них і Казахстан. Це як? Коли своє, то воно болить, а як десь в Україні то какая разніца.
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27.04.2023 11:34 Відповісти
может нам с себя начать? брёвна кацапские из своих глаз подаставать? в том числе и по кацапским капиталам, в Украине?
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27.04.2023 11:40 Відповісти
А може не треба - переводити стрілки ,, тобто - перекладати з хворої голови на здорову . ?
А то в тебе виходить -, з одного боку Токаєв жаліється на те що кацапня косо поглядає на території Казахстану , з іншого - допомагає русні обходити санкції , а винувата Україна , бо відітє лі - не бачить брєвна в свойом глазу .
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27.04.2023 12:17 Відповісти
после "шашлыков в мае" и "договоримся посредине с путиным" - просто варежку закрыть и не лезть к Казахам и всем остальным, со своими поучениями. Ещё раз повторю - НАЧИНАТЬ С СЕБЯ!!!
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27.04.2023 12:22 Відповісти
В чому молодці? В тому, що допомогають московитам обходити санкції, експортуючі до них електронні чипи?
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27.04.2023 12:56 Відповісти
історичні-100 пудов ..поки комусь розуму бракує
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27.04.2023 13:45 Відповісти
Ти не став знак рівності між владою і казахським народом.
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27.04.2023 14:17 Відповісти
А Токаєв то хто - влада чи народ?
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27.04.2023 16:58 Відповісти
В тебе є історичне право на землю у скотомогильнику. Швидче скористайся!
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27.04.2023 11:30 Відповісти
Не повторюйте наших помилок. Любителі руського міра, повінні отримаувати тюремні терміни як у параші.
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27.04.2023 11:31 Відповісти
Nick Dmytriiev

Зустріч з американськими піхотинцями на Хрещатику.
Владислав Єщенко - сапер, який втратив зір під час розмінування, має справжню жінку, яка не кинула свого чоловіка у скрутний момент

https://twitter.com/i/status/1651464894678441989
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27.04.2023 11:33 Відповісти
Стєшину захотілося до "Татарського"?
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27.04.2023 11:34 Відповісти
Мікросхеми які постачаються в рашку идуть через Казахстан .
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27.04.2023 11:35 Відповісти
Казахи це відкритий і справедливий народ.
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27.04.2023 11:36 Відповісти
Казахи, ї@аште на звук "рускагаварящіє".
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27.04.2023 11:40 Відповісти
"Чужие информационные войны"?
А вас кацапы и спрашивать не будут. Напялят на вас георгиевские ленточки, и пойдёте на парад 9 мая как стадо баранов.
Вас же "войска ОДКБ" уже "освободжали" полтора года назад?
И то тоже была "чужая война"?
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27.04.2023 11:42 Відповісти
Шо , вже? Ну так ширше відкривайте двері "харошим русскими"
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27.04.2023 11:51 Відповісти
Давай ******* очкастый и дальше помогай расеи обходить санкции поставляя комплектующие которые людей убивают,пока расея у тебя север Казахстана вместе с бойконуром не отработала
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27.04.2023 11:53 Відповісти
Це все на показ робиться.Насправді казахстан це таємний друг рашки який допомогає обходити їй санкції.Вся Середня Азія це китайська конюшня,яка на даний момент допомагає рашці і в ООН завжди голосувала за неї.Не дивно шо на рашопарад з ділдами відправили таджикського коня.
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27.04.2023 12:12 Відповісти
Токаев типа хитрожопый китаец - говорит одно, а делает другое. А придут москали и сделают третье...
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27.04.2023 12:21 Відповісти
За допомогу з обходом санкцій рашисти радо віддячать створенням "народної республіки" яку одразу полізуть захищати.
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27.04.2023 12:22 Відповісти
Может пора Казахам, грузинам и т.д перестать подмахивать ПИ...раше и всем вместе развалить эту помойку и вернуть все что украли козломордые???
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27.04.2023 12:29 Відповісти
казахи позвонят Си и вам расскажут, где ваши истрическии земли!)))))
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27.04.2023 12:32 Відповісти
Кахазстан допомагає обходити санкції , і це не вигадка . Знайомі з кацапії працюють там у сфері торгівлі , і кажуть що європейські товари їм на склад приходять саме з Казахстану і Вірменії . А ще з Грузії ..Отака х..ня малята .
До речі , читав що у Вірменії , ріст ВВП за минулий рік , ні з того ні з сього , сягнув рекордні - аж 12,5 % . !! Це шо за - йклмн ?? З чим це ще зв'язано , як не з колосальним транзитним потоком - з ЄС до козляндії ?? А імпорт товарів з ЄС до Вірменії збільшився у - 5 разів . !! З якого дива . ? І Пашинян ще буде розказувати що він - не допомагає кацапні . ??
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27.04.2023 12:34 Відповісти
замість того, щоб звернутися до кацапів з вимогою притягнути того стєшина до відповідальності за його заклики захопити частину Казахстану, то Токаєв несе якусь дичину, звертаючись до свого наріду.. Звісно, що кацапи зараз не посміють напасти на Казахстан, оскільки використовують казахів для обходу санкцій, та й казахи під ковпаком захисту китайців. але.. Токаєв швидше до своїх казахів звертався з закликом, щоби казахи не ******* кацапів, коли ті будуть в Казахстані піднімати питання про "Чий північний Казахстан?" аби не провокувати кацапню.
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27.04.2023 12:42 Відповісти
Призывай не призывай а если будешь жевать сопли то кацапы север отберут.
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27.04.2023 12:51 Відповісти
Приходится выбирать либо север и барыш пуйла либо север страны и любовь народа
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27.04.2023 14:27 Відповісти
вторая жена руская марионетка , путин в январе спас его от восстания, поэтому казаки ждут победы Киева над Москвой
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27.04.2023 12:52 Відповісти
Если этих уродов не остановить в Украине, то они зальют кровью весь мир !

Хватит лицемерить и лгать самим себе, сегодня вопрос стоит так, либо человечество уничтожит

эти 140 миллионов злобных существ, или они уничтожат человечество, третьего не дано!
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27.04.2023 12:52 Відповісти
о, вже на Казахстан ***********? Піздюлєй в Україні мало?
Доречі - зважте на те, що ці кацапські виплодки вважають "ісконно русскімі зємлямі" ті, які заселені російськомовними (!)

Вони самі підказують, що треба зробити країнам, щоб паРаша в них не лізла - ліквідувати "расєйський язиг" повністю.
Народ, переходьте на українську і дітей своїх вчіть виключно українською. Інакше від кацапні ніколи не відкараскаємося.
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27.04.2023 12:58 Відповісти
Казахстан экспортировал в Россию в 2022 году телескопические прицелы, лазеры спецназначения, радиолокационную, радионавигационную и радиоаппаратуру дистанционного управления, подшипники, используемые в производстве бронетехники, полупроводниковых приборов, а также 11,5 тонны пороха.

Об этом говорится в отчете "Бенефициары российской войны против Украины". Как режим Назарбаева-Токаева помогает Путину».

Авторы отчета предлагают ввести санкции против Президента Казахстана Токаева, заместителя министра иностранных дел Казахстана Романа Василенко, миллиардера Тимура Кулибаева (зятя Назарбаева), а также генсека ОДКБ Тасмагамбетова.
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27.04.2023 13:40 Відповісти
Казахам пора готовить оружие... Рашка отгребает в Украине и для укрепления болтающегося как г в проруби имиджа пупырки ей срочно нужна маленькая победоносная война. Отгрызть кусок Казахстана - то что доктор прописал.
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27.04.2023 14:16 Відповісти
Казахи надеются на защиту Китая, как Украина надеялась на защиту Будапештского Меморандума.
Результат будет тот же.
Щас ***** вышвырнут с Украины, так он 146% пойдет делать реванш в Казахстан - защищать руский язык, наших граждан и всё такое же.
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27.04.2023 16:00 Відповісти
Хто тикі ми?
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27.04.2023 15:36 Відповісти
 
 