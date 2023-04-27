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Знищення пускової установки комплексу С-300ПС на території РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення ворожої пускової установки ЗРК С-300ПС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що позиція російських ракетників була розташована на території РФ поблизу кордону з Україною.

"Як повідомляється, на відео приліт по одній із російських ПУ С-300ПС поблизу кордону з Україною", - пише він у коментарі до запису.

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+36
Ааа, бєгунок.. Добре лапті переставляє.
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27.04.2023 12:15
+35
Что пид@расы трусливые думали мы вас на рашке не достанем
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27.04.2023 12:18
+29
Це просто чудово. Сподіваюсь макцва ще недовго буде чекать.
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27.04.2023 12:19
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27.04.2023 12:15 Відповісти
Ааа, бєгунок.. Добре лапті переставляє.
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27.04.2023 12:15 Відповісти
Не задался томный вечер, любовники разбежались
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27.04.2023 12:16 Відповісти
Стартовий "пістолет" дав сигнал до перегонів?
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27.04.2023 12:18 Відповісти
Стартовий сигнал вийшов файним. Побільше таких.
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27.04.2023 12:30 Відповісти
Что пид@расы трусливые думали мы вас на рашке не достанем
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27.04.2023 12:18 Відповісти
Це просто чудово. Сподіваюсь макцва ще недовго буде чекать.
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27.04.2023 12:19 Відповісти
Пишуть, що у понеділок мав статись замах на правителя пітьми.
Подробиці - тут.
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27.04.2023 12:19 Відповісти
Не читайте твітер, не підхопите.....ер. Маячня.
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27.04.2023 12:29 Відповісти
це скоріш лякалка для )(уйла..там колективний )(уйло. Самі ці всі "прібліжонниє к тєлу" його грохнуть. Як показує історія рашки--дворцові перевороти та вбивство царів на расєє, практикується століттями.від царів до генсєків.
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27.04.2023 12:30 Відповісти
Его что е**т пока он бежит?
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27.04.2023 12:23 Відповісти
Розмова по мобільному на вулиці: "В чём ты меня падазреваешь? Я не трахаюсь, а просто быстро иду - поэтому запыхалась и тяжело дышу!"
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27.04.2023 13:29 Відповісти
У обосраного кацапа аж лапти разлетаются ))
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27.04.2023 12:28 Відповісти
І в ночі слишалась толька чвяканіє гавна в абосраних лаптях убєгающєва лапатніка...
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27.04.2023 12:30 Відповісти
Бежи ваньок, бежи
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27.04.2023 12:31 Відповісти
Та невже ми на територію кацапії щось запустили? Як казав д'єрмак -"ми жє нє ахрєссарі".
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27.04.2023 12:32 Відповісти
щаз мєдвєдєв нанесе ядерний удар по бендеровскім фашистам і западним кураторам. півлітрою. без закуски
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27.04.2023 12:34 Відповісти
то може ви ще дасте посилання де це відео було опубліковане півроку тому?
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27.04.2023 12:48 Відповісти
Два дні тому (тоді коли пройшло повідомлення про вибух С-300 над Білгородом) пройшло тут повідомлення про нанесений нашими хлопцями удар по установці С-300 на Білгородщині Може то воно і є? А відео ще й не таке вставить можуть - недавно показали фотографії персидських мечів "скімітарів" і назвали їх скіфськими "акінаками" А це зовсім різні види зброї
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27.04.2023 13:34 Відповісти
Красєво
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27.04.2023 15:31 Відповісти
Звуком убегающих лаптей доволен.
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27.04.2023 17:01 Відповісти
Это просто праздник какой то.
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27.04.2023 17:52 Відповісти
Ці п.у. становлять неабияку проблему для прикордонних територій, внаслідок чого ефективне полювання на них і екіпажі не забариться.
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27.04.2023 22:04 Відповісти
Я,як людина яка служила на С300,вважаю що це була бракована ракета.А за Цензор.ом я замітив звичайні приписки...Журналістські приписки....Дуже шкода
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28.04.2023 11:56 Відповісти
 
 