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Знищення пускової установки комплексу С-300ПС на території РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО
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В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення ворожої пускової установки ЗРК С-300ПС.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що позиція російських ракетників була розташована на території РФ поблизу кордону з Україною.
"Як повідомляється, на відео приліт по одній із російських ПУ С-300ПС поблизу кордону з Україною", - пише він у коментарі до запису.
Топ коментарі
+36 Володимир Солтис
показати весь коментар27.04.2023 12:15
+35 FT FT
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+29 Vasily Androshchook
показати весь коментар27.04.2023 12:19
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