Знищення пускової установки комплексу С-300ПС на території РФ поблизу кордону з Україною. ВIДЕО

В мережі опубліковане відео, на якому зафіксоване знищення ворожої пускової установки ЗРК С-300ПС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, автор публікації запевняє, що позиція російських ракетників була розташована на території РФ поблизу кордону з Україною.

"Як повідомляється, на відео приліт по одній із російських ПУ С-300ПС поблизу кордону з Україною", - пише він у коментарі до запису.

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