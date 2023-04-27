"Человека надо чуть-чуть зарезать": Рашисти визнають, що вбивають військовополонених українців після допитів, - перехоплення СБУ. АУДIО
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Російські загарбники розповідають, що після допитів убивають українських військовополонених.
Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті.
"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.
"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – додав рашист.
Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.
СБУ встановила особу рашиста.
"Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.
СБУ працює, щоб цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - зазначили у Службі безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
Ви прийшли на чужу земю, вбивати місцевих. І вам це норм?
Ждите своих героев. Будет вам стократ.
Протоплазма срана, андрофаги їбані, біосміття, людиноподібне лайно... І це з цими гнійними підорами українців закликають до перемовин? Та йдіть ви всі нахєр, миротворці *****!
Також мразота прокацапленна. В сраку без мила лізе,мразь російська
Справка:
Граммар-наци, это люди, которые, пренебрегая интересами коммуникации, обсуждают не заявленную тему, а ошибки в письменной речи собеседника. Для них характерно прежде всего желание исправлять речь собеседника, а не разговаривать с ним.
А посему ось тебе моя ду-у-уля, при том пид самою пыку (смайлык дуля пид нис)
Я, между прочим, патриотка Украины. Посмотрите в Гуле - Демусика Вредная
Кстати, в данный момент у меня начались обстрелы с левого берега и так уже почти год, а окон давно нема, повыносило взрывной волной вместе с рамами. Проёмы забиты щитами.
У них всіх ментальність однакова, за повної відсутності емпатії. А про наявність відсутності інтелекту взагалі не йдеться.
М'ясник, що тут скажеш...