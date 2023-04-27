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"Человека надо чуть-чуть зарезать": Рашисти визнають, що вбивають військовополонених українців після допитів, - перехоплення СБУ. АУДIО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські загарбники розповідають, що після допитів убивають українських військовополонених.

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчить перехоплення СБУ, зроблене на східному фронті.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – додав рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

СБУ встановила особу рашиста. 

"Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області рф, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

СБУ працює, щоб цей Сучко та кожен воєнний злочинець з рф поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - зазначили у Службі безпеки.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Надо убивать несовершеннолетних, женщин, всех. Уничтожение полное": Рашист розповідає дружині про злочинні доручення командування, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
Где Вы людей увидели???
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27.04.2023 12:24
+36
Они не люди, это мразота конченая. Попадая в плен просят не убивать,а после обмена опять идут .
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27.04.2023 12:26
+19
"...і пойду спокойно спать." (с)
Протоплазма срана, андрофаги їбані, біосміття, людиноподібне лайно... І це з цими гнійними підорами українців закликають до перемовин? Та йдіть ви всі нахєр, миротворці *****!
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27.04.2023 12:37
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Люди, як ви спите почами???
Ви прийшли на чужу земю, вбивати місцевих. І вам це норм?
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27.04.2023 12:23 Відповісти
Где Вы людей увидели???
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27.04.2023 12:24 Відповісти
Тот, который рассказывал, что "там" тоже люди, что надо не стрелять, а заглядывать в глаза, тогда мы договоримся где-то посередине до сих пор у власти, да и рейтинг только растет.
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27.04.2023 13:20 Відповісти
Они не люди, это мразота конченая. Попадая в плен просят не убивать,а после обмена опять идут .
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27.04.2023 12:26 Відповісти
И пойду спокойно спать. Это все что нужно знать о рашистах-садюгах.
Ждите своих героев. Будет вам стократ.
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27.04.2023 12:26 Відповісти
Нема мови -- вбивати и виганяти .
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27.04.2023 12:26 Відповісти
Но вначале - убивать, а потом - выгонять.
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27.04.2023 13:08 Відповісти
Зате ми їхніх істот чаями відпоюємо, і по 10 тисяч на їхнє утримання витрачаємо! То де курвамама справедливість???
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27.04.2023 12:26 Відповісти
"...і пойду спокойно спать." (с)
Протоплазма срана, андрофаги їбані, біосміття, людиноподібне лайно... І це з цими гнійними підорами українців закликають до перемовин? Та йдіть ви всі нахєр, миротворці *****!
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27.04.2023 12:37 Відповісти
Кацапи втратили людське.... якщо воно в їх було.
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27.04.2023 12:38 Відповісти
ООН чхати, Китай - примиряє і каже лишити все як є. Все шо треба знати про цей світ - в разі чого - пиши Королю Англії, захиснику віри
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27.04.2023 12:40 Відповісти
Якось в Яремчі, місцеві розказували східнякам, що творили кацапи в Галичині, то вони не вірили: "Да нє может бить такого! Ето страшилкі для слабонєрвних!"
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27.04.2023 12:54 Відповісти
Добивать мразей пока все не сдохнут.
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27.04.2023 12:54 Відповісти
А наши кормят их,лечат ,носятся,интервью кацапы развесив яйца нагло дают и смеются с того как убивали ,а наши чуть ли не с ложечки кормят ,фу ******
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27.04.2023 12:57 Відповісти
А їбусиц кацапа Золкіна, кормить цих підарамів.
Також мразота прокацапленна. В сраку без мила лізе,мразь російська
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27.04.2023 13:06 Відповісти
Що до Золкіна згідний на 100%. Мутний мужик,як і його колега.До речі десь ділися вони і їхня дебільна передача
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27.04.2023 14:49 Відповісти
Первая реакция любого украинца на такую инфу в комментах. Но потом как продышитесь, несколько раз посчитаете до сотни, встаньте и громко, отчётливо скажите: "Да не уподобимся!"
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27.04.2023 13:20 Відповісти
Після того, як продихаєтєся, спершу, спробуйте "нє упадаляться" в єзикє.
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27.04.2023 13:34 Відповісти
Граммар-наци тут как тут! Шо сказать, а сказать мне и нечего, ибо сказано Фарионшой: Бла-бла-бла...
Справка:
Граммар-наци, это люди, которые, пренебрегая интересами коммуникации, обсуждают не заявленную тему, а ошибки в письменной речи собеседника. Для них характерно прежде всего желание исправлять речь собеседника, а не разговаривать с ним.
А посему ось тебе моя ду-у-уля, при том пид самою пыку (смайлык дуля пид нис)
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27.04.2023 14:22 Відповісти
Кому потрібне твоє кволе багатослів'я, москале?
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27.04.2023 14:41 Відповісти
Ти хвора,чи прикидаєшся?
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27.04.2023 14:48 Відповісти
Виктор, и хвора, и прикидываюсь, а Богдану за "москаля" мышу за шиворот (хихикает)
Я, между прочим, патриотка Украины. Посмотрите в Гуле - Демусика Вредная
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27.04.2023 15:27 Відповісти
пішла ти нахххххх тварина рашистська
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27.04.2023 23:24 Відповісти
Той хто щадить ворога, який прийшов тебе вбити- приречений на загибель.
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27.04.2023 13:36 Відповісти
Так, за кожного вбитого українця, за кожну згвалтовану дівчину, за кожне загублене життя діток я б різав кацапів 24/7 і не звертав уваги на їхню звірячу кров.
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27.04.2023 14:41 Відповісти
Понимаю, возможно в некорых случаях и одобрила, но будь готов отсидеть за убийство "ПО ЗАКОНУ"
Кстати, в данный момент у меня начались обстрелы с левого берега и так уже почти год, а окон давно нема, повыносило взрывной волной вместе с рамами. Проёмы забиты щитами.
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27.04.2023 15:16 Відповісти
З самого початку війни в мене вдома прийняли біженців з донбасу і вони успішно живуть вже рік припіваючи. Я не розумію людей, які попри часті обстріли поприкіпали до своїх 4 стін. Це якийсь особливий вид віктимності в поєднанні з суїцидальністю.
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27.04.2023 15:24 Відповісти
Та не - привыкли. Сразу прятались по подвалам, а щас не обращаем внимания. Ну пилетит и прилетит. Чаще ночью идёт обстрел. Просыпаюсь от взрывов, переворачиваюсь на другой бок и сплю дальше.
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27.04.2023 15:45 Відповісти
І подружка особливо не вражена. Різати так різати. Не спобувала пробудити у московитові людину.
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27.04.2023 14:11 Відповісти
Яке там може бути пробудження?
У них всіх ментальність однакова, за повної відсутності емпатії. А про наявність відсутності інтелекту взагалі не йдеться.
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27.04.2023 14:46 Відповісти
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27.04.2023 15:28 Відповісти
це виродок??- добре..- будем шукать)))
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27.04.2023 23:26 Відповісти
Відомо, що рашист проживає у селі Гряди Новгородської області. В Україні його підрозділ може знаходитись у районі села Ольшана на тимчасово окупованій частині Харківської області.

М'ясник, що тут скажеш...

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28.04.2023 09:41 Відповісти
І от на цю шваль у нас виділяється десять тисяч гривень на місяць та щей пропонуються зарплати за роботу, то через таке відношення виникає питання: кацапи декому точно ворог?
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27.04.2023 16:03 Відповісти
У этай сучки есть падстилки и биомусар, каторые тожа далшны быть утилизованы, в виду особой социальной опасности.
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27.04.2023 17:29 Відповісти
Русизм - это особая форма человеконенавистнической идеологии, основанная на великодержавном шовинизме, полной бездуховности и безнравственности. Отличается от известных форм фашизма, расизма, национализма, особой жестокостью, как к человеку, так и к природе. Принцип действия - уничтожение всего и вся, тактика выжженной земли. Отличается шизофренической формой мании мирового господства. Обладая рабской психологией, паразитирует на ложной истории, на оккупированных территориях и угнетаемых народах. Русизму характерен постоянный политический юридико-правовой и идеологический терроризм." Джохар Дудаев
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27.04.2023 21:57 Відповісти
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28.04.2023 01:26 Відповісти
Повинно бути чітко донесено до кожного орка.Вбив людину значить знищать його і всю його родину не взалежності від сроків.
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27.04.2023 22:48 Відповісти
Неотвратимость наказания имеет наивысший "воспитательный эффект" ...
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28.04.2023 01:31 Відповісти
 
 