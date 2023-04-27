Заборона на вступ чоловіків до ВНЗ можлива, але наразі не розглядається, - голова підкомітету ВР Гришина. ВIДЕО
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Інформація щодо того, що Кабмін готує заборону на вступ чоловіків до вишів для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.
"Я хочу заспокоїти усіх чоловіків, що це тільки чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає", - зазначила вона.
Парламентарка зазначила, що в комітеті освіти так само немає в розробці жодного такого законопроєкту.
Гришина заявила, що якщо казати про те, чи можлива заборона чоловікам здобувати освіту, то з правової точки зору вона можлива.
"Оскільки із запровадження воєнного стану, відповідно до законодавства, тимчасово можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини, громадянина, які передбачено ст. 53 Конституції, яка стосується права на освіту. Однак такі обмеження обов'язково повинні бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає в розробці, в комітеті освіти точно, ніяких спеціальних законів, які б встановлювали такі заборони", - додала парламентарка.
Раніше проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" 24 квітня оприлюднив матеріал, у якому вказав на зріст кількості студентів-контрактників в українських вишах, зокрема, чоловіків від 30 до 50 років. Журналісти пов’язали це з тим, що здобуття вищої освіти надає відстрочку від мобілізації.
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https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/?fbclid=IwAR1--qAlgrkzBDtzpY_UeJOGEVmwDZg9A0IzGTnemq766oegojlAuOC8FJw
Україна, попри все, є незалежна і суверенна держава, а українці чесні і талановиті люди. Можливо, не всі, і не все у нас ідеально, це так, але за ці 30+ років, що є тільки частиною нашої історії було й багато хорошого. Я сам виріс у незалежній Україні, здобув чудову освіту, гідну роботу, вже маю сім'ю виховую дітей; ніколи не крав ні в кого і не руйнував нічого, а навпаки допомагаю розбудовувати країну.
У мене був один друг (тепер вже не друг), нікчема як виявилося. Він з'їбався у штати і тепер ******* звідти, що Україна недолуга і нічого не варта, як от ти зараз.
"І нічого, нікого, ніхто не врятує від загальної мобілізації". Геній(ка), нє?
Минулого разу цю любительку Cartier використали, коли студентів не випустили закордон і ось знову. Це просто збіг, напевне, і зеленатори нічого подібного не готують.
И зачем в Украине вообще мужики Африканцев завезут Эксперты уже обсуждают на ютуб каналах, что Украине нужны мигранты