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війна (56084) освіта (1041) Гришина Юлія (38)

Заборона на вступ чоловіків до ВНЗ можлива, але наразі не розглядається, - голова підкомітету ВР Гришина. ВIДЕО

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Інформація щодо того, що Кабмін готує заборону на вступ чоловіків до вишів для отримання відстрочки від мобілізації, не відповідає дійсності.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це заявила голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина.

"Я хочу заспокоїти усіх чоловіків, що це тільки чутки, які ширяться телеграм-каналами. Жодної офіційної інформації про такі законодавчі ініціативи у нас немає", - зазначила вона.

Парламентарка зазначила, що в комітеті освіти так само немає в розробці жодного такого законопроєкту.

Гришина заявила, що якщо казати про те, чи можлива заборона чоловікам здобувати освіту, то з правової точки зору вона можлива.

"Оскільки із запровадження воєнного стану, відповідно до законодавства, тимчасово можуть обмежуватися конституційні права та свободи людини, громадянина, які передбачено ст. 53 Конституції, яка стосується права на освіту. Однак такі обмеження обов'язково повинні бути передбачені спеціальними законами. Станом на зараз немає в розробці, в комітеті освіти точно, ніяких спеціальних законів, які б встановлювали такі заборони", - додала парламентарка.

Раніше проєкт розслідувань "Наші гроші. Львів" 24 квітня оприлюднив матеріал, у якому вказав на зріст кількості студентів-контрактників в українських вишах, зокрема, чоловіків від 30 до 50 років. Журналісти пов’язали це з тим, що здобуття вищої освіти надає відстрочку від мобілізації.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Професорка геть забула, що днями казала на ТК Київ?
"І нічого, нікого, ніхто не врятує від загальної мобілізації". Геній(ка), нє?
Минулого разу цю любительку Cartier використали, коли студентів не випустили закордон і ось знову. Це просто збіг, напевне, і зеленатори нічого подібного не готують.

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27.04.2023 13:23
+4
вони зовсім тупі? а коли чоловікам заборонять говорити і думати?
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27.04.2023 12:58
+3
А кого,у випадку заборони,виши будуть набирати на звільнені місця замість чоловіків.Буть яку дурепу,аби вона була жинкою.Замість єкзаменів для вступу достатьньо того що ти жинка?І це питання не тільки в постійної правової діскремінації чоловіків.Це питання,також,в науці.Як на українську наукови діяльність, а і на господарчу,вплине така кількість дуреп с дипломами.
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27.04.2023 13:07
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Як українські університети заробляють на війні
https://ngl.media/2023/04/24/yak-**********-universytety-zaroblyayut-na-vijni/?fbclid=IwAR1--qAlgrkzBDtzpY_UeJOGEVmwDZg9A0IzGTnemq766oegojlAuOC8FJw
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27.04.2023 12:36 Відповісти
і шо? хоч повивчаються. Але якщо тільки платять за навчання а не ходять на пари - треба відраховувати. ректорів, які дозволяють такі фокуси - не тільки звільняти, а відкривати кримінальні справи за шахрайство і хабарництво
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27.04.2023 12:59 Відповісти
В мене так знайомий з його слів відкосив від Чорнобиля, записався на навчання в якийсь технікум.
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27.04.2023 12:41 Відповісти
Вчера видел видео, поступивших в Виннице. Всем от 30 и выше, на очную форму.
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27.04.2023 12:46 Відповісти
мають право , якщо перша освіта була платна ,або її взагалі не було
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27.04.2023 13:06 Відповісти
я на виборців 73% не ображаюсь, не переймайся
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27.04.2023 13:59 Відповісти
я не переймаюсь, я ж не з 73%. Ти назвав нашу державу недолугою, таке може написати, власне, тільки недолуга людина.
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27.04.2023 19:02 Відповісти
як є так і назвав. За тридцять років нінащо не спромоглись - лише руйнувати, красти, вибирати недолугих президентів які й привели до цієї страшної війни. Знищили промисловість, знищили розпродали військо, лише красти навчились - від двірника до президента. Тільки у нас може таке статись що народ вибрав президента актора-стендапера надивившись серіал Голобородько по телевізору
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27.04.2023 19:18 Відповісти
це типово московицький наратив... Не ображайся, скажу як є.
Україна, попри все, є незалежна і суверенна держава, а українці чесні і талановиті люди. Можливо, не всі, і не все у нас ідеально, це так, але за ці 30+ років, що є тільки частиною нашої історії було й багато хорошого. Я сам виріс у незалежній Україні, здобув чудову освіту, гідну роботу, вже маю сім'ю виховую дітей; ніколи не крав ні в кого і не руйнував нічого, а навпаки допомагаю розбудовувати країну.

У мене був один друг (тепер вже не друг), нікчема як виявилося. Він з'їбався у штати і тепер ******* звідти, що Україна недолуга і нічого не варта, як от ти зараз.
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27.04.2023 21:39 Відповісти
вони зовсім тупі? а коли чоловікам заборонять говорити і думати?
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27.04.2023 12:58 Відповісти
А кого,у випадку заборони,виши будуть набирати на звільнені місця замість чоловіків.Буть яку дурепу,аби вона була жинкою.Замість єкзаменів для вступу достатьньо того що ти жинка?І це питання не тільки в постійної правової діскремінації чоловіків.Це питання,також,в науці.Як на українську наукови діяльність, а і на господарчу,вплине така кількість дуреп с дипломами.
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27.04.2023 13:07 Відповісти
Їбота, що ти забуло?
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27.04.2023 13:23 Відповісти
Професорка геть забула, що днями казала на ТК Київ?
"І нічого, нікого, ніхто не врятує від загальної мобілізації". Геній(ка), нє?
Минулого разу цю любительку Cartier використали, коли студентів не випустили закордон і ось знову. Це просто збіг, напевне, і зеленатори нічого подібного не готують.

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27.04.2023 13:23 Відповісти
Колись в середині мирних 80-х, був період, що брали в армію СРСР навіть тих хто був студентом в інституті. Якщо не підводить пам'ять з 1984 року. Це все було через війну в Афганістані.
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27.04.2023 13:33 Відповісти
Так, я після першого курсу відчалив в Сєвєроморськ на двухрічні "канікули"...
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27.04.2023 13:45 Відповісти
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27.04.2023 13:46 Відповісти
єгор геєв, думка рашистів нікого не цікавить в Україні
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27.04.2023 14:11 Відповісти
єгорка, твая ріспубліка за уралом...
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27.04.2023 14:30 Відповісти
Країна в якій інтелектуальну еліту використовують , як гарматне м'ясо , а країною керують блазні та недалекі злодії - приречена.
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27.04.2023 13:52 Відповісти
Якби жиди - то це було б ще непогано. Але країною керують артисти розмовного жанру
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27.04.2023 14:23 Відповісти
Цікаво, у яких військах служить чоловік цієї гришиної.
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27.04.2023 14:12 Відповісти
Елітні спецпідрозділи "Монако", "Куршавель" або "Буковель".
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27.04.2023 14:24 Відповісти
А толку? Все равно военкомы перед тестированием всех обилетят
И зачем в Украине вообще мужики Африканцев завезут Эксперты уже обсуждают на ютуб каналах, что Украине нужны мигранты
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27.04.2023 15:41 Відповісти
Мой патриотизм заканчивается на моей семье, близких, родных, ну, и друзей. А Zелебобики, которые выбрали войну, пусть сами идут и дохнут за страну, которую Янелох сдавал, СДАЁТ и будет сдавать дальше, посылая на убой всё больше и больше людей. Был бы Порох, войны бы не было и точка.
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27.04.2023 19:24 Відповісти
 
 