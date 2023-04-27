Боєприпас з дрона залітає в сховок з двома окупантами. ВIДЕО

Оператор українського дрона зі спецпідрозділу "Вихор" скинув боєприпас у сховок з двома окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

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