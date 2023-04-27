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Боєприпас з дрона залітає в сховок з двома окупантами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Оператор українського дрона зі спецпідрозділу "Вихор" скинув боєприпас у сховок з двома окупантами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули з дрона боєприпас на цивільного перехожого у Новобериславі на Херсонщині. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+83
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27.04.2023 13:53
+48
Ну звичайно !!! Той ніжками потрачені ще хвилин зо пару літрів 3 крові втратить і в ад!
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27.04.2023 13:51
+46
Здохли оба, надеюсь?!
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27.04.2023 13:48
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Здохли оба, надеюсь?!
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27.04.2023 13:48 Відповісти
Ну звичайно !!! Той ніжками потрачені ще хвилин зо пару літрів 3 крові втратить і в ад!
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27.04.2023 13:51 Відповісти
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27.04.2023 13:53 Відповісти
це якийсь гєноцид россійськомовних підарів просто
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27.04.2023 14:02 Відповісти
Якщо б підключили динамомашину тому що ногами дригає, то можна було б непогано на електроенергії ще заробити.
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27.04.2023 16:39 Відповісти
То він сигналить операторам, шо "здайоцца" і починає розучувати бойовий гопак.
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27.04.2023 20:06 Відповісти
Це рефлекси.На роботі один клоун іншому бухому сонному клоуну крутнув 500 Вольтовим мегаомметром по вухах. То той тіпрк потім п'ять хвилин себе лупашив по вухах симетричними ударами двома долонями.
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28.04.2023 11:30 Відповісти
накрыть крышкой и через полчаса можно подавать к столу
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27.04.2023 13:48 Відповісти
А хто буде їсти це лайно? Хробакам кришка та тушняк не дуже потрібні...
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27.04.2023 14:22 Відповісти
🦊🐕
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27.04.2023 14:25 Відповісти
Гірко! Мендельсона бракує.
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27.04.2023 13:49 Відповісти
А один орк смикає кінцівками і каже другому: "Ну, що ти перестав...".
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27.04.2023 14:23 Відповісти
И умерли в один день
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27.04.2023 14:45 Відповісти
И жили они долго и счастливо.
И умерли в один день.
От сифилиса.
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27.04.2023 15:10 Відповісти
Пі..ари у воронках шпілять один одного.
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27.04.2023 13:49 Відповісти
Один лежить спокійненько,а інший нервовий попався.
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27.04.2023 13:49 Відповісти
То в нього оргазм від другана позаду.
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27.04.2023 14:21 Відповісти
Это он свои лапти вытирает на входе в концертный зал....
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27.04.2023 19:46 Відповісти
Як він тими ніжками топче😂подихати не завжди приємно окупанте.
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27.04.2023 13:50 Відповісти
А один ще і танцює.
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27.04.2023 13:50 Відповісти
на концерті у кабздона
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27.04.2023 14:24 Відповісти
лежат как голубочки
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27.04.2023 13:50 Відповісти
********* падав один А вибухів - два Мабуть у одного здетонувала у підсумку РГД-5
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27.04.2023 13:50 Відповісти
Потрібно було оркам покласти кожному під голову по ТМ-62. Безумовно, достатньо і звичайної гранати, але видовище було б більш фієричне.
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27.04.2023 14:14 Відповісти
Та Ви - естет!
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27.04.2023 14:22 Відповісти
Міг постраждати наш мирний дрон. Краще так як є
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27.04.2023 16:23 Відповісти
Відео наче старе, але все одно приємне для перегляду.
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27.04.2023 13:51 Відповісти
Схоже на ємбріон братських народів...
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27.04.2023 13:51 Відповісти
Респект оператору!
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27.04.2023 13:52 Відповісти
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27.04.2023 13:56 Відповісти
"горбата гора" по-руzzzzкі..
не знаю, як фінал кіна в оригіналі, але цей хеппі-енд - те шо треба, гідний Оскара
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27.04.2023 13:56 Відповісти
"Горбатый окоп"
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27.04.2023 19:47 Відповісти
один музон почув та ніжкою танцювати почав
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27.04.2023 13:57 Відповісти
Це один БУМ? Чи БУМ засадити допоміг? оператори - не треба такого, там і так лишня хромосома є, краще з першого БУМа їм білети задорнову давать)
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27.04.2023 13:57 Відповісти
летку-еньку танцует, падлюка
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27.04.2023 14:05 Відповісти
********* проти одностатевого кохання.
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27.04.2023 14:08 Відповісти
Два кацапа в окопі.
Один одному: "Чуєш, як кобзон співає?"
"Чую. I што?"
"I всьо..."
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27.04.2023 14:10 Відповісти
Ну шо тут скажеш.... "КРОСІІІІІІІВОЄ......"
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27.04.2023 14:10 Відповісти
А орк ніжками смик-смик, мабуть сподобалось.
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27.04.2023 14:11 Відповісти
А била так уютна па дамашнєму и член корєша пад рукой ... )))
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27.04.2023 14:12 Відповісти
Й побіг до кобзона!
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27.04.2023 14:12 Відповісти
Негарно оператор вчинив - перервав прощальний секс.
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27.04.2023 14:15 Відповісти
"не по спортивному, на взлёте снял" (С) ))
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27.04.2023 15:44 Відповісти
Вони там в дупу трахунькалися... Один оргазм отримав, аж ногами засучив!
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27.04.2023 14:16 Відповісти
Весільний дрон. Один скид - два гарантовані трупи чи мінімум та що навіть краще інваліди.

А тепер порівняємо це з піхотною зброєю. Скільки треба випустити пуль щоб хоч в когось попасти? Яка ефективність 1 піхотинця в порівнянні з 1 погонщиком дронів? І що головне дрони це дешево і їх можна масштабувати.
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27.04.2023 14:18 Відповісти
За деякими публікаціями в ЗМІ, в середньому 10 снарядів 155 мм для знищення одного окупанта.
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27.04.2023 16:19 Відповісти
"...у Другій Світовій війні на одного вбитого ворога солдати союзників витрачали 25.000 набоїв. У Кореї війська ООН витрачали вже 50 000 пострілів на одного супротивника. У В'єтнамі на одного солдата противника йшло вже 200.000 набоїв..."
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27.04.2023 18:37 Відповісти
Ще тварюка ногами дригає. Тьфу!
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27.04.2023 14:18 Відповісти
*****ць підкрався несподівано з небес!
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27.04.2023 14:22 Відповісти
Кацап заводить мотоцикла і їде з другом на концерт до Кобзона
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27.04.2023 14:28 Відповісти
То так, але друг якось незвичайно присоседився з заду!
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27.04.2023 16:00 Відповісти
як потравлений тарган ніжками дригає
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27.04.2023 14:33 Відповісти
Не розумію, чого кажуть "безпілотник", коли в результаті настає саме пілотка!
)))
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27.04.2023 14:35 Відповісти
ще сучить ногами, сук@... треба було ще один скинути - "контрольний", як недавньошньому підару на яйці
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27.04.2023 14:40 Відповісти
Здохли по плану *****
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27.04.2023 15:01 Відповісти
передсмертна чечітка
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27.04.2023 15:02 Відповісти
Вот она - настоящая мужская дружба!

Они жили счастливо, но не долго и умерли в один день.
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27.04.2023 15:06 Відповісти
От сифилиса.
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27.04.2023 15:13 Відповісти
Там була любов до гроба.
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27.04.2023 15:12 Відповісти
хай мирно горять В ПЕКЛІ!!!
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27.04.2023 15:27 Відповісти
Добре, що вони в касках були...
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27.04.2023 15:42 Відповісти
мінус двоє гомосеків, які дискредитували чистоту рашистської раси.
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27.04.2023 15:49 Відповісти
Двое влюблённых лежали в окопе,
Дрон, вместо буя, пристроился к *опе,
Взрыв раздался и Вани крик -
Тимошке тоже приснился кирдык !
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27.04.2023 15:58 Відповісти
1. схоже,дрон тільки злегка полоскотав русскіх вітязєй
2. для чого такі відео супроводжувати ідіотською музикою?
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27.04.2023 16:35 Відповісти
Бо ідіоти і є.
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27.04.2023 17:39 Відповісти
Хорошу магилу викопали, компактну.👍
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27.04.2023 16:37 Відповісти
Boom!
Here comes the
Boom!
Ready or not?
Here comes the boys from the South
Boom!
Here comes the
Boom!
Ready or not?
How you like me now?, I say
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27.04.2023 17:39 Відповісти
Прямесенько в очко кацапу.
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27.04.2023 17:46 Відповісти
Танцюріст, однако!
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27.04.2023 18:00 Відповісти
Еті украінци чістиє звери какіє-та - ви развє нє слышалі как анє всюду арут :
"смерть катам" !

Бєдниє, бєдниє ... котіті !!!

Мені те ж до сподоби те , що жодноі "пєчєлькі" я так й не почув на цій славетній гілці !!!
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27.04.2023 18:36 Відповісти
Напоминает консервы, которые подогрели)))
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27.04.2023 19:00 Відповісти
Вначале один другого отжарил, а потом наши хлопцы их обоих и подогрели!
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27.04.2023 19:49 Відповісти
Гробки по кацапцьки.
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27.04.2023 19:47 Відповісти
Гомодрили довбилися в сраку, дрон припинив цю гидоту
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27.04.2023 20:49 Відповісти
красивая смерть воинов сверхдержавы, больше нечего сказать. Какая "сверхдержава", такая и смерть ее солдат
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27.04.2023 21:05 Відповісти
Хто в окопчику лежить,
Ніжками дригає?
Це кацапчик із пермі,
Тельбухи збирає!
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27.04.2023 21:38 Відповісти
Как же кацап забавно ножкой дергает ))).
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27.04.2023 21:56 Відповісти
Пассивный похоже кончил
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27.04.2023 23:54 Відповісти
Сладкая парочка. Теперь в новой панировке.
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28.04.2023 01:12 Відповісти
Девиз армии педороссии: лучше нет влагалища, чем очко товарища.
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28.04.2023 01:13 Відповісти
Петров и Боширов навеки вместе.
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28.04.2023 01:14 Відповісти
Подригали ногами кацапи , та й здохли 🙁
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28.04.2023 07:07 Відповісти
любов до гроба
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30.04.2023 08:30 Відповісти
 
 