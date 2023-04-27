38 686 84
Боєприпас з дрона залітає в сховок з двома окупантами. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оператор українського дрона зі спецпідрозділу "Вихор" скинув боєприпас у сховок з двома окупантами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис влучної атаки опублікований на сторінці підрозділу у соцмережах.
Топ коментарі
+83 Роман с камнем
показати весь коментар27.04.2023 13:53
+48 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар27.04.2023 13:51
+46 Leonidas 4503 5b487af2
показати весь коментар27.04.2023 13:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
И умерли в один день.
От сифилиса.
не знаю, як фінал кіна в оригіналі, але цей хеппі-енд - те шо треба, гідний Оскара
Один одному: "Чуєш, як кобзон співає?"
"Чую. I што?"
"I всьо..."
А тепер порівняємо це з піхотною зброєю. Скільки треба випустити пуль щоб хоч в когось попасти? Яка ефективність 1 піхотинця в порівнянні з 1 погонщиком дронів? І що головне дрони це дешево і їх можна масштабувати.
)))
Они жили счастливо, но не долго и умерли в один день.
Дрон, вместо буя, пристроился к *опе,
Взрыв раздался и Вани крик -
Тимошке тоже приснился кирдык !
2. для чого такі відео супроводжувати ідіотською музикою?
Here comes the
Boom!
Ready or not?
Here comes the boys from the South
Boom!
Here comes the
Boom!
Ready or not?
How you like me now?, I say
"смерть катам" !
Бєдниє, бєдниє ... котіті !!!
Мені те ж до сподоби те , що жодноі "пєчєлькі" я так й не почув на цій славетній гілці !!!
Ніжками дригає?
Це кацапчик із пермі,
Тельбухи збирає!