Власниця елітного клубу Soho в Дніпрі накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів: "Х#й якийсь прийшов! Ви всі х#ї? Я можу з вами розмовляти як захочу!". ВIДЕО

Жінка, яка назвалася власницею елітного клубу Soho в Дніпрі, накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту опублікований у соцмережах.

Увага! Нецензурна лексика!

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