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Власниця елітного клубу Soho в Дніпрі накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів: "Х#й якийсь прийшов! Ви всі х#ї? Я можу з вами розмовляти як захочу!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Жінка, яка назвалася власницею елітного клубу Soho в Дніпрі, накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів закладу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту опублікований у соцмережах.
Увага! Нецензурна лексика!
Топ коментарі
+83 Анна Сергеева 59d4a6b0
показати весь коментар27.04.2023 15:43
+65 Ksenia VB
показати весь коментар27.04.2023 15:44
+61 Герхард
показати весь коментар27.04.2023 15:43
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Будь ласка, зачекайте...
А що ж таке по твоєму - мобілізаційні заходи ?
Це коли до тебе прийдуть з військкомату , з квітами і тортиком , низько вклоняться і ховаючи очі запитають - а чи не бажає їх сіятєльство вельмишановний пан , виконати свій громадянський обов'язок .? Так ?
От тому й не дивуйся коли військові товктимуть тобі їдало . Бикувати під час війни , ти не будеш , ферштейн . ?
Ти відео дивився взагалі то ? Чи тобі за це не платять , тільки за срач і маргіналізацію військових .?
А може й нічого не було , а ти тут вже - всіх під одну гребінку ,, всі вони мовляв - однакові .!!
Військові роблять свою роботу - згідно Закону ,, вони ж не влізли в помешкання до тієї пзди , а прийшли в громадський заклад , на що мають повне право . - Вручити повістку військовозобов'язаному відповідні органи можуть за адресою місця роботи, проживання чи в громадських місцях. Оскільки законодавством не передбачене конкретне місце, де повістка має бути отримана. Протягом дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі документи, що посвідчують їх особу та військово-облікові документи, які необхідно надавати для перевірки уповноваженим особам.
Є таке поняття як - бланк , а бланки бувають - з печатками , бувають - чисті . Ніякого порушення закону тут не має . Досить вигадувати різну маячню .
На самій повістці вказано закон , згідно якого вручається повістка , і номер цього закону . Там все розписано , - хто , що , і як має право робити .
Бери , читай і насолоджуйся . 😂!!
Одразу видно, що якась підстилка місцевого бандюка. Скоріше за все вже колишня підстилка , тому що стара шкапа. Але ж таки насмоктала собі на клюб «Блакитна вустриця» та на ситу старість.
Но не все знают шо это древнеЕврейский город-крепость, около которого произошла битва Давида з Голиафом.
Подозреваю шо все эти заведения принадлежат пархатым.