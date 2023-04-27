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Власниця елітного клубу Soho в Дніпрі накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів: "Х#й якийсь прийшов! Ви всі х#ї? Я можу з вами розмовляти як захочу!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Жінка, яка назвалася власницею елітного клубу Soho в Дніпрі, накинулася з нецензурною лайкою на військових, що перевіряли документи у відвідувачів закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафільмований фрагмент конфлікту опублікований у соцмережах.

Увага! Нецензурна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Їдь у свій Бахмут": у Буковелі чоловік накинувся образами на військового, який проходив реабілітацію. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+83
в Україні точно війна і воєнний стан?
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27.04.2023 15:43
+65
Точно за Зеленського голосувала.
Всі ми президенти
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27.04.2023 15:44
+61
Ну так... "ЬІліта" ж. Причому не аби яка, а Дніпровська.

Біла кістка, аристократія!!! *****!!!
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27.04.2023 15:43
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В твоєму випадку - так . Бо ти її не читав , але корчиш тут із себе - правознавця .
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28.04.2023 09:57 Відповісти
Знати права і обов'язки не позорно ( ганебно до речі ) ,, позорно їх не знати , але корчити з себе правознавця , як ти і робиш тут .
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28.04.2023 10:24 Відповісти
Та шо ти кажеш !!
А що ж таке по твоєму - мобілізаційні заходи ?
Це коли до тебе прийдуть з військкомату , з квітами і тортиком , низько вклоняться і ховаючи очі запитають - а чи не бажає їх сіятєльство вельмишановний пан , виконати свій громадянський обов'язок .? Так ?
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28.04.2023 09:50 Відповісти
Ще й говорити мають напівшепітом. ))
От тому й не дивуйся коли військові товктимуть тобі їдало . Бикувати під час війни , ти не будеш , ферштейн . ?
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28.04.2023 10:00 Відповісти
Військові вели себе тут дуже по - людськи .. Я навіть дивуюсь їх витримці . Жодного поганого слова , жодного підвищеного тону , прохання до тієї тупорилої вівці - розмовляти чемно , українською мовою і т.д.
Ти відео дивився взагалі то ? Чи тобі за це не платять , тільки за срач і маргіналізацію військових .?
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28.04.2023 10:17 Відповісти
А що було за кадром . ? От я наприклад - не бачив , а ти звідки знаєш - що там було .? Ти сидів у тому кафе ?
А може й нічого не було , а ти тут вже - всіх під одну гребінку ,, всі вони мовляв - однакові .!!

Військові роблять свою роботу - згідно Закону ,, вони ж не влізли в помешкання до тієї пзди , а прийшли в громадський заклад , на що мають повне право . - Вручити повістку військовозобов'язаному відповідні органи можуть за адресою місця роботи, проживання чи в громадських місцях. Оскільки законодавством не передбачене конкретне місце, де повістка має бути отримана. Протягом дії воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років повинні завжди мати при собі документи, що посвідчують їх особу та військово-облікові документи, які необхідно надавати для перевірки уповноваженим особам.
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28.04.2023 10:42 Відповісти
Повістки мають бути вже заповнені.
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28.04.2023 10:48 Відповісти
Ні . Вони заповнюються після встановлення особи . Читай Закон .
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28.04.2023 10:51 Відповісти
Якщо на повістці стоїть печатка,а вона пуста,то це грубе порушення.
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28.04.2023 11:00 Відповісти
😂 ..
Є таке поняття як - бланк , а бланки бувають - з печатками , бувають - чисті . Ніякого порушення закону тут не має . Досить вигадувати різну маячню .
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28.04.2023 11:33 Відповісти
ану ще, Хто має право встановлювати особу?
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28.04.2023 11:19 Відповісти
Я тобі не - юридична консультація , і витрачати свій час на доведення простих істин - ідіоту , не маю бажання .
На самій повістці вказано закон , згідно якого вручається повістка , і номер цього закону . Там все розписано , - хто , що , і як має право робити .
Бери , читай і насолоджуйся . 😂!!
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28.04.2023 11:39 Відповісти
безправний ідіот у тебе в дзеркалі.
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28.04.2023 12:07 Відповісти
..А як ти опинився - у мене в дзеркалі ?? 😂
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28.04.2023 12:19 Відповісти
Хуцпа блин.
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28.04.2023 12:15 Відповісти
Де це вони так заморились , що їм потрібно саме так і саме тут відпочивати ??? Там в коментах хтось написав , що можливо люди святкують день народження або поминають загиблих знайомих чи рідних . Можливо . Але щось мені підказує , що НІ . Якби так і було , я думаю , вони б самі все пояснили , а не сиділи б з фейсами постійних відвідувачив цього закладу за широкою спиною власниці . На жаль таких «відпочиваючих» дуже багато навіть в навколофронтових містах . Не кажучи вже про глибокий тил . Наче і немає війни
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28.04.2023 09:55 Відповісти
Усталі ат вайни , якої ще й не бачили ,, зайшли зняти стрес пивасом .
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28.04.2023 10:04 Відповісти
Як казав Борат Сакдієв: «Ты пасматри, какой важный курица!»
Одразу видно, що якась підстилка місцевого бандюка. Скоріше за все вже колишня підстилка , тому що стара шкапа. Але ж таки насмоктала собі на клюб «Блакитна вустриця» та на ситу старість.
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28.04.2023 10:49 Відповісти
СОХО, имеют название районы,развлекательные центры,клубы, бизнес и медиа групы(банды) во многих городах мира( Нью Йорк, Лондон, Буэнос Айрус, Таиланд).
Но не все знают шо это древнеЕврейский город-крепость, около которого произошла битва Давида з Голиафом.
Подозреваю шо все эти заведения принадлежат пархатым.
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28.04.2023 12:23 Відповісти
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