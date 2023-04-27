У Черкасах працівники ТЦК під час видачі повісток побили чоловіка, стверджують поводився провокаційно, але призначили службову перевірку. ВIДЕО

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець відреагував на ситуацію, що трапилась поблизу торговельного центру в Черкасах між працівниками місцевого ТЦК та цивільним.

У телеграм-каналах з'явилося відео з підписом, що працівники Черкаського ТЦК застосовують силу до чоловіка, передає Цензор.НЕТ.

На відео видно, як військовий протягує документ цивільному і чоловіки про щось сперечаються. За кілька секунд ситуація переходить у силову площину. Інцидент стався 20 квітня біля ТРЦ "Хрещатик-сіті", пише provce.ck.ua.

У пресслужбі Черкаського обласного ТЦК відреагували на випадок та пояснили, що чоловік поводився провокаційно та ображав військових.

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"Щодо ситуації, що сталась поблизу торгового центру м. Черкаси зазначимо: під час оповіщення населення в рамках загальної мобілізації, представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки звернули увагу на чоловіка, який почав себе вести провокаційно, коли побачив військовослужбовців при виконанні службових обов’язків.

Громадянин почав ображати військовослужбовців, погрожувати фізичною розправою та застосував фізичну силу до одного з військовослужбовців.

Громадянина було затримано, на місце події , військовослужбовці ТЦК та СП викликали представників Національної поліції. Прибувши за викликом, вони відібрали пояснення в учасників події.

Варто зазначити, що відео вирване з контексту, обставини значно ширші, аніж показано в зазначеному фрагменті.

З огляду на подію яка сталась, призначено службову перевірку.

З особовим складом, що залучаються до оповіщення військовозобов’язаних, проведено додаткові роз'яснювальні заходи щодо порядку роботи й дотримання норм законодавства", - повідомили в ТЦК.

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Голова Черкаської ОВА Табурець заявив: "Почну з головного: мобілізація – це не каральний захід, не чиясь забаганка. Це життєва необхідність для нашої держави під час війни з російськими окупантами. Це те, що потрібно для нашої Перемоги! Її крок за кроком виборюють реальні люди в реальних боях за нашу країну. Чи має право цивільний зневажливо ставитися до військового при виконанні службових обов’язків, навіть якщо він вручає сповіщення? Моя відповідь: НІ. Чи має право військовий реагувати так, як ми бачили на відео?

Моя відповідь: НІ. Офіційну оцінку цій ситуації та її учасникам дасть службова перевірка, яка вже розпочата в Черкаському обласному терцентрі комплектування та соціальної підтримки. А також правоохоронні органи. Є заяви від обох сторін. У нас має бути нульова толерантність до порушень і беззаконня".