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Знищення БМП російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО
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На Бахмутському напрямку бійці 45-ї окремої артилерійської бригади разом з аеророзвідкою 56-ї окремої мотопіхотної бригади знищили БМП російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.
Топ коментарі
+6 discovery
показати весь коментар27.04.2023 20:29
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+2 vadik kut
показати весь коментар27.04.2023 20:39
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не той уже Миргород, Хорол річка не та.
Во-вторых - выходит что кацапский канал перешел на новый алфавит и призывает донатить для ВСУ - https://twitter.com/i/status/1650891799521640449
тільки коли до вподоби - та шарьтеся з вас русню не вибьеш,
може тільки "Краби"?
В нём есть и такое https://t.me/Voyna18/3968
и такое https://t.me/Voyna18/3967
"свинособачий