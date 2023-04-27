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Знищення БМП російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

На Бахмутському напрямку бійці 45-ї окремої артилерійської бригади разом з аеророзвідкою 56-ї окремої мотопіхотної бригади знищили БМП російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Також дивіться: Бійці 45-ї ОАБр знищили російський танк Т-90 "Прорив". ВIДЕО

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+6
саме так і повинно бути - дякую хлопці!
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27.04.2023 20:29
+2
димок димок від машин, мов дівочі літа,
не той уже Миргород, Хорол річка не та.
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27.04.2023 20:31
+2
аде шашлик?)

"свинособачий
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27.04.2023 20:39
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саме так і повинно бути - дякую хлопці!
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27.04.2023 20:29 Відповісти
димок димок від машин, мов дівочі літа,
не той уже Миргород, Хорол річка не та.
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27.04.2023 20:31 Відповісти
Знищення кацапами нашої С-300: https://twitter.com/UAWeapons/status/1651607986719129603
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27.04.2023 20:36 Відповісти
і як часто ви шаритесь по кацапських каналах?
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27.04.2023 20:40 Відповісти
Цей канал називається Ukraine Weapons Tracker. І він не кацапський. А залишати дороговартісне обладнання без протиповітряного прикриття - це не зовсім правильна тактика. Як і обрання президентом наркомана і ідіота.
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27.04.2023 20:50 Відповісти
як би він не називався - він кацапський і ви отама от...
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27.04.2023 20:52 Відповісти
Во-первых - шариться полезно везде, ну для общего развития так сказать.
Во-вторых - выходит что кацапский канал перешел на новый алфавит и призывает донатить для ВСУ - https://twitter.com/i/status/1650891799521640449
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27.04.2023 22:56 Відповісти
як вам 60+- і ви все одно нічого не зрозуміли? то шаритися по кацапні вже запіздно...
тільки коли до вподоби - та шарьтеся з вас русню не вибьеш,
може тільки "Краби"?
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27.04.2023 23:05 Відповісти
А это чей канал?
В нём есть и такое https://t.me/Voyna18/3968


и такое https://t.me/Voyna18/3967
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28.04.2023 15:58 Відповісти
Доречі, я якось не зрозумів, чого це я "все одно нічого не зрозумів"?
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28.04.2023 16:13 Відповісти
на хрен нам с300 , у нас Патриоты
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27.04.2023 20:48 Відповісти
там ниже уничтожение С300 русни
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27.04.2023 20:49 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1651477643982667777
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27.04.2023 20:51 Відповісти
дымилась взорванная С300 , а от нее бежал расчет
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27.04.2023 20:53 Відповісти
а то что ты выложил то мультик
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27.04.2023 20:54 Відповісти
это реальное видео , а не твой мультик
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27.04.2023 20:56 Відповісти
кожний дивиться те що хоче дивитись!
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27.04.2023 21:04 Відповісти
старое видео утилизации списаной ПУ и кацапского ланцета.
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27.04.2023 20:55 Відповісти
аде шашлик?)

"свинособачий
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27.04.2023 20:39 Відповісти
 
 