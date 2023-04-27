Знищення БМП російських окупантів на Бахмутському напрямку. ВIДЕО

На Бахмутському напрямку бійці 45-ї окремої артилерійської бригади разом з аеророзвідкою 56-ї окремої мотопіхотної бригади знищили БМП російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

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