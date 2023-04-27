Американці в Twitter питають, куди йде $1 мільярд щомісяця, - директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Трегуб. ВIДЕО

Яка доля ленд-лізу для України та чи має Україна реальну перспективу членства у НАТО? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Олена Трегуб поговорять про західну допомогу Україні у війні з Росією, куди йдуть гроші донорів та чи варто сподіватися на винищувачі F-16 для України.

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