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Американці в Twitter питають, куди йде $1 мільярд щомісяця, - директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Трегуб. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Яка доля ленд-лізу для України та чи має Україна реальну перспективу членства у НАТО? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Олена Трегуб поговорять про західну допомогу Україні у війні з Росією, куди йдуть гроші донорів та чи варто сподіватися на винищувачі F-16 для України.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+46 Агамемнон
показати весь коментар27.04.2023 20:59
+20 Перехватчик
показати весь коментар27.04.2023 21:00
+10 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар27.04.2023 21:03
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@UaPeacemaker
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6 ч
Там нас ще запитували, як так при Грицаку, який до того ж з 27 травня 2019 у відпустку пішов, у 2019 кротівню заводили? Всьо сложно і до безобразія просто.
Якщо звернути увагу, скільки США вбухують у Європу і переозброєння НАТО (в цьому році), то виявиться, що нам дають крихти. А ставлять запитань і претензій, ніби Україна в бідних американців їжу з рота видирає.
p.s. Ви часом не кацап?
на парканаху Твітері написано.
також американці хай не потіють сильно, бо парашка тільки В ОДИН ДЕНЬ має від смердючих індусів, гейропейців і китайоз мінімум СТО МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ за смердючий газ і жижу. СТО МІЙЛЬНІВ ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!
Я так понимаю, это именно так воспринимается сторонниками Порошенко.