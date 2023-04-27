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допомога (4999) Данилюк-Ярмолаєва (361)

Американці в Twitter питають, куди йде $1 мільярд щомісяця, - директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони Трегуб. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Яка доля ленд-лізу для України та чи має Україна реальну перспективу членства у НАТО? Гостя "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ - виконавча директорка Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони (НАКО) Олена Трегуб. Марина Данилюк-Ярмолаєва і Олена Трегуб поговорять про західну допомогу Україні у війні з Росією, куди йдуть гроші донорів та чи варто сподіватися на винищувачі F-16 для України.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міжнародна допомога Україні цьогоріч може перевищити $42 млрд, - Пишний
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Топ коментарі
+46
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27.04.2023 20:59
+20
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

6 ч

Там нас ще запитували, як так при Грицаку, який до того ж з 27 травня 2019 у відпустку пішов, у 2019 кротівню заводили? Всьо сложно і до безобразія просто.

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27.04.2023 21:00
+10
Як куди, а ''зеленим баригам'' по кишенях!
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27.04.2023 21:03
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27.04.2023 20:59 Відповісти
Як раз таки непогано знають що з цим робити: ЗЄля для них - молодець і йому все треба простити, бо він не втік, а от Порошенко гарантовано б утік і він нічого не зробив для України, ну і какаяразніца».
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27.04.2023 21:06 Відповісти
Не вірять у Бубочку ?
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27.04.2023 21:00 Відповісти
@UA_Peacemaker

@UaPeacemaker

·

6 ч

Там нас ще запитували, як так при Грицаку, який до того ж з 27 травня 2019 у відпустку пішов, у 2019 кротівню заводили? Всьо сложно і до безобразія просто.

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27.04.2023 21:00 Відповісти
Як куди, а ''зеленим баригам'' по кишенях!
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27.04.2023 21:03 Відповісти
Через сколько россию победим, через столько и прекратится.
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27.04.2023 21:07 Відповісти
как погода в Тамбове?
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27.04.2023 21:13 Відповісти
Саме цікаве, що чомусь тільки Україна викликає гостру реакцію у американців (я не виправдовую нашу владу, їм і копійки довірити не можна).

Якщо звернути увагу, скільки США вбухують у Європу і переозброєння НАТО (в цьому році), то виявиться, що нам дають крихти. А ставлять запитань і претензій, ніби Україна в бідних американців їжу з рота видирає.

p.s. Ви часом не кацап?
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27.04.2023 21:23 Відповісти
НПЗД, КЦП!
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27.04.2023 21:26 Відповісти
Гарне інтерв'ю, цікаво було послухати.
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27.04.2023 21:08 Відповісти
ну а ты им на мамбе и ответь!...... ука....
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27.04.2023 21:11 Відповісти
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27.04.2023 21:11 Відповісти
Навіщо Порох чкурнув в Нідерланди?
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27.04.2023 21:12 Відповісти
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27.04.2023 21:20 Відповісти
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27.04.2023 21:22 Відповісти
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27.04.2023 21:23 Відповісти
Який жах ! У нас все гірше, ніж можна було очікувати! Ніякого просвіту немає! Незалежний антикорупційний комітет з питань оборони теж кишенькова компанія. Під маскою нових облич, ми довго будем мати справи з мажорами, але робити вигляд що це нови обличчя. Почалось це вже років 10 тому.
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27.04.2023 21:40 Відповісти
В США передвиборча боротьба почалась
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27.04.2023 21:47 Відповісти
Щось мені ці майбутні вибори в США нагадують. Гасла вкинуті ватникам "Байден барига. Наживається на війні. Потрібне перемир'я. Домовитись з Кацапією, і війни не буде".
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27.04.2023 22:11 Відповісти
Розовые пони хотят сами воевать с варварами.
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27.04.2023 22:21 Відповісти
Не все треба читати що на парканах у Твітері написано.
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27.04.2023 23:00 Відповісти
А в кого питають ? в Зеленського ? чи в Трегубової. А взагалі то "нікакой разніци"
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28.04.2023 06:27 Відповісти
А за те сотни лярдов что в Афгане испарились не спрашивают? То-то моджахеды ржут от вольной масти, аж завидно!
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28.04.2023 07:54 Відповісти
що значить куди йде мільярд в місяць? сша віддає Україні використану техніку із запасів, а в замін дає своїм виробникам гроші на нову зброю! про це вже всі ДЕСЯТЬ РАЗ говорили і писали!!!

також американці хай не потіють сильно, бо парашка тільки В ОДИН ДЕНЬ має від смердючих індусів, гейропейців і китайоз мінімум СТО МІЛЬЙОНІВ ДОЛАРІВ за смердючий газ і жижу. СТО МІЙЛЬНІВ ДОЛАРІВ В ДЕНЬ!!!
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28.04.2023 11:30 Відповісти
Привозят америкосы каждый месяц миллиард в алюминиевом чемоданчике и лично вручают его Зеленскому.
Я так понимаю, это именно так воспринимается сторонниками Порошенко.
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28.04.2023 14:47 Відповісти
Куди, куди - Зе влада не витримала і як алкоголік чи наркоман який тримався тверезості зірвалися у штопор і почали напряму красти допомогу США - з 800 000 л. палива на контрнаступ залишилась 6 000 л. Мищі мабуть або зїли або випили.
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28.04.2023 16:00 Відповісти
 
 