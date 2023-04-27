Резолюція ПАРЄ щодо депортації українських дітей допоможе притягненню Росії до відповідальності за геноцид, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 428 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії ПАРЄ. Ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі з притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями, – саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично.

Сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей. Наші парламентарі й дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей та для покарання Росії", - сказав Зеленський.

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