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Резолюція ПАРЄ щодо депортації українських дітей допоможе притягненню Росії до відповідальності за геноцид, - Зеленський. ВIДЕО

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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 428 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні є важливий політичний результат у Страсбурзі – на сесії ПАРЄ. Ухвалено резолюцію, якою визначається, що депортація Росією українських дітей містить ознаки геноциду. Якщо говорити практично, це рішення суттєво допоможе нашій глобальній роботі з притягнення Росії та її посадовців, включно з керівником держави-терориста, до відповідальності саме за геноцид, геноцидну політику проти України.

Депортація українських дітей – це один із цілком продуманих елементів намагання Росії стерти ідентичність нашого народу, знищити саму сутність українців. Це свідомий злочин геноциду, вчинений російськими посадовцями, – саме так це має кваліфікуватися і політично, і юридично.

Сьогодні перша леді України зверталась до ПАРЄ – саме щодо дітей, сімей. Наші парламентарі й дипломати добре попрацювали. І на всіх рівнях – формальних і неформальних, з лідерами держав, на парламентському, урядовому, правоохоронному рівнях, в юридичній спільноті та у міжнародних і міжпарламентських організаціях – ми продовжимо працювати для повернення всіх депортованих українських дітей та для покарання Росії", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У російській неволі перебувають 19 319 українських дітей, - Зеленська

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+8
Зеленський , якщо б не твої оманські договорняки з Путіним по знищенню України то не було б ні депортацій ні геноциду . Горіть в пеклі зелені виродки !
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27.04.2023 22:18
+6
ось ви можете уявити що б ця мавпа вийшла і сказала - "Вибачте мене дурня за те, що не готувався до війни і поставив скрізь де тільки можна агентів ФСБ. Сьогодні я віддав під арешт Татарова, Баканова, Гетьманцева, Тарана, Єрмака тощо. Повернув у розвідку професійних патріотів.
Після закінчення війни готовий понести відповідальність за Законом"

Ось і я не можу - а значить це нескінченний піпець
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27.04.2023 22:24
+4
Це резолюції нічого не варті, раша на все плює, тільки зброя і армія зроблять все.
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27.04.2023 22:15
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Лічимо до 10 і стримуємся....
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27.04.2023 22:12 Відповісти
А я щось подумав, що як завжди заховаєшься..
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27.04.2023 22:25 Відповісти
Це резолюції нічого не варті, раша на все плює, тільки зброя і армія зроблять все.
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27.04.2023 22:15 Відповісти
Заб'єм на все куй..
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27.04.2023 22:26 Відповісти
Зеленський , якщо б не твої оманські договорняки з Путіним по знищенню України то не було б ні депортацій ні геноциду . Горіть в пеклі зелені виродки !
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27.04.2023 22:18 Відповісти
Дурило, тобі таке наснилось?? Чи методічка таке пише??? Чи по життю таким не дуже розумним вдався???
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27.04.2023 22:28 Відповісти
мокши доки рівнозначно не отримають, їм пофіг на резолюції. Хоча на дітей їм теж все одно. Їм без бухла, інету й тєлєка не прожити..
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27.04.2023 22:19 Відповісти
Що таке раССєя?? Кого ми притягнемо?? Вова, будь ласка, конкретніше.. таку водичку і я можу лити..
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27.04.2023 22:21 Відповісти
буба підписав чи там сказав? - як на граніт відлив!
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27.04.2023 22:23 Відповісти
ось ви можете уявити що б ця мавпа вийшла і сказала - "Вибачте мене дурня за те, що не готувався до війни і поставив скрізь де тільки можна агентів ФСБ. Сьогодні я віддав під арешт Татарова, Баканова, Гетьманцева, Тарана, Єрмака тощо. Повернув у розвідку професійних патріотів.
Після закінчення війни готовий понести відповідальність за Законом"

Ось і я не можу - а значить це нескінченний піпець
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27.04.2023 22:24 Відповісти
фантастіка ...
і так це нескінчений зелений ... ну саме той ..здець.
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27.04.2023 22:30 Відповісти
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27.04.2023 22:31 Відповісти
вище прапор - на сук завжди є Майдан, як остання надія!
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27.04.2023 22:35 Відповісти
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27.04.2023 22:24 Відповісти
героин нюхает?
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27.04.2023 22:26 Відповісти
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27.04.2023 22:33 Відповісти
Вова, Вовчик, Вовочка, в этом геноциде минимум 50% твоей личной вины, так, что ты должен сидеть на скамье подсудимых рядом с пуйлом. Ты и твоя шобла.
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28.04.2023 06:06 Відповісти
 
 