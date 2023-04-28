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обстріл (20911) Умань (220)

"Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опубліковано відео наслідків влучання в житловий будинок в Умані. В квартирі все в крові, вибито вікна, розкидані речі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+63
Клоуняра квартальний, коли закінчиш війну?
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28.04.2023 07:13
+45
Так повинна виглядати клята московія, як наші не винні люди , яких
******** вночі ,
за що ??😡
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28.04.2023 07:11
+43
В цьому обстрілі значна вина нашої влади.Пропіарились з«Петріотом»всі,кому не лінь.От кацапня і провіряла,де вони стоять.Привезли,поставили,мовчіть,хай це буде несподіванкою.
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28.04.2023 07:16
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Так повинна виглядати клята московія, як наші не винні люди , яких
******** вночі ,
за що ??😡
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28.04.2023 07:11 Відповісти
Йм пох, навіщо ви задаєте такі питання?

Їх усіх просто треба вбити. Навіть вродливих самочок ватника і личинок ватника, я вже мовчу про самих ватних дибілів.
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28.04.2023 07:57 Відповісти
в Японії чоловіки волюють одружуватися не скільки з вродливими, скільки з милими. Бо врода швидко остогидне, якщо під гарною лічиною - курва.
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28.04.2023 12:51 Відповісти
Цілком згодний із вами!!!!!
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29.04.2023 14:11 Відповісти
"хоча би раз на сто років кацапи йдуть до нас, щоб пити кров. І вони не підуть поки не нап"ються. Як не нашою, так своєю власною."
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28.04.2023 12:53 Відповісти
А без бошки важко пити нашу кров, пані)

То ми йм бошки і віриваємо)))
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29.04.2023 14:12 Відповісти
Клоуняра квартальний, коли закінчиш війну?
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28.04.2023 07:13 Відповісти
Щоб тобі ті шашлики поперек горла стали.
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28.04.2023 07:46 Відповісти
Нахвалявся - нехай виконує, або нафіг з пляжу.
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28.04.2023 08:05 Відповісти
Сам зрозумів, що написав?
Це в тебе серйозне звернення дл серйозної людини.
Зрозумійте нарешті - це клоун. А клоун меле, що в голову прийде і за мить вже забув.
Головна мета - поржати і щоб всі аплодували.
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28.04.2023 09:21 Відповісти
"не на часi" - вони на чужiй кровi п'#здять и ****'#ть - "слуги" с покон вiку у всiх країнах однаковi.
а "iнша людина" - це єрьмакъ? так вiн вже прийшов.
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28.04.2023 08:31 Відповісти
А він її починав? А ну подивись інавгурацію Порошенка.
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28.04.2023 08:53 Відповісти
***** впорота, воно перло у владу, трощачи все з обіцянкою все зупинити, а в результаті замість "хренових" мінських та зелена гнида продалась за оманські. Так "уставшіє ат вайни" захотіли, щоб прикольно було. Маємо, гнидо, ось такий сьогодні ваш прикол. Такі собі прикольні Калібри з Іскандерами. Так що закрий мордяку, *****, закрийся і сопи в дві дирки, а не тявкай тут, *******.
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28.04.2023 09:48 Відповісти
Здається мені, панове, що зелень не дуже зацікавлена в закінченні війни, бо в такому разі такі розбірки почнуться!!... І грошей на відбудову нема, що було закатали в асфальт... І економіка розвалена, а як її відновлювати квартальщики не знають. Схоже на цугцванг...
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28.04.2023 09:11 Відповісти
та він її хоч зараз закінчить, тільки нам не сподобається, як він це зробить. Бо наша капітуляція, най і завуальована - це теж закінчення війни.
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28.04.2023 12:54 Відповісти
В тебе є можливість приєднатися до ЗСУ і зробити так, щоб це сталося якомога швидше.
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28.04.2023 13:43 Відповісти
Я вже давно прєднався.
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28.04.2023 13:46 Відповісти
в очі х..йлу воно вже подививилося, тепер видно розглядає х...й
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28.04.2023 14:13 Відповісти
Війна закінчиться, як Україна вийде на своїх, українських умовах, на свої кордони. Так що йди на ***, якщо на це не згоден.
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29.04.2023 09:25 Відповісти
Ти кого це посилаєш, салага?
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29.04.2023 09:34 Відповісти
Кожне місто, кожна вулиця, кожен будинок на кацапії має так виглядати!!!
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28.04.2023 07:15 Відповісти
Не так а в рівень земельки, щоб і каменю не залишилось ні від ********* ні від підо.росіян!
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28.04.2023 07:26 Відповісти
А Володя Боневтік все робив три роки, щоб нам не було чим вдарити по ворогу, бо всі ракетні програми воно заморозило, а потім кацапи все це знищили своїми ударами. Воно все закатало в дороги, звинувачуючи перед всім світом у розв'язанні війни Порошенком, а не пуйлом. А сьогодні перенаправляє стрілки на США і ЄС, що не дають нам ракети. Ну що 73%, слози українських жінок і дітей також на ваших руках, які ставили хрестики на бюлетнях, це ви все зробили, щоб ми були беззахисні.
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28.04.2023 07:30 Відповісти
а нам після війни треба в кожному місті, яке зазнало руйнувань, залишити пару зруйнованих будинків як вони є, щоб люди не забули як виглядає насправді "мишебратья".
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28.04.2023 12:55 Відповісти
В цьому обстрілі значна вина нашої влади.Пропіарились з«Петріотом»всі,кому не лінь.От кацапня і провіряла,де вони стоять.Привезли,поставили,мовчіть,хай це буде несподіванкою.
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28.04.2023 07:16 Відповісти
А на чому ще попіаритися? Вони як ті ідіоти все що поставляють має вся зешобла сфоткатися і всім розтеребенети на світ щоб ворог теж був в курсі.
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28.04.2023 07:20 Відповісти
То ви ще не знаєте як вони, гадюки, з Абрамсами та Леопардами піаряться! А до цього з джавелінами та хаймерсами От мовчки сиділи би, то кацапи б давно повтікали б
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28.04.2023 07:27 Відповісти
Піаритися не варто було, але покладати відповідальність за обстріл... це неперевершений дебілізм... Може ще Україна цю війну почала у 2014?
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28.04.2023 08:18 Відповісти
То ми їх провокуємо? «нужно просто перестать стрелять»?
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28.04.2023 08:51 Відповісти
Кацапщина це резиденція Пекла на земній кулі.
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28.04.2023 07:20 Відповісти
Есть схема. Веками наработана я. Мы ее знаем. Что раз печатал. Когда война создаётся гос- комитет обороны. Парламент распускается сразу. Выборные должности упраздняются от мэров до президента. Совмин работает под контролем военных. Экономика переводится вся на военные рельсы. Проводят национализацию ведущей индустрии. Энергетика, оборона на особом контроле. Комендантский час везде по стране, патрули, растрел на месте. Вводятся трибуналы либо военно- полевые суды. Всем желающим не строевым выдаётся оружие, идёт формирование5-10 из таких по месту жительства. Много писать--- но толку нет. Так побеждают. Кто не с нами, тот против нас. Победителей не судят. А на дураках воду возят. Хлюпайтесь утятки хуторянские!
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28.04.2023 07:38 Відповісти
А наведи приклад, в якій це країні використовувалась ця "схєма, наработаная вєкамі". Давай, цапопике, це ж просто
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28.04.2023 07:51 Відповісти
Анархія-мать порядка-уря.
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28.04.2023 07:54 Відповісти
Довго ж ти, чмо, українцем прикидалося.
В 2019 за слуг топило.

ПНХ.
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28.04.2023 07:57 Відповісти
. А ваєнно - палєвой суд ілі трібунал тебе першого і расстрєляєт на мєстє , тому що ти розмовляєш мовою ворога
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28.04.2023 08:06 Відповісти
Б*****! Тебе не нрявятся люди только за то, что они говорят на русском? И чем ты отличаешься от того же урода Колесниченка, которому не нравились люди, которые говорили на украинском? Вас пидоров тупых нужно было в одну клетку и пока не поубиваете друг друга! Если бы у нас хватило ума когда-то так сделать, то может быть и не дошло бы до Донбаса и Крыма. Потому что такие как ты завели таких же дебилов, только русскоговорящих с другой стороны! И понеслась...
Скажи спасибо, что еще этнические болгары с гагаузами не взяли Одессу.
Вам идиотам нужно понять, что важно не то, на каком языке говорит человек, а сколько он украл у государства и народа. Но тут уже хоть чуть-чуть мозгов надо...
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28.04.2023 09:59 Відповісти
Ти старий гон дон тобі мова не подобається? Ти що такий тупий що за 73 роки не міг вивчити мову ?
А то поляки кажуть "шо це курва приїхало , москалі чи українці?"
А тепер на рахунок твоєї поведінки в коментарях : підар тебе зробив а курва родила і закрий свою блювотну кацапську пащу . Комунофашист кгбешний перефарбувався в патріота
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28.04.2023 11:48 Відповісти
Я вже втомився таким довбням тлумачити в дурні макитри - я мовою володію! Не розмовляю і бекаю на ній, а володію тією, на якій писала Леся Українка і Тарас Шевченко.
І такий дебіл як ти повинен зрозуміти Тараса, який теж писав листи на російській, і навіть вірші! Бо він не був гомофобним бидлом, яким ти є! Користиюся багатьма мовами - французська, англійська, німецької достатньо щоб пиво з боквурстами замовити і попросити рахунок, на польскій вільно і так, що поляки не вірять, що я не поляк. Ну і російська, краща за 90% москалів і моя рідна, солов'їна! І якесь ЧМО буде мені наказувати, на якій говорити? Ти не Путін і не москальский губернатор щоб видавати указі про мови! Далі треба клавіатуру переключити на російську, щоб послати тебе в те місце, назви якого нема в нашій рідній мові!
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28.04.2023 16:16 Відповісти
Чуєш , діду , ти б ішов та памперса вже поміняв розвонялося тут на весь цензор . Коментар не тобі був написаний тоне пхай свого носа куди собака щось друге не пхає . І я тебе тут не обзивав . А шлюха тебе родила і я не винен що ти таке недороблене вийшло з піхви
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28.04.2023 19:50 Відповісти
Шо ты тут робиш, насекомое говнопітающееся? Це ж надо - таке писать! Уйо**к, такі слова про матір справжні хлопці кажуть тільки в вічі, бо не бояться за свої слова відповісти. А такі шлюхи як ти пишуть... Раніше писали в листах анонімках, а зараз гуляють підори у просторі інтернету...
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28.04.2023 17:25 Відповісти
У тебе на расєї так все життя. Дивуюсь як вас не стали знову клейми ставити. Видно буде одразу чия ти худоба. Запропонуй свому "баяріну".
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28.04.2023 09:16 Відповісти
Да так побеждают! Совок под предводительством красного отца народов и победил. Только вот до сих пор не посчитали - то ли 25 миллионов убитых, то ли все 40! Это не считая инвалидов.
А теперь представим ту же ситуацию под предводительствои зеленого отца народов и мировой демократии.
Польза одна - парламент распустили.
Меров и президента распустили. Везде назначили Ермака. Нацбанк, печатный станок и золото-валютный резерв перевезли в Буковель под управление Коломойского. Экономика отдается в управление Арахамии и все заводы страны начинают строить один, но неподемый и непробиваемый танк и один супербиспилотник (правда дорого). Всем СБУшникам и полицейским кожаные куртки и маузеры. И мандат, шоб потом не приставали как после Врадиевки... В стране комендантский час - судья Вовк судит, Татаров визирует, орлы Баканова расстреливают а Коля Котлета выдает ночные пропуска. Для посетителей его ресторанов - бесплатно, остальным за сто баксов с рыла (скорой помощи, красноармейцам и членам профсоюза скидка 5%). Наглые и зажравшиеся детки-мажоры всех мастей призываются на военную переподготовку для обучения стрельбе в заградотряды, чтобы быдло с фронта не разбегалось.
Больше писать толку нет, бо маємо шо маємо! Зеленые так побеждают, кто не с ними, тот в могиле, победителей не судят, потому как судьи сцут и начинается последний акт - победители начинают мочить друг друга за право получить в руки булаву... И тогда весь мир облегченно вздохнет, потому что когдв-то в Будапеште уговорили папиков этого зеленого сброда отдать ядерное оружие...
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28.04.2023 09:49 Відповісти
Горе.

рашистська звірина вбиває людей ...

Ніяк крові не нап'ється.
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28.04.2023 08:01 Відповісти
Твари конченые рашисты, вас ничего не ждёт на нашей украинской земле кроме смерти.
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28.04.2023 08:05 Відповісти
Tvaryny kacaps'ki mayut' buty znuscheni !!!!
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28.04.2023 08:21 Відповісти
Боже, покарай рашистів. Спали їх усіх своєю силою. Скільки ж можна випробувати нас і вбивати невинних?
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28.04.2023 08:23 Відповісти
Хто невинний? 72% "невинні"?
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28.04.2023 08:38 Відповісти
подивився новини в кацапів пишуть що це пво 9поверхівку рознесло ахахааа вот уроди нудаки
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28.04.2023 09:20 Відповісти
може попросити наших Героїв не брати полонених 3 дні?
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28.04.2023 09:20 Відповісти
А ты сходи в армию! На три дня! У отрежь головы всем, кого за три дня в плен возьмешь...
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28.04.2023 10:01 Відповісти
а може ти сходиш за кацапським кораблем?
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28.04.2023 11:09 Відповісти
На четверий день твоєї служби у ВСУ на нулі! Або рот закрий!
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28.04.2023 16:29 Відповісти
які ці тварюки брехнуни
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28.04.2023 09:21 Відповісти
Чого Україні не давали Патріоти та другі ЗРК, бо тут зрадників та ідіотів багато!!!, якщо вже фото радара та КП внутрянки генерал Олещук викидає в мережу і ні хто не реагує, це чиста деверсія, якщо б сфоткали С-300, в ті часи поїхав би за розголошенні Державної таємниці!!!!!
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28.04.2023 10:44 Відповісти
Надо дальнобойные ракеты.
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28.04.2023 10:49 Відповісти
Вогнем і мечем
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28.04.2023 16:10 Відповісти
Співчуваю всім українцям! Сумую разом з вами.
стадо обізумівших орків,щоб ви виздихали всі і зразу!Ненависть до вас - це легко сказано!
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28.04.2023 17:36 Відповісти
 
 