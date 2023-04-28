"Ракета попала в наш дом. Ми всі в крові. Тут спали діти", - влучання по багатоповерхівці в Умані. ВIДЕО
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Опубліковано відео наслідків влучання в житловий будинок в Умані. В квартирі все в крові, вибито вікна, розкидані речі.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відео опублікував у телеграм-каналі журналіст Андрій Цаплієнко.
Топ коментарі
+63 5 копійок
показати весь коментар28.04.2023 07:13
+45 Amber
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+43 Юрий Викторович 4a8dfeac
показати весь коментар28.04.2023 07:16
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Будь ласка, зачекайте...
******** вночі ,
за що ??😡
Їх усіх просто треба вбити. Навіть вродливих самочок ватника і личинок ватника, я вже мовчу про самих ватних дибілів.
То ми йм бошки і віриваємо)))
Це в тебе серйозне звернення дл серйозної людини.
Зрозумійте нарешті - це клоун. А клоун меле, що в голову прийде і за мить вже забув.
Головна мета - поржати і щоб всі аплодували.
а "iнша людина" - це єрьмакъ? так вiн вже прийшов.
В 2019 за слуг топило.
ПНХ.
Скажи спасибо, что еще этнические болгары с гагаузами не взяли Одессу.
Вам идиотам нужно понять, что важно не то, на каком языке говорит человек, а сколько он украл у государства и народа. Но тут уже хоть чуть-чуть мозгов надо...
А то поляки кажуть "шо це курва приїхало , москалі чи українці?"
А тепер на рахунок твоєї поведінки в коментарях : підар тебе зробив а курва родила і закрий свою блювотну кацапську пащу . Комунофашист кгбешний перефарбувався в патріота
І такий дебіл як ти повинен зрозуміти Тараса, який теж писав листи на російській, і навіть вірші! Бо він не був гомофобним бидлом, яким ти є! Користиюся багатьма мовами - французська, англійська, німецької достатньо щоб пиво з боквурстами замовити і попросити рахунок, на польскій вільно і так, що поляки не вірять, що я не поляк. Ну і російська, краща за 90% москалів і моя рідна, солов'їна! І якесь ЧМО буде мені наказувати, на якій говорити? Ти не Путін і не москальский губернатор щоб видавати указі про мови! Далі треба клавіатуру переключити на російську, щоб послати тебе в те місце, назви якого нема в нашій рідній мові!
А теперь представим ту же ситуацию под предводительствои зеленого отца народов и мировой демократии.
Польза одна - парламент распустили.
Меров и президента распустили. Везде назначили Ермака. Нацбанк, печатный станок и золото-валютный резерв перевезли в Буковель под управление Коломойского. Экономика отдается в управление Арахамии и все заводы страны начинают строить один, но неподемый и непробиваемый танк и один супербиспилотник (правда дорого). Всем СБУшникам и полицейским кожаные куртки и маузеры. И мандат, шоб потом не приставали как после Врадиевки... В стране комендантский час - судья Вовк судит, Татаров визирует, орлы Баканова расстреливают а Коля Котлета выдает ночные пропуска. Для посетителей его ресторанов - бесплатно, остальным за сто баксов с рыла (скорой помощи, красноармейцам и членам профсоюза скидка 5%). Наглые и зажравшиеся детки-мажоры всех мастей призываются на военную переподготовку для обучения стрельбе в заградотряды, чтобы быдло с фронта не разбегалось.
Больше писать толку нет, бо маємо шо маємо! Зеленые так побеждают, кто не с ними, тот в могиле, победителей не судят, потому как судьи сцут и начинается последний акт - победители начинают мочить друг друга за право получить в руки булаву... И тогда весь мир облегченно вздохнет, потому что когдв-то в Будапеште уговорили папиков этого зеленого сброда отдать ядерное оружие...
рашистська звірина вбиває людей ...
Ніяк крові не нап'ється.
стадо обізумівших орків,щоб ви виздихали всі і зразу!Ненависть до вас - це легко сказано!