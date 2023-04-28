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Маріуполь (2815) окупація (5813) Андрющенко Петро (635)

Російські загарбники поновили переміщення бойової техніки під Маріуполем, - Андрющенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під Маріуполем фіксується активний рух російської бойової техніки. Крім того, значно збільшилася кількість російських мобілізованих.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупанти поновили переміщення живої сили, БК, засобів артилерії та танків в бік Мангушу. Понад 20 вантажівок та 6 тягачів з важкою технікою за день. Окрім того, змінили тактику пересування засобів артилерії. Тепер їх не тягнуть за вантажівкою на причепі, а перевозять тентовані тягачами",- йдеться в повідомленні. 

У Маріупольський район прибули додаткові сили мобілізованих окупантів. Для них на полігоні в районі селища Бабах-Тарама поновлено щоденне тренування.

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Також місцеві фіксують високу  активність роботи ворожої авіації.

Автор: Марина Макєєва
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дивно, що не готуються до травневих шашликів, правда бісеруни-вінневтіки? ви хоч усвідомили, що натворили?
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28.04.2023 10:40 Відповісти
в украинский город Мариуполь не могут войти ВСУ?
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28.04.2023 12:23 Відповісти
 
 