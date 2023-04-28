Зворушлива зустріч дітей та їхнього тренера, який повернувся додому після боїв у Бахмуті. ВIДЕО

У мережі опубліковане відео зворушливої зустрічі дітей та їх тренера, який повернувся пораненим після боїв у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчата-підлітки - ймовірно, учасники якоїсь танцювальної студії, побачивши свого педагога, радісно гуртом накинулися з обіймами на свого педагога.

"Зустріч дітей зі своїм тренером! Неймовірно", - пише автор публікації у коментарі.

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