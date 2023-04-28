УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10536 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна в Україні Війна
9 919 17
війна (56084) діти (4401) Бахмут(Артемівськ) (1480)

Зворушлива зустріч дітей та їхнього тренера, який повернувся додому після боїв у Бахмуті. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У мережі опубліковане відео зворушливої зустрічі дітей та їх тренера, який повернувся пораненим після боїв у Бахмуті.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дівчата-підлітки - ймовірно, учасники якоїсь танцювальної студії, побачивши свого педагога, радісно гуртом накинулися з обіймами на свого педагога. 

"Зустріч дітей зі своїм тренером! Неймовірно", - пише автор публікації у коментарі.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Назавжди на танцювальному паркеті": Ком’юніті "Dance Dreamers" присвятило акцію дітям-танцівникам, які загинули внаслідок російської агресії. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+30
Ось заради кого воюють наші бійці! Героям слава!
показати весь коментар
28.04.2023 09:46
+27
слёзы слёзы
показати весь коментар
28.04.2023 09:34
+25
Україна була, є і буде!!!
показати весь коментар
28.04.2023 09:41
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
слёзы слёзы
показати весь коментар
28.04.2023 09:34 Відповісти
Є сльози, і є ненависть. Вони можуть поєднатися. В мене - друге переважає.
показати весь коментар
28.04.2023 09:52 Відповісти
Україна була, є і буде!!!
показати весь коментар
28.04.2023 09:41 Відповісти
Ось заради кого воюють наші бійці! Героям слава!
показати весь коментар
28.04.2023 09:46 Відповісти
Сльози на очах. Велика подяка цьому та іншим захисникам і дітям, які все розуміють. Я прошу пробачення, а немає відео де діти зустрічають орденоносців "Лисого" (Кошевого), Пілакалова, Юзіка, які ніби повертаються з фронту? То ж обличчя екранів телевізорів, яким держава приділяла величезну увагу, повагу і ефір. А де вони поділися, коли Україні стало важко і вона потребує захисту? Виходить, що діти розумніші за тих телепнів 73%, які віддали всі ключі від України, її казну, ціннсті, величезним мародерам і шахраям.
показати весь коментар
28.04.2023 10:07 Відповісти
ПНХ!!!
показати весь коментар
28.04.2023 10:29 Відповісти
Орденоносцям з 95 Кварталу не до дітей, вони кошти на телебачені ділять, потвори лицемірні.
показати весь коментар
28.04.2023 10:56 Відповісти
РАДОСТЬ НЕ ПОДДЕЛЬНАЯ
показати весь коментар
28.04.2023 10:51 Відповісти
За це наші воїни живуть, воюють і вмирають. Ці діти і є Україна. А за що дохнуть свинособаки? За яхти сеченова і усманова, за маєтки ковальчуків і кремлівської воші, за "духовніє скрєпи" кгбіста гундяя? Усе буде Україна! Слава Україні! Слава нашим Героям!
показати весь коментар
28.04.2023 10:53 Відповісти
Яке чудове відео ! Слава Україні та її захисникам !
показати весь коментар
28.04.2023 11:20 Відповісти
Я плачу, я щаслива від цього відео ! Хоч щось доброго я сьогодні побачила !!!!
показати весь коментар
28.04.2023 11:38 Відповісти
Живий, слава Богу!
показати весь коментар
28.04.2023 11:54 Відповісти
Милі дітки, справжні українці ростуть. Щастя їм, мирного, і вільного неба!
показати весь коментар
28.04.2023 11:54 Відповісти
Сльози наче омили душу.
показати весь коментар
28.04.2023 11:56 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 12:01 Відповісти
..мені 49 , плачу як немовля..
показати весь коментар
28.04.2023 17:14 Відповісти
 
 