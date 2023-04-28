33 644 78
Російський окупант напудив у штани, коли потрапив у полон. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни полонили російського окупанта.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.
Топ коментарі
+84 Агамемнон
показати весь коментар28.04.2023 12:19
+45 Мрачный скептик
показати весь коментар28.04.2023 12:19
+36 Сергей Кушнир 8b3077c9
показати весь коментар28.04.2023 12:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Треба було запросити "братана" негайно збиратися до військомату та іхати помститися за братана. На тому б братство і скінчилося, не встиг би навіть повідомлення відправити
Муж с женой занимаются контрабандой животных. Муж говорит жене:
- Так, змею под шляпу, черепашек в лифчик, а скунса в трусы.
Жена:
- А как же запах?
Муж:
- Hу, сдохнет так сдохнет.
2. пленный - источник информации.
3. А на кого менять украинцев, что в плену у орков?
Ну дедушка не выдержал напора внука и начал: "Поймали как-то нас троих немцы и говорят, что есть два выхода. Первый-это нас быстро расстреливают. Второй -это всех в жопу и отпускают. Первый пленный согласился в жопу и его отпустили. Второго так же..."
Здесь Вовочка перебивает своего дедушку и спрашивает :"Дедушка, дедушка а как же ты!?"
Дедушка со слезами на глазах : "А меня, внучек, расстреляли"
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.--- Т.Г.Шевченко,
Друзі обісцяли (с).