Російський окупант напудив у штани, коли потрапив у полон. ВIДЕО

Українські воїни полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это что происходит!? Российские боевики оказывается!", - росіянин обурюється одруком на росТВ в новині про обмін полоненими. ВIДЕО