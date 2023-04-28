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Російський окупант напудив у штани, коли потрапив у полон. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни полонили російського окупанта.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, який бійці опублікували у соцмережі, видно що окупант напудив у штани.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Это что происходит!? Российские боевики оказывается!", - росіянин обурюється одруком на росТВ в новині про обмін полоненими. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+84
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28.04.2023 12:19
+45
Просто так бы не усцался. Значит засветился где-то в тяжких преступлениях и теперь трясется за свою шкуру, что с ним то же самое сделают.
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28.04.2023 12:19
+36
Блин, не удержался!

Муж с женой занимаются контрабандой животных. Муж говорит жене:

- Так, змею под шляпу, черепашек в лифчик, а скунса в трусы.

Жена:

- А как же запах?

Муж:

- Hу, сдохнет так сдохнет.
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28.04.2023 12:24
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Краще б згадали обстріли цивільних і зарізали гниду. Цяцькаться тепер з ним, сраку мити.
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28.04.2023 12:15 Відповісти
І це оживить загиблих? Чи обмінний фонд не треба, не треба своїх повертати?
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28.04.2023 12:28 Відповісти
для эффективности наждачной бумагой
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28.04.2023 13:16 Відповісти
Болгаркой
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28.04.2023 15:37 Відповісти
Дрель лучше
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30.04.2023 16:24 Відповісти
Мальчіка в трусіках распнулі,а мальчік памперси забіл надєть.)
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28.04.2023 12:17 Відповісти
Пнули може й не раз, але те шо "мальчик" без памперсів - факт.
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28.04.2023 12:20 Відповісти
В этих штанах его обменяют . В раше он будет "герой" . Пионерам будет рассказывать о "подвигах"
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28.04.2023 12:18 Відповісти
Рускій Мір виділився.
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28.04.2023 12:19 Відповісти
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28.04.2023 12:19 Відповісти
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28.04.2023 12:30 Відповісти
Класичне "А нас за что?" Коли братан їхав вбивати, це ніяк не турбувало і не було думки, що якщо їдеш вбивати інших, то можуть вбити тебе.
Треба було запросити "братана" негайно збиратися до військомату та іхати помститися за братана. На тому б братство і скінчилося, не встиг би навіть повідомлення відправити
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28.04.2023 15:08 Відповісти
👍👋
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28.04.2023 15:58 Відповісти
👍👋
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28.04.2023 16:01 Відповісти
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28.04.2023 12:19 Відповісти
Просто так бы не усцался. Значит засветился где-то в тяжких преступлениях и теперь трясется за свою шкуру, что с ним то же самое сделают.
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28.04.2023 12:19 Відповісти
100 %. Я теж відразу так подумав, а ще може виродок з лугандонії.
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28.04.2023 22:45 Відповісти
Це мабуть у орків так спрацьовує захист " тактика скунса " ))
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28.04.2023 12:20 Відповісти
Блин, не удержался!

Муж с женой занимаются контрабандой животных. Муж говорит жене:

- Так, змею под шляпу, черепашек в лифчик, а скунса в трусы.

Жена:

- А как же запах?

Муж:

- Hу, сдохнет так сдохнет.
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28.04.2023 12:24 Відповісти
Знав, що москалі сцикуни, но шо б так буквально...
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28.04.2023 12:23 Відповісти
Кращеб йому голову відрізали, або шкіру зняли живцем. А те що він обісцівся то таке, удар в пах коліном може спровокувати обісцяння.
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28.04.2023 12:24 Відповісти
Піди відріж
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28.04.2023 12:34 Відповісти
дай ему покурить , пожрать , дочку свою , мамке позвонить и прочие ЖЕНЕВСКИЕ штучки , а потом его дети и внуки тоже придут и с твоими снова ВОЕВАТЬ будут !!! так ???? ))))
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28.04.2023 12:57 Відповісти
1. видео с отрезанием голов - цивилизованное человечество воспринимает как варварство.

2. пленный - источник информации.

3. А на кого менять украинцев, что в плену у орков?
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28.04.2023 14:11 Відповісти
Не хочете різати щоб поважали як чечени тоді готовтесь що різати будуть вас і війна буде тривати ще довго
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28.04.2023 18:47 Відповісти
Я ж написав,хочеш відрізати,піди відріж,не пропонуй це іншим.Чи сцишся,тоді не смерди.
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28.04.2023 19:01 Відповісти
Я ідіотів не коментую пнх
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29.04.2023 23:20 Відповісти
Він не просто напудив, а героїчно обісцявся.
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28.04.2023 12:25 Відповісти
1939.рік. Німецько-польський фронт. Польський окоп. Вацек підходить до камарада Юзека, потягує носом та питає. Юзю цо то таке? Цо то смєрдзє? То со страху? А Юзик відповіда.. Ні то со злосці. Так що і тут можливо со злосці і ненависті до українців орк напудив у штани
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28.04.2023 14:10 Відповісти
...це про "петьку" та "васілія івановіча"...
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28.04.2023 16:11 Відповісти
Маленький Вовочка просит рассказать историю о войне своего дедушку.
Ну дедушка не выдержал напора внука и начал: "Поймали как-то нас троих немцы и говорят, что есть два выхода. Первый-это нас быстро расстреливают. Второй -это всех в жопу и отпускают. Первый пленный согласился в жопу и его отпустили. Второго так же..."
Здесь Вовочка перебивает своего дедушку и спрашивает :"Дедушка, дедушка а как же ты!?"
Дедушка со слезами на глазах : "А меня, внучек, расстреляли"
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13.06.2023 00:58 Відповісти
Обдєлався легким іспугом .
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28.04.2023 12:25 Відповісти
це частково результат кацапропоганди на сублімовані мозги кацапів по всій каціпії... бояться нас су ки... і правильно...
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28.04.2023 12:26 Відповісти
Ніхєра не правильно! Все, що йому у нас загрожує - померти від переїдання! А мав би, ****, зламаними руками збирати по підлозі вибиті зуби! А потім повзати по мінним полям!
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28.04.2023 12:31 Відповісти
Можемпавтарил, ето называется. Вот вам и дидываивале. Как кричал на парадах что можем дайти до Ламанша. А как увидел биндеравцев сразу в штаны опорожнился
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28.04.2023 12:31 Відповісти
добре хоч не обісрався, скатіна безмозгла
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28.04.2023 12:32 Відповісти
А штани обов'язково треба в кацапський музей, як доказ "подвигів"
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28.04.2023 12:32 Відповісти
Та на паличку їх - і на парад "побєдобєсія" як символ їхнього "героїзму"!
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28.04.2023 13:39 Відповісти
Внуки будуть ці засцяні штани на палці на парадах пабєди носити ,"дєди же ваєвалі"
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28.04.2023 17:18 Відповісти
Не знал, что на кацапов "пропан" действует, как мочегонное.....
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28.04.2023 12:33 Відповісти
пацаны , вам сегодня передали " гуманитарный привет" из Умани (((( ПРЕКРАЩАЙТЕ это панибратство с ЛЮТЫМ ВРАГОМ !!! они ДОЛЖНЫ ссать в штаны при одном произношении слова УКРАИНА !!!! в тылу путаются с мыслями (((((
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28.04.2023 12:34 Відповісти
яка новина..., прямо вершина цікавості..., нехай вони всі подихають ще до полону..., штани до обміну не міняти...
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28.04.2023 12:36 Відповісти
Кацапа звідусіль жени - хай ЗДОХНЕ !!! в ямі при дорозі.
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі.--- Т.Г.Шевченко,
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28.04.2023 12:36 Відповісти
Автоматична система захисту "скунс".
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28.04.2023 12:41 Відповісти
Травоядні обсіраються щоб бути смачнішими для хижаків.
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28.04.2023 12:43 Відповісти
у меня вывод от этих кадров , значит еще БОЛЬШЕ нас надо УТЮЖИТЬ чтоб у каждого солдата появилась НЕНАВИСТЬ к врагу ЛЮТАЯ !!! (((( а так смихуйочки -приколы , а то что ТЕБЯ гандона забрали на войну от детей , семьи , кровати , душа , домашней еды , друзей , любимой работы , хобби , мирного неба , крыма , моря это тебе НИЧЕГО не жалко ??? а то что тебя в любой момент могут убить , покалечить на всю жизнь , или попадешь в плен к вагнерам и тебя как барана зарежут ??? тоже ничего ((((( как тебе еще обьяснить , что ВРАГА - ОККУПАНТА надо уничтожать без жалости и сожаления !!!! они УБИВАЮТ мирных беззащитных детей , стариков , женщин !!! уже столько СЛЕЗ и ГОРЯ они нам принесли !!! а сколько НАШИХ молодых парней полегло на полях сражений , а сколько МОЛОДЫХ парней уже ПОКАЛЕЧЕННЫ НАВСЕГДА , на всю их ЖИЗНЬ !!! ((((( их ******* надо рубить , а не смотреть как он обоссался (((( победить их по другому не получится , увы ((((( гуманитарное наше отношение к ним , они понимают как СЛАБОСТЬ !!!((( москва слезам не верит ((( это их прыслив !!! ((((
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28.04.2023 12:49 Відповісти
согласен на 100% с тобой... но у меня питання к тебе, на кого менять будете своих пленных? и ещё, более миллиарда людей живут в сытости, достатке, у них мирное небо, у большинства все хорошо, они вам дают свои деньги, вооружения, делятся разведывательной информацией по оркам, вводят санкции в ущерб своим экономикам, очень малая часть ихних мужчин даже пришло вам на помощь вам и умирают вместе с вашими солдатами... и они будут видеть/узнавать (массовое явление не скроешь), как пленных ******* рубят. Они с вами поделятся своими ресурсами после убийств пленных? а сможете без них противостоять оркостану? А может по умному истреблять орков - в бою, как в том видео когда орку, член и яйца оторвало после сброса боеприпаса с дрона? В том случае питань ни у кого не возникает - справедливое наказание.
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28.04.2023 14:29 Відповісти
а ты что подумал снимать на КАМЕРУ эту хрень ??? наивный ???? имитация боя , а не у стенки с военно полевым требуналом и приговором , тоже как ВАРИАНТ !!! партизаны так казнили в ВОВ !!! и них... они были героями !!!
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28.04.2023 17:34 Відповісти
это и так происходит.
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28.04.2023 17:52 Відповісти
Что за ВОВ...Вторая Мировая, ВОВ - это у плешивого вовочки-маньяка.
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28.04.2023 18:15 Відповісти
ну как бы да. Но почему-то мне кажется, парням в окопах лучше знать, что делать, чем тем, кто с диванов воююет.
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28.04.2023 17:19 Відповісти
Фу, та пристрелите эту тварь!
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28.04.2023 12:51 Відповісти
Кацапский ********
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28.04.2023 13:07 Відповісти
для них война по приколу , они знают что это такое, когда жизнь КОПЕЙКА !!!???((((
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28.04.2023 13:18 Відповісти
Шошо? Я не зрозуміла, Ви що, жалієте отого покидька, котрий ТАКОЖ причетний до загибелі наших дітей й взагалі людей минулої ночі?
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28.04.2023 15:08 Відповісти
Як же задовбали своїми женевськими конвенціями!!!! Падло обісцялося - винне ЗСУ, не підмили попку полоненому...
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28.04.2023 15:56 Відповісти
Всрусьский витязь, млеать!
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28.04.2023 13:17 Відповісти
Терміново передати штани хероя для Центрального музею вороужених сил росії !

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28.04.2023 13:22 Відповісти
Супер 👍🏼👍🏼👍🏼🤣🤣🤣
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28.04.2023 14:37 Відповісти
То скрепы потекли.
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28.04.2023 13:26 Відповісти
Покажить йому відео, що їхні тварини роблять з нашими військовополоненими - хай ще й сраться почне.
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28.04.2023 13:35 Відповісти
Траванул давление - сам не ожидал!
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28.04.2023 13:35 Відповісти
панове...все так. Але - вже тут було - СТРАХ в будь-яких його проявах - це нормальна реакція будь-якого організму, навіть тварин... Іржати з цього немає сенсу...Інша справа, що привід у цієї тварини можливо пов"язаний із уявою про те, що йому зразу відріжуть голову... От так вони тепер робитимуть усі...скотва
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28.04.2023 13:47 Відповісти
Напудив , тобто обіс@рався ?
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28.04.2023 14:36 Відповісти
Каждый оккупант в Украине должен ссаться и не только, а удобрять нашу Неньку!
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28.04.2023 14:38 Відповісти
Та ні , кацапи ядом се@ руть 🙁
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28.04.2023 14:44 Відповісти
Свиньи, собаки , кошки едять? Значит мясо норм. Мозга нет. Тоже норм.
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28.04.2023 14:54 Відповісти
Вбийте його краще.Воно не має право на життя.
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28.04.2023 14:53 Відповісти
О, тепер приєднається до своїх обісцяних друзів й будуть жерти разом по три рази на день.

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28.04.2023 15:03 Відповісти
Нєпобєдімая другая армія світу
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28.04.2023 15:22 Відповісти
Об этом уже написали Нью-Йорк таймс и Вашингтон пост.
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28.04.2023 15:25 Відповісти
Нехай ті москальські уйобки ходять під себе все своє нікчемне життя.
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28.04.2023 15:29 Відповісти
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28.04.2023 15:42 Відповісти
Попав бурят в Україну, та пішов мародерити. Трапились йому на очі труси. Ніколи раніше не бачив такого "чуда", то ж питає : "Ето что такоє ?" "Как что ? Труси ." "І что с німі дєлать ?" "Одєваєш і носіш." "А зачєм ?" "Как зачєм ? Тєпло і гігієнічно ". Надів косоокий ті труси і ходить. Аж раптом "до вєтру" приспічило ! Зняв штани, зробив "кладку", встав -- "О, і впавду тєпло !" Повернувся, а гівна нема -- " І гігієнічно !..."
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28.04.2023 16:36 Відповісти
Это еще контрнаступление ВСУ не началось. После этого орки еще и сраться начнут.
Друзі обісцяли (с).
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28.04.2023 18:13 Відповісти
 
 