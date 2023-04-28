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Резніков (1385) переговори з Росією (546)

Теми переговорів з Москвою - капітуляція РФ, трибунал та контрибуції, - Резніков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська влада готова до переговорів з Москвою лише для обговорення капітуляції та виплат репарацій Києву.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що іноземні партнери жодного разу не піднімали тему мирних переговорів, оскільки "вони чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль ніхто не буде".

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"В майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - додав міністр.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+26
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28.04.2023 13:39
+23
І вагони, вагони яєць.
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28.04.2023 13:28
+16
Резніков каже те, що дуже подобається наріду, але сам знає, що з ним навіть ніхто про ціну на яйця обговорювати не буде, все вирішать найкращі сини і дочки на фронті під командуванням Задужного. Не ганьбись Резніков, а займайся своїми прямими обов'язками.
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28.04.2023 13:33
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І вагони, вагони яєць.
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28.04.2023 13:28 Відповісти
😄😄😄😄😄😊😊
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28.04.2023 13:30 Відповісти
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28.04.2023 13:39 Відповісти
Є 17 лайків, усе більше не ставте😁
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28.04.2023 15:58 Відповісти
русня зробила танк шо фекаліями стріляє, а у Яйцерєзнікаффа буде Леопард шо плюється яйцями.
вся русня побіжить зразу за сачкАми - буде яйця в польоті ловити і ...... перепродувати "снаряди" нашому яйцеголовому міністру.
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28.04.2023 14:01 Відповісти
Ляпает мовою зная, что он не за что не овечает, даже если ворует.
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28.04.2023 13:29 Відповісти
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28.04.2023 13:39 Відповісти
Якщо підлога країни слухає відкривши рота, то чом би і не ляпати...
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28.04.2023 13:48 Відповісти
Немає сечі терпіти ці пекельні борошна!
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28.04.2023 13:58 Відповісти
реально х.з. как ему клешню жмут на Рамштайнах. Если у него один из контрактов - ну, мы читали на сколько переплата. Вроде бы - тебе же помогают, ну не делай такого, май совість.
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28.04.2023 14:05 Відповісти
а сI і лi *** знають?
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28.04.2023 13:30 Відповісти
Опять фантазии... Без полного разгрома вражеских войск, и не просто выдавливания из какой-то территории с сохранением личного состава, а окружения, уничтожения и пленения, ни один из этих пунктов практически неосуществим. Пустые балачки, нет сил на такие условия.
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28.04.2023 13:32 Відповісти
Вірно глврить, але ця дискридитована пика людям огидна
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28.04.2023 13:32 Відповісти
Резніков каже те, що дуже подобається наріду, але сам знає, що з ним навіть ніхто про ціну на яйця обговорювати не буде, все вирішать найкращі сини і дочки на фронті під командуванням Задужного. Не ганьбись Резніков, а займайся своїми прямими обов'язками.
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28.04.2023 13:33 Відповісти
Аби тільки не передумали через півроку.
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28.04.2023 13:33 Відповісти
Давольна лозунгав, пащяді кацап рєзнікав!
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28.04.2023 13:34 Відповісти
Какие контрибуции? У нас война не объявлена!
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28.04.2023 13:35 Відповісти
Почитайте визначення війни. Її не обов'язково об'являти, то не має значення т.к. визначається за рядом умов
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28.04.2023 13:38 Відповісти
Зелі ςςικοτно.
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28.04.2023 15:06 Відповісти
Войны вообще не объявлял никто с 1945 года.
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28.04.2023 15:55 Відповісти
Ось прямо так зє заявив сі цзінь піну. А ще вимагав від Китаю показати, на що Китай здатен, чи впливає він на каца*ію. Тому й каца*ія бомбить мирне населення України. Так, рєзніков?
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28.04.2023 13:35 Відповісти
Иногда лучше молчать, чем говорить...
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28.04.2023 13:36 Відповісти
а що ти зробив для цього, 4.5 млрд вкрав, мародер
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28.04.2023 13:38 Відповісти
Ну разве можно так? Извинись сейчас же перед дядей!
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28.04.2023 13:51 Відповісти
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28.04.2023 14:13 Відповісти
Зеленський доручив Залужному відправляти воєнкомів із центрів комплектацій на фронт, - Резніков
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28.04.2023 13:50 Відповісти
Тріпєщітє, кацапи, тут целий Рєзьніков вас на сщодчік пост паставіл...
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28.04.2023 13:53 Відповісти
як же цей пафос порожній заіпав
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28.04.2023 13:53 Відповісти
+++
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28.04.2023 14:05 Відповісти
Темы переговоров с Москвой - капитуляция РФ, трибунал и контрибуции, - Резников Источник: https://censor.net/ru/n3415016
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Еще бы тебя за казнокрадство посадили, вот это был бы праздник. А со слоганом "НЕ НА ЧАСІ" страну простать можно. Зеленский расию тут строит стахановскими темпами, думает, что это ему и его окружению как-то поможет.
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28.04.2023 13:58 Відповісти
вор на должности министра, ты бы меньше болтал а больше работал. На фронте нужно абсолютно все, от бинтов до самолетов, а от твоей болтовни этого не прибавляется.
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28.04.2023 13:58 Відповісти
Не собстввенно, вон, наговоры на Яйценосца:

\\\\\\\Каждый, кто сталкивается с различными подразделениями, непроизвольно сравнивает их и делает вывод. Наш Sandman, новозеландский снайпер, профи, у которого это уже 5-я или 6-я война, сказал мне, что худшего обеспечения бойцов со стороны державы он еще не видел. Он не жаловался, просто констатировал факт.

Шейх мне рассказывал, что бойцы из соседнего бата к ним приходили просить БК. Боекомплект! Не еду и не одежду со снарягой, а патроны, гранаты и мины к минометам!

К сожалению моему великому. Потому что Резников. Потому что Ермак презедентом работает. Потому что 73% они везде 73%. И если в ЗСУ их где-то 50%, потому что слуги народа и те, кто за них голосовал, не стремятся в ЗСУ, то в МО, КМУ и ОПе этих поцов 95% минимум. Потому и волонтеры с языком на плече.\\\\\\\
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28.04.2023 14:03 Відповісти
Клоун знову на сцені ,щоб відволікти увагу від інтерв'ю Червінського!
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28.04.2023 14:00 Відповісти
Почем сейчас яйца втюхивают?
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28.04.2023 14:01 Відповісти
Дебіл. А в тебе є сили примусити паРашу капітулювати? Для того, щоб паРаша капітулювала, треба знищити її армію повністю, або захопити маскву. З яйцями по 17 грн. це не можливо.
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28.04.2023 14:09 Відповісти
министр очевидность.. аби хоч більше не шкодив би Україні
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28.04.2023 14:10 Відповісти
АГА! щас!
Ви за кого Їх приймаєте?
Не шкодив, Не шкодить і Будуть не шкодить
Говорять шо апять - частина ГурБудмо закуповує продукти в рази дешевше ніж Яйценістерство Ермакоборони.
Буткевич вроді зачитував - дійсно в 2-3 рази, навіть рис.
реально х.з. як Остін дивиться в очі нашому ....... существу в окулярах.
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28.04.2023 14:28 Відповісти
А для чого його тоді ставили ?
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28.04.2023 15:02 Відповісти
А китайський перемовник --посередник , навіщо до нас їде ? Ото ж ..
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28.04.2023 14:34 Відповісти
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28.04.2023 14:35 Відповісти
Воно дійсно дебільне,я воно збирається отримати контрибуцію з рашки коли нею керує міжнародна мафія для якоі закони не писані.
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28.04.2023 15:04 Відповісти
Почом яйця, геополітик всратий?
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28.04.2023 15:38 Відповісти
Дебил ты Резников,как изеля,пафосные мрази,сначала пустили рашку,отдали 20% территории,а теперь строят каких то героев,какая капитуляция,если они отобрали у нас
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28.04.2023 18:18 Відповісти
то есть этот шлец-вор резников хочет категорически подтвердить, что верхушка Украины, возглавляемая зеленским и дерьмаком, готовит сеператные переговоры с кацапией? антирэсно... а этот процесс действительно вызывает интерес... упрежден - вооружен... спасибо, что предупредил...
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29.04.2023 09:37 Відповісти
 
 