Теми переговорів з Москвою - капітуляція РФ, трибунал та контрибуції, - Резніков. ВIДЕО
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Українська влада готова до переговорів з Москвою лише для обговорення капітуляції та виплат репарацій Києву.
Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
Він розповів, що іноземні партнери жодного разу не піднімали тему мирних переговорів, оскільки "вони чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль ніхто не буде".
"В майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - додав міністр.
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вся русня побіжить зразу за сачкАми - буде яйця в польоті ловити і ...... перепродувати "снаряди" нашому яйцеголовому міністру.
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Еще бы тебя за казнокрадство посадили, вот это был бы праздник. А со слоганом "НЕ НА ЧАСІ" страну простать можно. Зеленский расию тут строит стахановскими темпами, думает, что это ему и его окружению как-то поможет.
\\\\\\\Каждый, кто сталкивается с различными подразделениями, непроизвольно сравнивает их и делает вывод. Наш Sandman, новозеландский снайпер, профи, у которого это уже 5-я или 6-я война, сказал мне, что худшего обеспечения бойцов со стороны державы он еще не видел. Он не жаловался, просто констатировал факт.
Шейх мне рассказывал, что бойцы из соседнего бата к ним приходили просить БК. Боекомплект! Не еду и не одежду со снарягой, а патроны, гранаты и мины к минометам!
К сожалению моему великому. Потому что Резников. Потому что Ермак презедентом работает. Потому что 73% они везде 73%. И если в ЗСУ их где-то 50%, потому что слуги народа и те, кто за них голосовал, не стремятся в ЗСУ, то в МО, КМУ и ОПе этих поцов 95% минимум. Потому и волонтеры с языком на плече.\\\\\\\
Ви за кого Їх приймаєте?
Не шкодив, Не шкодить і Будуть не шкодить
Говорять шо апять - частина ГурБудмо закуповує продукти в рази дешевше ніж Яйценістерство Ермакоборони.
Буткевич вроді зачитував - дійсно в 2-3 рази, навіть рис.
реально х.з. як Остін дивиться в очі нашому ....... существу в окулярах.