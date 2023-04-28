Теми переговорів з Москвою - капітуляція РФ, трибунал та контрибуції, - Резніков. ВIДЕО

Українська влада готова до переговорів з Москвою лише для обговорення капітуляції та виплат репарацій Києву.

Про це на пресконференції заявив міністр оборони Олексій Резніков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

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Він розповів, що іноземні партнери жодного разу не піднімали тему мирних переговорів, оскільки "вони чітко розуміють, що ми і не плануємо сідати за стіл перемовин, тому що наш президент чітко сказав, що сідати за стіл перемовин з тим, хто сьогодні очолює Кремль ніхто не буде".

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"В майбутньому так, ми сядемо за стіл переговорів, коли будемо обговорювати репарації та контрибуції з боку Росії в інтересах України і як реалізувати вирок міжнародного трибуналу, який буде створено. Акт капітуляції з боку Москви будемо теж обговорювати", - додав міністр.