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безпілотник (2071) атака (224) електроенергія (1900) Бєлгород (337)

Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: "Смотри третий летит! Звони в 112!". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

В мережі опублікований відеозапис прольоту безпілотника начебто на Бєлгородською областю Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка зафільмувала політ БПЛА, зазначає на записі, що їй вдалося нарахувати вже три безпілотника. Тамтешні ЗМІ, заявляють про атаку п'яти літальних апаратів на електропідстанцію.

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Судячи із назви файлу, опублікованого у мережі відео, запис був зроблений у селі Нежеголь Шебекінського району на Бєлгородщині поблизу кордону з Україною.

Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: Смотри третий летит! Звони в 112! 01

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Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+41
Звонит,а там: "Альо, ми уважно слухаємо!"
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28.04.2023 14:19
+31
Залужний слухає...
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28.04.2023 14:22
+19
это они бавовну вам везут
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28.04.2023 14:24
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Звонит,а там: "Альо, ми уважно слухаємо!"
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28.04.2023 14:19 Відповісти
В Спортлото хай дзвонить!!!
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28.04.2023 14:20 Відповісти
Лучше в морг...
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28.04.2023 15:33 Відповісти
👍
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28.04.2023 14:53 Відповісти
пока в интонациях только паника.
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28.04.2023 14:19 Відповісти
а я чую лише возмущение "як це так, ми же можемо такий хлам збивати".
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29.04.2023 04:22 Відповісти
Залужний слухає...
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28.04.2023 14:22 Відповісти
это они бавовну вам везут
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28.04.2023 14:24 Відповісти
не тей номер - 666 допоможить.
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28.04.2023 14:24 Відповісти
В ЛГБТ нехай телефонує
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28.04.2023 14:28 Відповісти
Украинские беспилотники совершили массированную атаку на российскую электроподстанцию
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28.04.2023 14:30 Відповісти
І який результат ?
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28.04.2023 15:18 Відповісти
Кацапи , можете телефонувати тільки в рельсу , авось допоможе
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28.04.2023 14:32 Відповісти
розмінаються хлопці
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28.04.2023 14:33 Відповісти
Ну що то за безтолковщина, в росіянії листя на деревах, може ще банани ростуть?
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28.04.2023 14:34 Відповісти
Подивись у вікно, "ботанік", дерева бачиш?
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28.04.2023 15:58 Відповісти
Ботани, ви хлопаки, в мене за вікном тільки листя почало розпускатись і цвіте алича, а в росіянії не пахне весною, дерев з листями ще не має, хіба КРИМ або окуплвані території сросіянцями.
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28.04.2023 17:16 Відповісти
Ти шо ото з магадана? В ваших ****** ще сніг? Так вчи географію чи то кліматичні пояса хочаб вивчи, та опануй можливість дивитись погоду не тіко у віконце і не тіко в себе
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28.04.2023 16:36 Відповісти
Хлопці не будьте тупими московитами, росіянія північніше там фактично сніг зійшов!
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28.04.2023 17:18 Відповісти
Тобто у Харкові дерева вже зелені, а в бєлгарадє ще ні бо він набагато північніше?
Харе виправдовувати кацапську недолугість
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28.04.2023 17:35 Відповісти
беспилотник это все же не кацапский самолет с бомбами или ракеты, но это до них дойдет по факту. а таких зорких несомненно надо отправить на передовую. а поскольку кацапстан использует все что может (но в неправильном направлении), то - скоро отправят.
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28.04.2023 14:40 Відповісти
"не все за один раз" - сказав казанова злазячi з мадам де Біґуль.
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28.04.2023 14:41 Відповісти
Мокшане, шо з хлебаламІ?
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28.04.2023 14:41 Відповісти
Літаки летять будуть бомбіть....
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28.04.2023 14:41 Відповісти
це зальот 100%
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28.04.2023 14:43 Відповісти
Таки летять на болота безпілотники,це добре.
Чекаємо гарних новин....
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28.04.2023 14:44 Відповісти
эти курские апалченцы ваапче абнаглели
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28.04.2023 14:56 Відповісти
Одевайте лапти, доедайте щи!
Звоните в скрепные колокола!
Готовьте к пуску срепный говномёт!
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28.04.2023 14:59 Відповісти
привыкайте курвы кацапские!это вам за Крым,за Донбасс,за Мариуполь и другие города Украины которые вы бомбили!
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28.04.2023 15:03 Відповісти
Живите в страхе,суки....
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28.04.2023 15:11 Відповісти
Чортам дзвони, нехай казани кип'ятять, сміття й##ане.Щоб ви в зародку здихали.😠
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28.04.2023 15:13 Відповісти
"Летят перелётные птицы..."
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28.04.2023 15:19 Відповісти
Переважна більшість росіян абсолютно кончені істоти, тому наші звернення до моральних принципів не мають жодних результатів, але у них є страх. Причому, помічаю, що реагують вони дуже сильно!
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28.04.2023 15:42 Відповісти
Перелякана москалька зі смартфоном - найважливіша складова російської ППО...
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28.04.2023 17:11 Відповісти
Так Картаполов (дупутат ГосДури) сказав же недавно що у Росії немає коштів на утримання прикордонних військ та охорони кордону - як у СРСР Тому закликав громадян Росії об"єднуваться у добровільні загони та охоронять кордон
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28.04.2023 17:31 Відповісти
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30.04.2023 23:04 Відповісти
 
 