Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: "Смотри третий летит! Звони в 112!". ВIДЕО

В мережі опублікований відеозапис прольоту безпілотника начебто на Бєлгородською областю Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка зафільмувала політ БПЛА, зазначає на записі, що їй вдалося нарахувати вже три безпілотника. Тамтешні ЗМІ, заявляють про атаку п'яти літальних апаратів на електропідстанцію.

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Судячи із назви файлу, опублікованого у мережі відео, запис був зроблений у селі Нежеголь Шебекінського району на Бєлгородщині поблизу кордону з Україною.

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