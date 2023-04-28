16 523 38
Росіянку налякали безпілотники над Бєлгородською областю РФ: "Смотри третий летит! Звони в 112!". ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
В мережі опублікований відеозапис прольоту безпілотника начебто на Бєлгородською областю Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, росіянка, яка зафільмувала політ БПЛА, зазначає на записі, що їй вдалося нарахувати вже три безпілотника. Тамтешні ЗМІ, заявляють про атаку п'яти літальних апаратів на електропідстанцію.
Судячи із назви файлу, опублікованого у мережі відео, запис був зроблений у селі Нежеголь Шебекінського району на Бєлгородщині поблизу кордону з Україною.
Топ коментарі
+41 Евгений Пэ
показати весь коментар28.04.2023 14:19
+31 Світлана febb5df7
показати весь коментар28.04.2023 14:22
+19 Yriii Yriii 20286f49
показати весь коментар28.04.2023 14:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Харе виправдовувати кацапську недолугість
Чекаємо гарних новин....
Звоните в скрепные колокола!
Готовьте к пуску срепный говномёт!