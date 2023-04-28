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Знищення двох ворожих танків. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українські воїни знищили два російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, як дві ворожі бронемашини рухаються вулицею з приватними житловими будинками, а потім вибухають один за одним.

"Два російські танчики вигоріли на роботі", - кепкують бійці з окупантів у підписі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення ворожої крилатої ракети під час нічного удару. ВIДЕО

Автор: Сергій Яковенко
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Топ коментарі
+70
Гарна робота!...
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28.04.2023 16:17
+41
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.04.2023 16:22
+34
згоден-виконавцям респектище...
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28.04.2023 16:18
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Гарна робота!...
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28.04.2023 16:17 Відповісти
згоден-виконавцям респектище...
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28.04.2023 16:18 Відповісти
Красівоє.
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28.04.2023 16:23 Відповісти
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28.04.2023 16:54 Відповісти
Героям слава !!!
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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28.04.2023 16:22 Відповісти
Два танка за 5 минут... Причем они не бой вели а просто с"******* куда глаза глядят. В принципе есть возможность рассчитать коэффициент: Два танка за 5 минут, вторая армия мира за 5 лет.
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28.04.2023 16:27 Відповісти
Мне кажется, там и 30 секунд не прошло!
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28.04.2023 16:34 Відповісти
писали ж, що радянський танк живе на полі бою 5 секунд
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28.04.2023 20:19 Відповісти
Не надо недооценивать противника. Смешно в тылу, а на передке наши хлопцы историю Украины делают, ********...
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28.04.2023 20:26 Відповісти
убег один(((
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28.04.2023 16:28 Відповісти
боекомплект зажегся, не всё, часть, то что убегало, как минимум ожоги лица и кистей до самой кости. при парашинской медицине - как минимум инвалид, а в реальнсти, орк будет умирать в мучениях
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28.04.2023 16:34 Відповісти
оно выходило из люка из которого било пламя, как минимум 7-8 сек был в печке за 400-500 градусов
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28.04.2023 16:36 Відповісти
мабудь стар_ший орк "машины боевой"
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28.04.2023 17:43 Відповісти
Не наверное, а старший. Справа место командира.
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28.04.2023 18:20 Відповісти
Є надія, що його осколками від другого танка посікло і воно здохло в муках... Але краще б руки повідривало з ногами і вижив та на рассєюшкє по вагонам побірался...
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28.04.2023 19:35 Відповісти
Схоже командир танка вцілів, але найближчі тижні будуть для нього дуже тяжкими. 😜
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28.04.2023 16:37 Відповісти
практически он вылезал вместе с пламенем, возгорание произошло моментально после попадания, орк жарился еще до выхода из машины. с момента попадания и его дымления за пределами танка 9 секунд. маловероятно, что эта тварь осталась невредимой - внутри при возгорании даже одной укладки пороха, а это он горит в первую очередь, хчуже чем у вас в духовке плиты на максимальном газе
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28.04.2023 16:52 Відповісти
а ще уявляєте собі оте БУМЦ, в тій консервній банці, коли туди влучає ракета і вибухає... сподіваюся йому бошку відрехтувало
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28.04.2023 20:22 Відповісти
ракета не взрывается внутри танка. Кумулятивная струя жидкой меди прожигает (точнее пробивает за счет громадной скорости) броню и на своем пути воспламеняет все, что может гореть в заброневом пространстве. В данном случае загорелись пороховые заряды, предназначенные для стрельбы снарядами из пушки.
Удивительно, что кацап после нескольких секунд пребывания в этом аду сумел выбраться из танка.
Впрочем, долго он не проживет
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29.04.2023 13:06 Відповісти
в первые секунды горения внутри железной коробки, одежда, комбинезон танкиста еще спасают, выгорают почти моментально неприкрытые части тела - лицо и кисти рук, если попроховых зарядов мало в конвере и не детонируют сразу снаряды, то танкист выбирается и с тяжелыми ожогами при своевременной помощи выживает, но с момента попадания и возгорания пороха прошло минимум 8 секунд для командира и около 13 для механика - это почти смертный приговор или гарантия на инвалидность - температура горения на воздухе зарядов пороховых для танка 290 градусов- внутри коробки - в разы больше, вот и считайте сколько кто находился в пекле
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29.04.2023 15:20 Відповісти
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29.04.2023 15:35 Відповісти
обгорели лицо и кисти рук бурята
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29.04.2023 15:36 Відповісти
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29.04.2023 15:38 Відповісти
стал похож на *****, кстати
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11.05.2023 01:17 Відповісти
у него могли выгореть легкие если он не задерживал дыхание
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28.04.2023 16:54 Відповісти
Щира дяка всім Дописувачам за пояснення щодо подальшої долі каца який вистрибнув.
Шановні, Ви подовжили насолоду від побаченого ще на декілька хвилин.
І це зроблено було так буденно, без зайвих емоцій, хоча задоволення (тай насолода) бодай в мене мала місце
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28.04.2023 17:26 Відповісти
Горів активний захист
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28.04.2023 17:28 Відповісти
странно, танк весь обвешан динамикой, возгорания должно было итди и по бортам - но пламя выходит из люков на видео
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28.04.2023 17:43 Відповісти
динамическая защита всегда конструируется таким образом, что при срабатывании (взрыве) одного блока соседние блоки не детонируют
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29.04.2023 13:14 Відповісти
Может Сергей имел виду, что в танк бросили бутылку с зажигательной смесью и от горения происходила детонация защиты - по мне тоже маловероятно и не для данного случая - здесь горел порох от оружейных зарядов- орки получили ожоги и наиболее вероятно несовместимые с жизнью, вспоимнаю обоженного бурята, (у него кстати тоже лицо и руки обгорели) и кобзона - "бурят, как я рад"
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29.04.2023 15:01 Відповісти
от бутылки порох внутри мгновенно не загорелся бы. Тут кумулятив 100%
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29.04.2023 15:12 Відповісти
на 11-12 секунде четко виден выход пламени из двух люков, горел оруженый порох, зарядов для пушки
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28.04.2023 17:46 Відповісти
активная защита - это когда танк отстреливает боеприпасы, которые взрываются на пути ракеты, которая в него летит, тем самым защищая себя, не давая ей долететь или сбивает ракету с курса. КАЗ Трофи, Арена - гуглите
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28.04.2023 20:52 Відповісти
Механик тоже спрыгнул, но спина дымилась. Если выживет, еще долго будет спать на животе.
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28.04.2023 18:59 Відповісти
да да 18 секунда, незаметил - @амно тоже покинуло танк - весь дымился - однозначно горели пороховые укладки к выстрелам
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28.04.2023 19:33 Відповісти
читал у кого-то что уzzкие отправляют в бой танк с 2 мя членами, командир также имеет возможность вести огонь из пушки, т.к. "танкисты-трактористы" у них горят быстрее пехоты
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28.04.2023 19:40 Відповісти
Это что-то сродни завренным люкам в украинских танках.
Чтобы вести огонь из пушки или спаренного пулемета, необходимо смотреть в прицел, который буквально привязан к пушке и находится у наводчика(оба, и ночной, и дневной). Оптика же командира может смотреть в разные стороны вне зависимости от того смотрит ли туда пушка или нет.
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28.04.2023 19:58 Відповісти
* заваренным
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28.04.2023 19:59 Відповісти
про т-90 нашел

Ко­ман­ди­ру тан­ка СУО обес­пе­чи­ва­ет:

по­иск, об­на­ру­же­ние и опо­зна­ва­ние це­лей на по­ле боя;

це­ле­ука­за­ние на­вод­чи­ку;

ве­де­ние при­цель­ной стрель­бы ар­тил­ле­рий­ски­ми бо­е­при­па­са­ми из тан­ко­вой пуш­ки и спа­рен­но­го пу­ле­ме­та в ре­жи­ме дуб­ли­ро­ван­но­го управ­ле­ния днем и но­чью с мес­та и в дви­же­нии.
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28.04.2023 22:22 Відповісти
Ну в т90 может такое и есть. Но для этого нужна система позволяющая командиру видеть то же, что видит наводчик, то бишь, это уже не оптика, а какой-то манитор связанный с прицелом. Технически это уже не фонтастика, а вполне себе сегодняшняя реальность.

Вот место наводчика в т72



он работает с оптикой.
А вот место командира


тут тоже только оптика и нет "чебурашки" - пульта управления огнем (поворотом башни, углом подъема пушки и кнопок стрельбы из пушки и спаренного пулемета.)
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28.04.2023 23:11 Відповісти
Т-72Б3 - основной танк орков имеет - прицел командира: ТКН-3МК с системой «Дубль» · 1 × 12,7

т.е. Т-90 и Т-72Б3- основные ихние танки, теоритически могут в бою обходится без наводчика
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28.04.2023 23:24 Відповісти
ТКН-3ТП

Основное его предназначение - ведение наблюдения в боевых условиях, поиск, обнаружение и опознавание целей в любое время суток: ночью, днем, в условиях вечерних и утренних сумерек.
... обеспечивая поиск наземных и зенитных целей, наведения на них штатного оружия в составе комплекса пушечно-пулеметного, пулеметного вооружения при стрельбе в движении и с места.

ТКН-3МК


Вид на место командира. Сверху прибор ТКН-3МК. Для поиска целей необходимо держать его за "рога" и вращать вместе с командирской башенкой. Нажатие кнопок на "рогах" поворачивает башню в ту сторону, куда смотрит прибор, таким образом выдавая целеуказание наводчику.

ТКН-3МК это довольно простой прицел, не обладающий дальномером и блоком стабилизации, и способный видеть ночью всего на несколько сотен метров.
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29.04.2023 12:20 Відповісти
ТКН-3МК с системой «Дубль» · 1 × 12,7 а он как выглядит?

вопрос в силе - могут орки в свои танки 2 членов экипажа загонять, для экономии людей или не могут? или это фэйек - как про заваренные люки украинских танков?
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29.04.2023 12:22 Відповісти
Нет, не могут. Командир не может прицеливаться по высоте, он может только повернуть башню в сторону цели. То есть его кнопки поворота башни имеют приоритет перед кнопками наводчика, то бишь - даже если наводчик захочет через свой прицел что там слева, а командир увидит цель справа и нажмет правую кнопку, то башня повернется вправо вне зависимости что там давит наводчик.
1х12,7 это наверное зенитный пулемет, он стоит над командиром, поэтому возможно он может вести прицеливание и огонь из него не вручную, а из "салона".
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29.04.2023 20:29 Відповісти
Хотя конечно можно , наверное но только без командира, а не без наводчика.
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29.04.2023 20:34 Відповісти
кстати и Т-80У -также имеют Систему Управления Огнем Агат-М - позволяющую вести огонь командиру
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29.04.2023 12:32 Відповісти
смотри Т-72Б3, Т-80У, и Т-90 - все орки загнали в Украину имеют возможность вести бой 2-мя членами экипажа -насколько это эффективно, не знаю
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29.04.2023 12:34 Відповісти
хоть 2-мя членами, хоть 3-мя членами
Итог будет один
Кацапы получат член всем известно куда
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29.04.2023 15:09 Відповісти
командир может вести огонь без наводчика- так написано в "оружии роzzии"... фэйк?
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28.04.2023 22:24 Відповісти
возвращаются времена когда пьяный мокша стуча кулаком в грудь кричит -я в танке горел...
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28.04.2023 16:29 Відповісти
И главный вопрос за что орки погибли?
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28.04.2023 16:31 Відповісти
за "імперію".
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28.04.2023 16:40 Відповісти
Так империю не создают это на Московию больше смахивает.
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28.04.2023 16:44 Відповісти
та їм зараз не до створення імперії. втримати хоча би те, що раніше вдалося загарбати.
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28.04.2023 16:46 Відповісти
za putina, takoi pozor...
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28.04.2023 16:42 Відповісти
Вони подохли...
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28.04.2023 18:22 Відповісти
за "сверхдержаву"
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28.04.2023 22:21 Відповісти
Ой як чудово.
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28.04.2023 16:33 Відповісти
Додивитися би повний формат!
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28.04.2023 16:36 Відповісти
щоб всі кацапи здохли, ракова пухлина цивілізації....
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28.04.2023 16:39 Відповісти
NLAW? В місті найзручніша.
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28.04.2023 16:41 Відповісти
Наверное мины. Первый взрыв был под левой гусеницей и наверное за катками ближе к днищу. Второй танк практически в том же месте, но механик вместо того чтобы ехать по той же колее, через воронку от предыдущей мины, взял правее, инстинктивно, как водитель авто пытаясь объехать "яму", наехал правым передним катком на другую мину. Хотя возможно я и ошибаюсь.
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28.04.2023 18:55 Відповісти
еслиб ТМ взорвалась под днищем, ни водитель ни командир не вылезли из танка - возможно стреляли в левую бочину, где наводчик - так вроде по кадрам - хотя - черт его знает товарищь майор, но всеравно красиво и профессионально
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28.04.2023 23:52 Відповісти
вряд ли. Ракета попала бы в кадр. Больше похоже на мины противотанковые
Или ПТРК
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28.04.2023 20:57 Відповісти
наблюдал видео взрывов противотанковых мин ТМ всех серий - танк и метра бы не проехал после взрыва- и взрывы, раза 3 мощнее чем на видео. Скорее всего что-то более изящное, может вот это: Матадор RGW-90 HH-T с тандемной двухрежимной (кумулятивной / фугасной) боевой частью. там ракета настолько маленькая и шлейфа заметного нет после выстрела... а для орков пусть будет интрига
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28.04.2023 23:50 Відповісти
выстрел из дома на 4 секунде слева на перекрестке, полуразрушенное строение белое
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28.04.2023 23:59 Відповісти
второму в зад попал снаряд
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29.04.2023 00:02 Відповісти
21 сек
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29.04.2023 00:03 Відповісти
Ювелірна робота.
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28.04.2023 16:43 Відповісти
Второй на вылет, аж кусок задницы вырвало.
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28.04.2023 16:51 Відповісти
а в мене питання де це? хати дуже цілі для фронту? орки прорвались де-куди?
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28.04.2023 17:29 Відповісти
може старе відео?
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28.04.2023 20:26 Відповісти
круто обошлись с помагаторами и освободителями
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28.04.2023 17:52 Відповісти
О, жареная кацапсятина.
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28.04.2023 18:22 Відповісти
Русские свиньи , єто вам не парад на хрещатике на 9 мая) , тут везде вас будут жарить)
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28.04.2023 18:30 Відповісти
ромбом танковать
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28.04.2023 20:28 Відповісти
Вбийте йх усіх.
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28.04.2023 21:13 Відповісти
Сподіваюсь, стрибунів потім знайшли і знищили. А загалом, Браво!
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28.04.2023 21:44 Відповісти
Упало з неба... Мабуть "камні"
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28.04.2023 22:21 Відповісти
Як воно побігло!Одне задоволення на це дивитися
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30.04.2023 08:17 Відповісти
 
 