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Знищення двох ворожих танків. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українські воїни знищили два російські танки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, як дві ворожі бронемашини рухаються вулицею з приватними житловими будинками, а потім вибухають один за одним.
"Два російські танчики вигоріли на роботі", - кепкують бійці з окупантів у підписі до відео.
Топ коментарі
+70 Прощай немытая раССея
показати весь коментар28.04.2023 16:17
+41 Чайка Київ
показати весь коментар28.04.2023 16:22
+34 Александр Чуднивец f1b95bc0
показати весь коментар28.04.2023 16:18
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
Удивительно, что кацап после нескольких секунд пребывания в этом аду сумел выбраться из танка.
Впрочем, долго он не проживет
Шановні, Ви подовжили насолоду від побаченого ще на декілька хвилин.
І це зроблено було так буденно, без зайвих емоцій, хоча задоволення (тай насолода) бодай в мене мала місце
Чтобы вести огонь из пушки или спаренного пулемета, необходимо смотреть в прицел, который буквально привязан к пушке и находится у наводчика(оба, и ночной, и дневной). Оптика же командира может смотреть в разные стороны вне зависимости от того смотрит ли туда пушка или нет.
Командиру танка СУО обеспечивает:
поиск, обнаружение и опознавание целей на поле боя;
целеуказание наводчику;
ведение прицельной стрельбы артиллерийскими боеприпасами из танковой пушки и спаренного пулемета в режиме дублированного управления днем и ночью с места и в движении.
Вот место наводчика в т72
он работает с оптикой.
А вот место командира
тут тоже только оптика и нет "чебурашки" - пульта управления огнем (поворотом башни, углом подъема пушки и кнопок стрельбы из пушки и спаренного пулемета.)
т.е. Т-90 и Т-72Б3- основные ихние танки, теоритически могут в бою обходится без наводчика
Основное его предназначение - ведение наблюдения в боевых условиях, поиск, обнаружение и опознавание целей в любое время суток: ночью, днем, в условиях вечерних и утренних сумерек.
... обеспечивая поиск наземных и зенитных целей, наведения на них штатного оружия в составе комплекса пушечно-пулеметного, пулеметного вооружения при стрельбе в движении и с места.
ТКН-3МК
Вид на место командира. Сверху прибор ТКН-3МК. Для поиска целей необходимо держать его за "рога" и вращать вместе с командирской башенкой. Нажатие кнопок на "рогах" поворачивает башню в ту сторону, куда смотрит прибор, таким образом выдавая целеуказание наводчику.
ТКН-3МК это довольно простой прицел, не обладающий дальномером и блоком стабилизации, и способный видеть ночью всего на несколько сотен метров.
вопрос в силе - могут орки в свои танки 2 членов экипажа загонять, для экономии людей или не могут? или это фэйек - как про заваренные люки украинских танков?
1х12,7 это наверное зенитный пулемет, он стоит над командиром, поэтому возможно он может вести прицеливание и огонь из него не вручную, а из "салона".
Итог будет один
Кацапы получат член всем известно куда
Или ПТРК