Знищення двох ворожих танків. ВIДЕО

Українські воїни знищили два російські танки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки бійці опублікували у соцмережі. На записі видно, як дві ворожі бронемашини рухаються вулицею з приватними житловими будинками, а потім вибухають один за одним.

"Два російські танчики вигоріли на роботі", - кепкують бійці з окупантів у підписі до відео.

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