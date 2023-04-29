Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці, - Лукашенко. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гомельської області про відсутність військової загрози для країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Кривавий "голова колгоспу", який допомагає Росії вбивати українців, зіграв роль "голуба миру". Масовка грала роль холопів, які за все дякували Лясандру Ригоричу, і "благали" залишитися ще на декілька термінів. Він погодився, але виставив умову - "трудиться", а не робити бунт проти нього.
"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександр Григорович, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються", - цитує пресслужба Лукашенко, однак до цього відео фраза не увійшла.
Будь ласка, зачекайте...
Але виглядає як деменція.
Сьогодні весь світ проти нас, завтра - ніхто не нападе, післязавтра - всі мене благають не сердитися, потім знову ворог біля воріт.
Як бєлка скаже, так старий ******** і вєщаєт.
И Лука ревет
Что он нам несет
Ты не разберешь...
Тобто відео у Білорусі редагується рашистами, які вирізають те, що підкресює пресслужба таракана.
І не зрозуміло чому він не показав карту звідки *не готовітся нападєніє*
украинцев, как убийца и соучастник всех путлеровских преступлений против народа Украины.
Ни хто, цього жалюгідного афериста, "Паном президентом" не називав!!!
А що *****, не повісилося???