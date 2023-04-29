УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9988 відвідувачів онлайн
Новини Відео За кордоном
21 815 81
Білорусь (5964) війна (56084) Лукашенко (2308)

Ніхто на нас нападати не збирається, у тому числі українці, - Лукашенко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Олександр Лукашенко, який захопив владу у Білорусі, заявив жителям Гомельської області про відсутність військової загрози для країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Кривавий "голова колгоспу", який допомагає Росії вбивати українців, зіграв роль "голуба миру". Масовка грала роль холопів, які за все дякували Лясандру Ригоричу, і "благали" залишитися ще на декілька термінів. Він погодився, але виставив умову - "трудиться", а не робити бунт проти нього.

"Ніхто на нас нападати не збирається. У тому числі українці. Та й західники, з якими я зустрічаюся, вони мені кажуть: "Олександр Григорович, пане президенте, до вас ні українці, ні поляки не збираються", - цитує пресслужба Лукашенко, однак до цього відео фраза не увійшла.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польща готується до "вторгнення на територію Білорусі", - Лукашенко

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+64
Зрозумів, що скоро русні п...да і потім спросять з нього. Тому вже зараз міняє курс і корчить з себе "а што я, я усегда за мир, с соседями дружим".
Але виглядає як деменція.
показати весь коментар
28.04.2023 16:53
+37
ну я б не сказав так, після того як русню виїбуть, згадають про білоруськіх тварюшок, з территорії яких запускають ракети і пішли війною
показати весь коментар
28.04.2023 16:48
+33
Шо це було?
показати весь коментар
28.04.2023 16:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шо це було?
показати весь коментар
28.04.2023 16:48 Відповісти
Зрозумів, що скоро русні п...да і потім спросять з нього. Тому вже зараз міняє курс і корчить з себе "а што я, я усегда за мир, с соседями дружим".
Але виглядає як деменція.
показати весь коментар
28.04.2023 16:53 Відповісти
Северная корея
показати весь коментар
28.04.2023 17:11 Відповісти
Совок.
показати весь коментар
28.04.2023 18:04 Відповісти
Совковое днище.
показати весь коментар
28.04.2023 17:17 Відповісти
Ol Ol e5ddacc7 - мабуть НЛО - не сіло,не впало,по небу пливло!
показати весь коментар
28.04.2023 17:34 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 17:49 Відповісти
От курва бульбяна, а як дисав, як дисав!
показати весь коментар
28.04.2023 19:41 Відповісти
показати весь коментар
29.04.2023 11:52 Відповісти
Ах ти ж бульбазноса! А що ж ви робите з Україною? Тварюки!
показати весь коментар
28.04.2023 16:48 Відповісти
Білоруської нації нема. Померла. Тихо-тихо... Але перед смертю їй відібрало мову...
показати весь коментар
28.04.2023 17:31 Відповісти
А щодо мови, то ми недалеко втекли...
показати весь коментар
28.04.2023 20:20 Відповісти
ну я б не сказав так, після того як русню виїбуть, згадають про білоруськіх тварюшок, з территорії яких запускають ракети і пішли війною
показати весь коментар
28.04.2023 16:48 Відповісти
я інколи лажу по білор.сайтах,з числа свядомих,типу Наша ніва,Хартия97...свядомиє бяларуси голосять про те,що у них диктатура а їм не памагають....але якщо напишеш хоч щось критичне про цих псевдозмагаров....русня щодо ненависті до Україні просто відпочиває!
показати весь коментар
28.04.2023 18:17 Відповісти
Торгуется с хлом что ли?
показати весь коментар
28.04.2023 16:49 Відповісти
Я тєбє ща карту покажу
показати весь коментар
28.04.2023 16:49 Відповісти
Піксель!
показати весь коментар
28.04.2023 16:50 Відповісти
Щиза прогресує?
Сьогодні весь світ проти нас, завтра - ніхто не нападе, післязавтра - всі мене благають не сердитися, потім знову ворог біля воріт.
Як бєлка скаже, так старий ******** і вєщаєт.
показати весь коментар
28.04.2023 16:50 Відповісти
Рано чи пізно прийдеться знищувати русняві бази на території білорашки.
показати весь коментар
28.04.2023 16:51 Відповісти
оце храбак, якого на крючок насажують. але храбаки, що поряд це треш.
показати весь коментар
28.04.2023 17:10 Відповісти
Облизали всі дирки цьому бульбодрочеру,десь же набрали таких жо@полизів...аж гидко дивитись...
показати весь коментар
29.04.2023 14:00 Відповісти
Баб нагнали. Охорони більше за "натовп". Очко не залізне!
показати весь коментар
28.04.2023 16:53 Відповісти
Нда, очко - не пивний кухоль
показати весь коментар
28.04.2023 16:56 Відповісти
Одну чи не з помийниці дістали.
показати весь коментар
28.04.2023 17:07 Відповісти
Та то все родичі служби охорони.Ну про що мова? То все....пап"є-маше
показати весь коментар
28.04.2023 17:09 Відповісти
Вот, новый поворот
И Лука ревет
Что он нам несет
Ты не разберешь...
показати весь коментар
28.04.2023 16:53 Відповісти
Старая усатая политическая проститутка решила о себе напомнить?...
показати весь коментар
28.04.2023 16:56 Відповісти
картофельный бог к холопам вышел............тьфу *****...мирного неба им..а Украинцам не надо мирного неба7с холопы совка ***............кровавый колхозный ******* ****......................................................................
показати весь коментар
28.04.2023 16:57 Відповісти
Якщо кожні 4, максимум 8 років не міняти владу, то такий підар заведеться в любій країні...
показати весь коментар
28.04.2023 16:57 Відповісти
Простое пояснение почему демократия и плюрализм работают лучше автократии и монобольшинства.
показати весь коментар
28.04.2023 17:03 Відповісти
сценки разыгрывать научился у ***** ...
показати весь коментар
28.04.2023 16:58 Відповісти
Фу ***, совком пре так шо аж тошнить...
показати весь коментар
28.04.2023 16:59 Відповісти
...чесно кажучи - так, сам не додивився до кінця..фу
показати весь коментар
28.04.2023 17:10 Відповісти
🤢🤧🤮
показати весь коментар
28.04.2023 17:02 Відповісти
"однак до цього відео фраза не увійшла"

Тобто відео у Білорусі редагується рашистами, які вирізають те, що підкресює пресслужба таракана.
показати весь коментар
28.04.2023 17:03 Відповісти
ляксандр ригорович гастролює бульбарашкой разом з пересувним театром розмовляючих ляльок.
показати весь коментар
28.04.2023 17:05 Відповісти
Невдячні. Забули в дупу поцілувати. Хами!!!
показати весь коментар
28.04.2023 17:06 Відповісти
ужи на сковородках нервно курят на своих сковородках
показати весь коментар
28.04.2023 17:06 Відповісти
прозрел наконец собачник? Или уже не знает, за что ухватиться.
показати весь коментар
28.04.2023 17:08 Відповісти
Це ж як треба впасти нижче плінтуса, щоб стати такими сраколизами !!! Тьху !!!
показати весь коментар
28.04.2023 17:08 Відповісти
Як це не збираються? А як же - я вам сейчас покажу? Хамелеон й....ний.
показати весь коментар
28.04.2023 17:10 Відповісти
Іпанутий вусатий недофюрер, як і його кулєга з паРаші, робе ставку на маразматичних бабусь.
І не зрозуміло чому він не показав карту звідки *не готовітся нападєніє*
показати весь коментар
28.04.2023 17:11 Відповісти
А ракети не з твоєї країни летіли? Була би моя воля від бульбашії і кацапії лише випалена пустеля залишилася б!
показати весь коментар
28.04.2023 17:14 Відповісти
Уточнення: лукашенко був не головою колгоспу, а директором саўгаса.
показати весь коментар
28.04.2023 17:15 Відповісти
Я відео продививсь ,а на якій секунді цитата з назви новини ? Де цитата на самому відео бо щось незрозуміло чи може це не та новина чи не те відео залили..
показати весь коментар
28.04.2023 17:18 Відповісти
А як же картопляному дуче тепер бути з цим "а я вам сейчаспокажу откуда готовилось нападение"
показати весь коментар
28.04.2023 17:18 Відповісти
Оці всі "тьоткі" оці всі "бабкі"...як вони осточортіли. Сраний атавізм,який тягне молодь в минуле і навіть не замислюється про свій деструктив. Егоїстки й@бані.
показати весь коментар
28.04.2023 17:19 Відповісти
Таракан чувствует куда дело идёт и надеется пропетлять.
показати весь коментар
28.04.2023 17:36 Відповісти
А белокацапы это вообще какие то амёбы.
показати весь коментар
28.04.2023 17:37 Відповісти
Шо оно мелет? Их уже оккупировали давно.
показати весь коментар
28.04.2023 17:42 Відповісти
Відео подивився і згадав кацапський Єралаш - коли назва ролику невідповідає сюжету .Цензор дивно за такий професіоналізм коли писали що сайт Цензор номер один в Україні .А коли бачите критику в свій адрес - то просто бан без пояснень
показати весь коментар
28.04.2023 17:46 Відповісти
конкретно ******-ся - не занет, что говорить, ибо не помнит, что врал вчера
показати весь коментар
28.04.2023 17:47 Відповісти
Картофельный дебил, пособник и друг кремлёвского террориста, навсегда останется в памяти

украинцев, как убийца и соучастник всех путлеровских преступлений против народа Украины.
показати весь коментар
28.04.2023 17:56 Відповісти
Клоун і масовка...
показати весь коментар
28.04.2023 17:59 Відповісти
этот ***** -белоруский Лукашенко, ещё живой???
показати весь коментар
28.04.2023 18:00 Відповісти
А шо такоє?? Концепція змінилася? І чого б це??
показати весь коментар
28.04.2023 18:03 Відповісти
Не збираються нападати? А потрібно. З Білорусі по нас стріляють ракетами, дронами і вони не при ділах?
показати весь коментар
28.04.2023 18:08 Відповісти
показати весь коментар
28.04.2023 18:13 Відповісти
Це фейк, бреше бульба3%!
Ни хто, цього жалюгідного афериста, "Паном президентом" не називав!!!
А що *****, не повісилося???
показати весь коментар
28.04.2023 18:17 Відповісти
От що животворящєє звинувачення Луки в викраденнях українських дітей робить! Не хоче Сашок в Гаагу,перевзувається на льоту,сердешний...
показати весь коментар
28.04.2023 18:19 Відповісти
Господи, як воно прикидається дурнем і вірить в те що ми віримо в його маячню.
показати весь коментар
28.04.2023 18:37 Відповісти
Йому не треба "прикидатися дурнем" - достатньо вийти на люди і почати бовкати...
показати весь коментар
29.04.2023 11:19 Відповісти
Хоча я не голосувала за Зе, але бульбаш відібрав лаври блазня у нього. Зе на його фоні просто світовий лідер.
показати весь коментар
28.04.2023 18:39 Відповісти
Масовка, як при совку!!! Особисто мені " сподобалась" ***** з 4 дітьми яка втікала з України і прийняла громадянство бульбонів!!! І проблем в них як завжди немає!!!! Весела маса!!!!
показати весь коментар
28.04.2023 19:40 Відповісти
Шарамыга усатая.
показати весь коментар
28.04.2023 20:24 Відповісти
що ж ты фраейр сдал назад
показати весь коментар
28.04.2023 20:25 Відповісти
не по масти я тебе
показати весь коментар
28.04.2023 20:27 Відповісти
ТАК ПРОБЛЕМА В ТОМ ЧТО НА УКРАИНЦЕВ НАПАДАЮТ !!! КАКОЙ ИДИОТИЗМ !!!
показати весь коментар
28.04.2023 20:49 Відповісти
Падаль... 🤬
показати весь коментар
28.04.2023 20:51 Відповісти
такая же мразь как и *****!с той лишь разницей что он шестёрка у *****.и очень скоро рашка анексирует беларусь а этого дебила ликвидирует.он слишком много знал.
показати весь коментар
28.04.2023 21:00 Відповісти
Конечно ничего Беларуси угрожать не будет, если тебя пи...ра закатают в ковёр и перебросят черех границу в Украину. Можна сразу на минное поле.
показати весь коментар
28.04.2023 21:49 Відповісти
..не верьте картофляндскому сифмлитику,предоставлял ажродромы для кремлевскиз леталок...Самозванец и тепрорист .
показати весь коментар
28.04.2023 22:30 Відповісти
Бульбенфольк щасливий вітати свого фюрера.
показати весь коментар
29.04.2023 10:24 Відповісти
Вітають бульбика-диктатора. Напевно і на похоронах будуть за ним ридати як народ за сталіном і як люди в Китаї та півн Кореї за своїми диктаторами.
показати весь коментар
29.04.2023 10:26 Відповісти
після того,як Сашу-агрофюрера звинуватили в посібництві у викраденні українських дітей......Агродуче став голубом миру і з усіма дружить. От ,що Гаага-животворяща робить!!
показати весь коментар
29.04.2023 11:01 Відповісти
подивилась відео як в совок повернуласью Який жах !
показати весь коментар
29.04.2023 11:58 Відповісти
Думал шо написать...но слов не нашёл....
показати весь коментар
29.04.2023 12:44 Відповісти
цілий рік воно розповідало, що ми вже майже напали, що захід вже готується атакувати і раптом такі заяви
показати весь коментар
29.04.2023 12:49 Відповісти
Знову "дуче" перевзувся.
показати весь коментар
29.04.2023 13:24 Відповісти
 
 