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Росія завдала удару керованими авіабомбами по Чернігівщині, - ОК "Північ". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по с. Костобобрів у Чернігівській області.

Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.

"З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно, КАБ випущені з двох літаків, по н. п. Костобобрів.

За інформацією від ДСНС, унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, із них два горять. Щодо потерпілих інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.

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Автор: Володимир Янченко
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От падлюки не заспокояться.
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28.04.2023 18:27 Відповісти
Тут одно из двух. Или *керованные* бомбы кривые. Или рашисты целенаправлено бьют по многострадальному населению. Тут уже не спишешь что ЗСУ своим ПВО сбило авиабомбы с курса
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28.04.2023 18:31 Відповісти
Ви дійсно не розумієте що падлюки творять?
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28.04.2023 18:35 Відповісти
Кацапи віками живуть за принципом: "Сами хорошо не живём - и вам не дадим!"
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28.04.2023 18:38 Відповісти
СМИ, в том числе и наши, растрезвонили про американские комплекты к авиабомбам. Вот кацапье и смастерило якесь на коліні.
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28.04.2023 18:31 Відповісти
ага тупі кацапи не мали до того таких комплектів....
просто вони їм були не потрібні в Чечні Грузії Сирії через відсутність ПВО.
а те що вони у них криві, ну то їм точні і не потрібні, для терору мирного населення.
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28.04.2023 18:37 Відповісти
Кацапи терористи, кацапи нелюди, кацапи потвори.
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28.04.2023 18:37 Відповісти
Керовані авіабомби летять десь під 70 км, можна спробувати збити літак.
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28.04.2023 18:44 Відповісти
все можна тільки яка ціна того буде.
літак виходить на бойову висоту за декілька хвилин, часу щоб реагувати облмать, тим паче самі копмлекси пво ніхто не буде тримати у кацапів під боком, щоб запеленгували і знищили, бо як не дивно тупі кацапи теж мають протирадарні ракети повітряного базування.
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28.04.2023 18:51 Відповісти
 
 