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Росія завдала удару керованими авіабомбами по Чернігівщині, - ОК "Північ". ВIДЕО
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Російські війська завдали удару керованими авіабомбами по с. Костобобрів у Чернігівській області.
Про це повідомляє Оперативне командування "Північ", інформує Цензор.НЕТ.
"З 15:30 до 15:35 зафіксовано три приходи, ймовірно, КАБ випущені з двох літаків, по н. п. Костобобрів.
За інформацією від ДСНС, унаслідок авіаудару в житловому секторі пошкоджено вісім цивільних будинків, із них два горять. Щодо потерпілих інформація уточнюється", - ідеться в повідомленні.
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просто вони їм були не потрібні в Чечні Грузії Сирії через відсутність ПВО.
а те що вони у них криві, ну то їм точні і не потрібні, для терору мирного населення.
літак виходить на бойову висоту за декілька хвилин, часу щоб реагувати облмать, тим паче самі копмлекси пво ніхто не буде тримати у кацапів під боком, щоб запеленгували і знищили, бо як не дивно тупі кацапи теж мають протирадарні ракети повітряного базування.