В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО

Серед загиблих від російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані вже чотири дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. Серед них вже чотири дитини.

"Станом на 19:00 рятувальники з-під завалів вилучили тіло дитини. Внаслідок ракетного обстрілу армії рф по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - розповіли в МВС.