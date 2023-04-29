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В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО
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Серед загиблих від російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані вже чотири дитини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. Серед них вже чотири дитини.
"Станом на 19:00 рятувальники з-під завалів вилучили тіло дитини. Внаслідок ракетного обстрілу армії рф по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - розповіли в МВС.
Топ коментарі
+25 Баритон Саша
показати весь коментар28.04.2023 21:36
+22 svetozar
показати весь коментар28.04.2023 21:38
+20 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар28.04.2023 21:53
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Будь ласка, зачекайте...
Здається сьогодні в ООН і не мукнули з приводу атаки, мабуть набридло...
В той час, коли в Україні з росією планувався мір і дружба, розміновувались мости і дороги, масово зливались справи по Боїнгу і вагнеру.
Але ти продовжуй інфантильної нити, які американці ссикуни.
Що тут незрозумілого?
Хто заважав 23 роки в НАТО вступити?