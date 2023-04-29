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обстріл (20911) Умань (220)

В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Серед загиблих від російського ракетного удару по багатоповерхівці в Умані вже чотири дитини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. Серед них вже чотири дитини.

"Станом на 19:00 рятувальники з-під завалів вилучили тіло дитини. Внаслідок ракетного обстрілу армії рф по багатоповерхівці в Умані загинуло 23 особи, з них 4 дитини", - розповіли в МВС.
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Топ коментарі
+25
Здохніть кацапи всі, разом, хай Бог вибачає, з родичами. Не ма вам місця на цій землі. Будьте прокляті на покоління.
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28.04.2023 21:36
+22
пусть вся кацапня побыстрее сдохнет! и война тогда прекратится,и земля очистится от ублюдков!
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28.04.2023 21:38
+20
І Захід боїться ескалації,не помічаючи геноцид українського народу.Не дають ATACMS бо бояться бог знає чого.Смерть дітей не є червоною лінією?
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28.04.2023 21:53
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Здохніть кацапи всі, разом, хай Бог вибачає, з родичами. Не ма вам місця на цій землі. Будьте прокляті на покоління.
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28.04.2023 21:36 Відповісти
пусть вся кацапня побыстрее сдохнет! и война тогда прекратится,и земля очистится от ублюдков!
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28.04.2023 21:38 Відповісти
Суки конченные все от того, кто отдал приказ до проложившего маршрут и нажавшего кнопку. Русня - это абсолютное зло на Земле и ***** - это их "божок", это дьявол во плоти.
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28.04.2023 21:40 Відповісти
Чим далі йде ця війна,тим менше жалю до тих "прастих руцкіх",котрі за "мір" ((Якби їх діставали з під завалів їхніх трущоб,думаю,що в українців нічого б не ворухнулося в середині.Хоча безумовно будуть ті ,котрі понесли б "цвєти" до якихось установ чи місць москалів(((
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28.04.2023 21:43 Відповісти
Схоже світ звик до того, що українці гинуть кожного дня. Нафта купується, санкції обходять в тому числі і на товари подвійного призначення, спортсменів допускають до змагань, росіяни можуть без проблем в ЄС їздити.
Здається сьогодні в ООН і не мукнули з приводу атаки, мабуть набридло...
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28.04.2023 21:44 Відповісти
І Захід боїться ескалації,не помічаючи геноцид українського народу.Не дають ATACMS бо бояться бог знає чого.Смерть дітей не є червоною лінією?
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28.04.2023 21:53 Відповісти
он в Цензорі стаття як кацапські літаки літають спокійно над американським контингентом в Сирії та провокують підлітаючи на кілька сот метрів. А ті сцикуни бояться навіть холостими вистрілити..Ганьба, хіба при Рейгані та Буші таке було можливим???
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29.04.2023 10:16 Відповісти
коли русня спробувала "спровокувати" американців в Сирії по справжньому - загинуло понад 200 російських солдат.

В той час, коли в Україні з росією планувався мір і дружба, розміновувались мости і дороги, масово зливались справи по Боїнгу і вагнеру.

Але ти продовжуй інфантильної нити, які американці ссикуни.
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29.04.2023 10:23 Відповісти
по перше не тобі вирішувати що мені в коментах писати, я якось сам розберусь. Я не чіпляюсь до слів інших і ти не чіпляйся. Не подобається - не читай. По друге не росіян а ІДІЛ де за гроші воювали тоді ПВК Вагнер, хто там був в їхніх лавах мабудь таки більшість росіяни. Але то був удар по табору та колоні ІДІЛ а не по базі кацапського контингенту
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29.04.2023 15:27 Відповісти
Так Захід не хоче воювати з росією. Бо це буде ядерна війна.
Що тут незрозумілого?
Хто заважав 23 роки в НАТО вступити?
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29.04.2023 10:19 Відповісти
Най вам Бог заплатить. Кожному кацапу. А в пеклі вже сатана відсортує: харошіє кацапи - в гарні котли, плахіє - в пагані.
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28.04.2023 22:23 Відповісти
Умань це не тільки українське місто, але ж йсвяте місце хасидів… Не знаю, як на це відреагують віруючі … 🤔
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28.04.2023 23:41 Відповісти
Буде так-ой-йей . Хасиди не беруть до рук зброю , так , як і баптисти . Вони свій Ізраїль не захищають , а ви хочете від них щось ...
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29.04.2023 15:54 Відповісти
Ну зато уверен Патриот стоит в Конче.... И до ОП и ВР ракеты не долетают....
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29.04.2023 00:58 Відповісти
А най би оті ракети падали на ваші кацапські міста до кінця світу!
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29.04.2023 09:06 Відповісти
 
 