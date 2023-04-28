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Знищення трьох БМП і танка російських окупантів. ВIДЕО
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Спільними зусиллями бійців 40-ї окремої артилерійської та 25-ї окремої повітрянодесантної бригад знищено три БМП і танк російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних сил ЗСУ у фейсбуці.
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показати весь коментар28.04.2023 21:40 Відповісти Мені подобається 7
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