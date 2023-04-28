Знищення трьох БМП і танка російських окупантів. ВIДЕО

Спільними зусиллями бійців 40-ї окремої артилерійської та 25-ї окремої повітрянодесантної бригад знищено три БМП і танк російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних сил ЗСУ у фейсбуці.

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