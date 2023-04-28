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танк (1642) 25 окрема повітряно-десантна бригада (108) 40 артилерійська бригада (25) БМП (212)

Знищення трьох БМП і танка російських окупантів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Спільними зусиллями бійців 40-ї окремої артилерійської та 25-ї окремої повітрянодесантної бригад знищено три БМП і танк російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Сухопутних сил ЗСУ у фейсбуці.

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Автор: Володимир Янченко
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Так їм доходить швидше, тільки так
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28.04.2023 21:40 Відповісти
Пошана Героям !
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28.04.2023 21:47 Відповісти
Красавчики!
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28.04.2023 22:53 Відповісти
 
 