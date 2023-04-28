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Зеленський (17371) Китай (1910) Рябікін (59)

"Не скажу", - Зеленський відмовився говорити, які завдання поставлені послу в Китаї Рябікіну. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати на запитання журналістів, які завдання ставить перед новим послом України в Китаї Павлом Рябікіним.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції. 

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+66
На суфлері був глюк
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28.04.2023 21:57
+48
міг сказати банальні фрази як роблять всі толкові політики.
але він просто довбойоб який без телесуфлера або Єрмака у вусі просто нуль без палочки у всьому.
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28.04.2023 22:03
+46
Iдiот...
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28.04.2023 21:58
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С наглостью императора, который сам себе закон. Демонстративное попирание демократических стандартов.

Прикольно: он на этот же вопрос из Белого дома тоже так ответит ?

Полный текст ответа зеленского такой "Не скажу, что посол поехал в Китай писать Минск 3... Х**ло приказал пока не говорить никому"
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30.04.2023 14:04 Відповісти
Закоханий в себе нарцис
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30.04.2023 19:26 Відповісти
"Дипломатія" на рівні дитячого садка. Краще б вже мовчав.

PS: Не даремно в Союзі щоб попасти на посаду пов'язану з дипломатичною роботою треба було спочатку закінчити Державний Інститут Міжнародних Відносин.
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01.05.2023 07:54 Відповісти
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