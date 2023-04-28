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"Не скажу", - Зеленський відмовився говорити, які завдання поставлені послу в Китаї Рябікіну. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Під час пресконференції президент України Володимир Зеленський відмовився відповідати на запитання журналістів, які завдання ставить перед новим послом України в Китаї Павлом Рябікіним.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час пресконференції.
Топ коментарі
+66 Kan Kan 21c2f560
показати весь коментар28.04.2023 21:57
+48 Віктор Телецький ac6b1b3e
показати весь коментар28.04.2023 22:03
+46 Alex Aleksandrov
показати весь коментар28.04.2023 21:58
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Будь ласка, зачекайте...
Прикольно: он на этот же вопрос из Белого дома тоже так ответит ?
Полный текст ответа зеленского такой "Не скажу, что посол поехал в Китай писать Минск 3... Х**ло приказал пока не говорить никому"
PS: Не даремно в Союзі щоб попасти на посаду пов'язану з дипломатичною роботою треба було спочатку закінчити Державний Інститут Міжнародних Відносин.