Зупинити російський терор і врятувати людей можна лише достатньою кількістю якісної зброї, - Зеленський. ВIДЕО
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Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 429 дня війни з РФ.
Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.
"Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким…
Усім, хто був врятований, – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей.
Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України.
На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати і донька. Ольга – 1992 рік народження, і Вероніка – 2020 рік народження… Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам’ять… Співчуття родині, співчуття близьким…
Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це – державі-терористу вдалося б забрати значно більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – достатньою кількістю достатньо якісної зброї… ППО та сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО… Артилерія, бронетехніка… Усе, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам і селам – як в тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які на поки що окупованій території… Нікого не можемо залишити під владою російського зла…", - сказав Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Червінський - Демченко фактично керує Службою зовнішньої розвідки. Ще раз. Нелюстрований шпигун кацапів, що просував Харківські угоди, і якого зелені навмисно зберегли на посаді, отримує всю секретну інформацію
достатньо якісноїядерної зброї… Джерело: https://censor.net/ua/v3415151
Так краще.
Зе зрада:
Всьо, тепер в усій дичині, яку творять воєнкоми, винуватий Залужний. Геніально! Я прям бачу, як Падляк це вигадував.
Лілія Барчук:
Військомати в підпорядкуванні ЗЕ і Резнікова. Обкидають лайном Залужного зелені потвори. Як він терпить їх.