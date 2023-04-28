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Зупинити російський терор і врятувати людей можна лише достатньою кількістю якісної зброї, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 429 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день тривав розбір завалів в Умані, в місці влучання російської ракети. Станом на цей час відомо вже про 23 загиблих, серед них четверо дітей. Мої співчуття рідним і близьким… 

Усім, хто був врятований, – мешканцям цього будинку, сусідніх будинків, які зачепило вибуховою хвилею, – надається необхідна допомога. Я дякую кожному і кожній, хто взяв участь у рятувальній операції та підтримує врятованих людей.

Ракета по Умані, по місту, яке абсолютно мирне, відоме всьому світу тим, що приймало щорічно десятки тисяч паломників-хасидів… Тільки абсолютне зло може коїти такий терор проти України.

На Дніпропетровщині внаслідок сьогоднішнього ракетного удару загинули дві українки. Мати і донька. Ольга – 1992 рік народження, і Вероніка – 2020 рік народження… Ще й трьох років цій дитині не виповнилось! Вічна пам’ять… Співчуття родині, співчуття близьким…

Читайте також: Терор РФ переможемо зброєю, найжорсткішими санкціями та справедливими вироками для російських вбивць, - Зеленський

Сьогодні нашим Повітряним силам вдалося збити більшість російських ракет – 21 із 23. Якби не це – державі-терористу вдалося б забрати значно більше життів. І це знов доводить, що зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю – достатньою кількістю достатньо якісної зброї… ППО та сучасна авіація, без якої не буває повністю ефективної ППО… Артилерія, бронетехніка… Усе, що необхідно, щоб дати безпеку нашим містам і селам – як в тилу, так і на передовій. Щоб повернути безпеку і нашим людям, які на поки що окупованій території… Нікого не можемо залишити під владою російського зла…", - сказав Зеленський.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+14
... яку ти з 19 року закатував в асфальт.
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28.04.2023 22:15
+14
Слуги не поставили у порядок денний розблокування закону про повернення виплат військовим. Депутати Зеленського проти гідних доплат і премій бійцям
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28.04.2023 22:18
+13
как насчет статьи 111 "Государственная измена"?
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28.04.2023 22:12
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как насчет статьи 111 "Государственная измена"?
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28.04.2023 22:12 Відповісти
Та ти шо, а ми цього не знали.
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28.04.2023 22:13 Відповісти


Червінський - Демченко фактично керує Службою зовнішньої розвідки. Ще раз. Нелюстрований шпигун кацапів, що просував Харківські угоди, і якого зелені навмисно зберегли на посаді, отримує всю секретну інформацію
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28.04.2023 22:30 Відповісти
Таке відчуття, що вбивчу інформацію про зраду та корупцію Зеленського та його шобли американці притримують до нашої перемоги. Ну, щоб Боневтік не втік або не здав путіну країну. А поки що «розігрівають» вкраїнчиків яйцями по ₴17 та ФСБшниками в СБУ, ну щоб мудрий нарід не здурів
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28.04.2023 22:19 Відповісти
Йому не дали втекти, бо був уже на лижах. Просить зброю, яку сам загубив. Мда,
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28.04.2023 22:40 Відповісти
Именно так. Это говорит га@дон, остановивший все программы современных вооружений. Гре@анный лицемер еще смеет открывать рот.
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28.04.2023 22:27 Відповісти
Та введенням в бій 95 кварталу з підтримки корпусу Монако
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28.04.2023 22:12 Відповісти
Все в твої владі з 19 року, піз##бол.
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28.04.2023 22:13 Відповісти
... яку ти з 19 року закатував в асфальт.
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28.04.2023 22:15 Відповісти
Селедка по семь гривень щось не бажає поранених з нуля виносити та рятувати
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28.04.2023 22:15 Відповісти
Скумбрія по 8.
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28.04.2023 22:51 Відповісти
а хіба не достатньою кількістю асфальту, Вован??
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28.04.2023 22:15 Відповісти
А тепер іди та з чортом домовляйся, якщо обіцяв.
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28.04.2023 22:16 Відповісти
Слуги не поставили у порядок денний розблокування закону про повернення виплат військовим. Депутати Зеленського проти гідних доплат і премій бійцям
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28.04.2023 22:18 Відповісти
Хто керує зброею? Він геть забув про війскових та громадян України.
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28.04.2023 22:19 Відповісти
зупинити терор і врятувати людей можна лише зброєю - достатньою кількістю достатньо якісної ядерної зброї… Джерело: https://censor.net/ua/v3415151

Так краще.
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28.04.2023 22:24 Відповісти
або цоього хлопчика в минуле відправити..в пітер до чемадононсця, або хочаб в Україну в 2019й до одного пісюнопіаніста
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28.04.2023 22:24 Відповісти
Курватори Їрмака будуть слідкувати, щоб наші сильно не наступали

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28.04.2023 22:24 Відповісти
Тупі, не знають, що треба до шашликів готуватись. Коли чекаєш наступу

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28.04.2023 22:27 Відповісти
йому хтось заважає виробляти зброю? - як шашликiв понаїдається, так i йде гундосить - шоб просто про нього не забули. кому вiйна, а кому PR i рейтинги...
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28.04.2023 22:27 Відповісти
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28.04.2023 22:29 Відповісти
Ех, володя, што случілась ? Да сабірісь і как "гєрой мудрава наріда", как настаящій галабародька пашлі НАТО в ж...у, с...у, д...у. Будь мужчінай, ну как с ввх атдай сібя за далгі !
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28.04.2023 22:30 Відповісти
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28.04.2023 22:38 Відповісти
Зеленський порекомендував Залужному змінити военкомів на ветеранів, які отримали поранення, а працівників ТЦК відправити на передову. Добра справа. Чесно. Але є маленький нюанс А хто там у нас командування Сухопутних військ? Йооо, як невдобно виходить. Це Сирський
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28.04.2023 22:45 Відповісти
Дмитро Чекалкин

Зе зрада:
Всьо, тепер в усій дичині, яку творять воєнкоми, винуватий Залужний. Геніально! Я прям бачу, як Падляк це вигадував.
Лілія Барчук:
Військомати в підпорядкуванні ЗЕ і Резнікова. Обкидають лайном Залужного зелені потвори. Як він терпить їх.
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29.04.2023 10:11 Відповісти
Другий рік війни держава яка виготовляла космічні ракети до тепер не виготовляє ракети для війська щоб дати адекватну відповідь агресору. Палестинці не маючи космічних ракет обстрілюють Ізраїль ракетами.КМ вже мав би запустити ракетну програму чи він її саботує.
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28.04.2023 22:44 Відповісти
+++! Касами - твердопаливний некерований реактивний снаряд «земля - земля» кустарного виготовлення.
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29.04.2023 07:28 Відповісти
А ще було б непогано підірвати мости в момент наступу кацапів.
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28.04.2023 22:50 Відповісти
Ніззя, там свіжий асхвальт.
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29.04.2023 02:25 Відповісти
Вова, а чем тебе качественный асфальт не подходит? Посмотрите на этого поца до 24.02.2022 подходил вместо оружия а сейчас нет.
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28.04.2023 23:04 Відповісти
Все просрав, а тепер схопився.
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28.04.2023 23:06 Відповісти
зробив вигляд що схопився.
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29.04.2023 02:27 Відповісти
Шашлики і майські. Пішов нах#й
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29.04.2023 00:14 Відповісти
Так розумію що тільки нарік може робити розвороти на 180 градусів і відмовлятися від своїх же слів
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29.04.2023 00:36 Відповісти
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29.04.2023 00:38 Відповісти
Нікуди він сам не піде. Ще на другий термін буде балотуватися....
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29.04.2023 00:51 Відповісти
То комусь , Вова, не буде тикати пальцем, треба посадити корупціонерів-мородерів з оточення, відсторонити тих хто може бути пов'язаний з ворогом, фсб , та почати виробляти СВОЮ зброю, якісну!
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29.04.2023 00:50 Відповісти
Для початку можна почати з малого - куль й деяких снарядів..провести інспекцію периторій й приміщень радянських заводів й у підземних цехах можна починати переоблаштування..
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29.04.2023 00:54 Відповісти
меншк грай у Сталкера, нема ніяких підземних заводів.
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29.04.2023 02:29 Відповісти
В заголовку цієї статті і в тексті (в цитаті) не вистачає додаткового уточнення: ", особливо, безпілотників".
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29.04.2023 01:58 Відповісти
Для того, щоб зупинити терор треба наполеглево працювати день і ніч, а не тільки ****** у телевізорі торгувати!!!
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29.04.2023 13:52 Відповісти
 
 