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ПВК "Вагнер" (1473) Пригожин Євген (503)

ПВК "Вагнер" закінчується. ПВК "Вагнер" через деякий короткий час перестане існувати, - Пригожин. ВIДЕО

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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що через "короткий час" ця організація перестане існувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандистам. 

Він зазначив: "ПВК Вагнер "закінчується" і через якийсь короткий час перестане існувати".

"Ми підемо в історію", - заявив Пригожин.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
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28.04.2023 23:16
+43
Яка "жалість". Дай Боже сил ЗСУ винищити ублюдків.
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28.04.2023 23:21
+41
на одну купу гімна менше стане
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28.04.2023 23:18
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Нафіга ви вірите пригожину?
Дуже дивують такі люди..
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01.05.2023 01:22 Відповісти
*******. Ще багато вагнєрят є в Африці, але там вони контролюють природні багатства місцевих князьків.
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01.05.2023 09:19 Відповісти
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