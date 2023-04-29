ПВК "Вагнер" закінчується. ПВК "Вагнер" через деякий короткий час перестане існувати, - Пригожин. ВIДЕО

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що через "короткий час" ця організація перестане існувати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандистам.

Він зазначив: "ПВК Вагнер "закінчується" і через якийсь короткий час перестане існувати".

"Ми підемо в історію", - заявив Пригожин.

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