ПВК "Вагнер" закінчується. ПВК "Вагнер" через деякий короткий час перестане існувати, - Пригожин. ВIДЕО
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Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив про те, що через "короткий час" ця організація перестане існувати.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Пригожин заявив у інтерв'ю пропагандистам.
Він зазначив: "ПВК Вагнер "закінчується" і через якийсь короткий час перестане існувати".
"Ми підемо в історію", - заявив Пригожин.
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