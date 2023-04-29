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У Козачій бухті в Севастополі горить резервуар з паливом. Окупанти заявили про влучання безпілотника. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Вночі 29 квітня у Козачій бухті загорівся резервуар із паливом, окупанти причиною пожежі назвали влучання безпілотника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив так званий "губернатор Севастополя" Михайло Развожаєв у Telegram.
"Горить резервуар із паливом у районі вулиці братів Манганарі в Козачій бухті. За попередньою інформацією, загоряння сталося через влучання БПЛА.
На місці працюють усі необхідні спецслужби. Площа пожежі приблизно 1000 кв м, пожежі присвоєно 4 клас. Щодо постраждалих інформація уточнюється", - написав він.
У соцмережах публікують фото та відео пожежі.
Топ коментарі
+77 аспм мпри
показати весь коментар29.04.2023 08:37
+72 Шимус
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+62 Люба Бусько
показати весь коментар29.04.2023 06:57
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Будь ласка, зачекайте...
гриб, само собою, не ядерний, але ж треба з чогось починати....
Курiть там, де ще не попало.
Край неба палає;
Соловейко в темнім гаї
Сонце зострічає..."
🙏🙏🙏🔥🔥🔥
Ах, да, простите, забыл - если много дронов производить, то денег на ремонт дорог совсем не останется.
На ніч ще подивлюся, заспокоює....
Там кацапи від імені губернатора пишуть, що горіли чотирі емності!
Це значить що горіло шість а то і всі вісім
Взяли спички,
К морю синему пошли,
Море синее зажгли.
Море пламенем горит,
Выбежал из моря кит:
«Эй, пожарные, бегите!
Помогите, помогите!»
Долго, долго крокодил
Море синее тушил
Пирогами, и блинами,
И сушёными грибами...
Щоби не погасло !