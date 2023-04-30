"А ты цел? Да ну на... Я где сижу-то?": окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами. ВIДЕО
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У ворожих телеграм-каналах активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як цей загарбник опинився на даху будівлі після удару - невідомо, але він сильно шокований. За повідомленнями окупантів, це сталося за 20 км від лінії бойового зіткнення.
"Дві ракети, які влучили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами, повністю в тій частині зруйнували їх, склавши бетонні перекриття. <…> При цьому, одна з ракет вже після вибуху, за інерцією пробила ще одну бетонну плиту у підвал, в центрі приміщення, де перебували в цей момент три офіцери, і бетонна підлога самого підвалу, розлетілася, посікла осколками корпусу простір, розбила стіни, але практично не зачепила людей, які перебували в різних місцях кімнати", - повідомив російський офіцер Олег Марзоєв.
Скільки окупантів ліквідовано, наразі невідомо.
Телеграм-канал "Moscow calling" опублікував відео, на якому зафіксовано масштаби руйнацій після влучання ракети HIMARS в будівлю з офіцерами Владикавказького гарнізону 58 армії РФ.
Будь ласка, зачекайте...
1. Поскольку взрывы были внизу, мозг решил, что чем выше, тем безопаснее
2. Сработала военная подготовка. Сбегал взял в оружейке ПЗРК Игла и полез на крышу чтобы сбить ракету Хаймарса на подлете
Ну и еще есть вариант, что его туда забросило взрывной волной
Бо хтось влучно кидає спис, інший не меньш влучно стріляє з арбалета , але зовсім інший потрапляє Хаймерсом на 80 км в будівлю 15х100 м ...
Питання для дошколят -- в кого в 100 раз більше шансів дожити до нашої перемоги ?!
Знаєте , а інколи буває так . В нацистів аж до літа 1943 року не було жодного важкого танку , а в червні 1941 -- жодного середнього танку . А совдепів половина армади - Т34 . А йще й важкий танк КВ . Танків в них більше було в 3 рази . А арти 5 разів . Й літаків навіть було більше -- й результат -- тільки полоненних 3 млн. Й бесперервні оточення .
Тобто , інтелект ще як впливає -- як на рівні лейтенантів , так й на рівні полковників й тим більш --генералів . Й саме тому , що тоді вже в 1942 ... 1944 році фронт заполонили учьорахні студенти , саме тому й почалось щось кріативне на самому низчому офіцерському рівні . А в 41 офіцери хоча й були нібито професійні , але після чисток пройшов "антидарвінизм" в РККК й залишился нійбільш тупі , найбільш малоініциативні й найбільші стукачи ...
- сидишь наверху, как и все петухи, которые, пока что, не попали в адский котёл
Підор русснявий.
@MrHimikus
В мережу злили жмуруку Ткаченка. Воно виявилось навіть палкішим ніж жмуруку Резнікова. Отже Ткаченко в цьому конкурсі достойно посідає друге місце.
Переможцем й надалі залишається Зеленський. Його жмуруку з Медведєвим в сауні без трусів взагалі страшно в етері показувати
https://twitter.com/i/status/1652034469191118848
https://sprotyv.info/video/v-okupovanomu-sevastopoli-pala%d1%94-naftobaza-video/
ну то дурненькі і тікали б в свою московію, щастя не гумове, закінчитися може.
Живой
Руки целы ?
Целы
Ноги целы ?
Целы
Ты далеко от казармы ?
Не знаю, я еще не упал