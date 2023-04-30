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"А ты цел? Да ну на... Я где сижу-то?": окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У ворожих телеграм-каналах активно поширюється відео, на якому зафіксовано, як окупант Владикавказького гарнізону 58 армії РФ оговтується після прильоту ракети HIMARS в будівлю з офіцерами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як цей загарбник опинився на даху будівлі після удару - невідомо, але він сильно шокований. За повідомленнями окупантів, це сталося за 20 км від лінії бойового зіткнення.

"Дві ракети, які влучили в саму будівлю, пробили дах і вибухнули між першим і другим поверхами, повністю в тій частині зруйнували їх, склавши бетонні перекриття. <…> При цьому, одна з ракет вже після вибуху, за інерцією пробила ще одну бетонну плиту у підвал, в центрі приміщення, де перебували в цей момент три офіцери, і бетонна підлога самого підвалу, розлетілася, посікла осколками корпусу простір, розбила стіни, але практично не зачепила людей, які перебували в різних місцях кімнати", - повідомив російський офіцер Олег Марзоєв.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Написи на ракетах HIMARS. ФОТО ДНЯ

Скільки окупантів ліквідовано, наразі невідомо.

Телеграм-канал "Moscow calling" опублікував відео, на якому зафіксовано масштаби руйнацій після влучання ракети HIMARS в будівлю з офіцерами Владикавказького гарнізону 58 армії РФ.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+56
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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29.04.2023 09:04
+39
Ети выродки Сатаны еще и ГОспода вспоминают
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29.04.2023 09:08
+29
этого алконавта и так без смеху нельзя читать а после эпического фейла с песковским сыном и сыном порошенко на присяге,вообще угар
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29.04.2023 09:17
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ХІМЕРАМ-черговий респект...
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29.04.2023 09:04 Відповісти
Кобздон буде співати пісню а я все гляжу, взгляд не відвожу при повном залі.
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29.04.2023 09:29 Відповісти
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29.04.2023 09:50 Відповісти
похоже на криші визвав удар на себе.
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29.04.2023 11:13 Відповісти
Не. У выжившего кацапа на эмоциях сработали условные рефлексы. Их два:
1. Поскольку взрывы были внизу, мозг решил, что чем выше, тем безопаснее
2. Сработала военная подготовка. Сбегал взял в оружейке ПЗРК Игла и полез на крышу чтобы сбить ракету Хаймарса на подлете
Ну и еще есть вариант, что его туда забросило взрывной волной
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29.04.2023 12:09 Відповісти
Кр1м "респект" 1 "респектище",- що ще присутне в твоему лексикон1,1 що таке Х1МЕРИ?
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29.04.2023 17:23 Відповісти
шо та як писати я й надалі буду вирішувати сам бо це моє право-також у кожного є право що читати а що ні...
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29.04.2023 17:34 Відповісти
нежданьчик!
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29.04.2023 09:05 Відповісти
Ети выродки Сатаны еще и ГОспода вспоминают
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29.04.2023 09:08 Відповісти
i cвятого Тануна*уя
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29.04.2023 12:49 Відповісти
"Российская логика"...
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29.04.2023 09:12 Відповісти
этого алконавта и так без смеху нельзя читать а после эпического фейла с песковским сыном и сыном порошенко на присяге,вообще угар
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29.04.2023 09:17 Відповісти
Смех смехом, но верят, а єто уже не смешно
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29.04.2023 09:30 Відповісти
Да пусть верят...до пули в пустую голову.
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29.04.2023 10:31 Відповісти
Их много, минимум в 4 раза больше, чем нас и стрелять они умеют не хуже. Так что это проблема.
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29.04.2023 16:43 Відповісти
Заблуждение. Ещё со второй мировой. Если бы не помощь союзников в лице США,Британии и т. д. то вас бы уже звали Гансом.)
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29.04.2023 17:42 Відповісти
То є повна херня хоча б тому , що є така гілка й є певна тема її обговорення ...

Бо хтось влучно кидає спис, інший не меньш влучно стріляє з арбалета , але зовсім інший потрапляє Хаймерсом на 80 км в будівлю 15х100 м ...
Питання для дошколят -- в кого в 100 раз більше шансів дожити до нашої перемоги ?!

Знаєте , а інколи буває так . В нацистів аж до літа 1943 року не було жодного важкого танку , а в червні 1941 -- жодного середнього танку . А совдепів половина армади - Т34 . А йще й важкий танк КВ . Танків в них більше було в 3 рази . А арти 5 разів . Й літаків навіть було більше -- й результат -- тільки полоненних 3 млн. Й бесперервні оточення .

Тобто , інтелект ще як впливає -- як на рівні лейтенантів , так й на рівні полковників й тим більш --генералів . Й саме тому , що тоді вже в 1942 ... 1944 році фронт заполонили учьорахні студенти , саме тому й почалось щось кріативне на самому низчому офіцерському рівні . А в 41 офіцери хоча й були нібито професійні , але після чисток пройшов "антидарвінизм" в РККК й залишился нійбільш тупі , найбільш малоініциативні й найбільші стукачи ...
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01.05.2023 01:26 Відповісти
Пояснення все ускладнюються та ускладнюються. А це погано для пропаганди - пересічний росіянин не зможе опанувати настільки складний ланцюг "логіки".
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29.04.2023 17:10 Відповісти
"я где сижу-то?"..
- сидишь наверху, как и все петухи, которые, пока что, не попали в адский котёл
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29.04.2023 09:12 Відповісти
кацап - птица гордая, пока не пнешь на крышу не залетит.
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29.04.2023 09:13 Відповісти
Ягдєсіжута? 😄
Підор русснявий.
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29.04.2023 09:16 Відповісти
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29.04.2023 09:20 Відповісти
Himikus
@MrHimikus
В мережу злили жмуруку Ткаченка. Воно виявилось навіть палкішим ніж жмуруку Резнікова. Отже Ткаченко в цьому конкурсі достойно посідає друге місце.
Переможцем й надалі залишається Зеленський. Його жмуруку з Медведєвим в сауні без трусів взагалі страшно в етері показувати
https://twitter.com/i/status/1652034469191118848
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29.04.2023 09:33 Відповісти
Продовжує діло Арестовича.
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29.04.2023 10:40 Відповісти
*****, прибийте хтось цю гниду...
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29.04.2023 15:32 Відповісти
Шо ж тут харошого коли він оговтується .
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29.04.2023 09:23 Відповісти
Дійсно, що там хорошого - воно живе, тільки обісралось мать
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29.04.2023 09:36 Відповісти
класс попадание. Вот это точность! А кацапы рукожопые, вчера больше 20-ти гражданских погибло от их недоракет
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29.04.2023 09:24 Відповісти
міністр культури України якийсь приспущений, тупий, сильно обкурений... а шо - маємо шо маємо... коли керуюють янелохмнесорокдва, лоточник-секретут дєрьмак... по ідеї зеленський вбсолютно відсторонився від управління державою та лише гнусаві нікому не потрібні відосики записує... тобто усвідомлено не бажає керувати державою, бо вона стала для нього тягарем після того, як він з дєрьмаком не виконав завдання здати Україну з потрохами... так зараз янелохмнесорокдва підсовує гнусного міністра, щоб він вбивав в мізки українців щось про хороших свинорилих кацапів... так і хочеться сказати - вставай, Україно...
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29.04.2023 09:32 Відповісти
Таваріщь Ткачєнка? Він недавно прислав в Івано-Франківський Національний гуцульський ансамбль пісні і танцю "Гуцулія" нового, рускоязичного рукавадітєля Валєрія Дебелого. Це зять генерала КГБ Ролдугіна (загугліть "Ролдугин" - це ще та сімейка). Дебёлый не має щонайменшої уяви, що таке герметична Гуцульська культура. А ще й пияк безпробудний. То довго оповідати, що там зараз діється, як тихою сапою убивається все гуцульське, але ви повинні знати - гуцульському(!) ансамблю гаплик. Ще пару місяців і "Гуцулію" сміло можна перейменовувати на "Ансамбль пєсні і пляскі Юго-Востока Украины".
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29.04.2023 09:44 Відповісти
а може гуцули йо...ть його трембітою, щоб протрезвів.
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29.04.2023 09:49 Відповісти
Гуцули сидять тихенько, як мишки під лавкою. Пискнеш - моментальне звільнення. Під час війни залишитися без копійки? А плюс бронь від призову. Так що, ансамблю кінець. Точно так само Дебелий нищив "Ятрань".
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29.04.2023 09:57 Відповісти
В окупованому Севастополі палає нафтобаза. ВІДЕО

https://sprotyv.info/video/v-okupovanomu-sevastopoli-pala%d1%94-naftobaza-video/
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29.04.2023 09:35 Відповісти
Дуже добре
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29.04.2023 09:41 Відповісти
А сидів би вдома - був би цілий!
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29.04.2023 09:39 Відповісти
Цікавий опис ракети яка пробиває усе підряд, після вибуху летить далі. Багаторазового використання.
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29.04.2023 09:44 Відповісти
Хай шию зломає, коли спускатися буде, акробат
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29.04.2023 09:52 Відповісти
пощастило москалям.

ну то дурненькі і тікали б в свою московію, щастя не гумове, закінчитися може.
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29.04.2023 10:00 Відповісти
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29.04.2023 10:00 Відповісти
От падлюка. Телефон з відео так і не виключив і міцно тримав в руках.
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29.04.2023 10:17 Відповісти
И шо..... Если он оговтуэться.... То вам нечем хвастаться! Удачное попадание - это когда там уже никто никуда не спешит и тишина....
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29.04.2023 11:18 Відповісти
Бомби Господи. Жар кацапів до хрусткої скоринки Господи.
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29.04.2023 11:36 Відповісти
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29.04.2023 13:00 Відповісти
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29.04.2023 13:20 Відповісти
Вася, ты живой ?
Живой
Руки целы ?
Целы
Ноги целы ?
Целы
Ты далеко от казармы ?
Не знаю, я еще не упал
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29.04.2023 14:41 Відповісти
Эти вопросы: "Где я?" "кто я?" "Где сижу?" - каждый рос. оккупант должен задавать себе ПЕРЕД тем как ехать на смерть в Украину. В Украине его будут беспокоить другие вопросы: "где были мои мозги? "наxepa я сюда приперся?
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29.04.2023 18:45 Відповісти
кацап, бог цю ракету тобі і прислав!!! урод ти кінчений! якщо не звалиш в зад на свою п е д е р а ц і ю, то наступна ракета залетить тобі прямо в твою смердючу сраку!!!!
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30.04.2023 09:44 Відповісти
 
 