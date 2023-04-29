У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Під час розбору завалів зруйнованої росіянами багатоповерхівки знову спалахнула пожежа. Вогонь роздмухало вітром.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Розбір завалів на місці обстрілу триває вже понад добу. Вранці 29 квітня під час розбору в багатоповерхівці знову спалахнуло полум’я. Рятувальники пояснили, що його роздмухало вітром.

Станом на ранок 29 квітня кількість постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них четверо дітей. Ще 18 людей травмовані.

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У будинку, у який поцілила ракета, було 46 квартир, в яких проживали 109 людей. Також пошкоджені близько 10 багатоповерхових будинків навколо ураженої багатоповерхівки.

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.









