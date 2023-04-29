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У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Під час розбору завалів зруйнованої росіянами багатоповерхівки знову спалахнула пожежа. Вогонь роздмухало вітром.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Суспільне.

Розбір завалів на місці обстрілу триває вже понад добу. Вранці 29 квітня під час розбору в багатоповерхівці знову спалахнуло полум’я. Рятувальники пояснили, що його роздмухало вітром.

Станом на ранок 29 квітня кількість постраждалих не змінилися: 23 загиблих, з них четверо дітей. Ще 18 людей травмовані.

Читайте: В Умані з-під завалів дістали тіло маленької дитини, кількість загиблих зросла до 23 людей. ВIДЕО

У будинку, у який поцілила ракета, було 46 квартир, в яких проживали 109 людей. Також пошкоджені близько 10 багатоповерхових будинків навколо ураженої багатоповерхівки.

Нагадаємо, 28 квітня Росія завдала чергового ракетного удару по містах України.

У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа 01
У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа 02
У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа 03
У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа 04
У зруйнованій росіянами багатоповерхівці в Умані знову спалахнула пожежа 05

Автор: Ольга Лузан
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Прочитала пост одного захисника України про російську мову в Україні на сьогодні, забрів кліп на Фейсі від 95, мова агресора за кошти України. Допоки буде два світи в самій Україні, дискотеки, асфальт,а не ЗСУ куратори наступу від піаросіб,....будуть ще Умань, Часів Яр, Бахмут. Війна вона є або не має.
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29.04.2023 10:12 Відповісти
До чого тут асфальт ? Твої діти бігають на дискотеки ? Чому не воюють ? Підняли жопи і в БАХМУТ... в чому проблема ? Куратори кого чи чого ? Дякуй, Богові, що не в твою особисту будівлю залетіло. Сидишь, *****, критикуешь. Чи, тут знову керівництво держави винно в ракетній атаці ? На ЗСУ кошти здавала ? Хлопцям допомагала ?
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29.04.2023 10:42 Відповісти
Прихильники земерзоти дуже відрізняються від людей!
І це добре, українці повинні знати, чия тупість привела до влади злочинців.
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29.04.2023 11:05 Відповісти
А керівництво допомогло? Приклади наведено, "високоінтелектуальна" зелена жаба
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29.04.2023 11:08 Відповісти
Я ще у 2021 році казав , що по новим дорогам швидко російські танки поїдуть! Я помилився? Хто у цьому винуватий ? ВЛАДА! Те що немає своїх ракет відповідати росіянам ? Хто у цьому винуватий? ВЛАДА! Єдиний марафон???? Гівно собаче едине прославляюче Боневтіка! Сталіном захотів стати? Україна на Росія! Вдавиться! В Березні місяці був в теробороні за 12 км від ворога на Київщині! Держава видала лише автомат і 3 рожка патронів! Поряд стояли хлопці з 72 бригади. І у кінці Березня їм надали наказ випустити росіян з під Киева. Вони дуже незадоволені цим були. А потім ці російські частини воювали під Харковом ! Хто у цьому винуватий? Хто дав наказ!!! Кажуть сам найвеличніший , ще й з Залужним сварився за це !
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29.04.2023 11:10 Відповісти
Бо при владі всі зелені зрадники!!! За ними буцигарня плаче!
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29.04.2023 11:20 Відповісти
100500 % , в 2019 году, на выборах президента, 73% дегенератов подписали Украине смертный приговор... Самое интересное, что они и оказались в первых рядах беженцев и предателей Украины... а большинство из 25% в первый день взяли в руки оружие и пошли защищать нашу Родину. как я и мои побратимы...
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29.04.2023 12:12 Відповісти
 
 