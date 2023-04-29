УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5563 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна в Україні
6 622 13
СБУ (10003) знищення (4069) техніка (1319)

"Білі вовки" СБУ протягом квітня знищили 21 ціль, зокрема 4 ворожі танки і 9 БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед знищених цілей:

▪️ 4 танки Т-90 і Т-72
▪️ 9 БМП і один БРТ
▪️ 3 опорні пункти противника
▪️ інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо

Також читайте: Знищено два ворожі шахеди та безпілотник оперативно-тактичного рівня, - Повітряні сили

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Приємно бачити , як кацапська срань розлітається в різні сторони
показати весь коментар
29.04.2023 14:52
+3
показати весь коментар
29.04.2023 14:49
+3
кацапів відлякує
показати весь коментар
29.04.2023 14:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
29.04.2023 14:49 Відповісти
Що Безмозгла там робить ?
показати весь коментар
29.04.2023 14:53 Відповісти
кацапів відлякує
показати весь коментар
29.04.2023 14:54 Відповісти
пропоную--- танець "краба" Безуглої в Трускавці...
показати весь коментар
29.04.2023 17:44 Відповісти
Куратор.
показати весь коментар
29.04.2023 17:23 Відповісти
успішно курувала Сєвєродонецьк, Лисичанськ, тепера за Бахмут взялась
показати весь коментар
29.04.2023 18:09 Відповісти
Не путайте - воюють спец. призначенці з ЦСО «А» СБУ. Причому з 14го року. Так що герої, однозначно.

А ви про оперативних робітників та ін. які дійсно, не завжди зрозуміло чим займаються.
показати весь коментар
29.04.2023 15:05 Відповісти
Правильно, согласен с вашим уточнением. Все они под одним куполом СБУ только в другой структуре. Я же и говорю две стороны одной медали .
показати весь коментар
29.04.2023 15:07 Відповісти
Приємно бачити , як кацапська срань розлітається в різні сторони
показати весь коментар
29.04.2023 14:52 Відповісти
хіба СБУ не мусить займатися тими ворогами та русскімі шпигунами, що сидять у владі, замість того щоб підривати танки ?

один русскій шпигун в ОП вартує тисячі танків
показати весь коментар
29.04.2023 15:11 Відповісти
гарні коптери.. таких побільше
показати весь коментар
29.04.2023 15:21 Відповісти
Хотелось бы услышать о волчаре СБУ Баканове, в каких подвалах его укрывают от правосудия.
показати весь коментар
29.04.2023 17:16 Відповісти
 
 