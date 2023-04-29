"Білі вовки" СБУ протягом квітня знищили 21 ціль, зокрема 4 ворожі танки і 9 БМП. ВIДЕО

З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Серед знищених цілей:

▪️ 4 танки Т-90 і Т-72

▪️ 9 БМП і один БРТ

▪️ 3 опорні пункти противника

▪️ інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо

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