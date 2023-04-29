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"Білі вовки" СБУ протягом квітня знищили 21 ціль, зокрема 4 ворожі танки і 9 БМП. ВIДЕО
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З початку квітня бійці Центру спецоперацій "А" СБУ з підрозділу "Білий вовк" знищили 21 ціль.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресслужбі СБУ.
Серед знищених цілей:
▪️ 4 танки Т-90 і Т-72
▪️ 9 БМП і один БРТ
▪️ 3 опорні пункти противника
▪️ інший військовий транспорт: МТБЛ, "Урал" тощо
Топ коментарі
+5 Amber
показати весь коментар29.04.2023 14:52
+3 Ksenia VB
показати весь коментар29.04.2023 14:49
+3 Ksenia VB
показати весь коментар29.04.2023 14:54
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А ви про оперативних робітників та ін. які дійсно, не завжди зрозуміло чим займаються.
один русскій шпигун в ОП вартує тисячі танків