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Буткевич Богдан (432) Червінський (78)

"Канатове": Хто насправді винен в ударах по аеродрому? / Волонтер Дмитро Завражний / Без цензури. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Сьогодні в "Без цензури" на Цензор.НЕТ - інтерв’ю з Дмитром Завражним - волонтером із Кропивницького, який постійно співпрацює з аеродромом "Канатове".

Богдан Буткевич запитав у нього, хто насправді винен у обстрілі й дійсно міг навести на "Канатове" російські ракети. Та чому це явно не був розвідник Роман Червінський.

Нагадаємо, 23 липня 2022 року росіяни завдали потужного удару по військовому аеродрому "Канатове" та об'єкту "Укрзалізниці" поблизу Кропивницького. Обласна військова адміністрація тоді повідомляла, що ворог застосував вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3.

Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+54
Я просто нагадаю, що після того як ******** і подоляк сфоткалися на фоні новобранців на яворівському полігоні, на наступний день в казарми прилетіли рашистські ракети і загинуло багато десятків наших воїнів. А тепер питання: коли покарають цих фашистких гібонів які навели кацапські ракети на полігон?
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29.04.2023 19:05
+46
зелена попа не тужся
Роман Червинский, в наручниках в суде. Ликвидировавший рашистских командиров, в том числе Моторолу и Гиви, и один из главных авторов операции по задержанию наемников "вагнера", которые сейчас творят беспредел в Украине.

і той самий суд відстояв "честь і гідність" мразоти портнова за чиїми списками московити вбивали українських патріотів.
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29.04.2023 19:35
+26
Хто зірвав операцію на аеродромі "Канатове?". Ексклюзивне інтерв'ю розвідника Романа Червінського
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29.04.2023 19:03
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Я просто нагадаю, що після того як ******** і подоляк сфоткалися на фоні новобранців на яворівському полігоні, на наступний день в казарми прилетіли рашистські ракети і загинуло багато десятків наших воїнів. А тепер питання: коли покарають цих фашистких гібонів які навели кацапські ракети на полігон?
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29.04.2023 19:05 Відповісти
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29.04.2023 19:17 Відповісти
Посадки військових за фейковими обвинуваченнями
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29.04.2023 19:20 Відповісти
зелена попа не тужся
Роман Червинский, в наручниках в суде. Ликвидировавший рашистских командиров, в том числе Моторолу и Гиви, и один из главных авторов операции по задержанию наемников "вагнера", которые сейчас творят беспредел в Украине.

і той самий суд відстояв "честь і гідність" мразоти портнова за чиїми списками московити вбивали українських патріотів.
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29.04.2023 19:35 Відповісти
И ты прям сегодня зарегистрировался чтобы эту зелеблевотную ***** тут продвинуть?
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29.04.2023 19:41 Відповісти
Свіженьке єрмакофродитне, яки "усі казки"? Хіба "комбріг 72" був присутній на суді та давав покази під присягою?
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29.04.2023 19:42 Відповісти
Посадки військових за фейковими обвинуваченнями | НЕНАЧАСІ
https://www.youtube.com/watch?v=bQ0X8_xPWUo&t=0s
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29.04.2023 20:20 Відповісти
Насправді, я впевнений, справа Червінського значно глибша за просто намагання влади очорнити свідків у справі про свою держзраду (хоча це 100% є: згадати хоча б кримінальну справу генерала Кривоноса, який був відповідальний за організацію оборони Чонгару до приходу зелених і зможе багато чого в суді розповісти, коли до цього дійде). Дискредитація свідків це те, що агентура продає Зеленському. Але плювати їй на нього. Насправді, резидентура ворога продовжує розколювати і зіштовхувати лобами наші спецслужби і весь табір захисників і патріотів.

Посадкою Червінського вони посилають прямий сигнал всім військовим напередодні наступу: будете надто ініціативні, патріотичні - сядете. Бо ми це можемо. Ведіть себе за принципом "каби чєго не вишло", заповнюйте бумажку на бумажку, а то в разі провалу сядете, або будете покинуті вмирати як Ярослав Журавель. Бо масові зібрання громадян зараз заборонені, вас ніхто не захистить.

А насправді, почалося це ще 2019 року.

Спершу Зеленського ворожа резидентура змусила віддати наші спецслужби агентам впливу РФ (призначивши Кулініча, Наумова, Баканова, Демченка, Татарова і інших). Потім в період з 2019 по 2021 агенти ворога досягли зірвання оборонного замовлення, важливих спецоперацій (вагнер, свідчення Цемаха в Гаазі), зруйнувати позиції України в Мінську визнанням представників домбабве. В усе це ворожа резидентура зуміла замазати самого Зеленського. І на цьому етапі глобальної операції ФСБ/ГРУ він вже став шісткою своїх формальних підлеглих (агентів РФ). Далі він віддав їм все: ігнор попереджень США, здачу напрямків удару, оголення Київщини, Чонгар.

Він став подільником наших убивць.

Але заодно вони розкололи спецслужби в Україні: на принципових людей, які з цим не бажали миритися, і тих, хто обрав закривати очі, що отримує зарплати від зрадників.

І других агенти натравили на перших.

Хто вивчав провокації КГБ проти СБ ОУН в 1940-х, розуміє, про що йдеться.

Бо доки Малюк буде ганятися за Червінським, в нього не буде часу заважати агентам руйнувати нашу оборону. Бо то ж треба ще докопатися, яким компроматом РФ притиснула на Зеленського, що він призначив Кулініча, передав Деркачу плівки проти Байдена і дозволив Богуслаєву постачати двигуни рашці для вбивства наших солдат. А в інтерв'ю назвати "негідником" Червінського і закрити на 60 діб це не страшно. Тому розвідники ГУР перед вторгненням були зайняті викраденням Чауса з Молдови, вибиванням з нього зізнань на політичного опонента Зеленського, а операції проти Росії були згорнуті. Деякі патріотичні офіцери все одно зуміли в ініціативному порядку замінувати мости на Київщині, але це вже не було системними діями.

Ворог зумів знищити спецслужби України. Також ворог зумів змусити спецслужби замість ворога боротись всередині. Просто класика роботи ворожих спецслужб.

Але потім відбулося вторгнення. І багато чого в агентів поламалося. Перший місяць вони взагалі тремтіли, щоб патріотичні контррозвідники під шумок їх не кончили, коли в перший місяць багатьох таких офіцери виловлювали і в кращому випадку били їб**о.

Самому Зеленському в перший місяць взагалі ввижалися російські парашютисти, штурми Банкової, перестрілки і мівіна.

А потім переляк пройшов і з'явилося відчуття, що доведеться відповідати. Зеленський не позбавився агентури в своєму оточенні і агентура активно посприяла в його голові появі цього відчуття.

І Вова знову став їх шісткою.

Користуючись його страхом, що за все доведеться відповідати, агенти ворога зараз продовжують витискати з нього рішення направлені на руйнування держави.

Управлінський хаос, двовладдя в Армії, слабке військове виробництво, розкрадання західної допомоги. При цьому заборона критики, яка лише загострює проблеми. При цьому скотомарафон, в якому проповідують вождизм, що є ознакою примітивних суспільств.

Треба сприймати арешт Романа Червінського, як втрату у війні. Треба так сприймати Муженка, Кривоноса, Марченка, групу Червінського і всіх "політичних", кого клоун відсунув від можливості внести вклад в перемогу і засунув "керівниками групи капеланів". Але розвідник Червінський своєю жертвою зараз ще й оголив невирішену проблему: зрадники на чолі держави нікуди не ділися. Вони продовжують нас руйнувати.

І всі ті, хто мовчать на цю тему, просто допомагають резидентурі ворога.

--------------------

Не вірте, що агенти всесильні і "ми з ними не зможемо перемогти". Шпигуноманія - це їхня мета. Вони ХОЧУТЬ, щоб ви так думали.

Говоріть про них. Коли ми про них говоримо, вони втрачають 90% свого впливу.

Ми обов'язково переможемо.

Але доки вони будуть непокарані, ми будемо платити ще один податок кров'ю наших героїв.
Джон Сміт
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29.04.2023 20:47 Відповісти
Я не вважаю , що ЗЕпотворам й їх розумово відсталому лохотрату не требо щось "доводити" ...
Усі ці стріми з нормальніми українцями їм все одне нічого розумово відсталим не доведе .
А в кого хоч якось працює здоровий глузд -- він й так усе розуміє !
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29.04.2023 20:56 Відповісти
У 73 % - здоровий глузд ??? ( !! )
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29.04.2023 21:14 Відповісти
33% -- не кажіть нісенітницю !
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29.04.2023 21:16 Відповісти
вже набагато меньше. На жаль багато людей, які повірили Президентові і по - вже не з нами.
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29.04.2023 22:18 Відповісти
В 2019 році за Бойка проголусувало 12.6% ...
А зараз дії ЗСУ підтримуюють аж 97% -- ось це показник , що здоровий глузд в суспільстві перемагає .
А ось хто й як голосував , тим більш в другому турі , де нема доброго для усіх вибору -- ось це жахлива наївність .

Й тим більш (кажучи про другий тур 2019 року) прості люди в будь якій країні не розбираються в тонкощах політичних розкладів й тому їх важко зрозуміти чому колишній міністр в уряді пахла-ібуковича, колишній молодіжний лідер ригобльовотини з Одеси , колишнй другий номер в партійному списку тіє є ригобльовоти й зрадник свого відомого батька - ось це номальок, а ось демченко, татаров й навіть друзі сівковича - це щось за межами добра й зла . Тим більш , що що уся ця мерзота в ЗЕ-обоймі з"явилася не зразу й якщо б вона б там було , то не впевненний , що Фофік пройшов би в другий тур . Нагадаю , що й в першому турі воно перемогло в подавній більшості областей , а в другому в усіх , крім Львівської . Тобто він й Галичині переміг .
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29.04.2023 21:36 Відповісти
а звідки ми знаємо тепер де він переміг не переміг? цвк пише циферки які треба, соцопитування готоють грунт, щоб шоку не було, а ботоферми всьому цьому лайну надають об"єму, правда не надовго. Але надовго і не треба, тільки до кінця виборів. Тому всі його прихильники випарувалися за пару місяців після виборів, ніби у людей очі раптом відкрилися на це лайно. Але він від початку такий був.
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29.04.2023 22:21 Відповісти
Не кажіть дурниці -- ЦВК тоді формував Порошенко , хоча він особисто ледь продерся в другий тур , але саме в його тоді в руках був адмінресурс .
Почуйте , пані Маріна , я за фахом близчий до науково-технічної діяльності й в мене визива гомеричний регіт усі ці конспірологічні теорії , бо вони для тих хто вірить в астрологія , а не розуміє астрофізику . З точки зору стохастики вибори можно "скорегувати" (виключно завдяки адмінресурсу) виключно в розбіжності 5-8% . Але це тільки до того часу , як результати почали в режимі он-лайн регулярно й без перерви оприлюднювати ...
Ось Ібуковича в 2004 року прямо за руку зловили саме через те , що резульатати оприлюднювалися не он-лайн , а з великою перервою . Так саме було й в 2010 році , але там Ющенко допоміг Ібуковичу ...

Ви навряд чи щось розумієте в софтвері , особливо в бек-енді , а я ось фул-стек програмер ...

Для мене якась "жєсть" , коли якесь ЦВК якось може корегувати (під "які требо") складнійші алгоритми валідації й запису даних на серверах ЦВК ...
Почуйте , в веб мережі в 2015 році відбулась революція й зараз кожна затримка он-лайн режима фіксації результатів виборів вже нічим неможливо виправдати як то було в 2004 році чи в 2010 .
Зараз є тисячи алгоритмів перевірки валідності он-лайн публікації, але в 2019 році на відміну від 2010 й 2004 не було жодного натяка на щось подозріле !
Ви просто не розумієте в які часи ми живимемо ....

На сьогодні взагалом майже нема сенса тримати десь у себе сервера , бо є така річ як Cloudinary й це усе не в Україні може буди . А десь на хмарі Гугла чи Майкрософта ....
А тепер візміть рівень знань того ж Бєні , який в США "влип" в їх правосуддя тільки тому , що щиро вірив , що усюди діють правила "хвацьких 90-х" . Ось що він розуміє в алгорітмах ********** вебу ?!
Гроші не усе вирішують інакше б ти родини які б були найбагатшими в 18 столітті й зараз були б в топі . Але це не так , бо значна більшість нащадків тих , хто був на верхівці прогресу в 18 столітті , на певномі етапі відстають в розвитку й усе -- час обирає Біль Гейтса , Ілона Маска й Сергія Бріна !!! Цей час а ні у Бєню не вибирає, а ні Пєтю , а ні Ріната ...
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29.04.2023 23:22 Відповісти
Фулстек з грамотою щось не так, а з приводу серверів і хмари, а також алгоритму то тут у вас щось не ліпиться, чи ви думаєте що усі дебіли...
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29.04.2023 23:43 Відповісти
Абсолюно нікчемні зауваження -- не існує жодного правила "грамоти" написання слів , які й 10 років тому не існували , якщо й досі хтось в "наукових історичних колах" й через 230 років після смерті "Північної Мессаліни" ніяк не може зрозуміти , що у Франції не могло по факту існувати жодного короля "Людовика" чи "Карла" , йщо ці терміни були введені німцями академіками цієї шльондри - Софії Ангальт Цербської !

Вивчайте іноземні мови , тоді в Вас не буде сіндрома одномовності й фетішизму правил граматики (тобто умовностей) ...
Якщо нема щось зауважити по суті ну не лізте туди , ще мало що розумієте !!!
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30.04.2023 00:02 Відповісти
Ви не ставите коми. Ви ставите зайві тире і знаки оклику. Програмісти так не пишуть. Тому що компілятор/інтерпретатор таке не пропустить. Бо всі програми базуються на формальному синтаксисі - за вашою заявою - якихось там "умовностях", яких "не існує".

Ви в одному реченні пишете "сіндрома" й "фетішизму". Ви ліпите зайві пробіли. Пишете слова з помилками. І це при тому, що перевірка орфографії йде в усіх браузерах за замовчанням.

Називаючи себе "програмістом", ви не стаєте програмістом, а стаєте самозванцем.

У вас банальна неграмотність.

Ні, у вас немає дисграфії.

На ваше щастя, Вікторе Елкун, ви лише нудний балабол і невіглас.

P.S. Тролінг ваш тупий і неоригінальний. Та ну, який це тролінг. Так, недолуге самоствердження...
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30.04.2023 07:18 Відповісти
Послухайте ... Ще раз прошу - не розбираєтеся - не лізьте!
Ну мало подивитися дуже дурненький фільм "Bugs", щоб щось зрозуміти. Тому такий салат у голові. Очевидно, без розуміння, що поняття компайлер або інтерпритер тільки в уяві гуманітаріїв може існувати ізольовано без контексту мови, з якої він компілює в мову, яку він компілює. Немає у Вас і розуміння (а лише чув дзвін ...) що це тільки в іменах змінних і методів (функцій .або процедур) більшість компіляторів мов низького рівня не допускає т.зв. слеш (рисочку). А от усередині string - скільки завгодно. І тому немає на світі такого програміста, який би не використовував цей АSСІІ (45 or 0x55) код хоча в іменах файлів і директорій - а хоч у вінді NTFS, хоч у ЕХТ4 (тобто в Лінуксі). Але й у коді скриптів можна знайти тире у тому ж bat файлі.

І знову - фільми про "найкрутіших" хакерів дуже шкідливі , бо ні один ідіот сьогодні не використовує консоль якщо це не економить часу . І вже тим більш - консоль зі звуковою заставкою та кольоровою гамою. Патлатих і тих, що не миються місяцями теж - один на сто ...
А таких , хто в побуті замість прогалин ставить нижнє підкреслювання , а замість тире цілих два "нижніх" __ не більше , ніж поетів , які коли до них пристають у підворітті ******** відповідають їм не матом , а п'ятистопним ямбом ...
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30.04.2023 16:23 Відповісти
Ви такий розумний! "якщо й досі хтось в "наукових історичних колах" й через 230 років після смерті "Північної Мессаліни"" це Ви про себе, кохоного?
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30.04.2023 08:20 Відповісти
Уявіть собі, що саме я колись тут на гілці після смерті Єлизабет-другий хтось із авторів написав щось на кшталт "принц Чарльз тепер взяв ім'я Карла Третьєгго" саркастично написав, що ніяк такого бути не може, бо звідки в Британії взялися Карл Перший та його син Карл Другий.
Скільки було тоді посилань на підручники та старі софкові інциклопедії.
А ось редактори потім написали спростування, бо звернулися до британського посла і той підтвердив мої слова. Як і те, що всі "Якові", всі Іонни - це фікція і тільки були Джеймси та Джони. Вчіть мови, панове, і тоді не буде спокуси копатися в дрібничках, що виправляються зараз 5 способами за 3 секунди, не рахуючи AI !
Хто така "північна Мессаліна" Ви легко знайдете за запитом Ангальт Цербської, вона ж Катерина 2, вона ж кат українського народу, вона ж - чоловіковбивця, вона ж, кривава узурпаторка, вона ж - переплюнула сестру римського імператора 2 століття н.е. за кількістю статевих партнерів, при тому, що сестра була язичницею (що не табуювал такий спосіб життя) а ця бббббаришня була ніби послушницею РПЦ МП й бабцею (прабабцею) дуже сурових ревнителів моралі ....
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30.04.2023 16:54 Відповісти
Whether you sometimes sew SW documents ?
What different between stack and heap memory ?
Are you aware of in English dictionary doesn't exist twin root words except names ?!

So not exists such a word like "fullstack" .
Only 'full stack' or 'full-stack' !!!
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30.04.2023 00:21 Відповісти
Я відомий тут прихильник Юлі , й зараз навряд чи підтримував би Пєтю .
Але якщо б знав , що мерзота з обойми сівковича , усякі татарови , єрмаки , демченки (не кажучи про кулініча й демченка) захоплять усю владу в Україні , то б "скріпивши серцем" пійшов й в другому турі проголосував би за Кондитера !!!
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29.04.2023 22:00 Відповісти
Не кондитер , а Президент Петро Олексійович Порошенко!!
Якщо хочете , щоби люди з повагою відносились до вас ,
поважайте інших 😠

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30.04.2023 00:09 Відповісти
Це що Ви пишете ,це якась візантийщина -- саме за це я й не підтримував Порошенка .
Саме через те , що в його подвійни стандарти . Нібито партію назвав Європейською а не візантійською солідарніюсттю . А усі 5 років поводив себе як копіювальник стилю "*****" й саме тому за часи його правління Україна по рівню свобод й демокраїтії (не кажучи про корупцію) не сильно просунулась від рівня ібуковичів й сильно деградувала в порівнянні з часів помаранчьової революції . Це не моя статистика , а поважних західних дослідників .
Те , що єрмаки йще гіріші аж ніяк не виправдовує Порошенко .
Й саме тому , я за відмову від посади презідента й за сутто парламенську демократію . Саме тому, що Пєтро не Фофік , він освітчений , фаховий й розвинутий - з його попит й вимаги на порядок більші були !!!

До речі - нема жодної демократії , де імена політиків фігорують в якості якогось пієтета . Політика це та галузь діяльності , де якщо це обрав -- це публічна відмова від прайвесі й від пієтета .

Нагадаю , що нащадок величі імператорів Габсбургів - королева Марія Антуанетта в 18 столітті дуже шляхетно терпіла образи (до речі дуже несправедливі) коли буржуазні газети малювали на неї абсолютно порнографічні карикатури ...
Може тому є різниця між ********* Францією й московією , де вже в 19 столітті письменника Достоєвського проговорили до смерті тільки за присутність в місці де читали листа Вісаріона Белінського до Миколи Гоголя !
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30.04.2023 00:47 Відповісти
" Тобі б книжки писати .... " . А жахлива наївність , це що ???
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29.04.2023 22:15 Відповісти
Кремлівська агентура захопила важелі впливу, судову систему, контролює ВСУ. Таке враження що і революції гідності не було. Жах. Втрата територій це вже наслідки. А дискредитація справжніх патріотів України це відволікання уваги суспільства від зрадників що при владі.
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29.04.2023 22:32 Відповісти
десь я таке вже чув у гнид:

"Байдан! Пачіму ми ні в НАТА?!!"
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30.04.2023 21:39 Відповісти
Це тиск на суд....
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29.04.2023 23:06 Відповісти
А таки не подобається зевладі той шум, що піднявся. Скільки подоляцької ботовської наволочі нагнали на сайтах і в youtube по цій темі
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29.04.2023 23:21 Відповісти
Я шокований арештом нашого розвідника ,
цією продажною
зеленою бандою !!
Зупиніться і негайно , та звільніть Романа Червінського з-під варти
і незабудьте вибачитись 😡
Н
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30.04.2023 00:05 Відповісти
Интервью раненнного легионера 27 апреля
Про что пишут немецкие газеты, на передовице

Украина - коррумпированная страна с головы до ног, как и армия.

Йонас Краценберг


https://www.merkur.de/politik/ukraine-krieg-legionaer-deutschland-erlebnis-schilderung-verwundet-butscha-russland-sieg-zr-92236106.html
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30.04.2023 07:27 Відповісти
Danke ! Wunderbar!
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30.04.2023 08:27 Відповісти
Сразу меркель достали с переговорами. Не просто так вытащили этого солдата https://www.dw.com/ru/a-pytalas-eto-predotvratit-merkel-o-vojne-v-ukraine-i-putine/a-65474040
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30.04.2023 09:51 Відповісти
Якби не професіоналізм журналіста Буткевича, то самозакоханий ********* мудак Завражний провалив би це інтерв'ю. Кінчене сіло в кріслі так, що пів-***** за кадром (ще б ноги на стіл закинув під час запису інтерв'ю, придурок). Весь час відволікався на несуттєві деталі, щоб похвалити свою золоту дупу, що аж Буткевич не витримував і повертав розмову в русло оголошеної тематики. Згадував чортзна яких осіб, що жодного відношення не мають до теми розмови. ********* про продукцію подвійного призначення заводу "Гідросила". Коротше, від фіаско це інтерв'ю дійсно врятував Буткевич.
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30.04.2023 09:11 Відповісти
Казки про навідника на Канатове для дурників. Ще за радянських часів у Канатовому базувався полк винищувачів, який повинен був прикривати ракетні частини пін Первомайським. Тому усі координати аеродрому існують в Москві. Просто необхідна була інформація про те, що аееродром ''ожив'', а ''ожив'' він ще кілька років тому, коли до Канатового перебазувалися авіачастина з Криму і про, що знав майже кожен місцевий. Так, що ''справа Червінського'' замова жОПи Zеленського.
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30.04.2023 09:17 Відповісти
Марк Твен говорил: "Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом."

Имхо - надо не ввязываться в с идиотами в незаконное разбирание виновности вне суда. Потому что так мы легализуем в социуме саму возможность подмены суда бла-бла блой и являемся соучастниками очернения человека , чья вина Законом не доказана.

Давайте развернём дискуссию : почему у дерьмака коленки назад ! И назовём его кузнечиком до предъявления фактов и осмотра ортопедом. Это - по-сути - та же самая технология.

ИМХО - надо рвать идиотов за сам такой формат огульного оговора , требовать соблюдения Закона (хоть веры в это и мало). Брать интервью у судей (отказ - явка с повинной), и наоборот

объявить бойкот игре с идиотами в обсуждение вины в СМИ , а не в суде.
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30.04.2023 10:49 Відповісти
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30.04.2023 21:40 Відповісти
Зеля мститься Патріоту за особисту зраду України разом із своїм кодлом!!
За обстріл орками Яворівського центру, після арахамійного випендряжу перед ЗМІ, як лайна ворота набрали Стефанчук/Зеленський!!
А от за свідка злиття ***** спецоперації України, їх корчить, як і деркача-сівковича за мертвечука!!
Ліхтарів ніхто не відміняв….
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30.04.2023 15:00 Відповісти
Ну, звісно, волонтери у нас знають все.
Як Люся, як Жданов, як Фейгін.
Щоб ми робили без тих кладезів інформації.....
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01.05.2023 08:20 Відповісти
 
 