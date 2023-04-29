27 301 46
"Канатове": Хто насправді винен в ударах по аеродрому? / Волонтер Дмитро Завражний / Без цензури. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Сьогодні в "Без цензури" на Цензор.НЕТ - інтерв’ю з Дмитром Завражним - волонтером із Кропивницького, який постійно співпрацює з аеродромом "Канатове".
Богдан Буткевич запитав у нього, хто насправді винен у обстрілі й дійсно міг навести на "Канатове" російські ракети. Та чому це явно не був розвідник Роман Червінський.
Нагадаємо, 23 липня 2022 року росіяни завдали потужного удару по військовому аеродрому "Канатове" та об'єкту "Укрзалізниці" поблизу Кропивницького. Обласна військова адміністрація тоді повідомляла, що ворог застосував вісім ракет Калібр морського базування та п’ять ракет Х-22 з літака Ту-22М3.
Трансляцію ефіру дивіться на Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+54 Super Gut
показати весь коментар29.04.2023 19:05
+46 Ihor Demkiv 98d868d7
показати весь коментар29.04.2023 19:35
+26 Urs
показати весь коментар29.04.2023 19:03
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Роман Червинский, в наручниках в суде. Ликвидировавший рашистских командиров, в том числе Моторолу и Гиви, и один из главных авторов операции по задержанию наемников "вагнера", которые сейчас творят беспредел в Украине.
і той самий суд відстояв "честь і гідність" мразоти портнова за чиїми списками московити вбивали українських патріотів.
https://www.youtube.com/watch?v=bQ0X8_xPWUo&t=0s
Посадкою Червінського вони посилають прямий сигнал всім військовим напередодні наступу: будете надто ініціативні, патріотичні - сядете. Бо ми це можемо. Ведіть себе за принципом "каби чєго не вишло", заповнюйте бумажку на бумажку, а то в разі провалу сядете, або будете покинуті вмирати як Ярослав Журавель. Бо масові зібрання громадян зараз заборонені, вас ніхто не захистить.
А насправді, почалося це ще 2019 року.
Спершу Зеленського ворожа резидентура змусила віддати наші спецслужби агентам впливу РФ (призначивши Кулініча, Наумова, Баканова, Демченка, Татарова і інших). Потім в період з 2019 по 2021 агенти ворога досягли зірвання оборонного замовлення, важливих спецоперацій (вагнер, свідчення Цемаха в Гаазі), зруйнувати позиції України в Мінську визнанням представників домбабве. В усе це ворожа резидентура зуміла замазати самого Зеленського. І на цьому етапі глобальної операції ФСБ/ГРУ він вже став шісткою своїх формальних підлеглих (агентів РФ). Далі він віддав їм все: ігнор попереджень США, здачу напрямків удару, оголення Київщини, Чонгар.
Він став подільником наших убивць.
Але заодно вони розкололи спецслужби в Україні: на принципових людей, які з цим не бажали миритися, і тих, хто обрав закривати очі, що отримує зарплати від зрадників.
І других агенти натравили на перших.
Хто вивчав провокації КГБ проти СБ ОУН в 1940-х, розуміє, про що йдеться.
Бо доки Малюк буде ганятися за Червінським, в нього не буде часу заважати агентам руйнувати нашу оборону. Бо то ж треба ще докопатися, яким компроматом РФ притиснула на Зеленського, що він призначив Кулініча, передав Деркачу плівки проти Байдена і дозволив Богуслаєву постачати двигуни рашці для вбивства наших солдат. А в інтерв'ю назвати "негідником" Червінського і закрити на 60 діб це не страшно. Тому розвідники ГУР перед вторгненням були зайняті викраденням Чауса з Молдови, вибиванням з нього зізнань на політичного опонента Зеленського, а операції проти Росії були згорнуті. Деякі патріотичні офіцери все одно зуміли в ініціативному порядку замінувати мости на Київщині, але це вже не було системними діями.
Ворог зумів знищити спецслужби України. Також ворог зумів змусити спецслужби замість ворога боротись всередині. Просто класика роботи ворожих спецслужб.
Але потім відбулося вторгнення. І багато чого в агентів поламалося. Перший місяць вони взагалі тремтіли, щоб патріотичні контррозвідники під шумок їх не кончили, коли в перший місяць багатьох таких офіцери виловлювали і в кращому випадку били їб**о.
Самому Зеленському в перший місяць взагалі ввижалися російські парашютисти, штурми Банкової, перестрілки і мівіна.
А потім переляк пройшов і з'явилося відчуття, що доведеться відповідати. Зеленський не позбавився агентури в своєму оточенні і агентура активно посприяла в його голові появі цього відчуття.
І Вова знову став їх шісткою.
Користуючись його страхом, що за все доведеться відповідати, агенти ворога зараз продовжують витискати з нього рішення направлені на руйнування держави.
Управлінський хаос, двовладдя в Армії, слабке військове виробництво, розкрадання західної допомоги. При цьому заборона критики, яка лише загострює проблеми. При цьому скотомарафон, в якому проповідують вождизм, що є ознакою примітивних суспільств.
Треба сприймати арешт Романа Червінського, як втрату у війні. Треба так сприймати Муженка, Кривоноса, Марченка, групу Червінського і всіх "політичних", кого клоун відсунув від можливості внести вклад в перемогу і засунув "керівниками групи капеланів". Але розвідник Червінський своєю жертвою зараз ще й оголив невирішену проблему: зрадники на чолі держави нікуди не ділися. Вони продовжують нас руйнувати.
І всі ті, хто мовчать на цю тему, просто допомагають резидентурі ворога.
--------------------
Не вірте, що агенти всесильні і "ми з ними не зможемо перемогти". Шпигуноманія - це їхня мета. Вони ХОЧУТЬ, щоб ви так думали.
Говоріть про них. Коли ми про них говоримо, вони втрачають 90% свого впливу.
Ми обов'язково переможемо.
Але доки вони будуть непокарані, ми будемо платити ще один податок кров'ю наших героїв.
Джон Сміт
Усі ці стріми з нормальніми українцями їм все одне нічого розумово відсталим не доведе .
А в кого хоч якось працює здоровий глузд -- він й так усе розуміє !
А зараз дії ЗСУ підтримуюють аж 97% -- ось це показник , що здоровий глузд в суспільстві перемагає .
А ось хто й як голосував , тим більш в другому турі , де нема доброго для усіх вибору -- ось це жахлива наївність .
Й тим більш (кажучи про другий тур 2019 року) прості люди в будь якій країні не розбираються в тонкощах політичних розкладів й тому їх важко зрозуміти чому колишній міністр в уряді пахла-ібуковича, колишній молодіжний лідер ригобльовотини з Одеси , колишнй другий номер в партійному списку тіє є ригобльовоти й зрадник свого відомого батька - ось це номальок, а ось демченко, татаров й навіть друзі сівковича - це щось за межами добра й зла . Тим більш , що що уся ця мерзота в ЗЕ-обоймі з"явилася не зразу й якщо б вона б там було , то не впевненний , що Фофік пройшов би в другий тур . Нагадаю , що й в першому турі воно перемогло в подавній більшості областей , а в другому в усіх , крім Львівської . Тобто він й Галичині переміг .
Почуйте , пані Маріна , я за фахом близчий до науково-технічної діяльності й в мене визива гомеричний регіт усі ці конспірологічні теорії , бо вони для тих хто вірить в астрологія , а не розуміє астрофізику . З точки зору стохастики вибори можно "скорегувати" (виключно завдяки адмінресурсу) виключно в розбіжності 5-8% . Але це тільки до того часу , як результати почали в режимі он-лайн регулярно й без перерви оприлюднювати ...
Ось Ібуковича в 2004 року прямо за руку зловили саме через те , що резульатати оприлюднювалися не он-лайн , а з великою перервою . Так саме було й в 2010 році , але там Ющенко допоміг Ібуковичу ...
Ви навряд чи щось розумієте в софтвері , особливо в бек-енді , а я ось фул-стек програмер ...
Для мене якась "жєсть" , коли якесь ЦВК якось може корегувати (під "які требо") складнійші алгоритми валідації й запису даних на серверах ЦВК ...
Почуйте , в веб мережі в 2015 році відбулась революція й зараз кожна затримка он-лайн режима фіксації результатів виборів вже нічим неможливо виправдати як то було в 2004 році чи в 2010 .
Зараз є тисячи алгоритмів перевірки валідності он-лайн публікації, але в 2019 році на відміну від 2010 й 2004 не було жодного натяка на щось подозріле !
Ви просто не розумієте в які часи ми живимемо ....
На сьогодні взагалом майже нема сенса тримати десь у себе сервера , бо є така річ як Cloudinary й це усе не в Україні може буди . А десь на хмарі Гугла чи Майкрософта ....
А тепер візміть рівень знань того ж Бєні , який в США "влип" в їх правосуддя тільки тому , що щиро вірив , що усюди діють правила "хвацьких 90-х" . Ось що він розуміє в алгорітмах ********** вебу ?!
Гроші не усе вирішують інакше б ти родини які б були найбагатшими в 18 столітті й зараз були б в топі . Але це не так , бо значна більшість нащадків тих , хто був на верхівці прогресу в 18 столітті , на певномі етапі відстають в розвитку й усе -- час обирає Біль Гейтса , Ілона Маска й Сергія Бріна !!! Цей час а ні у Бєню не вибирає, а ні Пєтю , а ні Ріната ...
Вивчайте іноземні мови , тоді в Вас не буде сіндрома одномовності й фетішизму правил граматики (тобто умовностей) ...
Якщо нема щось зауважити по суті ну не лізте туди , ще мало що розумієте !!!
Ви в одному реченні пишете "сіндрома" й "фетішизму". Ви ліпите зайві пробіли. Пишете слова з помилками. І це при тому, що перевірка орфографії йде в усіх браузерах за замовчанням.
Називаючи себе "програмістом", ви не стаєте програмістом, а стаєте самозванцем.
У вас банальна неграмотність.
Ні, у вас немає дисграфії.
На ваше щастя, Вікторе Елкун, ви лише нудний балабол і невіглас.
P.S. Тролінг ваш тупий і неоригінальний. Та ну, який це тролінг. Так, недолуге самоствердження...
Ну мало подивитися дуже дурненький фільм "Bugs", щоб щось зрозуміти. Тому такий салат у голові. Очевидно, без розуміння, що поняття компайлер або інтерпритер тільки в уяві гуманітаріїв може існувати ізольовано без контексту мови, з якої він компілює в мову, яку він компілює. Немає у Вас і розуміння (а лише чув дзвін ...) що це тільки в іменах змінних і методів (функцій .або процедур) більшість компіляторів мов низького рівня не допускає т.зв. слеш (рисочку). А от усередині string - скільки завгодно. І тому немає на світі такого програміста, який би не використовував цей АSСІІ (45 or 0x55) код хоча в іменах файлів і директорій - а хоч у вінді NTFS, хоч у ЕХТ4 (тобто в Лінуксі). Але й у коді скриптів можна знайти тире у тому ж bat файлі.
І знову - фільми про "найкрутіших" хакерів дуже шкідливі , бо ні один ідіот сьогодні не використовує консоль якщо це не економить часу . І вже тим більш - консоль зі звуковою заставкою та кольоровою гамою. Патлатих і тих, що не миються місяцями теж - один на сто ...
А таких , хто в побуті замість прогалин ставить нижнє підкреслювання , а замість тире цілих два "нижніх" __ не більше , ніж поетів , які коли до них пристають у підворітті ******** відповідають їм не матом , а п'ятистопним ямбом ...
Скільки було тоді посилань на підручники та старі софкові інциклопедії.
А ось редактори потім написали спростування, бо звернулися до британського посла і той підтвердив мої слова. Як і те, що всі "Якові", всі Іонни - це фікція і тільки були Джеймси та Джони. Вчіть мови, панове, і тоді не буде спокуси копатися в дрібничках, що виправляються зараз 5 способами за 3 секунди, не рахуючи AI !
Хто така "північна Мессаліна" Ви легко знайдете за запитом Ангальт Цербської, вона ж Катерина 2, вона ж кат українського народу, вона ж - чоловіковбивця, вона ж, кривава узурпаторка, вона ж - переплюнула сестру римського імператора 2 століття н.е. за кількістю статевих партнерів, при тому, що сестра була язичницею (що не табуювал такий спосіб життя) а ця бббббаришня була ніби послушницею РПЦ МП й бабцею (прабабцею) дуже сурових ревнителів моралі ....
What different between stack and heap memory ?
Are you aware of in English dictionary doesn't exist twin root words except names ?!
So not exists such a word like "fullstack" .
Only 'full stack' or 'full-stack' !!!
Але якщо б знав , що мерзота з обойми сівковича , усякі татарови , єрмаки , демченки (не кажучи про кулініча й демченка) захоплять усю владу в Україні , то б "скріпивши серцем" пійшов й в другому турі проголосував би за Кондитера !!!
Якщо хочете , щоби люди з повагою відносились до вас ,
поважайте інших 😠
Саме через те , що в його подвійни стандарти . Нібито партію назвав Європейською а не візантійською солідарніюсттю . А усі 5 років поводив себе як копіювальник стилю "*****" й саме тому за часи його правління Україна по рівню свобод й демокраїтії (не кажучи про корупцію) не сильно просунулась від рівня ібуковичів й сильно деградувала в порівнянні з часів помаранчьової революції . Це не моя статистика , а поважних західних дослідників .
Те , що єрмаки йще гіріші аж ніяк не виправдовує Порошенко .
Й саме тому , я за відмову від посади презідента й за сутто парламенську демократію . Саме тому, що Пєтро не Фофік , він освітчений , фаховий й розвинутий - з його попит й вимаги на порядок більші були !!!
До речі - нема жодної демократії , де імена політиків фігорують в якості якогось пієтета . Політика це та галузь діяльності , де якщо це обрав -- це публічна відмова від прайвесі й від пієтета .
Нагадаю , що нащадок величі імператорів Габсбургів - королева Марія Антуанетта в 18 столітті дуже шляхетно терпіла образи (до речі дуже несправедливі) коли буржуазні газети малювали на неї абсолютно порнографічні карикатури ...
Може тому є різниця між ********* Францією й московією , де вже в 19 столітті письменника Достоєвського проговорили до смерті тільки за присутність в місці де читали листа Вісаріона Белінського до Миколи Гоголя !
"Байдан! Пачіму ми ні в НАТА?!!"
цією продажною
зеленою бандою !!
Зупиніться і негайно , та звільніть Романа Червінського з-під варти
і незабудьте вибачитись 😡
Н
Про что пишут немецкие газеты, на передовице
Украина - коррумпированная страна с головы до ног, как и армия.
Йонас Краценберг
https://www.merkur.de/politik/ukraine-krieg-legionaer-deutschland-erlebnis-schilderung-verwundet-butscha-russland-sieg-zr-92236106.html
Имхо - надо не ввязываться в с идиотами в незаконное разбирание виновности вне суда. Потому что так мы легализуем в социуме саму возможность подмены суда бла-бла блой и являемся соучастниками очернения человека , чья вина Законом не доказана.
Давайте развернём дискуссию : почему у дерьмака коленки назад ! И назовём его кузнечиком до предъявления фактов и осмотра ортопедом. Это - по-сути - та же самая технология.
ИМХО - надо рвать идиотов за сам такой формат огульного оговора , требовать соблюдения Закона (хоть веры в это и мало). Брать интервью у судей (отказ - явка с повинной), и наоборот
объявить бойкот игре с идиотами в обсуждение вины в СМИ , а не в суде.
За обстріл орками Яворівського центру, після арахамійного випендряжу перед ЗМІ, як лайна ворота набрали Стефанчук/Зеленський!!
А от за свідка злиття ***** спецоперації України, їх корчить, як і деркача-сівковича за мертвечука!!
Ліхтарів ніхто не відміняв….
Як Люся, як Жданов, як Фейгін.
Щоб ми робили без тих кладезів інформації.....