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"Уяви собі - президент у полоні? Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є пістолет.
Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.
"Так, у мене є (пістолет. - Ред.)", - відповів журналісту Зеленський.
Відповідаючи на запитання, чи тренується Зеленським і чи вміє він вправлятися з пістолетом, президент відповів: "Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба".
Журналіст уточнив, чи це для цього має президент пістолет?
"Ти, що ми самі себе ні. Відстрілюватись - так", - відповів Зеленський.
Топ коментарі
+98 олег иванов 9d1a2ffb
показати весь коментар29.04.2023 18:34
+85 Ksenia VB
показати весь коментар29.04.2023 18:27
+72 Андрей Пушкарчук
показати весь коментар29.04.2023 18:28
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Будь ласка, зачекайте...
Ти краще думай,як ти народу України після ПЕРЕМОГИ пояснюватимеш
здачу півдня України,договорняки з патрушевим,здачу в полон Азов.
Що робив в перші дні війни в Україні абрамович,про,що ти з ним договарювався....
За що ти сажаєш Патріотів по тюрмах?
Так що вчи фєню,уклоніст і янелох......Це в кращому для тебе випадку...А так доля чаушеску за тобою йде тінню!
И на дуло нагана,
Русня нас окружила,
- Руки вверх, - говорят!
Но, враги просчитались,
Окрыженье пробито,
Кто на смерть смотрит смело,
Тому пуле не взять...😀😃😄😃😀
Цікавий поворот ******** історії України!
Повтор історії не виключено?
Правда, этих ГНИД так много, что никаких патронов не хватит.
Бреше,як пити дати-його вже відтренували раніше на роль терориста проти укр.громадян у фільмі "Слуга народу".
andrii vn:
Арешт Чернівського, людини, яка ліквідувала, гіві, моторолу та захарченка. Вкотре доводить, що на банковій сидять агенти кремля.
Але це вкотре для ДУМАючих.
Бiла Левиця:
Новий перл від Зеленського :"Не скажу".
Разом з відомими "Я вам ничего не должен" "Я не лох" і "Ідіть всі у ср@ку"- це буде його єдиною відповіддю опонентам на президентських дебатах. Якщо ці дебати допустять, бо борзо читати з листочка претензії набагато легше, ніж відповідати.
Зе навіть не усвідомлює, що він ніколи не дійшов би до президентських перегонів, а то і сів би в тюрму, якби Порох був би таким же мстивим і гнійним, як Зе.
І це знає Захід. І каже "вберить кроті - дамо зброю." А ЗеОПа кротів не вбирає тобто допомагає - як ви гадаєте - кому : Україні чи х**лу?
ЗеОПа не вбирає кротів - тому і зброї немає... літаків немає... Бо Західу нідочого, щоб кроти перекинули х**лу секрети їх найновіших технологій.
Між тим ЗеОПа волає , що не вони - саботажники та зрадники, а Захід такий-сякий невмотивовноне хоче допогати.
Як у такому стані в серьозно можна вірити в "після пермоги"? ....
"Після пермоги" - це теж саме "Неначасі" без жодної різниці. Така ж ворожа пропаганда, що скриває меседж "не заважайте нам зливати УКраиїну"
та вже один през в полоні в рашці є . І нічого,ми не сумуєм
В інтернет зійде маса анекдотів з цього приводу.
"Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський.
- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
Сам шучу, сам торчу, никаких обязательств, народ тоже ржет, хотя по факту ржет с самого себя.
Какое счастье, что у нас есть не какой-нибудь дурачок, а целый Владимир Александрович!!!11
Ще б шаблю собі завів, Аніка-воїн.
Якби воно вміло стріляти, марахвон би день і ніч показував, як Боневтік «тестує» західну зброю.
Захисник же…
А так він і в руки її брати боїться
Светлая память ГЕрою. Ганьба зелёным 3.14DRam
Згідно приведеної прямої мови Зеленського, правильно: "Усвідомлюєш собі...", а не "Уяви собі..."...
5 березня 2022 року.
«Я сказав путіну: «Ви маєте намір вбити Зеленського?» - Він відповів: «Я не буду вбивати Зеленського», - розказав Беннетт на власному Ютуб-каналі.----«Мені потрібно зрозуміти, чи даєте ви мені слово, що не вб'єте Зеленського? - згадує далі Беннетт розмову. Путін повторив: «Я не буду вбивати Зеленського».
Прем'єр, за його словами, зателефонував Зеленському одразу після розмови й переказав її зміст.-----бо---Зеленський просив його це з'ясувати.