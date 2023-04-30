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Зеленський (17381) пістолет (40)

"Уяви собі - президент у полоні? Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський розповів, що у нього є пістолет.

Про це він розповів у фільмі журналіста Дмитра Комарова, передає Цензор.НЕТ.

"Так, у мене є (пістолет. - Ред.)", - відповів журналісту Зеленський.

Відповідаючи на запитання, чи тренується Зеленським і чи вміє він вправлятися з пістолетом, президент відповів: "Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Найбільше Росію боїться Путін, який повинен лишитися наодинці зі своїм народом, - Зеленський

Журналіст уточнив, чи це для цього має президент пістолет? 

"Ти, що ми самі себе ні. Відстрілюватись - так", - відповів Зеленський.
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Топ коментарі
+98
Угу..Єрмак йому подарував з дарственним написом-"Від ********* завхоза."
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29.04.2023 18:34
+85
А якби чотири рази не відкосив, то вже би давно вмів.
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29.04.2023 18:27
+72
Ржом далі.
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29.04.2023 18:28
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Так возьми сразу гранатомет, чего пистолетом мелочиться?
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30.04.2023 00:46 Відповісти
Гранатомёт Люська сперла
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01.05.2023 02:26 Відповісти
Сміщно клоун пашутіл, воно готове від українців відстрілюватися, це точно. кацапи для зєлєномордого клоуна не вороги.
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30.04.2023 01:50 Відповісти
Не те ти Вова уявляєш!
Ти краще думай,як ти народу України після ПЕРЕМОГИ пояснюватимеш
здачу півдня України,договорняки з патрушевим,здачу в полон Азов.
Що робив в перші дні війни в Україні абрамович,про,що ти з ним договарювався....
За що ти сажаєш Патріотів по тюрмах?
Так що вчи фєню,уклоніст і янелох......Це в кращому для тебе випадку...А так доля чаушеску за тобою йде тінню!
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30.04.2023 06:16 Відповісти
Їх відправили у почесний полон. Частину вже повернули. Як гадаєте, екс-полонені і їх родичі що думають з цього приводу ?
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30.04.2023 12:16 Відповісти
Уже спит с пистолетом под подушкой? Привет от Кравчука.
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30.04.2023 08:40 Відповісти
Дождик капал на рыло

И на дуло нагана,

Русня нас окружила,

- Руки вверх, - говорят!

Но, враги просчитались,

Окрыженье пробито,
Кто на смерть смотрит смело,
Тому пуле не взять...😀😃😄😃😀
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30.04.2023 08:47 Відповісти
А що б це означало?? Це він не виключає можливості попасти/здатися в полон??
Цікавий поворот ******** історії України!
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30.04.2023 09:01 Відповісти
До речі, декількох українських гетьманів московіти таки знищили на соловках.
Повтор історії не виключено?
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30.04.2023 09:06 Відповісти
А може у нього ще є й деревʼяний коник і деревʼяна шабелька?
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30.04.2023 09:08 Відповісти
Признавайтесь, кто дал Зеле парабеллум?!🤓
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30.04.2023 09:19 Відповісти
Хіба це можна пережити ?
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30.04.2023 13:37 Відповісти
Авторы сериала «Слуга народа -4», астанавитесь!!!!!! (с)
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30.04.2023 09:35 Відповісти
что тут скажешь??рейтинг похоже под плинтусом раз ,,правитель"во все тяжкие пустился!!(за кобуру с пистоном хвататься стал)
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30.04.2023 09:38 Відповісти
Правильно, когда ФСБешная ПАДАЛЬ из твоего ОП придет тебя кончать, то точно придется отстреливаться.
Правда, этих ГНИД так много, что никаких патронов не хватит.
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30.04.2023 09:44 Відповісти
"Я дам вам парабеллум!"
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30.04.2023 09:48 Відповісти
"Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян" - Зеленський.
Бреше,як пити дати-його вже відтренували раніше на роль терориста проти укр.громадян у фільмі "Слуга народу".
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30.04.2023 09:53 Відповісти
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30.04.2023 09:54 Відповісти
Дмитро Чекалкин

andrii vn:
Арешт Чернівського, людини, яка ліквідувала, гіві, моторолу та захарченка. Вкотре доводить, що на банковій сидять агенти кремля.
Але це вкотре для ДУМАючих.
Бiла Левиця:
Новий перл від Зеленського :"Не скажу".
Разом з відомими "Я вам ничего не должен" "Я не лох" і "Ідіть всі у ср@ку"- це буде його єдиною відповіддю опонентам на президентських дебатах. Якщо ці дебати допустять, бо борзо читати з листочка претензії набагато легше, ніж відповідати.
Зе навіть не усвідомлює, що він ніколи не дійшов би до президентських перегонів, а то і сів би в тюрму, якби Порох був би таким же мстивим і гнійним, як Зе.
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30.04.2023 10:12 Відповісти
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30.04.2023 10:37 Відповісти
Яка може бути перемога, коли кроти доводять до х**ла всі плани ?!
І це знає Захід. І каже "вберить кроті - дамо зброю." А ЗеОПа кротів не вбирає тобто допомагає - як ви гадаєте - кому : Україні чи х**лу?

ЗеОПа не вбирає кротів - тому і зброї немає... літаків немає... Бо Західу нідочого, щоб кроти перекинули х**лу секрети їх найновіших технологій.

Між тим ЗеОПа волає , що не вони - саботажники та зрадники, а Захід такий-сякий невмотивовноне хоче допогати.

Як у такому стані в серьозно можна вірити в "після пермоги"? ....
"Після пермоги" - це теж саме "Неначасі" без жодної різниці. Така ж ворожа пропаганда, що скриває меседж "не заважайте нам зливати УКраиїну"
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30.04.2023 11:45 Відповісти
ot yaksho b zahid vkazav paltsem na Yermaka, to yogo by prybraly.
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30.04.2023 17:30 Відповісти
саме головне що він поганий Президент.
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30.04.2023 19:34 Відповісти
До відома зевиборців-що наголосували:
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30.04.2023 10:15 Відповісти
Придется отстреливаться... Я дам вам парабеллум.

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30.04.2023 11:19 Відповісти
Вони так це кажуть, інтонація-деградація)
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30.04.2023 11:21 Відповісти
мля,я в екстазі !
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30.04.2023 14:08 Відповісти
Дикій трешь
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30.04.2023 11:29 Відповісти
А что тут представлять?! Ты и так в плену. У бени, у х**ла и всех ихних дерьмаков.
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30.04.2023 11:31 Відповісти
Я вмію. Усвідомлюєш собі, президент України в полоні у росіян? Це ганьба(с)
та вже один през в полоні в рашці є . І нічого,ми не сумуєм
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30.04.2023 11:38 Відповісти
Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський.
В інтернет зійде маса анекдотів з цього приводу.
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30.04.2023 11:39 Відповісти
На правах реклами, "Рембо-7" незабаром на ваших екранах:
"Тренуюсь, щоб відстрілюватись від росіян", - Зеленський.
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30.04.2023 11:49 Відповісти
Суцільний плагіат і так у всьому.

- И завтра на конспиративной квартире нас ждёт засада. Придется отстреливаться. Мы рады в этой тревожной обстановке встретить именно вас.
- Да уж!
- Они надеются нас взять живьём, дети! Они не знают, что теперь нас трое. Я дам вам парабеллум. Мы будем отходить в горы. Сможете нас прикрыть?
- Не смогу...
- Почему?
- Видите ли, я совершенно не знаком с военным делом, но посильную финансовую помощь я оказать могу.
- Вы верный друг отечества!
- Я думаю, что двести рублей...
- Пятьсот рублей могут спасти гиганта мысли.
- Скажите, а двести рублей не могут спасти гиганта мысли?
- Я полагаю, что торг здесь неуместен!
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30.04.2023 13:05 Відповісти
Уявив. Шикарно. Ленка б передачки носила.
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30.04.2023 13:40 Відповісти
На самом деле комедианты в политике это новая технология которая войдет в методики политтехнологов мира. Ведь с такого политика и спросу никакого, он всегда может сказать, что просто пошутил.
Сам шучу, сам торчу, никаких обязательств, народ тоже ржет, хотя по факту ржет с самого себя.
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30.04.2023 13:55 Відповісти
..по-нормальному, і це було б ефективніше, відстрілюватися мали б озброєні УСІ козаки-Українці, а не нестабільний-ніякий, випадковий гетьман.. але той аватар дермака сциться озброєних людей України, якими він, через тупість 73%го наріду, має керувати... і той пістоль він може ефектно впихнути хіба що собі в сраку, та й то дарма - там рука Бєні
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30.04.2023 14:49 Відповісти


Какое счастье, что у нас есть не какой-нибудь дурачок, а целый Владимир Александрович!!!11
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30.04.2023 15:53 Відповісти
Дозвіл на зброю хай покаже
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30.04.2023 16:58 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне…
Ще б шаблю собі завів, Аніка-воїн.
Якби воно вміло стріляти, марахвон би день і ніч показував, як Боневтік «тестує» західну зброю.
Захисник же…
А так він і в руки її брати боїться
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30.04.2023 17:11 Відповісти
haaaa, yogo pryot
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30.04.2023 17:26 Відповісти
а людям не надо защищаться?? Когда у нас будет возможность?
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30.04.2023 19:05 Відповісти
И что он не думал, как орденоносец Евгений Кошевой (Лысый) , что кто-то будет смеяться и злословить?
Светлая память ГЕрою. Ганьба зелёным 3.14DRam
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30.04.2023 19:34 Відповісти
Це вже манія величі, як у путіна. Його тепер не позбудешся
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30.04.2023 19:34 Відповісти
Боже, яке ж воно дурне.
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30.04.2023 19:36 Відповісти
це люди дурні, які його вибрали.
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01.05.2023 07:19 Відповісти
Найкраще що він може зробити з пістолетом це застрелитися.
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30.04.2023 19:54 Відповісти
Крыша ОПЗЖ Ермак и его зам Татаров который при Януковиче был замом главного следователя Украины и шил дела на активистов майдана решили разобраться с героем Украины полковником ГУР. Узурпация власти Ермаком и Татаровым продолжается, скоро будем читать книгу как Татаров с подозреваемого стал куратором правоохранительной системы от ОП благодаря Ермаку. Евросоюз высунул одним из требованием для вступления Украины в ЕС реформы в Конституционном суде которую Ермак успешно блокирует так же как и два года блокировал назначение Клименко главой САП. Любители русского мира ТОП Регионалы и ОПЗЖешники они же Видновлення Украины на свободе а некоторые свободно передвигаются в Украине а сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец является замом главы постоянной земельной комиссии Киевсовета и распоряжается нашей землей в Столице пока наши воины защищают каждый метр, сейчас еще на подходе разворованное коммунальное предприятие Киевгорстрой Кушниром который при Януковиче был замом министра обороны и которого крышует Ермак с Кравцем (не давно в ресторане Ишак журналист Украинской правды Ткач зафиксировал встречу Арахамии и Кравца). Так же Бизнес-партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев еще 2019 году стал заходить в бизнес Медведчука-Столара а именно в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, конечно на все это закрывал глаза внештатный помощник Ермака глава НКЦПФР Магомедов, банки которые участвовали в схемах Укргазбанк и Кристалбанк не подавали отчеты в нацбанк не без помощи Кирила Тимошенко бывшего главы Нацбанка который закрывал глаза на это - за что ему дали спокойно выехать с Украины, по таким же схемам в Киевгорстрое через строительные фонды которыми управляет офшорные КУА выводили капитал Кушнир с Кравцем и инвестировали в бизнес-центры в Европе и недвижимость Кипра. Ермак не только крышует ОПЗЖ он также с ними в схемах вывода капитала, а полковнику который участвывал в ликвидации террористов в том числе и Гиви шьют дело Дерьмаковско-Татаровское ручное ДБР и СБУ, нашим военным надо думать как защитится не только от внешнего врага а и от внутреннего, верю в независимую - свободную от русни и колобарантов Украину.
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30.04.2023 19:59 Відповісти
У заголовку новини помилка.
Згідно приведеної прямої мови Зеленського, правильно: "Усвідомлюєш собі...", а не "Уяви собі..."...
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30.04.2023 20:03 Відповісти
а з чого зеленський взагалі взяв, що москалі його би брали в полон чи хотіли вбити??? а може вони просто хотіли вивезти його в "сАмуЮ баЛьшуЮ стРану міРа" (с), щоб врятувати його від українських "нацистів", чи просто подякувати за розвал України і повний провал у підготовці до їх нападу?
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30.04.2023 20:07 Відповісти
це читали?------------

5 березня 2022 року.

«Я сказав путіну: «Ви маєте намір вбити Зеленського?» - Він відповів: «Я не буду вбивати Зеленського», - розказав Беннетт на власному Ютуб-каналі.----«Мені потрібно зрозуміти, чи даєте ви мені слово, що не вб'єте Зеленського? - згадує далі Беннетт розмову. Путін повторив: «Я не буду вбивати Зеленського».

Прем'єр, за його словами, зателефонував Зеленському одразу після розмови й переказав її зміст.-----бо---Зеленський просив його це з'ясувати.
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01.05.2023 07:23 Відповісти
Пісталєт...
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30.04.2023 20:19 Відповісти
немає слів...чотири рази уклоніст.ЛІДОР.
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30.04.2023 21:51 Відповісти
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30.04.2023 23:00 Відповісти
Дурачок. Це якщо не вживати ненормативну лексику.
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30.04.2023 23:09 Відповісти
Він вже забув як з арістовичем відстрілювався на Банковій.
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30.04.2023 23:24 Відповісти
От скажіть, у якій ще країні обрані політики називають власних громадян чортами?
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30.04.2023 23:58 Відповісти
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01.05.2023 02:58 Відповісти
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