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Зеленський (17381) нагорода (1099)

Підписав указ про нагородження 450 воїнів ЗСУ. За час вторгнення нагороджено вже понад 45 тис. захисників, - Зеленський. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що підписав указ про нагородження 450 українських воїнів. Всього ж із початком повномасштабного вторгнення державні нагороди отримали 45 038 захисників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого традиційного вечірнього відеозвернення 29 квітня 2023 року. 

Зеленський зазначив: "Днями підписав нові укази про відзначення нагородами наших захисників, наших героїв. Ще майже 450 воїнів Збройних Сил України: сухопутних військ, десантників, Повітряних сил, тероборони. І ще понад 300 з Національної гвардії, нашої поліції, ДСНС, прикордонників.

Загалом за час повномасштабної війни вже 45 038 українців і українок відзначені державними нагородами. І це свідчення надзвичайного щоденного героїзму наших людей. Усіх, хто воює заради України, усіх, хто працює заради нашої перемоги.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поведінка Угорщини неадекватна, як може бути країна НАТО за Росію і проти Альянсу, - Зеленський

Слава всім, хто в бою заради нашої держави, на бойових постах! Слава всім, хто тренує наших воїнів! Слава всім, хто лікує та реабілітує після поранень, хто відновлює нормальне життя після російських обстрілів та окупації, хто повертає наших людей із російського полону.

Дякую кожному і кожній у світі, хто допомагає нам! Усі разом наближаємо вирок для держави-зла. Ми наближаємо нашу перемогу. Слава Україні!"

Також читайте: Зеленський про наступ: Інформація у ЗМІ не допомагає Україні, але ми все одно підемо вперед і точно переможемо

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
А пам'ятаєш як ти ставав на коліна на стадіоні: типу вибачаючися перед людьми? То ти **** тепер весь час маєш повзати на колінах.
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29.04.2023 21:16
+5
Краще б ти, падло, зробив все до 24 лютого, щоб не негороджувати з таких нагод..щоб всі були живі й здорові..щоб ти, падло, потонуло в сльозах людей
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29.04.2023 21:44
+3
ермака забув нагородити і люсю
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29.04.2023 21:10
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ермака забув нагородити і люсю
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29.04.2023 21:10 Відповісти
Ермак і зе нагороджує путін, таємними указами.
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29.04.2023 21:16 Відповісти
Орденоносці Зеленського.
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29.04.2023 21:46 Відповісти

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29.04.2023 21:11 Відповісти
Зелень вертится задом и награждаются воинов,не потому что ценит их героизм,Эта паскуда стремится повысить себе рейтинг среди военослужащих
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29.04.2023 21:12 Відповісти
А пам'ятаєш як ти ставав на коліна на стадіоні: типу вибачаючися перед людьми? То ти **** тепер весь час маєш повзати на колінах.
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29.04.2023 21:16 Відповісти
йому це не тяжко, він тому і відірваний такий і цинічний. У них є такий прикол, щоб зняти моральні етичні обмеженя, вони прикидаються що це типу вони у фільмі знімаються і це все нібито "понарошку"... ну і так дуже далеко можна зайти.

Але Люди наші гинуть по-справжньому.
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29.04.2023 22:06 Відповісти
краще обрізати ноги по коліна
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29.04.2023 21:25 Відповісти
Підписав, подзвонив, потриндів, відпочив. Воно працюйе.
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29.04.2023 21:37 Відповісти
А скільки в тому списку дармоїдів затесалося
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29.04.2023 21:38 Відповісти
Краще б ти, падло, зробив все до 24 лютого, щоб не негороджувати з таких нагод..щоб всі були живі й здорові..щоб ти, падло, потонуло в сльозах людей
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29.04.2023 21:44 Відповісти
.... все відосики....(((((((
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29.04.2023 23:19 Відповісти
Пам'ятаєте які карикатури малювали дебіли, коли Порошенко когось нагороджував?
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29.04.2023 23:24 Відповісти
 
 