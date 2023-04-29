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Російські пропагандисти видали кадри з Умані за наслідки вибухів у Донецьку. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російський державний телеканал "Россия 1" видав відеокадри зруйнованої російською ракетою багатоповерхівки в Умані Черкаської області за нібито обстріл українською армією окупованого Донбасу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у сюжеті проєкту Радіо Свобода та "Голосу Америки" "Настоящее время".

"Російське телебачення видало кадри зруйнованої дев'ятиповерхівки в Умані за "обстріл Донбасу українськими бойовиками".

Напередодні, 28 квітня, російська ракета зруйнувала багатоквартирний будинок в Умані, Черкаській області України. Загинули щонайменше 23 особи, у тому числі шестеро дітей.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+27
Цинічна мразота.
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29.04.2023 21:27
+19
Кацапы не скрывают того что они делают наглую пропаганду,они понимают что все уже знают кто они такие и какими методами ведут эту войну, все в мире поняли что это за дерьмо такое кацап, единственная сейчас их цель не потерять поддержку внутри у себя в козлостане скармливая сосбтвенному стаду вот такие вот фейки, а то что их уже другие мягко говоря не поймут им уже плевать
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29.04.2023 21:32
+15
Я сподіваюся, що мене зрозуміють. Єдиним позитивним результатом цієї війни стане те, що світ нарешті побачить що таке росія. Вони не стали такими 24.02.2022року. І навіть не у 2014 році. ВОНИ БУЛИ ТАКИМИ ЗАВЖДИ. Кацап несе виключно смерть, знущання, руйнування і занепад всього живого.
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29.04.2023 22:56
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Цинічна мразота.
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29.04.2023 21:27 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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30.04.2023 09:57 Відповісти
Якби наші не ********* москальською, то може б і не так просто було видавати одне місто за інше(((
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29.04.2023 21:28 Відповісти
Теті - вони використали лише кадри без розмов.
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29.04.2023 21:56 Відповісти
Крилата ракета Х-101 , яка в 04-28 зруйнувала багатоповерхівку в Умані була випущена з Ту-95МСМ RF-94122 («Дубна») по об'єкту з російською кодовою назвою "Панцирь-2" (Панцирь-II). Недоліт ракети склав 124 км
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29.04.2023 21:30 Відповісти
це типу кацапи криворукі і у них не долітає? То чого ж ці виб...ки так тішилися нашому горю, якщо це вони випадково? Ні фіга це не випадково, за кожним разом вбивають цивільних, ублюдки.
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29.04.2023 22:09 Відповісти
То прочитав на одному сайті . Є що там почитати . Як на мене інфу різну потрібно читати .
Кацапи тішаться , інколи захожу в дурнокласники , там дурка
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29.04.2023 22:54 Відповісти
І кого це дивує?
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29.04.2023 21:30 Відповісти
Кацапы не скрывают того что они делают наглую пропаганду,они понимают что все уже знают кто они такие и какими методами ведут эту войну, все в мире поняли что это за дерьмо такое кацап, единственная сейчас их цель не потерять поддержку внутри у себя в козлостане скармливая сосбтвенному стаду вот такие вот фейки, а то что их уже другие мягко говоря не поймут им уже плевать
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29.04.2023 21:32 Відповісти
та де, вони все знають, і знали завжди. Ці фейкі для того, щоб їх вишкрябки не боялися, що раптом щось не так пішло. Бачите, навіть маньяк-вбивця обов"язково мусить для виправдання себе якусь філософію накрутити, ось і русскім треба легенду що вони типу "исконно русскиє земли возвращают, защищают людей от фашизма" і так далі. Але вони все знають.
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29.04.2023 22:13 Відповісти
Я, яко галичанин, "дуже здивований" такій нахабній брехні. Та вони у нас подібне і під час, і після II Світової частенько робили. Самі когось убивали, а потім верещали, що то бандерівці. І хіба багато українців з центральної та східної України у те не вірили (на жаль)?
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30.04.2023 00:52 Відповісти
Дамбят Бамбас?
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29.04.2023 21:42 Відповісти
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29.04.2023 21:43 Відповісти
Мєдвєдєв узяв Фінляндію голіруч і одразу усю до самого дна?
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30.04.2023 08:53 Відповісти
Бий маскалів !!!!(Єслі шо,то я такий напис бачив у вагоні у 87-му році під Львовом)...
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29.04.2023 22:14 Відповісти
Це вже до якого цинізму дійшли ці рашиські виродки ,що б ви всі виздизали .
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29.04.2023 22:35 Відповісти
Я сподіваюся, що мене зрозуміють. Єдиним позитивним результатом цієї війни стане те, що світ нарешті побачить що таке росія. Вони не стали такими 24.02.2022року. І навіть не у 2014 році. ВОНИ БУЛИ ТАКИМИ ЗАВЖДИ. Кацап несе виключно смерть, знущання, руйнування і занепад всього живого.
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29.04.2023 22:56 Відповісти
Світ навчиться розпізнавати де москаль тоді, коли українці всі до єдиного будуть розмовляти українською. А поки що нас не можуть зрозуміти. Це щось типу "русскіє напалі на русскіх, чтоби защітіть русскіх от русскіх."
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29.04.2023 23:29 Відповісти
Якось прочитала коментарі під одним відео щодо отримання американських віз білорусами і росіянами. Виявляється, що у них з цим все добре. Візи дають і на рік, і робочі. Тільки оформлення в Польщі, а значить у них ще дають шенгенську.
І де ті санкції, де обмеження? І всі , і білоруси, і росіяни вихваляються, що у них в магазинах все є, що поляків більше в'їхало до Білорусії, ніж білорусів до Польщі...Вони не відчувають війни, у них все в шоколаді! Як так?
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30.04.2023 08:05 Відповісти
Для кацапов дна нет.
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30.04.2023 00:00 Відповісти
Я, яко галичанин, "дуже здивований". Та вони у нас подібне і під час, і після II Світової частенько робили. Самі когось убивали, а потім верещали, що то бандерівці. І хіба багато українців з центральної та східної України у те не вірили?
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30.04.2023 00:49 Відповісти
Нема центральної, чи східної, чи західної України. Не діліть Україну, як москалі. Є схід, захід, південь, центр України... Україна Єдина!
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30.04.2023 09:40 Відповісти
А чому я не маю розрізняти різні частини України. Так склалось, що у нас різна історична пам'ять, різні звичаї. Це зумовлено не лише тим, що ми були у різних імперіях, а й різними природними умовами (Карпати, озера Волині, ліси Житомирщини,....). Навіть Карпати різні, тому і є поділ на різні групи. Одні могли мати великі отари овець (гуцули), інші могли обробляти землю (лемки). А бойки не могли займатись ні першим ні другим.

Історію треба знати.

Треба знати, що Сагайдачний - галичанин, як і багато інших козаків.

Треба знати, що Слобідську Україну заселяли у тому ж числі галичани і волиняни, а на Волинь під час монгольського завоювання втікали люди з київщини,....

Треба знати, що галицька єпархія дуже довго пручалась унії (вже тоді, коли центр України ту унію прийняв). Але зараз галичини переважно греко-католики (часом затяті). Якби знали історію, то не були б, як часом буває, такими агресивними.
Треба знати, що закарпатські греко-католики - наслідок іншої (балканської) унії.

Треба знати, що колись усі українці і білоруси називались русинами. Потім це звузилось лише до Галичини і Закарпаття. Галичани швидше почали себе називати українцями, а закарпатці - пізніше. А от у 80-х КГБ інспірувало "русинство" на Закарпатті. І лише через те, що багато людей ЗНАЛИ, що колись русинами були усі ми, то ті змушені були себе трохи "каструвати" і назватись "подкарпатськими русинами".

Треба знати літературну мову, в основу якої ліг києво-полтавський діалект. Але незнання своїх місцевих діалектів нас лише збіднює. Читати треба не лише Котляревського а й Стефаника, Гната Хоткевича (гуцульський діалект у "Камінна душа"). Без словника декому це буде дуже важко зробити.

А що робити із лемківськими піснями? Між іншим, "пливе кача" - не лемківська, а з Хусту.

Не усі носили шаровари. Одяг гуцулів Галичини трохи відрізняється від одягу тих же гуцулів з Буковини і суттєво відмінний від вбрання бойків чи лемків.

А народні пісні з різних куточків України не відрізняються? Давайте залишимо лише харківський спів, а усе решту викинемо на смітник.

Ви хоч раз були на концерті ансамблю Вірського? Не бачили відмінності між танцями? То може Вірський ділив українців?

А чи не відрізняються писанки з різних частин України? Це нас розділяє? Може скинемо усі орнаменти докупи і не будемо пам'ятати який звідки?

Не уподібнюйтесь до московитів, які занатто "уніфікувались". Забули про слов'янські Псков і Новгород, багато хто забув про своє угро-фінське коріння. А ще багато хто забув про своє українське коріння (бо українці дуже доклались до створення і укріплення Російської Імперії).
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30.04.2023 20:12 Відповісти
А чим може шкодити знання, що Максим Березовський з козаків Сумщини (не Гетьманщини), а Дмитро Бортнянський - лемко?

А може шкідливо знати хто такі холмщаки?
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30.04.2023 20:24 Відповісти
Хіба я щось писала про Буковину, Волинь, Холмщину, Галичину чи Закарпаття, Поділля чи Київщину, Таврію чи Херсонщину? Не перекручуйте мої слова. Я писала, що нема такого поняття, як західна, східна чи інші України, а є просто захід України та ін....В своїх висловах я не була агресивною, Вам так здалось.
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30.04.2023 20:29 Відповісти
Була колись УНР, була ЗУНР.

Була УРСР і частини України у інших державах. Ті частини разом називають Західною Україною, хоча Галичина таки відрізняється від Закарпаття у політичних вподобаннях (кажу навмисно м'яко).

В Галичині колись усю Україну, окрім західної частини, називали "Східною Україною" або "Великою Україною", а їх мешканців - "східняками" (без негативних конотацій, хоча часом і з негативними).

Зрозуміло, що Вікіпедія - не енциклопедія. Так там є поняття, наприклад, "Центральна Україна".

Історик Субтельний оперує поняттям, зокрема, "Західна Україна".

Подальша суперечка не має сенсу, бо можливо ви і маєте рацію, що тепер таких понять не використовують, або не варто використовувати. Буде час, то постудіюю.

Я "збурився" не через те, що ваші вислови здались мені агресивними, а через те, що мені здалось, що ви хочете усе "уніфікувати". І моя галицька душа проти того запротестувала (хоча за похоженням я не повністю галичанин, але ті предки не галичани перебрались сюди кілька століть тому).

А от наявність Української Галицької Партії, як на мене, шкодить. Що то за партії за регіональним принципом.
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30.04.2023 21:20 Відповісти
Наостанок. Я проти, щоб називати Галичину п'ємонтом. І за зараз ми не таки вже п'ємонт. Та й в історії нас було різне. І спольщувались (мої проедки розмовляли польською, але перейшли на українську ще за Австрії). І москофіли були (подібно, як зараз на Закарпатті).
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30.04.2023 21:26 Відповісти
руZZкій= вбивця= гвалтівнік = мародер= терорист!!
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30.04.2023 10:01 Відповісти
і під@ри ж знають що обстріляли житлові будинки,
крадуть же відео для своєї пропаганди
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30.04.2023 01:31 Відповісти
Лайнюки кормлять лайнюків лайном, і усі кацапи довольні. Генетичне сміття.
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30.04.2023 08:49 Відповісти
суки! кінчені суки! не просто ж так їх людство загнало на край цілого материка і цивілізації загалом!!! тупикова гілка еволюції! чистий сатанізм!!!
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30.04.2023 09:42 Відповісти
У суботу, 29 квітня, група чоловіків влаштувала бійку в одному з кафе Черкас. Саме того дня у області була оголошена жалоба за жертвами в Умані внаслідок ракетного удару по будинку. Про це повідомила пресслужба поліції Черкащини....Схоже вони порішали все з черкаськими воєнкомами,а хто не порішав того воєнкоми самі бьють
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30.04.2023 15:01 Відповісти
 
 