Воїни-свободівці складають іспити на влучність стрільби з мінометів. ВIДЕО

Бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ складають іспити на влучність стрільби з мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці член ВО "Свобода" Денис Попов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як працює 120-й міномет, показали бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ. Наші воїни не тільки навчаються військовій справі, а обов`язково складають іспити на рівень своєї кваліфікації! Адже ворога кількісно більше, і це факт. Тому нам треба бути кращими в техніці, тактиці, озброєнні та навченості кожного бійця особового складу!", - зазначає він.

За словами Попова, бійці батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ "Рубіж" вмотивовані боронити свою землю, свій народ і роблять це професійно!

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