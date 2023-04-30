Воїни-свободівці складають іспити на влучність стрільби з мінометів. ВIДЕО
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Бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ складають іспити на влучність стрільби з мінометів.
Про це повідомив у фейсбуці член ВО "Свобода" Денис Попов, інформує Цензор.НЕТ.
"Як працює 120-й міномет, показали бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ. Наші воїни не тільки навчаються військовій справі, а обов`язково складають іспити на рівень своєї кваліфікації! Адже ворога кількісно більше, і це факт. Тому нам треба бути кращими в техніці, тактиці, озброєнні та навченості кожного бійця особового складу!", - зазначає він.
За словами Попова, бійці батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ "Рубіж" вмотивовані боронити свою землю, свій народ і роблять це професійно!
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Я - "Яр Холодний"
Підтримую найкращу партію України - "Європейську солідарність"
Лідер якої Петро Порошенко займається волонтерством і за його наполегливого сприяння взимку 2022 року ЗСУ були забезпечені протитанковими та протизенітними засобами для протистояння наступу російських війсь побудованими "зеленими зрадниками" дорогах Він не займається політичною тріскотнею на "Єдиному Телемарафоні" (як це робить Зеленський та його братія) та не піариться на чужих здобутках - як Притула
Ти задоволений?
каже що воно тебе "знать не знає" Тому питать "хто я такий" будеш у "безкінечності" - може відповість?
то кремлівське падло радіє і аплодує нам 😠
після перемоги все зʼясуємо 🙂
Знайшли час - тягати за чуба один одного . Коли - ворог біля воріт ..
От у мене тут сусіди , одні голосували за слуг , інші прихильники Люлі , є навіть кілька бовдурів - симпатиків - ЗАЖОПа ( колишніх ) .. Я міг з ними сперечатись хоч до хрипоти , але моєї смерті ніхто з них не бажав , як і я їхньої . Ми могли посперечатись , а потім випити по чарчині , і нічого .
Як би там не було - це свої , українці , хоч і інших політичних вподобань ,, а то дикуни зі сходу , чужі і ворожі нам всім .
Русня прийшла вбивати , мене і мої політичних противників , і руйнувати наше житло ,, тому мені зараз не до з'ясування відношень .
Протверезися чмо , що ти верзеш .?
Де ти бачиш що я когось тут - прикриваю .? Ще й якусь рашистську мантру мені приплів .😂
Ти малохольний по ходу , а не безфамільний .
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Памʼятаємо!
Не пробачимо!
"Новини корупції. Важко в це повірити, але вельми високопоставлене джерело в прокуратурі запевняє мене, що скандально відомий колишній генеральний прокурор Олег Махніцький отримав ... квартиру від Генпрокуратури площею 68 квадратних метрів. Немає межі безсоромності", - пише журналіст.
Як повідомляв цього тижня одеський активіст активіст "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, у п'ятницю, 19 грудня екс-генпрокурор Махніцький мав захищати свою дисертацію у Сергія Ківалова.