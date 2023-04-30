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Свобода (249) військові навчання (2584)

Воїни-свободівці складають іспити на влучність стрільби з мінометів. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ складають іспити на влучність стрільби з мінометів.

Про це повідомив у фейсбуці член ВО "Свобода" Денис Попов, інформує Цензор.НЕТ.

"Як працює 120-й міномет, показали бійці 3-го та 4-го батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ. Наші воїни не тільки навчаються військовій справі, а обов`язково складають іспити на рівень своєї кваліфікації! Адже ворога кількісно більше, і це факт. Тому нам треба бути кращими в техніці, тактиці, озброєнні та навченості кожного бійця особового складу!", - зазначає він.

За словами Попова, бійці батальйонів "Свобода" Бригади Швидкого Реагування НГУ "Рубіж" вмотивовані боронити свою землю, свій народ і роблять це професійно!

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Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+16
Огромеое уважение и спасибо воинам ВО "Свобода".
К слову, а где сейчас находиться Олежка Тягнибок. Что то его не виднои не слышно. А до 24.02.2022 из телевизора не вылазил. Кто в курсе, где он и чем сейчас занимается?
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30.04.2023 08:47
+15
Не тринди,лапоть.Тягнибок воює з першого дня,він майор ЗСУ.ВО Свобода припинила політичну діяльність і воює.Майже всі нардепи 7-го скликання воюють,окрім зрадника Бублика,який у полтавській міськраді ввійшов у коаліцію з меріном Мамаєм та Ківою-його купили з усім його лівером.
Свободівський батальйон "Січ" з 2016 року утримує Авдіївку і не поступились жодним метром землі.Батальйон "Свобода" під керівництвом голови київської Свободи пройшов шлях від Бучі і Ірпіня до Зайцевого зараз,там воює Андрій Ільєнко і голова чернігівської Свободи Попов.Добробатом Свобода (Чорнобаївка) командує у минулому нардеп Леонов(Кримська Свобода).В Бахмуті воює Юрій Сиротюк та голова Львівської Свободи Микола Зінько.Голова миколаївської Свободи Шестириченко воює у бригаді морської піхоти.Воює Голова черкаської Свободи Сергій Воронов.Воюють екснардепи Олексій Кайда,Маркіян Лапчак,Олег Осуховський,Андрій Іллєнко,Андрій Тягнибок і Руслан Кошулинський.Загинуло 108 свободівців.За те,що ти написало, з морди потрібно робити сраку.
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30.04.2023 09:57
+12
Знову повилазила жидокацапська мерзота націоналістів обсирати. Знову їм Тягнибок поперек горла. З вас, гнид, хто-небудь бодай 100 гривень на військо задонатив? Ви- глисти смердючі - таємна кацапська інформбригада, яка хитрожопо сіє в Україні розбрат і поширює ідіотське шапкозакидацтво. Свободівські підрозділи - одні з найбоєздатніших в українському війську. Вони тримали й тримають найважчі ділянки фронту. А ви, нікчеми убогі, і досі крутите стару московську платівку про тіпа гарних рядових свободівців та погане керівництво. Тільки от неясно, як же такому поганому керівництву вдалося іще до великої війни вишколити таких стійких захисників України?
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30.04.2023 09:24
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А тепер кількість зрадників будь ласка ?
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30.04.2023 10:34 Відповісти
Пікалов. Обороняє свій будиночок
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30.04.2023 09:28 Відповісти
И не один. На стороне русо-фашистских оккупантов.
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30.04.2023 11:39 Відповісти
ой нашел воеваку от зе Юрашь черный прыщь
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30.04.2023 09:24 Відповісти
Знову повилазила жидокацапська мерзота націоналістів обсирати. Знову їм Тягнибок поперек горла. З вас, гнид, хто-небудь бодай 100 гривень на військо задонатив? Ви- глисти смердючі - таємна кацапська інформбригада, яка хитрожопо сіє в Україні розбрат і поширює ідіотське шапкозакидацтво. Свободівські підрозділи - одні з найбоєздатніших в українському війську. Вони тримали й тримають найважчі ділянки фронту. А ви, нікчеми убогі, і досі крутите стару московську платівку про тіпа гарних рядових свободівців та погане керівництво. Тільки от неясно, як же такому поганому керівництву вдалося іще до великої війни вишколити таких стійких захисників України?
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30.04.2023 09:24 Відповісти
Дурню! Тут не "свободівці" рядові критикуються - до них претезій нема Претензії висуваються тому, хто роками на екранах верещав про те, який він "суперпатріот України", а зараз "язика у сраку затягнув" і "сидить, як миш під віником"!
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30.04.2023 09:36 Відповісти
Тож я, як рядовий свободівець, кажу тобі: Тамбовський вовк тобі дружок, гнидо прокацапська. А іще - увесь із себе такий патріотичний холодний ярд, який відроБЛЯє путінське бабло.
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30.04.2023 09:43 Відповісти
Чуєш, "рядовий свободівець"! А ти, випадково, не під боком у Тягнибока сидиш? Бо такі "рядові" у армії теж є - "денщиками" називаються Чайок заварюють та по пляшку бігають!
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30.04.2023 09:50 Відповісти
О, вгадали, товаріщь майор, просто чудеса проникливості: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%BA%D0%BE_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D1%87
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30.04.2023 09:59 Відповісти
Це ти мені пусту сторінку Вікіпедії привів, щоб я з тебе лишній раз посміявся та впевнився, що ти - "звичайний балабол"?
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30.04.2023 11:08 Відповісти
Унтерменш прокацапський, то Цензор посилання не пропускає. Можеш поржати, щоб вуса відклеїлися зовсім, убоге.
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30.04.2023 13:19 Відповісти
Дурню! Цензор" тут "не при ділах"!!! Вікіпедія пише, що така сторінка у неї відсутня!!! Так що пиши їм скаргу - вони тебе прославлять не хочуть! Або на них - у "Лігу сексуальних реформ" чи в "Спортлото"!
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30.04.2023 14:23 Відповісти
Тоді набери "Володимир Горбатько" своїми культяпками, і переконайся, що така сторінка є. А яр холодний - нема. І тебе самого - нема, бо ти - дурілка картонная, "прєсмикающееся", як ти сам про себе написав.
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30.04.2023 16:22 Відповісти
Та нахрєн" ти мені здався? Мені одного разу вистачило щоб набрать і впевниться що ти - БРЕХУН!!!
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30.04.2023 16:52 Відповісти
Тягнибок воює з першого дня.
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30.04.2023 10:07 Відповісти
де,в ЮТубі? чи на куршевелівських фронтах?
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01.05.2023 01:44 Відповісти
А побачимо колись щось на кшталт : Воїни-слугинародівці відпрацьовують штурмові дії в міській забулові чи відпрацьовують роботу з джавелінами і т д. ?
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30.04.2023 22:48 Відповісти
Майже все вище керівництво Свободи воює.
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30.04.2023 10:08 Відповісти
Питання не про "майже все вище керівництво "Свободи" а про конкретну особу - Тягнибока!!! "Не крути слизьким хвостом" - я руки намочив і піском посипав!
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30.04.2023 10:35 Відповісти
Трошки не правильно. Треба починати з себе. Я такий то підтримую найкращу партію в Україні таку-то , лідер якої конкретна особа така-то зараз особисто воює і, як було домовлено після початку повномасштабного вторгнення, не займається політичною тріскотнею й не піариться з будь-якого приводу. А потім вже корчити пику й питати "де це конкретна особа Тягнибок воює"
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30.04.2023 10:46 Відповісти
Починаю!
Я - "Яр Холодний"
Підтримую найкращу партію України - "Європейську солідарність"
Лідер якої Петро Порошенко займається волонтерством і за його наполегливого сприяння взимку 2022 року ЗСУ були забезпечені протитанковими та протизенітними засобами для протистояння наступу російських війсь побудованими "зеленими зрадниками" дорогах Він не займається політичною тріскотнею на "Єдиному Телемарафоні" (як це робить Зеленський та його братія) та не піариться на чужих здобутках - як Притула
Ти задоволений?
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30.04.2023 11:01 Відповісти
У ті часи я в політику не ліз - бо вважав, що не маю права Я був "державною людиною" (військовослужбовцем) А коли вже був на пенсії, то підтримав Майдан Решта (я надіюсь) - зрозуміло?
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30.04.2023 11:23 Відповісти
"Я в політику не ЛІЗ" - суто по фройду обмовка. Лазять плазуни, вашою рідною мовою "пресмыкающиеся". І я навіть знаю, перед ким ти прєсмикаєшся. До речі, а чому ти не гориш палким бажанням дізнатися - де воюють його сини, з яких старший одружений на дочці колишнього великого цабе на росії?
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30.04.2023 13:54 Відповісти
Що - "розумним" себе показать хочеш? Наші предки теж по деревах колись ЛАЗИЛИ, і діти наші з внуками - теж Про тебе - не знаю - може ти з "небожителів"? Їм, дійсно, "лазить" не треба - вони крила мають Однак мені здається, що у тебе з пір"я - тільки "три пера в задниці" і ти здатен тільки "хрипко кукурікать" на людей!
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30.04.2023 14:11 Відповісти
Я запитую тебе, чому ти не гориш палким бажанням дізнатися, де воюють два сина начальника ЄС, один з яких одружений на дочці колишнього великого цабе й колеги путіна? Не з'їжджай з теми, унтерменше!
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30.04.2023 16:26 Відповісти
ТоваріщЬ майор, ти своїм ніком не тикай людям у обличчя. Як тебе реально звати? Бо інакше ти - дурілка картонная, і в цьому вся твоя ворожа сутність, поцрєот дутий.
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30.04.2023 13:23 Відповісти
"Горбатько"! Я не знаю і "хто ти такой"? Бо те посилання яке ти мені тицяв тут
каже що воно тебе "знать не знає" Тому питать "хто я такий" будеш у "безкінечності" - може відповість?
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30.04.2023 14:06 Відповісти
де воює Пупс? а де воює адмірал Березовський? про фронтові подвиги "майора" Олежки Тягнибока відомо лише з фото та відео на ЮТуб....самого Олежки,в яких окопах Мірошниченко? де Бублик?
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30.04.2023 11:13 Відповісти
Ти,дружок,за всіх свободівців не розписуйся,рядові свободівці самі за себе скажуть. Олежка Тягнибок десь заникався,чи то в карпатських чи то в куршевелівських криївках (я не здивуюся якщо він вже десь на Валдаї),інші лідери Свободи теж кудись пропали,сама лише Ірка Фаріон на передовій молотить язиком,стара чекістка стара школа КГБ...
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30.04.2023 09:36 Відповісти
Я, як рядовий свободівець тобі кажу: тамбовський вовк тобі дружок. І холодний яр, з яким ви разом корчите поцрєотів, отримуючи московське бабло.
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30.04.2023 09:45 Відповісти
А в цей час клоуни із партії слуга народу писдять бюджетні гроші. Одна країна - дві різні реальності.
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30.04.2023 09:33 Відповісти
Дуже цікаво, а де воюють два сини найгеніальнішого керівника сбу всіх часів і народів - смєшка? Дуже хотілось би побачити про них сюжет, бо колись 24/7 їх батя не вилазив з тєліка розказуючи всім як він все уміє і знає, а потім він кудись пропав.
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30.04.2023 09:38 Відповісти
Не тільки Олежка Тягнибок зник.Женька Мірошниченко теж десь подівся. Людина Тягнибока адмірал Тенюх,який здав Крим вже старий,більше нічим не може допомагати русні,а от інша людинка Олежки адмірал Березовський служить десь у Рашці....
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30.04.2023 09:39 Відповісти
Вот к Мирошниченко больше всего вопросов как то он всегда умудрялся устраивать скандалы во вред партии..
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30.04.2023 09:43 Відповісти
хіба тільки він? а сам Олежка,на кацапські телекамери обов"язково щось як пердне-ростелебачення і центр Візенталя з Тель-Авіва потім на весь світ кричать про нацизм,про Ірку Фаріон я й не говорю,стара гебешна кошовка тільки на росТБ і працювала. до речі,десь заникався і гаманець Свободи Котвіцький,може вже десь на Москві у Медведчука?
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30.04.2023 09:49 Відповісти
Не бреши-Котвіцький був у Народному фронті і у Батьківщині.
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30.04.2023 10:06 Відповісти
ти правий! я просто сплутав Ігор Кривецький на погоняло "Пупс" гаманець Свободи,бандит з 90-х,пов"язаний з ФСБ. вибачаюсь!
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30.04.2023 10:25 Відповісти
*****, та міру знай. По-перше, ніхто нікуди не зник. А по-друге - до чого тут березуцький? Втім, московські гроші не пахнуть, еге ж, юрЫку?
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30.04.2023 09:47 Відповісти
Ой ребятки- октябрятки, та давно пора реестр составить ,,кто, где, куда и когда,,. В смысле свалил с 23 по 28 февраля 22 г. То потом опять на выборах выберем! Не первый же раз так у нас.
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30.04.2023 09:56 Відповісти
Хлопці , не сваріться , бо коли ми сваримось між собою ,
то кремлівське падло радіє і аплодує нам 😠
після перемоги все зʼясуємо 🙂
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30.04.2023 10:15 Відповісти
Хоч один притомний коментар на всю гілку . !

Знайшли час - тягати за чуба один одного . Коли - ворог біля воріт ..
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30.04.2023 10:39 Відповісти
,,,,так той самий ворог ще й в середині у хаті. А він страшніший і небезпечніший за видимих ворогів- рашистів на болі бою.
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30.04.2023 11:13 Відповісти
Що може бути небезпечніше за кацапа з автоматом , який прийшов вбити тебе , і твою родину .!?? То що в хаті , то не ворог , а лише - політичний опонент , або супротивник .
От у мене тут сусіди , одні голосували за слуг , інші прихильники Люлі , є навіть кілька бовдурів - симпатиків - ЗАЖОПа ( колишніх ) .. Я міг з ними сперечатись хоч до хрипоти , але моєї смерті ніхто з них не бажав , як і я їхньої . Ми могли посперечатись , а потім випити по чарчині , і нічого .
Як би там не було - це свої , українці , хоч і інших політичних вподобань ,, а то дикуни зі сходу , чужі і ворожі нам всім .
Русня прийшла вбивати , мене і мої політичних противників , і руйнувати наше житло ,, тому мені зараз не до з'ясування відношень .
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30.04.2023 11:34 Відповісти
Що Ти рівняєш хер з дишлом,,,?Може такі як Ти і Твої сусіди приймали рішення за розмінування Чонгару і здачу Півдня України , припиняли ракетну програму України , будували дороги по основних напрямках рашистського нападу???Симон Петлюра: "Гірше ніж москальські воші можуть бути тільки українські гниди".Як би там не було - це свої , українці- НЄ,,?Не варто прорашистських манкуртів і васалів називати(Як би там не було - це свої , українці)Зрадники є вороги без національної приналежності в любій держав вони є такими
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30.04.2023 14:43 Відповісти
Гірші за них , лише - імбецили , корисні ідіоти і провокатори такі як ти . Які залазять на Цензор з одною метою - розісрати українців між собою . Ти думаєш я не розумію до чого ти хилиш . !?
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30.04.2023 14:53 Відповісти
Гірші за них , лише - імбецили , корисні ідіоти і провокатори такі як ти . Які залазять на Цензор з одною метою - завуальовано прикривати, манкуртів,колаборатів,зрадників України, тією ж рашистською "мантрою "єдіноврот"Саме для цього такі як Ти і є.
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30.04.2023 14:59 Відповісти

Протверезися чмо , що ти верзеш .?
Де ти бачиш що я когось тут - прикриваю .? Ще й якусь рашистську мантру мені приплів .😂
Ти малохольний по ходу , а не безфамільний .
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30.04.2023 15:10 Відповісти
а ти таки добре засвоїв гебняву методу." Коли закінчилися аргументи, починай хамити "Так що ж хочеш відповісти великом Симону Петлюрі,?"Совковий алкоголізм" на котрий хворіш давно .теж ворог до України і її народу.Не пий .
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30.04.2023 15:29 Відповісти
Я з тобою нормально говорив , поки ти не почав бикувати . Навчися сам - відповідати без хамства , тоді й влазь в коментарі , бидло .. !!
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30.04.2023 15:36 Відповісти
При таких хлопцях як холодний тва йому подібні, які, фактично, проводять антиукраїнську пропаганду, і ворогів не треба.
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30.04.2023 13:25 Відповісти
щира повага! найпалкіша молитва про Божий захист...
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30.04.2023 10:42 Відповісти
Хто хотів знати де Тягнибок перейдіть за посиланням
https://www.facebook.com/oleh.tyahnybok
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30.04.2023 11:17 Відповісти
І що з цього зрозуміть можна? Одна "кінушка про войнушку"
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30.04.2023 12:52 Відповісти
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30.04.2023 11:47 Відповісти
Від початку Революції гідности й досі свободівці перебувають в авангарді боротьби за Україну. Саме тому переживаємо тяжкі втрати. У дні революції з грудня 2013-го до березня 2014 року від нас пішли 19 лицарів. Це і юнаки із палкими серцями, і досвідчені чоловіки. Це люди, яких поважають сусіди та вся громада. Це воїни, які вкладали свою душу, свій час для того, аби змінити цей світ, аби на місці антиукраїнської системи зросла соціяльно і національно справедлива Велика Україна. Відразу по революції - війна. І знову свободівці вирушили на фронт у перших лавах. Наші хлопці пішли у військкомати вже 2 березня. Близько тисячі свободівців - на фронті. І ця кількість щодня зростає. Упав один - на його місце, аби пімстити, стали двоє. Із початку воєнних дій окупанта в України (станом на 25.04.2023) загинули щонайменше 91 наш побратим та 23 померли внаслідок поранень та хвороб, отриманих на фронті московсько-української війни.
Памʼятаємо!
Не пробачимо!
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30.04.2023 11:53 Відповісти
а тепер розкажи де героїчно нищать кацапську нечисть головні свободівці: Пупс,Бублик,Мірошниченко,Березовський-адмірал,знаменитий прокурор Могильницький!!
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30.04.2023 12:45 Відповісти
Махніцький а не Могильницький
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30.04.2023 13:03 Відповісти
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30.04.2023 11:57 Відповісти
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30.04.2023 11:58 Відповісти
Юрій Бутусов написав на своїй сторінці у Facebook.

"Новини корупції. Важко в це повірити, але вельми високопоставлене джерело в прокуратурі запевняє мене, що скандально відомий колишній генеральний прокурор Олег Махніцький отримав ... квартиру від Генпрокуратури площею 68 квадратних метрів. Немає межі безсоромності", - пише журналіст.

Як повідомляв цього тижня одеський активіст активіст "Ради громадської безпеки" Марк Гордієнко, у п'ятницю, 19 грудня екс-генпрокурор Махніцький мав захищати свою дисертацію у Сергія Ківалова.
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30.04.2023 13:02 Відповісти
новина 21 грудня 2014 року
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30.04.2023 14:00 Відповісти
Усі прокурори, судді та деякі інші категорії (касти) отримують безкоштовне житло.
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30.04.2023 20:27 Відповісти
Московитська агентура тіпа юри маланця та яра холодного (дуже холодного) вперто відробляє тридцять іудиних ***********. Найкраща розмова з ворогом - це дати йому по голові, якщо є можливість, а якщо немає, то послати нафуй. Про що можна сперечатися з ворогами?
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30.04.2023 13:30 Відповісти
Ну так візьми і дай по голові! А то тільки плещеш язиком на форумі!
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30.04.2023 14:26 Відповісти
Ти диви, яке сміливе, мля! Як же ж я можу дати тобі по голові, якщо її в тебе нема, і до того ж, тебе не існує. Ти - голограма, як Зю, чи просто дурілка картонная. Тому зроблю, що можу: пішов нах! А краще застрелися. З рогатки. Я все сказав.
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30.04.2023 16:31 Відповісти
Від "голограми" чую ! Тебе тоді теж "не існує" Але я у виграшній ситуації - я просто під "ніком", а ти себе, за власною ініціативою, виставив реальною особою, але показав "липове" посилання на Вікіпедію Тобто, реально виставив себе БРЕХУНОМ! Туди, куди ти мене "посилаєш", я не піду - там твоє місце, яке постійно тобою зайняте Тому я не буду на нього претендувать Сиди там сам!
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30.04.2023 16:49 Відповісти
Юрчику і Ярчик , щось ви зовсім розходились ,спалюючи контору . З приводу Тенюха - так на тому РНБО тільки він і Турчинов були за те щоб відкрити вогонь на ураження і ввести додаткові війська , але ж усі інші на чолі з Ю. Тимошенко кістьми лягли що б не допустити цього , плюс вказівка з Вашингтону від Яценюка . Тепер за Махніцького , який відкрив понад 150 справ проти антимайданівців , беркутівців та іншої сволоти . Це дуже не сподобалось вашому куміру , який зняв його з посади , призначивши Ярему , а цей у свою чергу розвалив практично усі ці справи .
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30.04.2023 15:08 Відповісти
Стенограма засідання РНБО за весну 14 року щодо Криму є у відкритому доступі, справді за збройний опір виступив Турчинов, але він же поставив цю пропозицію на голосування, хоча рішення він мав приймати одноосібно як виконуючий обов'язки президента. А Тимошенко не входила до складу РНБО, а була запрошена на засідання. Читайте першоджерела - стенограму РНБО.
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30.04.2023 20:42 Відповісти
Ваша правда . Я не хотів багато писати , тому що вийшов би дуже довгий текст. Достеменно ми не знаємо ,що відбувалось до засідання РНБО , чому була запрошена Тимошенко , яка внесла багато смути , яку роль зіграв Яценюк , котрий знаходився у той момент у США і зустрічався з конгресменами , зрештою роль Обами і , на сам кінець ,питання китайського так званого "Східного" або " Шовкового" шляху , кінцевим пунктом якого мав стати Крим , а ще точніше Свастопольська бухта.
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30.04.2023 21:36 Відповісти
агенти юрчик та ярчик про це чудово знають, але вперто крутять свою патефонну платівку, бо їм за це платять.
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30.04.2023 16:33 Відповісти
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