Воїн Костенко про арешт Червінського: Це як судити пілота "Формули-1" за перевищення швидкості. Безпрєдєл! ВIДЕО
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Народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн, який нині захищає Україну, Роман Костенко вважає дуже поганою історією справу проти Романа Червінського.
Про це він заявив в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.
"Тут дуже багато питань, зокрема, які були підстави. Людину судять за те, що він намагався провести спеціальну операцію із затримання російського літака. Це як судити пілота гонки "Формули-1" за перевищення швидкості", - зазначив Костенко.
За інформацією, якою володіє Костенко, до справи було залучено співробітника СБУ.
"З цією інформацію ходили до ГУР безпосередньо для її реалізації...Червінський однозначно не ворог. Він хотів зробити для країни спецоперацію, а за це його закрити за ґрати? Це безпрєдєл!" - додає Костенко.
Він також нагадав, що аеродром "Канатове" до того вже обстрілював ворог.
"Червінському закидають, що внаслідок цього обстрілу було знищено 2 літаки, які начебто мали зустрічати літак, який мав нібито летіти з РФ. Скажу так, що Червінський не мав повноважень для того, щоб організувати 2 літаки, і в нього у підпорядкуванні не було літаків, які б могли зустрічати російського пілота. Це ще раз свідчить про те, що операція була погоджена, як мінімум з командуванням ВПС або з Генштабом, якщо кажуть, що ці літаки були там саме для зустрічі пілота", - стверджує Костенко.
Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави.
Будь ласка, зачекайте...
Бо вже наговорила собі на три життєвих терміна....
Чи то вона має на увазі тільки військових?
Влада під час війни має належати військовим....
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Как тебе одесский военком?!
Так что с ним стоит поговорить повторно ..., можно и без камер... И даже одному....
Главное, что бы дерьмо из него вы пусть!
Что касается "правового" - это как ?! Через подкупних "ментов" и "судей"...?
С них самих пора бы тоже спросить...
>…так толпой запинать дохленького блогера…
Я, напевно, десь з вами погоджуюсь. Чесно кажучи, я залишаюсь не переконаним у серйозності провини блогера. Так, він з неясних причин зачепив отого хлопця і нарвався на різку відповідь, на яку він відповів грубістю.
Хтось у камуфляжних штанах назвався військовим, який воював.
І публіці цього було достатньо, щоб побачити у словах роздратованого блоггера образу на адресу усіх військових.
Так можна далеко зайти; самосуди то взагалі крайній захід, але в таких випадках при стількох невідомих, це взагалі беспреділ.
По-моему он не понял и не раскаялся... !
Всі деталі потрібно фіксувати для процесу над зрадниками,в т.ч. можливий звязок судді птахи з оп.
Червінський же не «вільний художник» з ресурсами і можливостями?
Хтось ще мав знати про цю операцію.
До того ж, ворожі агенти не можуть зривати абсолютно все, щоб не спалитись!
А дальше-діло техніки.
Варто лише нагадати,що в оп,навіть радника підоляка присвятили у військові таємниці,а в нього брат-діючий полковник гру. І це лише те,що спливло на поверхню
У нинішньому українському ГУР поняття "секретності" взагалі не існує. буданов звіздить про все, що треба і не треба. Успішних операцій після того, як він підсидів Бурбу, - 0. Ще й державного зрадника демченка взяв на себе на посаду "радника", хоча фактично саме демченко цим управлінням і керує, і через зрадника демченка всі плани ГУР стають одразу відомими ворогу.
Хто провалив операцію в Курахово? - єрмак, татаров, демченко. Всі ті самі зрадники, що 3 роки готували Україну до здачі пуйлу. І є там ще одна, менш розпіарена особа - особиста секретутка вазелінського, вона ж дружина гогелайшвілі, друга буданова, з яким вони разом мешкають на приватній віллі кримінального авторитета-валютника.
Вазелінський оточений агентами ворога з усіх боків настільки щільно, що навіть якби він справді був патріотом України, що не зміг би не стати зрадником. А якщо врахувати, що вазелінський завжди був совком... То й відповідь очевидна.
СТРАННО.
Суть їх в тому,що в кожному суспільстві значиться прибл. 25% активного населення і 75-пасивного.
Як привернути 75-на свою сторону,якраз в тому суть інформаційних технологій: ці люди ******* понад усе зовнішній вигляд претендента,а ще якщо язик підвішений і вміє добратись до "серця" кожного з них,то успіх гарантований.
- Мені так наравицця на нього смотреть... і жона у його така красіва-красіва...
А Батьківщина-це все і всі країни.а сн-лише маленька,та деструктивна частинка її.
І все виглядає,як свідоме знецінення ролі військового,поширення ознак демотивації служби для військових.
A ermaki-tatarovi nexay tikayut' z Ukraini,doki ne za gratami !
Na kogo spodivayut'sya maloros'ki gnidi ?
A ermaki-tatarovi nexay tikayut' z Ukraini,doki ne za gratami !
Na kogo spodivayut'sya maloros'ki gnidi ?
Особливо цікаво про питання оборони та розвідки.
Щоб групка людей переламала країну через коліно-це вже занадто навіть для всесильного вчк-фсб.
Рік минув, і це стає зрозумілим для багатьох.
А Перемога прийде лише тоді, коли більшість населення зрозуміє, що зі зрадниками на чолі перемогти є неможливим за визначенням.