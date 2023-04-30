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Костенко Роман (171) Червінський (78)

Воїн Костенко про арешт Червінського: Це як судити пілота "Формули-1" за перевищення швидкості. Безпрєдєл! ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

червінський

Народний депутат "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, воїн, який нині захищає Україну, Роман Костенко вважає дуже поганою історією справу проти Романа Червінського.

Про це він заявив в ефірі Radio NV, інформує Цензор.НЕТ.

"Тут дуже багато питань, зокрема, які були підстави. Людину судять за те, що він намагався провести спеціальну операцію із затримання російського літака. Це як судити пілота гонки "Формули-1" за перевищення швидкості", - зазначив Костенко.

За інформацією, якою володіє Костенко, до справи було залучено співробітника СБУ.

"З цією інформацію ходили до ГУР безпосередньо для її реалізації...Червінський однозначно не ворог. Він хотів зробити для країни спецоперацію, а за це його закрити за ґрати? Це безпрєдєл!" - додає Костенко. 

Він також нагадав, що аеродром "Канатове" до того вже обстрілював ворог.

"Червінському закидають, що внаслідок цього обстрілу було знищено 2 літаки, які начебто мали зустрічати літак, який мав нібито летіти з РФ. Скажу так, що Червінський не мав повноважень для того, щоб організувати 2 літаки, і в нього у підпорядкуванні не було літаків, які б могли зустрічати російського пілота. Це ще раз свідчить про те, що операція була погоджена, як мінімум з командуванням ВПС або з Генштабом, якщо кажуть, що ці літаки були там саме для зустрічі пілота", - стверджує Костенко.

Також читайте: Садити бойового офіцера за те, що росіяни обстріляли аеродром - сюрреалізм, - комбат 2 батальону 3 штурмової бригади Кухарчук

Нагадаємо, Роман Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Пізніше СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

25 квітня суд обрав запобіжний захід Червінському у вигляді арешту без права застави. 

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+65
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30.04.2023 15:54
+43

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30.04.2023 16:01
+40
зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків: похерила ракетну програму, розвалювала ЗСУ, розмінувала Чонгар та будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала !!! це є зрада України і усіх українців !!!




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30.04.2023 16:36
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30.04.2023 15:54 Відповісти
зе влада замість готуватися до агресії кацапів, згідно оманських договорняків: похерила ракетну програму, розвалювала ЗСУ, розмінувала Чонгар та будувала дороги для кацапських танків і при цьому безбожно крала !!! це є зрада України і усіх українців !!!




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30.04.2023 16:36 Відповісти
А скільки вона вже сидить?
Бо вже наговорила собі на три життєвих терміна....
Чи то вона має на увазі тільки військових?
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01.05.2023 08:14 Відповісти
Зестапо...
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30.04.2023 15:58 Відповісти
єдине бажаня нинішньої "еліти" - до закінчення війни максимално позбутися всіх, хто бодай щось може покласти в їх труну...
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30.04.2023 15:58 Відповісти
Ганьба ! 👿

Влада під час війни має належати військовим....

.
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30.04.2023 16:01 Відповісти
Ни в коем случае! И среди военных полно слабоумных...
Как тебе одесский военком?!
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30.04.2023 22:23 Відповісти
Одеський воєнком - це плоть від плоті зелених покидьків. Хіба хоча би хтось з них не такий? Хіба оті всі рєзнікови, рєзьніченки, к.тимошенки, тартарови, єрмаки, трухіни не мародерять так само гуманітарку і не крадуть на постачанні ЗСУ??? Одеський воєнком - це і є те саме зелене кодло шахраїв та зрадників.
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01.05.2023 16:05 Відповісти
И он ВОЕННЫЙ !!! и военным он стал НЕ ВЧЕРА!!! А МНОГО-МНОГО лет назад при ВСЕХ предыдущих властях!!!!
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01.05.2023 16:45 Відповісти
І що з того? Маса людей не обтяжує себе ніякими морально-етичними принципами і діє лише так, як вигідно. І якщо знає, що порушення закону нічим не загрожує, то і буде закон порушувати. Але ті самі мажори, що гоняють 200 км/г в Україні, їздять по ЄС за правилами, бо знають, що там їм порушення не минуться. Інший приклад - рєзніченко, який був губернатором дніпропетровської області ще за Порошенка, і ні в чому такому помічений не був, а за 3 роки знахабнів настільки, що став красти мільярдами. То що змінилося? Може відповідь в тому, що Порошенко не вимагав від рєзніченка внесків до "партійної каси" - на відміну від вазелінського та дєрьмака?
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01.05.2023 17:43 Відповісти
Я смотрю ты съехал с темы...
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01.05.2023 19:34 Відповісти

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30.04.2023 16:01 Відповісти
Тих пунктів може бути більше, але головне це висновок. Деякі люди вважають себе розумними, а нас ні. Граблі на які наступив Янукович і його команда професіоналів, яких він вважав розумними, лежать зубцями доверху, а розумні тупцюють навколо них.
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30.04.2023 16:13 Відповісти
У такому ракурсі, треба вже давно розстріляти тих, хто запрошував на травневі шашлики, хто давав команду розмінувати південь Херсонської області, хто казав, що це швидко скінчиться і закликав розпаковувати речі і не тікати від ворога.
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30.04.2023 16:06 Відповісти
Ю
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30.04.2023 16:06 Відповісти
Вірніш назвати таких людей не авантюристами, а ініціативними співробітниками.
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30.04.2023 16:07 Відповісти
Зелені довимахуються що їх ще до виборів винесуть. І байдуже що війна! Для зелених війна єдина можливість залишатися при владі і вчиняти безнаказанно злочини!
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30.04.2023 16:14 Відповісти
не винесуть. Як би це не було би прикро.. Бо "акакаяразніца" аби "жрать+ржать+срать" нікуди не ділись. їх більшість.
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30.04.2023 16:47 Відповісти
ганьба Зеленському, аватару дермака
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30.04.2023 16:19 Відповісти
Тут швидше навпаки ...😁
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30.04.2023 18:50 Відповісти
Ні, все вірно. Саме вазелінський в офісі єрмака працює зіц-президентом, а не навпаки.
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01.05.2023 16:08 Відповісти
Згідно рішення " ЗЕтройки " "зе суд" виніс вирок ,про арешт українського патріота Червінського
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30.04.2023 16:20 Відповісти
З цими гандонами треба поводитись ось так, як тут з любителем відосікив - https://www.5.ua/dv/ru/tresh/304422
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30.04.2023 16:24 Відповісти
Сам видосик с "физикой" понравился но... Хлопцы должны ответить за избиение. Ещё бы поняла, если один на один и с открытыми лицами, а так толпой запинать дохленького блогера... Да чёрный, да наглый, да послал. Так у нас правовое государство, или на прогулку в Европу собрались, а потом назад в дебри безпредела и "понятий".
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30.04.2023 18:27 Відповісти
На відео не видно шоб йього хтось касався. І не забувайте - це блоХер - постановка може буть. Не все так однозначно. Але мочой пахне навіть через відео.
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30.04.2023 20:31 Відповісти
Сложные времена требуют неординарного подхода...
Так что с ним стоит поговорить повторно ..., можно и без камер... И даже одному....
Главное, что бы дерьмо из него вы пусть!
Что касается "правового" - это как ?! Через подкупних "ментов" и "судей"...?
С них самих пора бы тоже спросить...
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30.04.2023 22:34 Відповісти
@Демусика Вредная

>…так толпой запинать дохленького блогера…

Я, напевно, десь з вами погоджуюсь. Чесно кажучи, я залишаюсь не переконаним у серйозності провини блогера. Так, він з неясних причин зачепив отого хлопця і нарвався на різку відповідь, на яку він відповів грубістю.
Хтось у камуфляжних штанах назвався військовим, який воював.
І публіці цього було достатньо, щоб побачити у словах роздратованого блоггера образу на адресу усіх військових.

Так можна далеко зайти; самосуди то взагалі крайній захід, але в таких випадках при стількох невідомих, це взагалі беспреділ.
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01.05.2023 01:12 Відповісти
А чем закончилась история с этим петушком?!
По-моему он не понял и не раскаялся... !
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30.04.2023 22:32 Відповісти
Чому військові не передадуть привіт цим гнидам ? Як же політичні рішення коли кілерів на обмін віддавали ? А тут нвззя ..Дохера повноважень у презедента пора їх чик-чик по фаберже
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30.04.2023 16:38 Відповісти
військові воюють; і воюють в першу чергу з відкритим ворогом, а не внутрішнім корупційним
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30.04.2023 16:49 Відповісти
Внутрішній ворог не лише корупційний, але й рашистський, пофарбований в зелений колір для маскування.
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01.05.2023 16:11 Відповісти
як відповів мені на це знайомий _ зараз не має часу,треба кацапів гнати,а от як переможемо то навідаємось до зелених гнід
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30.04.2023 23:13 Відповісти
Він створив загрозу національній безпеці рашки і кротам фсб в Україні, і кроти відпрацювали
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30.04.2023 16:43 Відповісти
Ось так,по одному,кацапи висмикують кращих воїнів з рядів укр.армії.
Всі деталі потрібно фіксувати для процесу над зрадниками,в т.ч. можливий звязок судді птахи з оп.
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30.04.2023 17:06 Відповісти
Не "можливий", а документально доведений попередніми справами.
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01.05.2023 16:12 Відповісти
Тим більше.
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01.05.2023 19:18 Відповісти
Втрати в людях,втрати в техніці...Хто винен в провалі операціі?Такі операціі не проводяться загальним обговоренням,вони розробляються дуже вузьким колом осіб і мають лишень одного відповідального,який і приймає рішення...Якщо це не Червіньський то нехай Костенко скаже хто...Говорити що там замішані Єрмак,Зєля то казки для ідіотів.Якщо Червінський і проінформував когось з ОП про операцію то це свідчить про його кваліфікацію і рівень як розвідника...за що теж є відповідальність...
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30.04.2023 17:10 Відповісти
А якщо не в ОП, а в розвідці?
Червінський же не «вільний художник» з ресурсами і можливостями?
Хтось ще мав знати про цю операцію.
До того ж, ворожі агенти не можуть зривати абсолютно все, щоб не спалитись!
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30.04.2023 17:27 Відповісти
Буданов,як його начальник,ніпричому,якого мав інформувати про операцію?
А дальше-діло техніки.
Варто лише нагадати,що в оп,навіть радника підоляка присвятили у військові таємниці,а в нього брат-діючий полковник гру. І це лише те,що спливло на поверхню
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30.04.2023 17:29 Відповісти
У мене таке враження, що ви інтервью самого Червінського ані слухали, ані читали, інакше би не фантазували з приводу питань, на які в інтервью є готові відповіді.
У нинішньому українському ГУР поняття "секретності" взагалі не існує. буданов звіздить про все, що треба і не треба. Успішних операцій після того, як він підсидів Бурбу, - 0. Ще й державного зрадника демченка взяв на себе на посаду "радника", хоча фактично саме демченко цим управлінням і керує, і через зрадника демченка всі плани ГУР стають одразу відомими ворогу.
Хто провалив операцію в Курахово? - єрмак, татаров, демченко. Всі ті самі зрадники, що 3 роки готували Україну до здачі пуйлу. І є там ще одна, менш розпіарена особа - особиста секретутка вазелінського, вона ж дружина гогелайшвілі, друга буданова, з яким вони разом мешкають на приватній віллі кримінального авторитета-валютника.
Вазелінський оточений агентами ворога з усіх боків настільки щільно, що навіть якби він справді був патріотом України, що не зміг би не стати зрадником. А якщо врахувати, що вазелінський завжди був совком... То й відповідь очевидна.
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01.05.2023 16:32 Відповісти
Якщо брати лише вазелін,то його остаточно дожали в Омані. Це,звичайно,особисте враження з того,що публічно висить в мережах.
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01.05.2023 19:24 Відповісти
Біда, якась нікчемна зрадна дурна зесволота саджає по тюрьмах героїв патриотів, а шльондрам і свинорилим 95квартальцям ордена ,та премії.Запитання : які ще червоні лінії повинні перетнути ці кляті зелупні обранці? Мабуть тоді коли їм йухло почепить звєзду героя расzіі.
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30.04.2023 17:10 Відповісти
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30.04.2023 17:25 Відповісти
Доблесні нащадки Януковоща. Навіть яник так не зміг так розікрасти та розвалити державу
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30.04.2023 20:21 Відповісти
Янук.,скоріше жертва обставин,якого дожали,витягли з нього всі соки і став непотребом в кінці,а ці реально працюючі агенти впливу росії. Нагороди кацапії для них не забаряться.
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01.05.2023 07:30 Відповісти
А зеленский дерьмак и татаров еще не дали указание снять клистроны с зенитных установок?
СТРАННО.
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30.04.2023 18:03 Відповісти
опередил
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30.04.2023 18:06 Відповісти
Я не удивлюсь, если зеленые опять дадут команду снять клистроны с С-300
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30.04.2023 18:05 Відповісти
А ви звернули увагу, що найкращий дружбан пріZідєнта (баканов), який призначив на найвищі посади в СБУ двох державних зрадників, який повністю просрав південь України, кудись пропав після своєї відставки.
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30.04.2023 18:14 Відповісти
Західні партнери знають де він..і ми дізнаємося...але лише після Перемоги...час ісе розставить по місцях. .
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30.04.2023 18:47 Відповісти
Та не пропав він, отримав хероя від ху#ла та живе десь біля янукОвоща, гріє місце для зеДібілоїда та Дєрмака.
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30.04.2023 19:39 Відповісти
Він не пропав. Він лише зник з публічного простору. Зелені зрадники встали перед вибором: якщо бакланов є співучасником зради своїх підлеглих (кремлівських агентів) наумова та кулініча, то він може і єрмака з вазелінським у ту справу втягнути, бо знає про них на кілька пожиттєвих. А якщо його просто звільнити і відпустити, то журналісти з нього не злізуть і він таки щось десь ляпне, навіть не навмисно. Тож бакланова просто заховали від журналістів.
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01.05.2023 16:39 Відповісти
А чи пам°ятає хто, як виклали фотки з полігону під Львовом, а потім туди добрячe прилeтіло. І що було тим, хто ці фотки виклав. І хто цe був?
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30.04.2023 18:36 Відповісти
Два дурні хайпанули...але ж то були "свої"...їм можна...
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30.04.2023 18:45 Відповісти
Зелені роблять помилку за помилкою...і гадають що 73% їх підтримають...але вони видно досі не зрозуміли що тих дурнів значно поменшало...
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30.04.2023 18:44 Відповісти
Це не помилка а зрада !
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30.04.2023 19:39 Відповісти
Час показав. Це не помилки. Це - кацапські диверсії.
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30.04.2023 20:02 Відповісти
Це інформаційно-політичні технології,відомі по всьому світу.
Суть їх в тому,що в кожному суспільстві значиться прибл. 25% активного населення і 75-пасивного.
Як привернути 75-на свою сторону,якраз в тому суть інформаційних технологій: ці люди ******* понад усе зовнішній вигляд претендента,а ще якщо язик підвішений і вміє добратись до "серця" кожного з них,то успіх гарантований.
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01.05.2023 07:41 Відповісти
- Бабусю, а чому Ви голосували за Зєлєнского?
- Мені так наравицця на нього смотреть... і жона у його така красіва-красіва...
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01.05.2023 08:17 Відповісти
Це так батьківщина віддячує за службу.
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30.04.2023 19:08 Відповісти
Це не так,бо "Батьківщина"-це політична сила,яка не підтримує сн і їх дії на чолі держави.
А Батьківщина-це все і всі країни.а сн-лише маленька,та деструктивна частинка її.
І все виглядає,як свідоме знецінення ролі військового,поширення ознак демотивації служби для військових.
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01.05.2023 10:09 Відповісти
Завдяки вам,зе-дебіли,при владі явні вороги нашого народу. Оце і все,що можна сказати з цього приводу.
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30.04.2023 19:15 Відповісти
Та зрозуміло, що уся Зе-влада то ФСБшне кодло. Українців у ній немає.
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30.04.2023 19:53 Відповісти
Притомним людям це було зрозумілим ще ДО виборів 2019.
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01.05.2023 17:03 Відповісти
Крыша ОПЗЖ Ермак и его зам Татаров который при Януковиче был замом главного следователя Украины и шил дела на активистов майдана решили разобраться с героем Украины полковником ГУР. Узурпация власти Ермаком и Татаровым продолжается, скоро будем читать книгу как Татаров с подозреваемого стал куратором правоохранительной системы от ОП благодаря Ермаку. Евросоюз высунул одним из требованием для вступления Украины в ЕС реформы в Конституционном суде которую Ермак успешно блокирует так же как и два года блокировал назначение Клименко главой САП. Любители русского мира ТОП Регионалы и ОПЗЖешники они же Видновлення Украины на свободе а некоторые свободно передвигаются в Украине а сын завхоза Януковича Андрея Кравца Владимир Кравец является замом главы постоянной земельной комиссии Киевсовета и распоряжается нашей землей в Столице пока наши воины защищают каждый метр, сейчас еще на подходе разворованное коммунальное предприятие Киевгорстрой Кушниром который при Януковиче был замом министра обороны и которого крышует Ермак с Кравцем (не давно в ресторане Ишак журналист Украинской правды Ткач зафиксировал встречу Арахамии и Кравца). Так же Бизнес-партнер Андрея Ермака Артем Колюбаев еще 2019 году стал заходить в бизнес Медведчука-Столара а именно в строительные фонды компании Энсо ("Квантор Проджект", "Апелиот", "Скиллинг" "Дистрикт", КУА "Эссет Файненшнл Групп" через которые с некоторыми манипуляциями на рынке ценных бумаг они вывели десятки миллионов долларов, конечно на все это закрывал глаза внештатный помощник Ермака глава НКЦПФР Магомедов, банки которые участвовали в схемах Укргазбанк и Кристалбанк не подавали отчеты в нацбанк не без помощи Кирила Тимошенко бывшего главы Нацбанка который закрывал глаза на это - за что ему дали спокойно выехать с Украины, по таким же схемам в Киевгорстрое через строительные фонды которыми управляет офшорные КУА выводили капитал Кушнир с Кравцем и инвестировали в бизнес-центры в Европе и недвижимость Кипра. Ермак не только крышует ОПЗЖ он также с ними в схемах вывода капитала, а полковнику который участвывал в ликвидации террористов в том числе и Гиви шьют дело Дерьмаковско-Татаровское ручное ДБР и СБУ, нашим военным надо думать как защитится не только от внешнего врага а и от внутреннего, верю в независимую - свободную от русни и колобарантов Украину.
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30.04.2023 19:56 Відповісти
***** ne peremig Ukrains'ku Naciyu !
A ermaki-tatarovi nexay tikayut' z Ukraini,doki ne za gratami !
Na kogo spodivayut'sya maloros'ki gnidi ?
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30.04.2023 20:00 Відповісти
***** ne peremig Ukrains'ku Naciyu !
A ermaki-tatarovi nexay tikayut' z Ukraini,doki ne za gratami !
Na kogo spodivayut'sya maloros'ki gnidi ?
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30.04.2023 20:00 Відповісти
прийде час сядуть і шашличники
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30.04.2023 21:47 Відповісти
Гром молодец!
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30.04.2023 22:19 Відповісти
Під суд всю зешоблу ,і при її арешті, спроба втечі
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30.04.2023 23:19 Відповісти
мабуть по червинському знову доповидала наверх марьяна безмозгла , а як ще можна пояснити оте беззаконня що витворяють у зеопи
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01.05.2023 06:41 Відповісти
Беззаконня в Україні чиниться не тому, що зеленські такі, що зовсім без мізків. Це агенти пуйла в зеленій владі хочуть, щоби всі думали, що вони без мізків. Бо українці можуть пробачити і тупість, і злодійкуватість. Єдине, чого зараз не пробачить переважна більшість населення - це відверту державну зраду.
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01.05.2023 17:26 Відповісти
Цікаво було б дізнатись - а чим займався отой Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки до 24.02.22.
Особливо цікаво про питання оборони та розвідки.
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01.05.2023 08:12 Відповісти
До 24.2.22 той комітет очолював державний зрадник та кремлівський агент руслан демченко. Тож ваше питання є суто риторичним.
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01.05.2023 17:22 Відповісти
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01.05.2023 09:58 Відповісти
Карл сказав те,що в головах інтелігенції.
Щоб групка людей переламала країну через коліно-це вже занадто навіть для всесильного вчк-фсб.
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01.05.2023 10:13 Відповісти
Іще в березні минулого року, коли аферистович розливався саловйовим про "ще два тижні - і все, роіссі кранти", я говорив і писав, що ніякого швидкого закінчення війни не буде, а тим більше - швидкої перемоги, бо перемога та закінчення війни значить для влади початок гучних приголомшливих викривальних процесів про державну зраду вищого керівництва.
Рік минув, і це стає зрозумілим для багатьох.
А Перемога прийде лише тоді, коли більшість населення зрозуміє, що зі зрадниками на чолі перемогти є неможливим за визначенням.
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01.05.2023 17:19 Відповісти
Аксіома.
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01.05.2023 19:28 Відповісти
 
 