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ЗСУ успішно ліквідували групу російських загарбників. ВIДЕО
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Розвідувальна група 92-ї бригади разом з бійцями роти "Гонор" 1 окремого механізованого батальйону ліквідували групу окупантів. Били загарбників з дронів уламково-фугасними снарядами. Бійцям вдалось "вполювати" не один десяток російських солдатів, які переховувались в окопах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командира роти "Гонор" Сергія Філімонова.
Топ коментарі
+44 Serhii P.
показати весь коментар04.05.2023 23:10
+39 vadyan
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+29 alexandr shamov
показати весь коментар04.05.2023 23:13
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оккупант лежит, мирно, и уже не стреляет, не приносит беды и страдания, он умиротворился:
Украинская душа успокаивается, глядя на умиротворенных оккупантов;
Нести в Украину умиротворение - разве это не прекрасно?
але ж ми кацапів на свою землю не кликали , тому нехай дохнуть 😡
Невже група квадриків кошмарить? Вже)