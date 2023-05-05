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ЗСУ успішно ліквідували групу російських загарбників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідувальна група 92-ї бригади разом з бійцями роти "Гонор" 1 окремого механізованого батальйону ліквідували групу окупантів. Били загарбників з дронів уламково-фугасними снарядами. Бійцям вдалось "вполювати" не один десяток російських солдатів, які переховувались в окопах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командира роти "Гонор" Сергія Філімонова. 

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+44
Красота!
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04.05.2023 23:10
+39
У цього відео є один мінус - я не можу зупинитися його дивитись...
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04.05.2023 23:24
+29
свинособакам - свинособачья смерть
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04.05.2023 23:13
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Красота!
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04.05.2023 23:10 Відповісти
Аж яйця повідлітали.
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04.05.2023 23:22 Відповісти
Особливо праве !
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04.05.2023 23:54 Відповісти
У цього відео є один мінус - я не можу зупинитися його дивитись...
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04.05.2023 23:24 Відповісти
свинособакам - свинособачья смерть
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04.05.2023 23:13 Відповісти
Як вони свої не браслет, так гарно видно...
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04.05.2023 23:14 Відповісти
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04.05.2023 23:15 Відповісти
Файна робота, респект!
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04.05.2023 23:15 Відповісти
так окопна вийна для великих концентраций солдат. Технология+досить бк може це обнулити. Бк мало.
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05.05.2023 09:53 Відповісти
Один я підспівував - "Підори, підори, підори, ***** усім"?
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04.05.2023 23:19 Відповісти
Оператор дрона приносит "мир и успокоение":
оккупант лежит, мирно, и уже не стреляет, не приносит беды и страдания, он умиротворился:
Украинская душа успокаивается, глядя на умиротворенных оккупантов;
Нести в Украину умиротворение - разве это не прекрасно?
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04.05.2023 23:25 Відповісти
під заспокійливу музику Enya -Only Time
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04.05.2023 23:33 Відповісти
Хто знав, що зараз в нас будуть такі мультики на добраніч.
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05.05.2023 00:22 Відповісти
Насправді мультики жахливі 😠
але ж ми кацапів на свою землю не кликали , тому нехай дохнуть 😡
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05.05.2023 00:51 Відповісти
На відео наглядно видно як кацапи "сваіх ні брасаім")))
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04.05.2023 23:35 Відповісти
Машина часу... За нас.
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04.05.2023 23:37 Відповісти
Це краще любої йоги!
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04.05.2023 23:43 Відповісти
Один я чую слова в пісні " підора ре, підора ре"?
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04.05.2023 23:47 Відповісти
они притворяются
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04.05.2023 23:58 Відповісти
Невже хто біжить - той жиє?
Невже група квадриків кошмарить? Вже)
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05.05.2023 00:06 Відповісти
не вірю. знято на довженка
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05.05.2023 00:11 Відповісти
На дронженка.
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05.05.2023 00:24 Відповісти
смотреть на ночь кацапов и слушать Enya просто шедевр
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05.05.2023 00:41 Відповісти
Це якісь такі вже прокачані цукерки з неба падають. Видно як уламки лоскочуть асвабадітєлєй
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05.05.2023 00:45 Відповісти
Я щось не побачив там аж така багато ліквідованих кацапів....Перелякані були,да.
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05.05.2023 00:45 Відповісти
Побачити свої ж кишки на бруствері - як не перелякатися?
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05.05.2023 09:54 Відповісти
...скільки там пєльмєнів наробилося
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05.05.2023 00:55 Відповісти
Блеск! Смотрел бы и смотрел! Отличная работа...
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05.05.2023 06:03 Відповісти
Царь-окоп на 100500км станет царь-могила.
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05.05.2023 08:56 Відповісти
Таке враження, що траншеї в стилі І Світової в ******** умовах ніякого захисту тим, хто обороняється, не надають. Та ще й коли нема ніякого маскування та обладнання залізобетонними бліндажами в якості укриттів при обстрілах.
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05.05.2023 09:42 Відповісти
а что они делают на луне?
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05.05.2023 09:49 Відповісти
Интересно, но не знаю как в Израиле, а и Америке и в Европе до начала этой войны никто такого промышленно не выпускал - маленьких дронов для бросания гранат!
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05.05.2023 10:03 Відповісти
 
 