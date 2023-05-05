ЗСУ успішно ліквідували групу російських загарбників. ВIДЕО

Розвідувальна група 92-ї бригади разом з бійцями роти "Гонор" 1 окремого механізованого батальйону ліквідували групу окупантів. Били загарбників з дронів уламково-фугасними снарядами. Бійцям вдалось "вполювати" не один десяток російських солдатів, які переховувались в окопах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал командира роти "Гонор" Сергія Філімонова.

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