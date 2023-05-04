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У Москві горить адміністративна будівля. ВIДЕО
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У Москві в Росії в районі Царицино спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі. За даними російського МНС, спалахнув двоповерховий будинок.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці району кажуть, що на місце події приїхало п'ять пожежних машин та ще три карети швидкої допомоги. Деякі місцеві говорили, що чули звуки вибухів.
Топ коментарі
+21 Чайка Київ
показати весь коментар04.05.2023 23:48
+20 Кремень
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+18 Muron
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Будь ласка, зачекайте...
Ще склади для хімпрому з відкритими ємностями толуолу бомбезно горять..якщо мокши будуть водою тушити..
А взагалі, пофіг шо палає, головне, щоб мокши сцяли з переляку..а НПЗ палає, чи помийка..нехай все вже згорить
Кажуть, куріння вбиває. То куріть, москалики, не відволікайтесь...
https://www.youtube.com/watch?v=wRSrMi_Udtw
2. В обмін на що?
не будуть , щоби при капітуляціі була офіційна влада , яка предасть кацапам всю повноту влади ,
якось так 🙁
ТАК ЩО ВИХОДИТЬ ВСЕ Ж ТАКИ БОВТІК
Треба ввести українські війська в рф та захистити цивільних і головне україномовних від цих банд.
Чи тепер вже на якогось іншого помьота?