У Москві горить адміністративна будівля. ВIДЕО

У Москві в Росії в районі Царицино спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі. За даними російського МНС, спалахнув двоповерховий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці району кажуть, що на місце події приїхало п'ять пожежних машин та ще три карети швидкої допомоги. Деякі місцеві говорили, що чули звуки вибухів.

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