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У Москві горить адміністративна будівля. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

У Москві в Росії в районі Царицино спалахнула масштабна пожежа в адміністративній будівлі. За даними російського МНС, спалахнув двоповерховий будинок.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, мешканці району кажуть, що на місце події приїхало п'ять пожежних машин та ще три карети швидкої допомоги. Деякі місцеві говорили, що чули звуки вибухів. 

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Автор: Ангеліна Шорохова
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Топ коментарі
+21
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04.05.2023 23:48
+20
Карочє,памойка гаріт...
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04.05.2023 23:42
+18
Знову Міхалков фільми по ночах знімає на пару з Медведєвим?
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04.05.2023 23:41
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Знову Міхалков фільми по ночах знімає на пару з Медведєвим?
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04.05.2023 23:41 Відповісти
Карочє,памойка гаріт...
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04.05.2023 23:42 Відповісти
Дайте бомжам по сто рублів, вони всю мацкву спалять.
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05.05.2023 00:17 Відповісти
конторы и лабазы уже не интересно. Давайте НПЗ - там красивее.
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04.05.2023 23:42 Відповісти
Нііііі..красивіше за все склади із кисневими балонами, балонами з гелієм, воднем...коли на Подоли клуб з повітроплавання горів, то балони підлітали на висоту до 50-100 метрів..
Ще склади для хімпрому з відкритими ємностями толуолу бомбезно горять..якщо мокши будуть водою тушити..
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04.05.2023 23:59 Відповісти
это уже эстетика чистой воды. А я подхожу с утилитарной точки зрения.
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05.05.2023 00:14 Відповісти
Ну хз..там хрін здогадаєшся, куди балони потім попадають...

А взагалі, пофіг шо палає, головне, щоб мокши сцяли з переляку..а НПЗ палає, чи помийка..нехай все вже згорить
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05.05.2023 00:33 Відповісти
Та там скоріш всього - все простіше: господар "неліквід" ліквідував Продать магазин не зміг (кому ця "недвіга" зараз у Росії потрібна? А взять гроші і чухнуть за кордон хочеться От і організовують підпали - щоб перекрить збитки страховкою Благо - є на кого "списать" - на "хахлов"!
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05.05.2023 02:17 Відповісти
Артсклади саме те.
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05.05.2023 00:15 Відповісти
Блин, Гитлеру даже не снилось шо мацквабад может гореть...
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04.05.2023 23:42 Відповісти
Каароч, кто бы шо не говорил, но Гитлера 4 украинских фронта умножили на ноль. Тоже будет и с рашистами.
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04.05.2023 23:47 Відповісти
Нє, нє мацкву німці бомбили добре
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05.05.2023 00:03 Відповісти
От тільки сапери, які займалися після війни розряджанням нерозірваних авіабомб, виявлених на території Москви, при земляних роботах, давали "падписку о неразглашении" Бо то були радянські бомби Німці в 1941-му захопили купу справних літаків (в основному СБ та Су-2) і склади *************** Посадили в них своїх льотчиків (які до того у Ліпецьку на них літать вчилися), підвісили наші бомби і відправили на Москву Фільм був знаменитий - про підпільників, які на аеродромі в Сєщі диверсії вчиняли Саме там ці трофейні літаки базувалися Але у фільмі такого нема!
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05.05.2023 02:28 Відповісти
Та що це в них там все постійно горить?! невже посуха почалася?)
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04.05.2023 23:43 Відповісти
Шо-шо... .ердаки бавовнiють.
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04.05.2023 23:45 Відповісти
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04.05.2023 23:48 Відповісти
Уже й у масквабаді одічалиє почали курити де-попало. Чи ще не попало - дідько знає .
Кажуть, куріння вбиває. То куріть, москалики, не відволікайтесь...
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04.05.2023 23:49 Відповісти
Що згорить, те не згниє
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04.05.2023 23:49 Відповісти
В них самозаймання чи підпал?
https://www.youtube.com/watch?v=wRSrMi_Udtw
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04.05.2023 23:49 Відповісти
От не знаю , як вам, а мені подобається, як воно горить...далі по тексту...
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05.05.2023 00:04 Відповісти
1. Що за "гарантії"?
2. В обмін на що?
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05.05.2023 00:11 Відповісти
Оманські гарантії.
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05.05.2023 00:20 Відповісти
Патрушев в Омані давав гарантіі Зе про те , що урядовий квартал і президента чіпати
не будуть , щоби при капітуляціі була офіційна влада , яка предасть кацапам всю повноту влади ,
якось так 🙁
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05.05.2023 00:39 Відповісти
Воно і справдилось - Зе звалив з України РЄЗКО за кордон одразу після дрона над кремлем, бо запахло смаженим 😁
ТАК ЩО ВИХОДИТЬ ВСЕ Ж ТАКИ БОВТІК
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05.05.2023 02:47 Відповісти
Думаю, це просто задимлєніє.
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05.05.2023 00:20 Відповісти
Хай звикають.
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05.05.2023 00:26 Відповісти
московія - це помийка
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05.05.2023 00:32 Відповісти
😂😂😂😂😂
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05.05.2023 00:57 Відповісти
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05.05.2023 01:06 Відповісти
"Мацква, по ком звонят твоі колокола?... Бум-бум-бум!" (с)
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05.05.2023 01:30 Відповісти
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05.05.2023 02:43 Відповісти
Ополченці Пригожина воюють з ополченцями Шойгу. Громадянська війна.

Треба ввести українські війська в рф та захистити цивільних і головне україномовних від цих банд.
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05.05.2023 03:00 Відповісти
На болотах активізувався метаногенез. Виділення болотного газу збільшується.
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05.05.2023 04:18 Відповісти
Шо, знову замах на ліліпутіна?
Чи тепер вже на якогось іншого помьота?
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05.05.2023 09:00 Відповісти
Це вже не новина, напишете коли на рашці щось НЕ горітиме! 😆
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05.05.2023 09:58 Відповісти
 
 