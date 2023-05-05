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Протитанкісти 66-ї бригади спалили російську БМП. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Війна в Україні

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України утилізували ворожу БМП-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, протитанкісти 66-ї бригади опублікували момент знищення загарбницької техніки на сторінці у фейсбук. 

"Місію з утилізації ворожого металобрухту виконано успішно", - написали бійці під відеозаписом. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ успішно ліквідували групу російських загарбників. ВIДЕО

Автор: Ангеліна Шорохова
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-- І мАлАдАая,,,нє узнаАєт,,,,,)),,
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05.05.2023 00:07 Відповісти
Вааще ни как ни юзнает каков был....
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05.05.2023 00:37 Відповісти
Маладая узнаєт, патаму чта, от маладого остался адін канец, каторий єй прішлют бандеролькой. (Мабуть, маленька посилка зі шматками кацапського м'яса, яке залишається від орків і назвали в мордорі на честь Бандери). Кацапи як у воду дивились.
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05.05.2023 12:16 Відповісти
Влоба! Трохи б довше знімали... Політ джеля (башти) показали б...
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05.05.2023 00:09 Відповісти
Posle vistrela dolzni bistro pokidat mesto vistrela...
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05.05.2023 00:25 Відповісти
инструкция ******* от оленевода...
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05.05.2023 00:12 Відповісти
А в это время ********** в бункере за семью охранами.
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05.05.2023 00:29 Відповісти
мені здаєтся, що більш схоже на МТ ЛБ. Хоча, яка різниця...
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05.05.2023 02:16 Відповісти
 
 