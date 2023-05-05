Протитанкісти 66-ї бригади спалили російську БМП. ВIДЕО

Бійці 66-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ ЗС України утилізували ворожу БМП-2.

Як інформує Цензор.НЕТ, протитанкісти 66-ї бригади опублікували момент знищення загарбницької техніки на сторінці у фейсбук.

"Місію з утилізації ворожого металобрухту виконано успішно", - написали бійці під відеозаписом.

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